Šipkařská Premier League: Sedlák s Hlaváčkem se perou o čelo

Úvodní duel 7. kola Tipsport Premier League obstarali Daniel Barbořák s Alexanderem Maškem. Zatímco Mašek usiloval o návrat do čela tabulky, Barbořák má úplně jiné starosti a prozatím uzavírá postupovou osmičku. Na začátek si oba hráči navzájem sebrali podání, v dalších dvou lezích si je zase udrželi. Rozhodujícím okamžikem se nakonec ukázal pátý leg zápasu. Mašek v něm hodil 2x140 a sehrál si na pohodlné zavření, které se mu hned následně povedlo. Barbořák již ve zbytku zápasu nedokázal ztrátu srovnat a prohrál s Maškem 4-6.

Důležitý souboj se odehrál mezi Romanem Benischkem a Vítězslavem Sedlákem. Benischko se po čtyřech výhrách v řadě začal trochu trápit. Sedlák naopak bojoval o post lídra tabulky, na dálku s Janem Hlaváčkem. I zde si v úvodu oba hráči navzájem vyměnili podání, Sedlák pak ale pokračoval dvěma dalšími získanými legy. Benischko zůstával průměrově hodně pozadu a při Sedlákově podání neměl moc šancí na zvrácení zápasu. Sedlák v posledním legu ještě jednou Benichska breaknul a zvítězil 6-3, díky čemuž je v čele průběžné tabulky.

Martin Ziman po šesti kolech na nejlepší čtveřici ztrácel pouhý bod. To Pavel Jirkal zatím figuroval až na devátém místě a nutně tak potřebuje sbírat výhry, aby unikl vyřazení po první fázi Premier League. Do utkání vstoupil jasně lépe slovenský hráč. Za stavu 5-2 pro Zimana to vypadalo na celkem pohodovou výhru a možný průnik do top 4. Zkušený Jirkal se ale nevzdal, zaznamenal čtyři legy v řadě a vyhrál, přičemž zápas nakonec ukončil zavřením přes střed a zapsal velmi cennou výhru 6:5, čímž se bodově dotáhl na osmého Barbořáka.

Čtvrtý zápas se odehrál mezi Janem Hlaváčkem a Michalem Šmejdou. Hlaváček nutně potřeboval vyhrát, aby udržel vedoucí příčku v tabulce, Šmejda zase bojoval o možné posunutí se mezi nejlepší čtyři. Stejně jako v úvodních dvou zápasech večera začali hráči výměnou svých servisů. Prostřední část utkání byla velmi vyrovnaná a bylo jasné, že rozhodne až koncovka. Šmejda v devátém legu Hlaváčka breaknul a měl šanci urvat při svém podání zápas. Hlaváček však srovnal a vynutil si rozhodující leg. Ten se mu nakonec povedlo získat pro sebe a připsal si šestý bod do tabulky.

Závěrečné utkání, to byl souboj Martina Komory a Jana Holce. Jednalo se o velmi jednostrannou záležitost. Komora sice nebyl průměrově tak vepředu a mírně se trápil oproti předchozím výkonům, na zavírání byl ale daleko jistější než Holec a vyhrál hladce 6:0.

Do čela tabulky se díky více vyhraným legům proti podání soupeře posunul Vítězslav Sedlák, stejně bodů má Jan Hlaváček. Třetí místo drží Alexander Mašek, čtvrtý už je Martin Komora. Na páté místo se propadl Roman Benischko, se třemi body poté zůstávají Michal Šmejda s Martinem Zimanem. O postupovou osmičku se utkají Daniel Barbořák a Pavel Jirkal. Poslední zůstává stále bez bodu Jan Holec.

Výsledky 7. kola Tipsport Premier League 2021 • Foto Tipsport Premier League 2021