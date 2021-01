Šipkám vládne bývalý ragbista. Nikdy jsem necítil takový tlak, přiznal Price

Král je sesazen, vládu přebírá „ledový muž“. Sedmileté panování nizozemského šipkaře Michaela van Gerwena nad žebříčkem PDC Order of Merit v neděli ukončil Gerwyn Price. Pětatřicetiletý Velšan se stal v londýnském Alexandra Palace po výhře 7:3 na sety nad Skotem Garym Andersonem mistrem světa, což mu zároveň vyneslo post světové jedničky. „Iceman“ se přitom ještě osm let zpátky věnoval hlavně ragby a šipky měl jako zpestření.

1. ledna 2014 vyhrál Nizozemec Michael van Gerwen poprvé v kariéře mistrovství světa v šipkách organizace PDC. Zároveň se stal novou světovou jedničkou. Zřejmě nikdo v tu dobu ještě netušil, že se o čtrnáct dní později začne rodit příběh jeho nástupce na nejvyšším místě žebříčku Order of Merit.

Bylo to zhruba 320 kilometrů severně od Alexandra Palace, dějiště mistrovství světa, ve Wiganu, kde se po doporučení legendárního Barrieho Batese zúčastnil Q-school jeho krajan Gerwyn Price. Tehdy 28letý chlapík uspěl a vybojoval si vstupenku mezi šipkařskou elitu.

Do té doby bylo přitom jeho hlavní sférou ragby. Fyzický sport ale vyměnil za odvětví, kde je potřeba klidná hlava, koncentrace a přesnost. „Mám před sebou v šipkách lepší budoucnost,“ pravil Velšan, který hrál za Neath, Cross Keys, South Wales Scorpions či Glasgow Warriors, ale na profesionální ragbyové scéně se neprosadil.

Od roku 2014 se tak naplno začal soustředit na šipky a postupnými krůčky stoupal vzhůru. Ve své krátké kariéře si získal mnoho fanoušků, ale také řadu odpůrců. Ještě dnes, pokud by to situace kolem pandemie koronaviru umožňovala, by na něj ze zaplněných ochozů na mnoha turnajích diváci bučeli.

A to pro jeho četné excesy se soupeři, kteří ne vždy dobře snášeli emoce, které Price při zápasech projevoval. V lednu 2019 byl dokonce za své chování při zápasech na Grand Slam of Darts 2018, který vyhrál, proti Simonu Whitlockovi a Garymu Andersonovi rekordně potrestán, a to tříměsíčním zákazem činnosti s podmíněným odkladem na šest měsíců a pokutou v součtu 21 500 liber (628 tisíc korun). Ta mu byla po odvolání snížena na 11 500 liber (336 tisíc korun).

Trest Price ale nepřibrzdil, možná ho ještě více motivoval. „Icemanova“ výkonnost rostla a do mistrovství světa 2021 vstupoval už jako jeden z favoritů – z třetího místa žebříčku. Navíc s vidinou toho, že se v případě triumfu stane světovou jedničkou. A tak se také stalo. Postupně na své cestě k zápisu do historie porazil Jamieho Lewise (3:2), Brendana Dolana (4:3), Mervyna Kinga (4:1), Daryla Gurneyho (5:4), Stephena Buntinga (6:4) a nakonec i Garyho Andersona (7:3).

„Tohle pro mě znamená všechno, znamená to celý svět,“ pronesl po vítězném finále Price, který v klíčovém zápase zahrál průměr 100,08 bodu na tři šipky. Souboj s Andersonem mohl rozhodnout už dříve, ale nevyužil hned jedenáct šipek na vítězství.

„Ke konci jsem zbombardoval mnoho příležitostí na výhru, ale věděl jsem, že jsem v tak dobré pozici, že přijdou další, že budu mít ještě šanci. Gary také minul a jsem rád, že jsem další možnost využil. Nikdy v životě jsem necítil takový tlak. Bylo tak těžké trefit rozhodující double. Ale ten pocit poté… Nepopsatelné,“ radoval se „Iceman“, který během finále předvedl i fantastický set, během nějž zahrál průměr přes 136 bodů na tři šipky.

„Jsem mistr světa, to je neskutečné,“ řekl Price, který se stal zároveň novou světovou jedničkou, když na prvním místě žebříčku Order of Merit po sedmi letech vystřídal Michaela van Gerwena. „Jsem hrdý. Tohoto dosáhnout je ještě mnohem těžší, než zvítězit na mistrovství světa. Zvládnout obojí je pro mě neuvěřitelné,“ dodal Price, který si triumfem na MS přišel na 500 tisíc liber (14,6 milionu korun), a to v roce 2013 přitom inkasoval za ragbyový zápas v týmu South Wales Scorpions přibližně 200 - 300 liber.