Češi Kanadu jen potrápili. Potřebujeme ještě více zkušeností, říká kouč | iSport.cz

Překvapilo vás nicméně, že začali zápas tak nervózně?

„Já jsem naopak doufal, že budou nervózní. Dosud se jim ten turnaj v pohodě dařil, zatímco my se už museli prát a byli jsme na ten souboj lépe mentálně připravení než oni. Doufal jsem, že je zaskočíme v začátku zápasu, což se povedlo. Ale neskórovali jsme.“

Dvakrát jste byli ze začátku i na třetí metě, tam se to lámalo, když jste to nevyužili?

„Ano, pak už tam bylo těžší se dostat. Ten začátek byl lepší, zatímco druhá půlka byla už slabší. Bohužel. Měli jsme na začátku skórovat a mohli tím ještě více zapůsobit na jejich psychiku. To se ale nepovedlo.“

A jak zápas plynul, oni stále četli lépe nadhazovače Michala Holobrádka a v šesté směně utekli třemi body na 0:4.

„Jo, každý start na stejného nadhazovače takhle kvalitní pálkaře zlepšuje. Potřebujeme druhého stejně tak dobrého pitchera, abychom zvládli ty zápasy lépe a více takových těžkých zápasů, kdy na nás Kanada nastoupí s tím nejlepším. Potřebujeme ještě trochu víc zkušeností, abychom tyhle zápasy dovedli dotahovat do vítězného konce.“

Čekají vás sice ještě zápasy o páté až osmé místo, přesto, jak byste dosud turnaj hodnotil?

„Hodnotím ho dobře. Naším základním cílem bylo postoupit do osmičky a sen je páté místo. Pořád máme šanci ho získat... Jestli teď dvakrát vyhrajeme, budeme pátí a splníme si sen. Zůstáváme ve hře. Byť kdybychom teď vyhráli, byla by to úplná bomba. Ale bohužel.“

Co tedy čekat od prvního sobotního soupeře, Venezuely?

„Je to dobrý tým, který hraje pravidelně pod vrcholem a bude to těžké. Nicméně doufám, že to zvládneme.“