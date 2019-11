Trenérem mládeže 2019 se stal hokejista Vinš | iSport.cz

„Díky, trenére upozorňuje na záslužnou činnost tisícovek trenérů, která má být společensky oceněna tak, jak by si zasloužila. Většina trenérů se při tom věnuje dětem ve svém volném čase a zcela zdarma s takovým nasazením, jako by to bylo jejich druhé povolání. Se vší skromností se pokoušíme aspoň částečně to napravit, “ říká iniciátor a hlavní organizátor Petr Rydl.

Mezi porotce usedli opět významné osobnosti – Natalia Hejková, úspěšná trenérka basketbalu, kouč vrcholových sportovců Marian Jelínek nebo Zdeněk Vojta, metodik pro trénovaní dětí a mládeže. Ti všichni nejprve hodnotili práci vybraných osmi trenérů. A k vidění toho bylo dost! Například atletické přeskoky překážek, badmintonové údery, běžecká cvičení se zapojením šachů nebo hlasitá haka v podání ledních hokejistů z Vimperku. Porota, ve které byl také loňský vítěz Lukáš Novák, trenér capoeiry, a Jiří Vévoda, člen představenstva ČSOB, vybrala čtyři trenáry na titul.

Vybraní kandidáti si pak vylosovali čtyři svěřence od ostatních trenérů a společně se připravovali na týmové soutěže. Po součtu měli stejný počet bodů hokejový trenér David Vinš a trenérka Olga Kepková. Právě mezi nimi se rozhodlo vítězi a nastavenou disciplínu ovládl za radosti fanoušků s bubny těsně Vinš. „Je to vrchol mé trenérské kariéry, takový malý zázrak. Neskutečně jsme si celý den s mými svěřenci užili,“ prohlásil Vinš, který po sedmi letech aktivní trenérské činnosti pečuje asi o čtyřicítku mladých hokejistů.

Dřinu na tréninku s dětmi je podle Vinše potřeba vyvažovat legrací a zapojovat hru nebo odměny, jako třeba bonbony. „Musí to být cukr a bič, být vše vyvážené proložený. Úterní tréninky třeba hodně bruslíme, nevidíme puky. Kluci s tím ze začátku měli trošku problémy, ale pak poznali, že jakmile přišel víkend, tak jsme soupeře přehrávali,“ dodal Vinš, který však s nadhledem přiznal: „Výsledky v této kategorii jsou ale to poslední. V našem týmu fungujeme jako rodina. Máme k sobě pouto, jak na ledě, tak mimo led.“

Vinš společně se svými svěřenci a za hlasité podpory fanoušků předvedl vítěznou haku. A jako vítěz letošního ročníku Díky, trenére obdržel poukaz na 40 tisíc korun na pobyt v prestižním světovém tréninkovém centru a 10 tisíc korun na podporu klubu HC Vimperk. Celkem si trenéři odnesli ceny za více než 180 tisíc korun. Zvolen byl také Trenér sympaťák, stal se jím fotbalista Libor Trojan z FK Jinočany.

Akci navštívil Jakub Kohák, renesanční sportovec a dlouholetý podporovatel této sportovně-společenské akce. Všem trenérům poděkoval také Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury. „Byl jsem u začátku tohoto projektu a velmi mě těší, jak se za tu dobu posunul. Trenéři jsou pro nás jedni z nejdůležitějších u českého sportu, zvlášť ty u mládeže. Gratuluji všem, co se dostali až sem,“ prohlásil bývalý úspěšný hokejový brankář.

Celkem dorazilo v letošním roce nominací pro 700 trenérů a trenérem z více než 40 sportů a ze všech koutů České republiky. Akce se konala za podpory skupiny ČSOB, Nadace ČEZ, agentury KONEKTOR a pokračovat bude také v příštím roce.

Top 8 trenérek a trenérů mládeže 2018 (řazené abecedně, dle příjmení)

Karel Handlíř, TJ Lokomotiva Krnov (šachy)

Tomáš Hruška, Královští Sokoli Hradec Králové (basketbal)

Olga Kepková, Rebels O.K. Řevnice (Rope Skipping)

Markéta Osičková, TJ Astra Zahradní město (badminton)

Jiří Robovský, TJ Sokol Kolín (atletika)

Libor Trojan, FK Jinočany (fotbal)

David Vinš, HC Vimperk (lední hokej)

Petr Zeman, Orli Choceň (baseball)