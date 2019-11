Češi opět ovládli ME, ricochetu vládnou dlouhodobě. Titul slaví Pulkráb | iSport.cz

Největší německé ricochetové centrum v Chemnitzu hostilo o víkendu mistrovství Evropy. Všechna tři pódiová místa obsadili čeští hráči a do první desítky se jich vtlačilo hned šest. Titul si překvapivě odvezl Jan Pulkráb, když postupně porazil tři velké favority Petra Malého, Martina Vostatka a Martina Volfa.

Výhodou se ukázala Pulkrábova specializace čistě na ricochet. Ostatní jmenovaní kombinují squash a ricochet, k čemuž vybízí podobnost obou sportů. „Proti squashistům jsem se snažil hrát hlavně chytře ricochetově, tzn. co nejvíce využívat kombinace úderů o strop. Oni na stropy přeci jen reagují o něco později, protože to ze svého sportu neznají. Myslím si, že to nakonec rozhodlo,“ prozradil Pulkráb o své taktice.

Klíčovou se ukázala strhující bitva v semifinále, kde Pulkráb stáhl Vostatkův osmibodový náskok a v samém závěru se radoval z nejtěsnější výhry o dva body. Mistrovství se hrálo systémem na dvě prohry, což pomohlo Volfovi.

Ten v prvním kole prohrál s Vostatkem, ale famózní šňůrou deseti vyhraných klání se probojoval do finále. Tam mu už však síly na odpočatějšího Pulkrába nestačily a prohrál 0:3. Díky cennému vítězství se Pulkráb poprvé posune do čela evropského žebříčku. V kategorii žen získala titul Němka Elisabeth Faust.

V Česku se ricochet hraje nejvíce z evropských zemí a je to znát i na výsledcích na mezinárodních kláních. Poslední tři mistři Evropy byli Češi. Tím posledním byl aktuální finalista Volf a před ním titulu mistra Evropy dosáhla česká squashová legenda Jan Koukal.