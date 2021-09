Společnost RunCzech upořádala špičkovou sportovní událost v Německu

V německém Herzogenaurachu se uskutečnila obří sportovní akce AdiZero: Road to Records 2021, kterou pro adidas pořádala česká firma RunCzech. Ta je v tuzemsku již přes čtvrt století známa jako pořadatel kratších městských závodů a maratonů, případně také jako organizace, která Čechy naučila běhat. „Nestává se často, aby se německá centrála globální značky jako je adidas obrátila na českou firmu s žádostí o uspořádání klíčové marketingové akce v Německu,“ říká Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru organizace RunCzech, s tím, že to potvrzuje vysokou profesionalitu a zkušenost jeho sportovně organizačního týmu.

Událost, která před třemi dny proběhla v tamním areálu značky adidas, byla navržena tak, aby sportovcům umožnila vytvoření nových světových či evropských rekordů v různých dálkových běžeckých disciplínách. Měla do světa vyslat poselství, že sport přežije všechny překážky, kterým jsme po pandemii museli čelit. Právě nejistota kolem covidu způsobila největší problém – na zorganizovaní obří sportovní akce zbyly pouze tři týdny. Spolu s RunCzech se na organizaci spolupodílel také organizátor BMW Berlin maratonu a eventová firma act3. Sportovní event se skládal ze šesti závodů pro profesionální sportovkyně a sportovce, atlety i atletky (půlmaraton, 10 km a 5 km) a jednoho závodu pro amatérské běžce. Dráha byla navržena na míru jako 2,5kilometrový okruh kolem a uvnitř kampusu ústředí společnosti.

„Před rokem pořádal RunCzech za podobných podmínek sportovní podnik Prague 21,1 km – Ready for the Restart a byli jsme svědky skvělé události té nejvyšší kvality. Když jsme se tedy rozhodovali, koho pověřit organizací AdiZero: Road to Records 2021 tady v Německu, věděli jsme, na koho se obrátit,“ vysvětluje šéf marketingu sportovních běhů adidas Spencer Nel. „Bylo úžasné vidět německé a české organizátory závodů spolupracovat. Známe se mnoho let a myslím, že jsme mezi sebou vytvořili jakýsi trojúhelník důvěry. Díky tolika odborným znalostem, zkušenostem a přátelství jsme všichni věřili, že závod bude dobře zorganizovaný, a díky troše štěstí jsme dokonce vytvořili rekordy, ve které jsme doufali,“ dodává Mark Milde, ředitel BMW Berlin maratonu.

Nedělní AdiZero: Road to Records 2021 nakonec opravdu přinesl nové zápisy do statistik. Agnes Tiropová z Keni překonala 20 let starý světový rekord v běhu žen na 10 km, když cílovou páskou proběhla za 30:01, což je o 28 sekund rychleji než do té doby nejlepší čas. Senbere Teferi z Etiopie překonala další světový rekord v běhu žen na 5 km, s nebývalým časem 14:29. Rekordmani Abel Kipchumba a Brenda Jepleting učinili tuto sportovní událost ještě výjimečnější, a to hlavně pro organizaci RunCzech. Jako členové běžeckého týmu RunCzech Racing zvítězili v půlmaratónu mužů a žen přesvědčivými časy 58:48 a 1:06:52. Celá událost byla streamována živě a je k dispozici na YouTube kanálu adidas Running.