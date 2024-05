Krpálek na MS bude bojovat o bronz, zastavil ho korejský pařez

Lukáš Krpálek se pustil do Japonců • Instagram / Lukáš Krpálek

Judista Lukáš Krpálek na mistrovství světa v Abú Zabí v těžké váze prošel do semifinále, kde však ve zlatém skóre prohrál se svým neoblíbeným soupeřem, Korejcem Kim Min-čongem. O bronzovou medaili se střetne s neutrálním závodníkem Tamerlanem Bašajevem.

Krpálek do té doby zažíval na šampionátu povedený den. Své soupeře si hlídal fyzickou silou i taktickým vedením boje. V zápase o finále ale narazil na podsaditého Korejce Kima, do něhož se ze své výšky musel tradičně náročně dobývat. Do prodloužení si odnesl jeden trest navíc, a byl tak pod tlakem.

Hned na úvod zlatého skóre padli v nepřehledné situaci na bok oba soupeři, ale rozhodčí uznali wazari Kimovi. Ten tak českého dvojnásobného olympijského šampiona porazil potřetí ze čtyř zápasů. Ve finále se střetne s Gruzíncem Guramem Tušišvilim, jenž po cestě srovnal i neutrálního závodníka Tamerlana Bašajeva.

Právě s ním se utká Krpálek v zápase o bronz a bude to pro něj další těžká výzva. S Bašajevem má negativní bilanci 2:4, od prosince 2018 s ním prohrál ve všech čtyřech zápasech.

Krpálek na úvod turnaje přešel přes mladého Gruzince Sabu Inaneišviliho, který ho porazil na loňském Grand Slamu právě v Abú Zabí. Tentokrát si soupeře hlídal a 95 sekund před koncem mu pomohla smůla soupeře. Inaneišvili po Krpálkově útoku nešťastně dopadl na pravou ruku a ihned bolestivě zakřičel. Krpálek ho hned starostlivě zkontroloval a potom mu sportovně pomohl na nohy. Soupeř však už v zápase dál nemohl pokračovat.

V osmifinále se Krpálek přes tři minuty tahal se Slovincem Vito Dragičem. Rozhodčí oběma bojovníkům udělili dva tresty za pasivitu. Krpálek si počkal na rozhodující moment a 50 sekund před koncem udržel svého soupeře ve své oblíbené pozici na zemi na ippon.

Ve čtvrtfinále na něj čekal Kubánec Andy Granda, světový šampion z roku 2022. Krpálek byl od začátku výrazně aktivnější, soupeř nasbíral dva tresty. Čech si šel dál za svým, 52 sekund před koncem zápasu hodil Grandu na wazari, následně v akci pokračoval a dokončil ji na zemi, druhým wazari získal ippon.