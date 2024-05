Krpálek, jakého svět neviděl: Pustil to do Japonců. Co další české naděje?

Z kolébky juda je Krpálek zvyklý čerpat sílu. O to víc potřeboval natankovat v olympijském jaru poté, co uzrálo jeho rozhodnutí zůstat v těžké váze a soustředit se pouze na boj s pořízky. V Japonsku strávil týdny drilu na univerzitách Kokušikan a Nihon. Užíval si luxusní společnosti kvalitních soupeřů, s kterými se ale nepotká při následujících vrcholech sezony.

„Měl chuť prát se jako zamlada. Starý, dobrý, zkušený, vyzrálý Krpálek. Předváděl úžasné techniky, hrozně se tím bavil a bavilo to i Japonce,“ líčil Lacina. „V Evropě se pořádá série kempů. Ale když je blízko k vrcholu, Lukáš se nepere se soupeři, s nimiž by se mohl potkat na turnajích. Nechce ukazovat, co by chtěl házet, co ho zrovna baví. V Japonsku se otevře a do Japončíků to pustí.“

Když před čtyřmi lety covidová omezení znemožnila japonský trénink, na vysněném mistrovství Evropy v Praze to nebyl on a zůstal bez medaile. Tentokrát se při randori s japonskými borci zase chytil.

Na mistrovství světa v Abú Zabí ovšem nebude jedinou nadějí české výpravy. Startuje na něm Renata Zachová, která se nedávno v Záhřebu stala první českou evropskou šampionkou a má už téměř jistou olympijskou nominaci. David Klammert s Adamem Kopeckým o účast na Hrách stále bojují. Klammert skončil před týdnem druhý na Grand Slamu v Dušanbe.

„Z každého úspěchu mám obrovskou radost. Renče se povedlo dosáhnout něčeho, co ještě nikdo nedosáhl. David je dříč a makáč, který si zaslouží startovat na další olympiádě. Adam je mladý kluk, každé dopoledne se mnou trénuje v posilovně. Je to hrozně hodnej klučina, kterému to nesmírně přeju, každý jeho zápas hodně prožívám,“ řekl Krpálek.

Zachová poletí do Abú Zabí jako mistryně Evropy, poslední dny jí ale zkomplikovala viróza. „Už je to všechno v pohodě, trochu mě ještě trápí rýma, ale není to nic, co by se nedalo zvládnout. Po Evropě by asi bylo stejně trochu volněji, takže si myslím že mě to vlastně nijak výrazně neomezilo,“ řekla Zachová, která útočí minimálně na čtvrtfinále. „Když je to umístění do sedmého místa, na světě je to vždy skvělý výsledek. Ale tak jak to říkám pořád, boj o medaili by byl skvělý.“