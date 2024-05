Krpálek na MS: komplikace před Paříží. V cestě soupeř, který ho přejel

Tři soupeře si Lukáš Krpálek v pavouku světového šampionátu nepřál. Je však možné, že se všemi třemi se bude muset v Abú Zabí utkat.

„Mám tři soupeře, se kterými bych tak úplně jít nechtěl. Jsou to Korejec Kim, Rus Bašajev a Gruzínec Inaneišvili, kterého mám bohužel nalosovaného do druhého kola, pokud porazí Černohorce,“ líčí Krpálek.

Dvaadvacetiletý talent je juniorským mistrem světa 2021 a juniorským evropským šampionem z loňska. Na olympiádu do Paříže se zřejmě nepodívá, protože gruzínskou jedničkou v těžké váze je Guram Tušišvili. Krpálek ale moc dobře ví, co dovede.

„Tenhle ohromně talentovaný soupeř mi vůbec nesedí, loni mě porazil ve druhém kole na Grand Slamu právě v Abú Zabí. A porazil mě tak, že mě úplně přejel. Nemám z toho radost, nicméně se budu snažit mu porážku vrátit,“ říká Krpálek.

Dvojnásobný olympijský šampion dlouho uvažoval o tom, že by na Hrách v Paříži závodil ve dvou kategoriích. Zjistil ale, že do polotěžké váhy už nedokáže zhubnout, a tak se soustředí pouze na boj ve váze nad sto kilogramů.

„K tomuhle turnaji jsme se nesnažili směřovat přípravu, ale samozřejmě, že když člověk startuje na mistrovství světa, tak chce podat maximální výkon a chce si odvézt nějaký cenný výsledek,“ říká Krpálek.

Ten by se mu hodil i kvůli nasazení v olympijském žebříčku. V redukovaném pořadí je zatím mimo první osmičku. Pokud se neposune výš, hrozilo by mu tak, že na olympiádě hned v prvních kolech potká někoho z nejsilnějších soupeřů, klidně i legendárního Francouze Teddyho Rinera.

Ten má naopak v žebříčku své jisté a po zimním velkolepém osmém vítězství na Grand Slamu v Paříži se už chystá na olympiádu. Na šampionátu schází i jednička kvalifikačního rankingu, neutrální sportovec Inal Tasojev i Japonec Tacuru Saito. Přesto bude konkurence tvrdá.

„Favoritů bude spousta. Na medaili můžou pomýšlet Bašajev, Korejec Kim, Kubánec Granda, Japonec Ota. Sám jsem zvědavý, kdo na tom jak bude, a komu se povede tu medaili vybojovat,“ říká Krpálek. „Kdyby ten výsledek přišel, může mně to pomoct dostat se do psychické pohody. Na druhou stranu to směrem k olympiádě může být svazující. Myslím, že nejlepší bude, když to vezmu tak, jak to přijde, a poperu se s jakoukoli variantou.“

Na mistrovství světa startovali i tři další Češi. Renata Zachová (do 63 kg) a David Klammert (do 90 kg) vypadli ve druhém kole, Adam Kopecký (do 81 kg) se dostal o kolo dál.