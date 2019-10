Nagano Gold zažil olympiádu! Parádní výsledek, na zlatý balík nedosáhnul | iSport.cz

V Paříži se běželo zhruba o 130 milionů korun. Pro vítěze bylo nachystáno 75 milionů, ještě pátý v cíli bral v přepočtu 3,74 milionů korun. Pro srovnání, vítězi Velké pardubické v neděli na kontu cinkne 2,5 milionu. Nagano Gold za dotacemi tři místa zaostal.

Na špici největších rovinových výdělků koní z českého tréninku tak dál zůstává Subway Dancer (stáj Bonanza), který si v minulé sezoně v anglickém Champion Stakes vydělal za třetí místo 139 880 liber (4 056 520 korun).

Nagano Gold se v konkurenci dvanácti špičkových koní v čele s fenomenální klisnou Enable, která vyhrála dva předchozí ročníky, neztratil. Podle taktického plánu začal schovaný na posledním místě, v ďábelském finiši se protáhnul na osmé místo. Za sebou mimo jiné nechal dva koně z Japonska. Přestože odskakoval jako totální outsider v sázkovém poměru 86:1.

„Před dostihem jsem říkal, že když budeme od šestého do desátého místa, bude to super. To se podařilo,“ těšilo trenéra Václava Luku. „Hrábl si až na dno, proto pro letošní rok už končíme a budeme ho připravovat na příští rok, kdy asi opět zkusíme Hardwicke Stakes v Ascotu.

V ostrém tempu neměl pětiletý hnědák šanci na oddech. „Bylo to rychlé, rychlé, velmi rychlé, dnes tam nebyla chvilka, kdy by si mohl odpočinout,“ pokrčil rameny žokej Mickael Barzalona, který byl v sedle českého koně.

Vítězný Waldgeist s francouzským žokejem Pierre-Charlesem Boudotem vydělal 2,857 milionu euro (přibližně 75 milionů korun). Především ale ukončil sen o historickém hattricku pro klisnu Enable. Vítězka dvou předchozích ročníků bojovala, ještě sto metrů před cílem byla první, ale finiš měl nejlepší Waldgeist.

„Jsem velmi hrdý na to, že Waldegeist dokázal porazit tak fantastickou klisnu,“ byl nadšený trenér vítěze Andre Fabre, pro kterého to bylo již osmé vítězství v Oblouku. Trenér Enable John Gosden byl sice zklamán, pro klisnu měl ale jen slova chvály. „Předvedla naprosto brilantní výkon. Waldegeist přišel pozdě a rychle, rozhodlo, že šel přece jen po pevnější dráze středem. Trenér Fabre zaslouží plné uznání.“

ČEŠI VE VÍTĚZNÉM OBLOUKU

8. místo Nagano Gold (2019, trenér V. Luka ml.)

10. Meandre (2013, A. Šavujev)

13. Mikhail Glinka (2012, A. Šavujev)

16. Tullamore (2009, Z. Koplík)