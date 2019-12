Zničená česká brankářka: Čtyři góly za 79 vteřin? Podělaly jsme to | iSport.cz

PŘÍMO Z NEUCHATELU | Těžko hledala slova. Brankářka Jana Christianová a její parťačky sahaly po historicky prvním postupu českých florbalistek do finále mistrovství světa, jenže kvůli zpackaným posledním dvěma minutám o něj přišly. „Jak to říct slušně? Pokazily jsme si to,“ říkala Christianová poté, co její tým v semifinále proti Švýcarkám neudržel pohodlný čtyřgólový náskok a prohrál 6:7 v prodloužení. V neděli budou Češky hrát o bronz s Finskem (13.30).

Bude hodně těžké sebrat síly před posledním zápasem na turnaji?

„Jak říkáte… Bude to strašně těžké hlavně na hlavu, po semifinále nemáme ani čtyřiadvacet hodin do dalšího zápasu. Na druhou stranu, každá z nás bude chtít odčinit zkrat, který jsme předvedly. Může to být hnací motor k bronzu.“

Proti Švýcarsku jste vedly už 6:1 a zdálo se, že v pohodě kráčíte za postupem. Ukázalo se, že pětigólový náskok ve florbale nic neznamená?

„Bohužel ano. Je to strašná, fakt strašná škoda. Ale tohle asi není správné slovo. Jak to říct slušně? Pokazily jsme si to.“

Byl divoký závěr o psychice? Během 79 vteřin jste dostaly čtyři góly.

„Švýcarky hnala výborná atmosféra v našlapané hale a my selhaly. Na to se nedá říct nic jiného. Všechny góly byly v podstatě stejné, Švýcarky se na ně ani nemusely nadřít. Jen daly krosovou přihrávku přes brankoviště a nějakým způsobem to se štěstím dokleply.“

Když jste měly pětigólový náskok, byla jste přesvědčená, že už to dotáhnete k postupu?

„Upřímně, čekala jsem, že Švýcarky dají možná jeden dva góly. Ne, že jich stihnou šest… Zlomový byl asi třetí: myslím, že padl z brankoviště. Ten byl nejspíš zásadní, dostal je na koně. Pak už se to s námi vezlo a dopadlo to katastrofálně. Švýcarky se chytly, začaly tomu věřit a my se z toho úplně podělaly.“

Docházely vám síly, nebo vás zradila psychika? Finále nebylo daleko…

„Bylo to náročné spíš psychicky, pro mě určitě. Holky celých osmapadesát minut skvěle bránily, a kdyby to zvládly ještě o dvě víc, v pohodě jsme ve finále. Je to o to horší, že jsem předtím neměla tolik práce. Smůla.“

Jak jste prožívala momenty před prodloužením? Snažila jste se po čtyřgólové smršti během dvou minut vrátit do pohody?

„Držela jsem se trochu stranou, soustředila se na sebe a doufala, že to holky doklepnou. Věřila jsem, že jsme jim daly jen čuchnout, a dovedeme to do vítězného konce, což se ale nestalo.“

Co čekáte od zápasu útěchy s Finskem? Na medaili čekáte už osm let.

„Finky mají dvě tři dobré hráčky, které rozhodují zápasy, bude potřeba si je pohlídat. Ale pozor, celých šedesát minut, ne jen osmapadesát. Finky jsou taky zklamané, v semifinále taky prohrály se Švédskem. Bude to souboj dvou hodně zklamaných, uvidíme, kdo se s tím líp vyrovná.“