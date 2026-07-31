OKTAGON 92: Fleury vs. Muradov - hlavní karta, kde sledovat
- Organizace OKTAGON zavítá 1. srpna na legendární pražskou Štvanici.
- Hlavním zápasem večera bude souboj mezi Lucií Szabovou a Lucií Pudilovou o titul bantamové váhy.
- Dalším tahákem se stane duel Willema Fleuryho a Macha Muradova. Na kartě však uvidíme i bývalého šampiona Davida Kozmu.
Program a hlavní karta Oktagon 92
|Zápasníci
|Váhová kategorie
|Lucia Szabová (SK) vs. Lucie Pudilová (ČR)
|Bantamweight (Titulový zápas)
|Will Fleury (Irl.) vs. Makhmud Muradov (Uzb.)
|Light Heavyweight (Titulový zápas)
|MAIN CARD
|David Kozma (ČR) vs. David Zawada (Něm.)
|Welterweight
|Hafeni Nafuka (Nam.) vs. Tomáš Mudroch (ČR)
|Lightweight
|Jakub Batfalský (ČR) vs. Vojtěch Khol (ČR)
|Featherweight
|Miroslav Brož (ČR) vs. Rafael Aronov (Izr.)
|Catchweight 80 kg
|Jakub Tichota (ČR) vs. Firas Daud (Něm.)
|Featherweight
|David Hošek (ČR) vs. Daniel Schwindt (Něm.)
|Middleweight
|Roman Paulus (SK) vs. Harun Kurt (Rak.)
|Bantamweight
|Ivan Klevets (Ukr.) vs. Kevin Enz (Něm.)
|Lightweight
Kde sledovat OKTAGON 92 živě?
- Premier Sport 3 Extra
OKTAGON 92 můžete sledovat na Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizních poskytovatelů T-Mobile a Telly za cenu 320 Kč. V den turnaje stojí 400 Kč.
- OKTAGON TV
Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.
Požadavky na sledování Oktagon TV
Stolní počítače
Mobilní zařízení
Operační systém
Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší
Android 12 / iOS 15 a novější
Prohlížeč
Google Chrome 116 a vyšší
Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší
Další požadavky
Procesor min. 1,6 GHz
Rychlost internetu min.10 Mbps/s
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Nejzajímavější zápasy v turnaji Oktagon 92
Lucia Szabová vs. Lucie Pudilová
Největší ženská bitva v historii domácí scény o titul bantamové váhy. Neporažená double šampionka Lucia Szabová se v dlouho odkládané bitvě postaví své obrovské rivalce Lucii Pudilové. Česká válečnice si s sebou do klece bere zkušenosti z prestižní UFC. „Silent Killer“ je však i po návratu z mateřské dovolené ve skvělé formě a ničí jednu soupeřku za druhou. Tento očekávaný „ženský zápas století“ rozhodne o tom, kdo se stane absolutní královnou OKTAGONu.
Will Fleury vs. Makhmud Muradov
Největší bitva historie OKTAGONu o titul polotěžké váhy. Šampion těžké i polotěžké váhy Will Fleury vyzve obrovskou hvězdu. Původně měl nastoupit proti Danu Škvorovi, ten se však zranil, a tak jako náhrada na poslední chvíli přichází „Mach“ Muradov. Prozatímní šampion střední váhy se vůbec poprvé představí v polotěžké divizi. S sebou si nese zkušenosti z UFC i velmi nepříjemný, pohyblivý styl, který by nemusel Fleurymu sedět. Na druhou stranu však rodilý Uzbek nikdy nečelil brutální síle takového formátu, jakou disponuje irský rodák. Bitva světových parametrů je tady!
David Kozma vs. David Zawada
David Kozma se po dlouhých osmi letech vrací pod otevřené nebe na Štvanici. Návrat to bude očekávaný, protože populární Růžový panter se stále nachází v pozici buď, anebo. V únoru na OKTAGONu 84 zažil zmrtvýchvstání, když po třech tvrdých porážkách zvítězil na body nad Jozefem Wittnerem. Nyní se postaví proti obávanému ukončovateli Davidu Zawadovi, který je ve velmi podobné situaci jako rodák z Karviné. Případná prohra může pro oba znamenat konec kariéry, zatímco vítězství je přiblíží zpět na výsluní.