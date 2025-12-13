Bledá je dvakrát lepší než posledně, hlásí trenéři. Proč měli v přípravě strach?
Nejlepší česká bojovnice Tereza Bledá je zpět na půdě UFC. „Zdravá a dvakrát lepší,“ avizují trenéři. Při návratu po dvou a půl letech jde bývalé šampionce Oktagonu o angažmá s prestižní americkou ligou. Proti Kanaďance Jamey-Lyn Horthové Češka nastoupí v dosud nejlepší formě. „Vše zlé je pro něco dobré. Když měla zápasit před rokem, neměla zdaleka tak dobrou formu jako teď,“ podotýká André Reinders, trenér třiadvacetileté bojovnice.
Teď nebo nikdy. Tereza Bledá dnes v noci zabojuje o udržení v nejlepší světové lize UFC. Tým české bojovnice je po závěrečném týdnu příprav v Las Vegas plný sebevědomí. Hlavní úkol totiž zvládl, zamezil dalším zdravotním trablům, aby ji zhatily, jak se v posledních dvou a půl letech opakovaně stalo.
„Měli jsme velký strach, aby se Terce zdravotní problémy nevrátili a dělali jsme maximu, abychom ji udrželi zdravou. UFC ji totiž dalo poslední šanci. Vypršela jí smlouva a vedení jí prodloužilo jen na půl roku pro tento zápas,“ povídá André Reinders, kouč české bojovnice. „Dostala injekci imonoglobulinu, aby Terce opět nepropukla Stafylokoková infekce, onu bakterii má totiž pořád v těle,“ dodává.
Obavy z nebezpečné infekce, která patří mezi největší strašáky MMA bojovníků, ale pominuly včerejškem. Bledá splnila váhový limit, a tak i hubnutí, během něhož se Stafylokok často projevuje. Teď už jen zbývá stres z návratu po dlouhé přestávce. „Kdykoli se Terce v minulosti blížil zápas, překypovala nadšením. Dokonce o tom vypovídali i její fyziologické hodnoty, když jsme je měřili. Emocionální stránka u ní hraje velkou roli. Také proto jsem měl ale obavy, jak se na ní podepíše stres. Je pod obrovským tlakem,“ přiznává Reinders.
„Stres ale přebíjí radost z toho, že se konečně vrátí do klece. I když hubla na vážení, pořád se usmívala a měla skvělou náladu. Věřím, že ji to zůstane až do zápasu,“ doplňuje jedním dechem s neskrývaným optimismem v hlase.
Strhnout soupeřku na zem? Jen to by nestačilo
Naproti tlaku z pomyslného nože na krku české bojovnice, její tým se drží ve skvělé náladě. „Zlepšení v postoji je fakt velké. Oba nás tu mlátí. Jen se podívejte na naše monokly,“ směje se lehce pobitý druhý trenér Jan Stach. „Vidím obrovský posun v tom, jak nyní zvládá kombinovat postoj s wrestlingem. Přechody z boxerských výměn na zem jsou na skvělé úrovni,“ chválí svěřenkyni.
Bledá začal tříbit své postojářské schopnosti už před třemi roky. Byla sice excelentní v boji na zemi, v přestřelkách však tahala za slabší konec, což se nejvíce projevilo při debutu v UFC, kdy inkasovala tvrdé KO. „Takové momenty se vždy hodně těžkou koušou. Zároveň v ní ale zaplál nový oheň. Uvědomila si, že je potřeba dostat se na nový level. Přestože ji to trochu nabouralo ego, dostala stimul a cítím na ní, jak se chce zlepšovat na každém tréninku a nasávat nové techniky. Teď je dvakrát lepší, než když bojovala naposledy,“ míní Stach.
A Reinders souhlasně přikyvuje. „Vše zlé je pro něco dobré. Když měla zápasit před rokem, neměla zdaleka tak dobrou formu jako teď.“
Taktika do zápasu s Kanaďankou se má podle trenérů kombinovat její dominantní zbraň s nově nabytým schopnostmi v postoji. „Nejsilnější stránka Terezy je v boji na zemi, kam budeme zápas směřovat. Tereza už ale dokáže hezky kousat v postoji a právě na úrovni UFC už nemůžete spoléhat jen na to, že půjdete čistě po strzích na zem bez přípravy,“ říká Reinders.