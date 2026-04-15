Procházkovu přemožiteli hrozí roční stopka. Ortoped: Koleno nikdy nebude jako předtím
Vyhrál titul UFC, senzačně porazil Jiřího Procházku, ale to vše za cenu vážného zranění. Nový král polotěžké divize Carlos Ulberg si během utkání s největší pravděpodobností přetrhl zkřížený vaz v koleni, což významně poznamenalo průběh boje. Pokud se předpoklad potvrdí dalším vyšetřením, bude pětatřicetiletého zápasníka čekat až čtrnáctiměsíční přestávka, podotýká ortoped specializující se na úrazy kolen Miloš Barna v rozhovoru pro web iSport.
Poranění kolene Carlose Ulberga je předmětem horečných diskuzí od chvíle, kdy jeho zápas s Jiřím Procházkou skončil. Po zhlédnutí záznamu někteří zahraniční lékaři odhadli, že Novozélanďana bude přetržený zkřížený vaz stát rok mimo klec. S tím souhlasí také ortoped z kliniky Barna Medical, MUDr. Miloš Barna, Ph.D., který se zaměřuje především na úrazy kolen a dříve také sám trénoval MMA a zápasil v kickboxu.
Zápas jste sledoval živě. Co jste si pomyslel, když jste viděl, jak Ulberg několikrát podklesl v nohou?
„To, že je zraněný, bylo zřejmé hned. Nicméně až po opakovaných záběrech bylo vidět, k čemu přesně došlo. Nejprve jsem si myslel, že jde o levou nohu, na kterou se Procházka zaměřoval a dobře ji trefoval kopy. Pak se ale ukázalo, že si Ulberg zranil pravou stojnou nohu. Pravděpodobně ji zatížil, následovala rotace, která vyústila v poranění kolene, pravděpodobně předního zkříženého vazu. Možné je ale i zranění přilehlých struktur, například menisku. Zatím jde o spekulaci, kterou může s jistotou potvrdit až magnetická rezonance.“
Jak jste zmínil, Procházka útočil na přední nohu. Ulberg na to vždy reagoval přenesením váhy na zadní nohu. Je toto příčinou zranění?
„Vždy, když dojde k přetržení předního zkříženého vazu, jde o souhru několika faktorů. Roli může hrát také únava z tréninkového kempu. Hlavní je ale extrémní zátěž na nohu. Ulberg couval a zároveň rotoval a pokrčoval nohu. Přední zkřížený vaz takto velký tlak zřejmě nevydržel a praskl. Na záběrech je patrné, jak se bérec (část nohy od kolene ke kotníku) posunul dopředu oproti stehenní kosti. Viděli jsme pak i reakci lýtkového svalu. Procházkovy kopy na přední nohu tomu pravděpodobně mohly přispět. Pokud byla levá noha takto zasažená, pravá na sebe nevědomky převzala větší váhu.“
Je vzhledem k vážnosti zranění obdivuhodné, že Ulberg v boji pokračoval?
„V jiných sportech je téměř pravidlem, že toto zranění vede k okamžitému ukončení zápasu. Já tedy považuji za mimořádné, že Ulberg dokázal zápas dokončit a bohužel pro nás i zvítězit.“
Ulberg se při levém háku, kterým zasadil Procházkovi finiš, odrazil právě od zraněné nohy. Kdyby se mu touto ranou nepodařilo zápas ukončit, dá se říct, že by si tím ještě víc uškodil a poranění by se zhoršilo?
„Je téměř jisté, že by se zranění během zápasu dál zhoršovalo. Ulberg byl schopný překlenout určitou dobu díky adrenalinu a částečné kompenzaci svalů v oblasti kolene. Postupně ale při poranění jakékoli struktury začne krvácení. Koleno se naplní krví, což ovlivní pohyb i sílu. Je pravděpodobné, že by zápas nedokončil, kdyby se dostali do pozdějších kol.“
Kdy nejdříve se může vrátit do zápasu?
„Pokud budeme dál pracovat s teorií přetrženého zkříženého vazu, čeká Ulberga operace. Ne každý ji potřebuje, ale u profesionálního sportovce v takto rizikové disciplíně se k ní zpravidla přistupuje. V průměru se MMA zápasníci vracejí do plné zátěže v horizontu deseti až čtrnácti měsíců. Pokud dojde k náhradě vazu štěpem, je potřeba více času, aby štěp prorostl do kosti. Koleno se musí zpevnit, aby dosáhlo minimálně devadesáti procent původní svalové síly. Poměrně významnou roli hraje také psychika. Koleno v podstatě nikdy nebude jako předtím. Ne všichni sportovci se po takovém úrazu vrátí na původní výkonnost.“