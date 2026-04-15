Scénář Procházkova comebacku? Porve se s Rusem o prozatímní titul, míní expert
Vyhrocená rivalita může dojít k zúčtování. Na nedělní prohru Jiřího Procházky reagoval se škodolibou radostí někdejší šampion a aktuální světová dvojka Magomed Ankalajev. „Jiří, už o mně nikdy znovu nemluv. Můžeš o mně mluvit jen, pokud se mnou chceš zápasit,“ uvedl na síti X jen pár minut po skončení utkání českého bijce s Carlosem Ulbergem. Tím Rusova palba neskončila. Jejich vzájemný duel je nyní z nejreálnějších možností pro Samurajův comeback.
O jejich střetu se mluví několik let. Před čtyřmi roky Magomed Ankalajev neblaze nesl, že ho tehdy Jiří Procházka předběhl v žebříčku a dostal titulovou šanci. Rusových hlášek o „falešném Samuraji“ je k dnešnímu dni nespočet. Nyní, pár dní po porážce českého bojovníka, nabývají na intenzitě.
Přísná slova od zápasníka, který při svém posledním utkání inkasoval neméně drtivý finiš. A na přemožitele Alexe Pereiru si ani nesáhl.
Navzdory debaklu se Rus udržel na špičce divize a zaujímá druhé místo za novopečeným šampionem Carlosem Ulbergem. Ten ho vnímá jako příští výzvu. „První obhajoba bude asi proti Ankalajevovi. Ten je podle mě jeden z nejlepších bojovníků vůbec. Uvidíme, co řekne vedení UFC. Rozhodně ale nepřijmu odvetu s Procházkou. To by připadalo v úvahu pouze, pokud nasbírá několik výher v řadě,“ prohlásil Novozélanďan rezolutně v rozhovoru s Arielem Helwanim.
Ulberg již sice plánuje obhajobu titulu, ale až po dlouhé rekonvalescenci. Na sociálních sítích už zaznívají výzvy k tomu, aby následoval Procházku a Jamahala Hilla, kteří se postu šampiona kvůli vážným zraněním vzdali. Další alternativou je pak klání o prozatímní titul.
„Zápas mezi Jirkou a Ankalajevem dává naprostý smysl. Byť samozřejmě nevidím do interních jednání UFC, je to nejpravděpodobnější scénář,“ podotkl André Reinders, trenér a bývalý evropský šampion v podcastu iSport Fight!
„Shrňme si fakta. Ulberg má urvaný křížový vaz a rekonvalescence trvá v nejlepším případě devět měsíců, nejčastěji jde ale o rok mimo klec. Sám jsem ho urvaný měl, vím, o čem mluvím. Zároveň je nesmysl, aby mu hned vzali titul. To otvírá možnost duelu o prozatímní pás mezi borci, kteří jsou v žebříčku za ním, Ankalajevem a Procházkou,“ vysvětlil Reinders.
Český bijec při pondělním návratu do Česka uvedl, že již jednal s UFC o různých variantách včetně titulového zápasu. A přestože nyní schytává kritiku, že si další šanci boje o pás nezaslouží, vedení UFC mu ho může klidně dát. Procházka je stále nesmírně populární a marketingově je pro zámořskou organizaci významně zajímavější než Ulberg.