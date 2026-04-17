Divoké oslavy Procházkova přemožitele: Ulberg ztratil pás za 8 milionů. Bez něj...
Nejcennější trofej celého sportu MMA ztratil novopečený šampion ještě v den zápasu. Carlos Ulberg v Miami během nedělních oslav vítězství nad Jiřím Procházkou, kterého porazil už v 1. kole, přišel o šampionský opasek UFC. „Nechtěl jsem ten pás pořád tahat s sebou, takže si myslím, že je snad pořád v některém z apartmánu mých kamarádu. Nevím,“ smál se pětatřicetiletý ranař z Nového Zélandu při rozhovoru pro Fox Sports. Pás pravděpodobně našel, protože v úterý odlétl do Las Vegas na operaci kolene.
Divoká párty šampiona málem šampiona stála jeho opasek. Carlos Ulberg měl skutečně proč slavit. Do nedělního utkání s Jiřím Procházkou nastoupil jako outsider a soupeře porazil i přes nepříjemné zranění kolene, pravděpodobně přetržený přední zkřížený vaz. Na kontrolu do nemocnice se ale naproti doporučením nevydal. Zamířil s týmem a přáteli do nočního klubu v centru Miami.
„Ztratil jsem pás,“ přiznal Ulberg pro Fox Sports ráno po večírku. „Původně jsem po výhře nechtěl pít, ale víte, jak to chodí, ne? Nejdřív ti někdo dá šampaňské na přípitek oslavu a najednou sedíte v autě, jedete do nočního klubu, kde se to zvrhne a rázem jedete panáky,“ vyprávěl.
„Nechtěl jsem ten pás pořád tahat s sebou, takže si myslím, že je snad pořád v některém z apartmánu mých kamarádu. Nevím,“ krčil rameny bijec. „Doufám, že jen zůstal v posteli u někoho z kluků,“ dodal.
Šampionský opasek UFC, snovou trofej všech bojovníků MMA Ulberg pravděpodobně našel. V rozhovoru totiž uvedl, že bez něj nechce Miami opustit. Ve čtvrtek už ale na sociální sítě přidal fotku z Las Vegas, kde absolvoval operaci kolene. Stráví tam ještě několik týdnů rehabilitacemi v tamním Výkonnostním Institutu UFC.
UFC opasek měří přibližně sto dvacet sedm centimetrů, váží bez mála pět kilogramu a jeho odhadovaná výrobní hodnota činí zhruba 8 milionů korun, píše britský web TalkSports. Tržní hodnota se pak odvíjí od prestiže bojovníků, jimž pás patří. Největší částka se vydražila v aukci za trofej hvězdného Ira Conora McGregora, šlo o více než sedmdesát milionů korun.