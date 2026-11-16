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Procházka vs. Stirling: hlavní karta, datum a čas, kde sledovat živě?

Českého bijce Jiřího Procházku pravděpodobně čeká další mač v UFC v listopadu
Českého bijce Jiřího Procházku pravděpodobně čeká další mač v UFC v listopaduZdroj: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia
V ledovém sudu si lebedí.
Navajo Stirling
Navajo Stirling
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Otakar Plzák
Otakar Plzák
UFC
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  • Jiří Procházka už tuto sobotu nastoupí v UFC proti dalšímu soupeři, kterým bude neporažený Novozélanďan Navajo Stirling. 
  • Český zápasník jde do duelu po titulové prohře s Carlosem Ulbergem. Proti Stirlingovi si chce napravit reputaci a vrátit se do hry o pás polotěžké váhy.
  • Datum a čas, hlavní karta a další informace k turnaji UFC Fight Night naleznete v článku.

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UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling

Datum: neděle 21. listopadu 2026

Čas: Hlavní karta cca od 19:00

Místo: ABHA Arena, Dauhá (Katar)

TV přenos: Nova Sport 6, ONLINE na webu iSport

UFC Fight Night: program a hlavní karta turnaje

Hlavní karta
Jiří Procházka (ČR) vs. Navajo Stirling (Nový Zéland)Light Heavyweight
Aljamain Sterling (USA) vs. Kevin Vallejos (Arg.)Featherweight
Dan Hooker (Nový Zéland) vs. Brian Ortega (USA)Lightweight
Kyoji Horiguchi (USA) vs. Asu Almabayev (Bra.)Flyweight
Jared Cannonier (USA) vs. Ikram Aliskerov (Rus.)Middleweight
Prelims
Aleksandre Topuria (Gruz.) vs. Santiago Luna (Mex.)Bantamweight
Shamil Gaziev (Bahr.) vs. Tallison Teixeira (Bra.)Heavyweight
Amir Albazi (Irák) vs. Alessandro Costa (Bra.)Flyweight
Jake Matthews (Aus.) vs. Tahir Abdullayev (Ázer.)Welterweight

Procházka vs. Stirling: Procházkova bitva o všechno

Bitva o všechno – tak lze nazvat souboj Jiřího Procházky proti Stirlingovi. Pokud uspěje, může opět pomýšlet na titulovou šanci. V posledním duelu, v němž bojoval o uvolněný pás polotěžké váhy, totiž fatálně selhal, když nedokázal dorazit zraněného Carlose Ulberga. Český zápasník po tomto utkání ukončil spolupráci s trenérem  Jaroslavem Hovězákem. Nyní stojí možná před nejdůležitějším soubojem v UFC, který rozhodne, jestli ještě promluví do bojů o titul.

Navajo Stirling je ničivá síla UFC, která si hlasitě říká o pozornost. Má za sebou 11 zápasů a 11 výher, z toho 7 před limitem. V posledním duelu narazil na exšampiona Jana Blachowicze, kterého ukončil už v prvním kole a ukázal, že se s ním musí počítat. Skalpem Procházky by si řekl o titulovou šanci.

Posledních 5 zápasů Jiřího Procházky

Třiatřicetiletý bojovník z Hostěradic má na kontě 32 výher, 6 proher a 1 remízu. Trénuje v brněnském Jetsaam Gymu. Po ukončení spolupráce s Jaroslavem Hovězákem je jeho novým trenérem Nizozemec Danny de Vries. Tým doplňuje ještě Martin Karaivanov, jenž působí nejen jako kouč, ale i jako Procházkův manažer. V UFC absolvoval Procházka devět duelů s bilancí šesti výher a tří porážek. Patří k nejatraktivnějším zápasníkům organizace a většina jeho vítězství mu vynesla bonus za Výkon večera. Naposledy v kleci čelil Carlosu Ulbergovi a zápas skončil tvrdým ukončením českého bojovníka.

Jiří Procházka zůstává jediným Čechem, který v prestižní lize získal titul. Šampionem polotěžké váhy se stal na galavečeru UFC 275, kde donutil ke vzdání Glovera Teixeiru.

DatumUdálostZápas
11. 4. 2026UFC 327Jiří Procházka vs. Carlos Ulberg (TKO)
5. 10. 2025UFC 320Jiří Procházka vs. Rountree Jr. (TKO)
18. 1. 2025UFC 311Jiří Procházka vs. Jamahal Hill (TKO)
30. 6. 2024UFC 303Jiří Procházka vs. Alex Pereira (TKO)
14. 4. 2024UFC 300Jiří Procházka vs. Aleksandar Rakič (TKO)
11. 11. 2023UFC 295Jiří Procházka vs. Alex Pereira (TKO)

Kde sledovat Procházka vs. Stirling živě v TV?

Přímý přenos turnaje UFC Fight Night včetně zápasu Jiřího Procházky s Navajo Stirlingem vysílá v Česku stanice Nova Sport 6. Zápas Jiřího Procházky přijde na řadu ke konci turnaje. Hlavní karta začíná 21. listopadu od cca 19:00. Průběh můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

Další možností je sledování sázkové kanceláře TV Tipsport. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.

Jak naladit Nova Sport 6?

SpolečnostBalíčekCena za měsíc
OneplayExtra Sport499 Kč (pro zákazníky O2)
T-MobileM Plus
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VodafoneVodafone TV Lite & Sport299 Kč
CANAL+Sport374 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
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