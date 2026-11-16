Procházka vs. Stirling: hlavní karta, datum a čas, kde sledovat živě?
- Jiří Procházka už tuto sobotu nastoupí v UFC proti dalšímu soupeři, kterým bude neporažený Novozélanďan Navajo Stirling.
- Český zápasník jde do duelu po titulové prohře s Carlosem Ulbergem. Proti Stirlingovi si chce napravit reputaci a vrátit se do hry o pás polotěžké váhy.
- Datum a čas, hlavní karta a další informace k turnaji UFC Fight Night naleznete v článku.
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UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling
Datum: neděle 21. listopadu 2026
Čas: Hlavní karta cca od 19:00
Místo: ABHA Arena, Dauhá (Katar)
TV přenos: Nova Sport 6, ONLINE na webu iSport
UFC Fight Night: program a hlavní karta turnaje
|Hlavní karta
|Jiří Procházka (ČR) vs. Navajo Stirling (Nový Zéland)
|Light Heavyweight
|Aljamain Sterling (USA) vs. Kevin Vallejos (Arg.)
|Featherweight
|Dan Hooker (Nový Zéland) vs. Brian Ortega (USA)
|Lightweight
|Kyoji Horiguchi (USA) vs. Asu Almabayev (Bra.)
|Flyweight
|Jared Cannonier (USA) vs. Ikram Aliskerov (Rus.)
|Middleweight
|Prelims
|Aleksandre Topuria (Gruz.) vs. Santiago Luna (Mex.)
|Bantamweight
|Shamil Gaziev (Bahr.) vs. Tallison Teixeira (Bra.)
|Heavyweight
|Amir Albazi (Irák) vs. Alessandro Costa (Bra.)
|Flyweight
|Jake Matthews (Aus.) vs. Tahir Abdullayev (Ázer.)
|Welterweight
Procházka vs. Stirling: Procházkova bitva o všechno
Bitva o všechno – tak lze nazvat souboj Jiřího Procházky proti Stirlingovi. Pokud uspěje, může opět pomýšlet na titulovou šanci. V posledním duelu, v němž bojoval o uvolněný pás polotěžké váhy, totiž fatálně selhal, když nedokázal dorazit zraněného Carlose Ulberga. Český zápasník po tomto utkání ukončil spolupráci s trenérem Jaroslavem Hovězákem. Nyní stojí možná před nejdůležitějším soubojem v UFC, který rozhodne, jestli ještě promluví do bojů o titul.
Navajo Stirling je ničivá síla UFC, která si hlasitě říká o pozornost. Má za sebou 11 zápasů a 11 výher, z toho 7 před limitem. V posledním duelu narazil na exšampiona Jana Blachowicze, kterého ukončil už v prvním kole a ukázal, že se s ním musí počítat. Skalpem Procházky by si řekl o titulovou šanci.
Posledních 5 zápasů Jiřího Procházky
Třiatřicetiletý bojovník z Hostěradic má na kontě 32 výher, 6 proher a 1 remízu. Trénuje v brněnském Jetsaam Gymu. Po ukončení spolupráce s Jaroslavem Hovězákem je jeho novým trenérem Nizozemec Danny de Vries. Tým doplňuje ještě Martin Karaivanov, jenž působí nejen jako kouč, ale i jako Procházkův manažer. V UFC absolvoval Procházka devět duelů s bilancí šesti výher a tří porážek. Patří k nejatraktivnějším zápasníkům organizace a většina jeho vítězství mu vynesla bonus za Výkon večera. Naposledy v kleci čelil Carlosu Ulbergovi a zápas skončil tvrdým ukončením českého bojovníka.
Jiří Procházka zůstává jediným Čechem, který v prestižní lize získal titul. Šampionem polotěžké váhy se stal na galavečeru UFC 275, kde donutil ke vzdání Glovera Teixeiru.
|Datum
|Událost
|Zápas
|11. 4. 2026
|UFC 327
|Jiří Procházka vs. Carlos Ulberg (TKO)
|5. 10. 2025
|UFC 320
|Jiří Procházka vs. Rountree Jr. (TKO)
|18. 1. 2025
|UFC 311
|Jiří Procházka vs. Jamahal Hill (TKO)
|30. 6. 2024
|UFC 303
|Jiří Procházka vs. Alex Pereira (TKO)
|14. 4. 2024
|UFC 300
|Jiří Procházka vs. Aleksandar Rakič (TKO)
|11. 11. 2023
|UFC 295
|Jiří Procházka vs. Alex Pereira (TKO)
Kde sledovat Procházka vs. Stirling živě v TV?
Přímý přenos turnaje UFC Fight Night včetně zápasu Jiřího Procházky s Navajo Stirlingem vysílá v Česku stanice Nova Sport 6. Zápas Jiřího Procházky přijde na řadu ke konci turnaje. Hlavní karta začíná 21. listopadu od cca 19:00. Průběh můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
Další možností je sledování sázkové kanceláře TV Tipsport. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.
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