Nečekaná bitva šampionů Oktagonu. Fleury se utká s Peštou na turnaji v Brně

Viktor Pešta (vlevo) doufá v odvetu s Michalem Martínkem
Viktor Pešta při svém debutu v KSW předvedl totální dominanci
Marián Šustr
Po dvouleté pauze hlásí Viktor Pešta návrat. Než se vrátí do klece, bude nejprve startovat na žíněnce, kde se pod pravidly grapplingu (brazilské jiu-jitsu bez kimona) střetne s šampionem Oktagonu Willem Fleurym. Zápas bude 11. dubna hlavním hitem turnaje Tatamy Beatdown 3 v Brně. „Je to dobrá příležitost zápasit s jedním z velkých jmen českého MMA,“ vysvětluje hvězdný Ir, proč mač přijal.

Největší grapplingový turnaj v tuzemsku hlásí duel dvou předních jmen evropské těžké váhy MMA. Na Tatamy Beatdown 3 v Brně se proti sobě postaví současný a bývalý šampion Oktagon, Will Fleury a Viktor Pešta. 

Zatímco Ir válcuje konkurenci v černo-žluté lize, český veterán UFC se vrací po dvouleté pauze, během níž řešil vážné zdravotní problémy a aktuálně je v angažmá u polské organizace KSW. Vzhledem k větší zápasové aktivitě a řadě úspěchů právě z bojovné disciplíny jiu-jitsu bez kimon, je favoritem utkání Fleury.

Ten krom třech irských šampionátů vyhrál taky bronzovou medaili na prestižním turnaji ADCC Trials, kde se střetávají nejkvalitnější zápasníci z Evropy, Afriky a střední Asie.

„Je to dobrá příležitost zápasit s jedním z velkých jmen českého MMA. Miluji zápasit před českými fanoušky a tohle je další skvělá šance tak učinit. Těším se na ně,“ hlásí Fleury.

Duel s ostříleným matadorem Peštou vyhlíží s velkým sebevědomím. „Dřív jsem startoval v grapplingu opravdu hodně. Sice toho moc nevím o Viktorových schopnostech v boji na zemi, ale já mám medaili z ADCC Trials a mám za sebou spoustu další mačů. Takže ano, vnímám se jako favorita,“ říká.

Na akci, která bude z velké části postavená na česko-slovenské elitě grapplingu, se představí také slovenská legenda MMA Ivan Buchinger. 

