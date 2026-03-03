Procházkův soupeř? Šampion kickboxu, model a ragbista. Kariéru mu ukončila bitka na hřišti
Nejlepšího českého bojovníka čeká čtvrtý titulový zápas v prestižní zámořské soutěži UFC. V těch předchozích Jiří Procházka narazil na Brazilské giganty Glovera Teixeiru a Alexe Pereiru. Tentokrát, 11. dubna v Miami, třiatřicetiletého ranaře z Hostěradic vyzve světová trojka Carlos Ulberg, pro kterého je kariéra MMA již několikátou životní etapou. Novozélanďan do klece přešel z kickboxerského ringu, ještě předtím hrál ragby a přivydělával si jako model a striptér na „dámských večerech“.
V očích domácích fanoušků, expertů i bookmakerů je Jiří Procházka oproti Carlosu Ulbergovi obrovským favoritem. V zahraničí však duel o titul polotěžké váhy UFC vnímají jako zcela vyrovnanou partii.
Procházka, který šampionský pás držel už před skoro čtyřmi roky, se loni blýskl dvěma skvělými výhrami nad oponenty z top pětky. To se ale Novozélanďanovi podařilo taky. Jeho vítězná série navíc sahá až do roku 2021 a tvoří ji devět zelených políček. Titulové klání, které proběhne 11. dubna v Miami, mohlo jen stěží mít kvalitnější obsazení.
Zatímco třiatřicetiletý Čech těží při všech svých utkáních z nezlomné kondice a nepředvídatelného ofenzivního stylu, jeho o dva roky starší sok předvádí rezervovanější přístup. Než vyšle své technicky precizní údery, dlouho si soupeře čte, vycukává ho a nutí dělat chyby. Procházka se v kleci jeví jako šelma cítící krev, Ulberg zas jako trpělivý sniper.
Snil o místu mezi All Blacks
Styl boje maorsko-samojskému bijce přitom tolik neodpovídá jeho minulosti. Ulberg se, jako mnoho urostlých chlapců na Novém Zélandu, od útlého věku věnoval ragby. Ve dvaadvaceti aspiroval na přestup do NRL, nejvyšší soutěže celé Oceánie, a skutečně byl v hledáčku skautů auklandského mančaftu New Zealand Warriors. Pak ale nastal incident, který vedl ke konci Ulbergovy ragbyové kariéry – bitka na hřišti.
Hromadná rvačka sama o sobě nepředstavovala tak zásadní problém. Uprostřed hry se strhla mela a všichni po sobě pálili pěstmi. Všichni až na Ulberga. Ten protivníky trefoval technickými direkty, kopy a koleny, které se naučil na kickboxerských lekcích, jež měl jako doplněk. A protože se pral úplně jinak než ostatní, televizní kamera se zaměřila pouze na něj, a on se tak stal tváří celého incidentu. Následná šestitýdenní suspendace přišla právě v klíčovém období, kdy se měl ucházet o post v prvoligovém týmu. Jeho sen o cestě do All Blacks se rozplynul.
Bouřlivák z Aucklandu pak přešel ke sportu, který ho nepřímo stál předešlou kariéru. V kickboxu se Ulbergovi dařilo nad očekávání. Přidal se do tamního týmu City Kickboxing a stal se hlavním sparing partnerem hvězdného Israela Adesanyi, několikanásobného šampiona UFC a GLORY. Než přešel do MMA, vyhrál titul organizace King In The Ring a vybudoval si bilanci 19:2.
Hvězda televize i dámských věčírků
Byť se mu v kickboxu náramně dařilo, Ulberg se více slávy dočkal v showbyznysu. V roce 2018 se účastnil reality show Game of Bros, v níž se ucházel o srdce slavných žen. Velký zájem o něj projevila taky produkce reality show Bachelor. Tu však hned dvakrát odmítl.
Život mimo ring s tím zápasnickým propojil taky přezdívkou „Ladies Night“ (dámská noc). Když na ni byl o několik let později dotázán, dovyprávěl její pikantní příběh. „Dělal jsem v Austrálii ‚dámské večery‘. Cestoval jsem po Austrálii a Novém Zélandu, účastnil se těchto show a v podstatě jsem i dělal striptéra. Pak se o tom doslechl jeden z hlasatelů na turnaji u nás doma a dal mi tu přezdívku,“ povídal Ulberg po jednom ze svých zápasů v UFC.
„Začalo to, když jsem hrál ragby. Potřeboval jsem si trochu přivydělat a zjistil jsem, že z toho může být víc než jen přivýdělek. Cestoval jsem, byl jsem model, dávali mě na billboardy a tak podobně. Takže jsem to dělal, pařil, dostával zaplaceno, užíval si to. Byl jsem mladý… Pak jsem zjistil, že jsem dobrý v bojování a s tímhle životem rychle přestal,“ poodhalil Ulberg minulost.
Doba mladického bláznění vzala za své. Černý jaguár, zkráceně „Black Jag“, patří mezi elitní světové bojovníky a pro Procházku představuje jednu z nejtěžších kariérních výzev.
Carlos Ulberg:
- Přezdívka: „Black Jag“
- Národnost: novozélandská
- Narozen: 17. listopadu 1990 (35 let)
- Výška: 193 cm
- Rozpětí paží: 196 cm
- Bilance: 13 výher/1 prohra
- Bilance v UFC: 9 výher/1 prohra
- Ukončení: 8 KO/1 submise
- Ukončení v 1. kole: 7 Cenné skalpy: Jan Blachowicz, Dominick Reyes, Volkan Oezdemir