Hošek po brutálním KO vyzval Fleuryho a Végha na box v malých rukavicích
Českým borcům se na sobotní akci PML 21 v Třinci podařilo uhájit domácí půdu. Všichni čtyři zápasníci zvítězili na finiš. David Hošek v hlavním utkání MMA části turnaje jedinou ranou poslal k zemi Portugalce Renana Martinsa, načež k duelu v boxu v malých rukavicích vyzval šampiona Oktagonu Willa Fleuryho. Bleskovým K.O. zazářil taky kladenský talent David Zoula. V zápase, který přijala pouze dva dny před jeho konáním, na škrcení zvítězila vycházející hvězda brněnského týmu Jan Stanovský.
Čtrnáctkrát notorický finišer David Hošek vypálil levý hák a pokaždé minul. Renan Martins výpady českého ranaře skvěle bránil a uhýbal jim, sám trefoval přesné kopy. Takřka přesně v půli úvodní pětiminutovky ale Portugalec na zlomek sekundy zaváhal v pohybu a Hošek jej ihned potrestal. Čekání na první čistě trefený levý hák se domácímu vyplatilo. Soupeř se skácel k zemi v bezvědomí.
Hošek si za senzační ukončení v hlavním utkání MMA části turnaje PML 21 v Třinci připsal bonus za výkon večera, který čítá 12,2 tisíce korun.
Nepřímo si řekl o Oktagon 100
„V poslední době se v Oktagonu rozjely boxerské zápasy v malých rukavicích, třeba i tam ukážu svoje háky,“ usmál se Hošek bezprostředně po vyhlášení verdiktu, načež vyřkl odvážnou výzvu.
„Mám na mysli spoustu jmen, se kterými bych si rád dal v těchto pravidlech zápas. Pepa Hála chodí nižší váhu, takže toho vyzývat nebudu. Rád bych si to rozdal třeba s Willem Fleurym,“ ukázal třiatřicetiletý bijec z pražského týmu RPG na šampiona Oktagonu v těžké váze a aktuální trojku Oktagonu napříč váhovými divizemi. Vzápětí se ještě Hošek natáhl po mikrofonu a dodal: „Nebo se klidně pobiju s Attilou Véghem.“
Byť se Hošek ve světě MMA kvalitou ani zdaleka neblíží irské ani slovenské hvězdě, pod pravidly boxu v malých rukavicích, ve kterých může zúročit obrovskou sílu úderů a letité zkušenosti z ringu, jsou duely s Fleurym a Véghem reálné. Hošek si tak nepřímo řekl o místo na jubilejním turnaji Oktagon 100, který se odehraje v O2 areně na konci prosince. Právě tam by se mohla objevit i slovenská legenda.
Zklamaní vítězové
Zcela klíčovou výhru si v Třinci jen pár minut před nástupem Hoška připsal mladý bijec elitního pražského týmu Reinders MMA David Zoula. Ten se musel na poslední chvíli vypořádat s významnou změnou. Původně se měl utkat se zemařem Lukášem Závičákem, který ale odstoupil kvůli zdravotním komplikacím. Záskok obstaral teprve dvacetiletý kickboxer z Lotyšska Raimond Zeps.
Na Zoulu, jenž velkou část přípravy věnoval obraně proti strhům na zem, vyrazil čistokrevný knockouter, jehož hlavní zbraní jsou boxerské kombinace na střední vzdálenost. Zeps neváhal, okamžitě proti rodákovi z Kladna vyběhl a čistě zasáhl tvrdý kop na břicho, načež hned vypálil i sadu háků. Zoula se ale zběsilému tempu rychle přizpůsobil a už ve třicáté šesté sekundě poslal Lotyše k zemi úderem pod žebra.
Domácí bijec ale důležitou výhru po smolném dvouletém období vůbec neslavil. Odešel do svého rohu klece a v podřepu rukama zakrýval slzy. Po chvíli jen zklamaně kroutil hlavou a vysvětloval, proč takto reagoval na vítězné K.O.: „Byl jsem smutný. Chtěl jsem si zabojovat a vůbec jsem nečekal, že to bude takhle rychlé. Měl jsem skvělou přípravu a chtěl jsem ukázat vše, co jsem natrénoval. Trefil jsem mu spodek fakt tvrdě a čistě, ale v tu chvíli mě to moc nepotěšilo. Byl jsem mentálně naladěný na hodně těžký zápas, avšak bohužel, nebo bohudík to vyšlo takhle,“ vysvětlil Zoula, který si vybojoval postup do Oktagonu.
Katastrofa, přiznal Stanovský
Ani Jan Stanovský nebyl nijak nadšený z naprosto dominantního výkonu proti Fhabiu Henrymu. Sedmadvacetiletý bijec z Brna přitom od brazilského soupeře inkasoval jeden jediný úder, přičemž sám trefil přibližně třicet a ve druhém kole skóroval finiš škrcením.
„Byla to katastrofa,“ smál se a krčil rameny Stanovský. „Fyzicky jsem vůbec nebyl připravený. Zápas jsem vzal bez přípravy teprve před třemi dny a podle toho to taky vypadalo. Když se blížil konec prvního kola a mně se stále nedařilo Fhabia ukončit, bál jsem se, aby mi do druhé pětiminutovky vůbec zbyly nějaké síly,“ vyprávěl bijec.
Perfektní bilanci 4:0 českých MMA borců na turnaji PML 21 doplnil také Adam Havran. Ten ukončil slovenského soupeře Sebastiana Horvátha v prvním kole na škrcení.