Vaška obklíčili vojáci. Moderátor prožil na Dakaru pořádné drama | iSport.cz

Český moderátor toho zažil už hodně, ale tohle byla premiéra. „Když jsme s kolegou Michalem Dvořáčkem chtěli udělat pár záběrů od Rudého moře, přijelo za námi po pár minutách policejní auto. Hned se nás ptali, co tam děláme. Když jsme řekli, že jsme novináři z Česka a natáčíme televizní pořad, situace se na chvíli uklidnila. Řekli nám, ať to doděláme a jedeme pryč,“ vyprávěl Korec člen týmu Barth Racing, v jehož barvách závodí čtyřkolkář Zdeněk Tůma.

Jenže než stihli dokončit práci, dorazila další kontrola. A tentokrát už se její osádka netvářila příliš přátelsky. „Po deseti minutách přijely tři hlídkové vozy a z nich vyskákali frajeři v maskáčích se zbraněmi u boku. To mi už teda nebylo do zpěvu. Nikdy jsem zatčený nebyl a zrovna v Saudské Arábii bych mít premiéru nechtěl. Vše se ale následně vysvětlilo a my raději rychle pokračovali dál,“ popsal Korec.

Saúdská Arábie byla ještě donedávna pro turisty těžko dostupná. Muslimská země otevřela své hranice teprve loni v září. Možná i proto nejsou místní na větší přítomnost cizinců zatím zvyklí.

„A taky jsou o závodě hrozně málo informováni. Někteří vůbec netuší, co se děje. Musím ale říct, že ta nálada se postupně mění a uvolňuje. Oni, i my, máme zbytečné předsudky. Za vše mluví situace, když jsme natáčeli v jedné chudé čtvrti a najednou proti nám šel nějaký člověk a divoce gestikuloval. Michal mi říkal, ať jedeme raději pryč, ale já jsem se rozhodl s tím pánem promluvit. Nakonec se ukázalo, že nám chtěl jen ukázat cestu a poradit. Vlastním autem nás pak vyvezl a nasměroval správným směrem. Máme mezi sebou vytvořené zbytečné bariéry, ale i tady jsou lidé pohodáři,“ nastínil Korec.

Pozitivní emoce v místních obyvatelích probouzí i Vašek. Tak se jmenuje Volkswagen Touareg, se kterým po arabském království putují.

„Kamkoliv s ním přijedeme, tam lidé zpozorní. Ten první dojem z auta je neuvěřitelný. Když si do něj sednu a zavřu dveře, připadám si jako v obyváku. Cítím se tak pohodlně a taky skutečně v bezpečí, tím, že je auto velmi robustní a prostor pro řidiče perfektně ergonomicky uzpůsobený. Vůbec nevnímám žádný ruch z venku. Prostě dokonalost jako doma. Auto působí velmi klidně, ale když potřebuju, ukáže mi motor neskutečnou sílu,“ pochvaloval si Korec.

Český moderátor si také užívá tankování. „Trošku se v tomhle ohledu bojím návratu do Česka. Nafta tady stojí dvě až tři koruny za litr. To je neskutečný,“ smál se a pokračoval. „Ale teď vážně.

Určitě tady nejvíc na člověka dýchne ta pohodová dakarská parta. Je to rodina, ve které vás všichni milují. Je to radost, jako když jedete na tábor. Prost samí skvělí lidé,“ rozplýval se Korec.

Za to z atmosféry kolem trati je zatím celý tým trošku zklamaný. „Zájem fanoušků je zatím minimální. Atmosféra velice chladná. Ale je to hlavně proto, že o tom závodě tady skoro nikdo neví. Možná jen ti mladší, kteří jsou na internetu. S Dakarem v Jižní Americe se to vůbec nedá srovnávat. Tam jsme vyjeli a připadali si jako mistři světa amoleta. Podél trati skandovaly tisíce diváků a my přitom nebyli žádní závodníci,“ dodal.