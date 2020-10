Šéfe, mazej na kérku. Ricciardo třetím místem na Eifelu vyhrál sázku

Zajíždí tu své poslední závody. Po sezoně odejde do McLarenu. Na památku však v neděli australský pilot Daniel Ricciardo zařídil svému šéfovi Cyrilu Abiteboulovi stopu do konce života. Díky tomu, že dojel v GP Eifelu na stupních vítězů (3. místo), vyhrál nad svým nadřízeným sázku, a ten se nyní bude muset nechat tetovat. „Bude to kérka s německou tématikou,“ culil se 31letý jezdec.

Byl to hec, který mezi nimi panoval už od začátku roku. Motivace navíc. I mediálně sledovaná zajímavost v současné F1.

„Hele Danieli, v minulé sezoně jsi s naším vozem dojel nejlépe čtvrtý. Získej letos stupně vítězů a já se nechám potetovat.“ Tak asi zněla před pár měsíci konverzace mezi šéfem Renaultu Cyrilem Abiteboulem a jeho jezdcem Danielem Ricciardem.

Oba souhlasili. Plácli si. A určili si i pravidla, s tím, že v takovém případě si šéf vybere místo na těle a velikost kérky a Ricciardo zase motiv. Po včerejšku přišel čas splácet dluhy.

Věčně vysmátý Australan, který po sezoně odejde do McLarenu za Carlose Sainze jr., odrazil ve GP Eifelu útok Sergia Péreze a skončil třetí. „Ano, sázka platí a k tetování dojde. Budeme přemýšlet, co to bude, ale zřejmě to bude mít něco společného se mnou a s tímhle místem. Dosáhli jsme toho úspěchu tady, čili to bude mít německý nádech,“ vyprávěl Ricciardo v cíli.

Pro Renault jsou to první stupně vítězů od jeho návratu do formule 1 jako továrního týmu v roce 2016. A Ricciardo zároveň ukončil více než dvouleté čekání na umístění v top trojce. Nutno ale říct, že je obtesával už nějaký čas.

Jak v GP Británie, tak v Belgii nebo i v GP Toskánska skončil pokaždé čtvrtý. Teď se konečně vše sešlo. „Ano, už je to nějaká doba, co jsem nebyl na stupních vítězů. A upřímně, je to jako mé první pódium. Je to hezký pocit. Všichni jsme na to velmi dlouho čekali,“ netajil se, načež i Abiteboul s úsměvem doplnil: „Ta bedna už byla nějaký čas na spadnutí. Máme za sebou dlouhou cestu a dosáhli jsme klíčového milníku. Teď uvidíme, jak to dopadne s tou sázkou.“

Výsledky Velké ceny Eifelu formule 1

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:35:49,641, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -4,470, 3. Ricciardo (Austr./Renault) -14,613, 4. Pérez (Mex./Racing Point) -16,070, 5. Sainz (Šp./McLaren) -21,905, 6. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -22,766, 7. Leclerc (Mon./Ferrari) -30,814, 8. Hülkenberg (Něm./Racing Point) -32,596, 9. Grosjean (Fr./Haas) -39,081, 10. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) -40,035.

Nejrychlejší kolo: Verstappen.

Průběžné pořadí MS (po 10 ze 17 závodů): 1. Hamilton 230 b., 2. Bottas (Fin./Mercedes) 161, 3. Verstappen 147, 4. Ricciardo 78, 5. Pérez 68, 6. Norris (Brit./McLaren) 65.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 391, 2. Red Bull 211, 3. Racing Point 120, 4. McLaren 116, 5. Renault 114, 6. Ferrari 80, 7. Alpha Tauri 67, 8. Alfa Romeo 5, 9. Haas 3.