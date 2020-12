Koronavirus zhatí Hamiltonovu sérii. Poprvé od roku 2007 vynechá závod

Sedmý mistrovský titul už má jistý a ještě že tak. Kontrolní test před závodem totiž prokázal, že britský pilot F1 Lewis Hamilton onemocněl koronavirem a další GP Sáchiru bude muset vynechat. Otázkou navíc je, zda stihne zasáhnout do závěrečné GP Abú Zabí příští týden. Jezdec Mercedesu tak ukončí svou rekordní sérii 265 startů po sobě.

V neděli ještě vyhrál bláznivou GP Bahrajnu, připsal pětadevadesáté vítězství v kariéře a jedenácté v sezoně, o den později se však už probudil s tím, že se necítil ve své kůži. Když si proto vzpomněl na to, že se ještě před přítelem do země setkal s člověkem, u něhož byl později prokázán koronavirus, šel Lewis Hamilton raději na kontrolní test. A ten vyšel pozitivně.

„FIA, F1 a Mercedes potvrzují, že během povinného předzávodního PCR testu na GP Sáchiru byl Lewis Hamilton pozitivně testován na COVID-19,“ uvedl tým Mercedes v prohlášení.

35letý jezdec, který si už v předstihu zajistil sedmý mistrovský titul, kterým vyrovnal rekord Michaela Schumachera, tak do dalšího víkendové bitvy v Sáchiru nezasáhne a půjde vůbec o jeho první absenci od chvíle, co do F1 v roce 2007 nastoupil – tedy po rekordních 265 závodech v řadě.

„Minulý týden absolvoval tři testy a pokaždé byl negativní. Naposledy to bylo v neděli odpoledne v rámci standardního tetovování,“ upřesnil Mercedes. „Nyní však podstoupil další test, který byl pozitivní. Nicméně má jen mírné příznaky a cítí se dobře,“ doplnil tým.

Otázkou pak je, kdo Hamiltona do víkendového závodu nahradí. V úvahu padají rezervní jezdci týmu Stoffel Vandoorne či Esteban Gutiérrez nebo Nico Hülkenberg, který už takhle nahradil ze stejného důvodu dříve nemocného Lance Strolla či Sergia Péreze.

„Své rozhodnutí upřesníme včas,“ ujistil na závěr tým.