Nejlepší kámoši: Výhru sezony slavil s Pogačarem i hvězdný pilot formule 1
Monumentální triumf na Milán-Sanremo a vzápětí překvapivé objetí v cíli. Když Tadej Pogačar o víkendu slavil své velkolepé vítězství, objevil se po jeho boku nečekaný gratulant – pilot F1 Carlos Sainz. Pro fanoušky možná překvapení, zasvěcení ale vědí, že jezdec stáje Williams má ke slovinskému fenoménu, a také k cyklistice nečekaně blízko.
Tadeji Pogačarovi se v sobotu i po nepříjemném pádu povedlo neskutečné vítězství. Po dojezdu monumentu Milán-Sanremo byl zavalen fanoušky a gratulanty, mezi kterými nechyběl ani jezdec formule 1 a Pogačarův dobrý kamarád Carlos Sainz.
Není žádným tajemstvím, že Carlos Sainz cyklistiku miluje. Jeho náklonnost k tomuto sportu je vidět i o závodních víkendech. Před začátkem tréninků si jezdci musí projít trať. Sainz ale místo typické procházky pravidelně vyráží na obhlídku okruhu v sedle kola.
S Pogačarem navíc pravidelně vyráží na kolo společně. „Vždy říkám, že nejezdíme spolu. On jen jede se mnou, protože je na úplně jiném levelu než já,“ zasmál se Sainz. Zároveň podotkl, že obdiv je vzájemný: „(Pogačar) Je obrovský fanoušek F1,“ prozradil Španěl, který teď závodí za stáj Williams.
Sainz je na své přátelství s Pogačarem hrdý. „Ze sportovců, kteří žijí v Monaku, je to asi můj nejlepší kamarád,“ přiznal. Kromě společných jízd se taky pravidelně potkávají v civilu. „Dáme si kafe, kecáme o sportu, klábosíme a tak. Je to fajn,“ pochvaluje si Sainz.
Kromě společné vášně pro cyklistiku spojuje oba elitní sportovce i fakt, že jsou prakticky sousedé. Žijí v daňovém ráji jménem Monako. Zdržují se tam vždy, když netrénují nebo nemají pracovní povinnosti.
Knížectví na jihu Francie je centrem sportovců z různých oblastí. Profesionální cyklisté a piloti F1 této možnosti využívají mimořádně často. Kromě Pogačara v Monaku bydlí i Peter Sagan, Nairo Quintana nebo Chris Froome. Ze světa formule 1 tady žije většina startovního pole, včetně světových šampionů Landa Norrise a Maxe Verstappena. Charles Leclerc je přímo rodák z Monte Carla.