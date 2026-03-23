Red Bull nestíhá a Verstappen kritizuje fanoušky i nová pravidla: Je to vtip
Max Verstappen nadále ostře kritizuje nové technické regulace ve formuli 1. Po nepovedené Velké ceně Číny, kterou kvůli technickým potížím nedokončil, dal naplno průchod své frustraci. Čtyřnásobný šampion upozorňuje na nedostatky nových pravidel i na propad stáje Red Bull, která ztratila svou dřívější dominanci.
Realita je krutá, Red Bull prostě nestíhá. Tuto sezónu se jim nepovedlo postavit auto, kterému by nové regulace hrály do karet. Nejhlasitějším kritikem těchto pravidel je právě čtyřnásobný mistr světa. Minulý víkend v Šanghaji skončil ve sprintu devátý a z hlavního závodu musel odstoupit kvůli problémům s monopostem. Na startu se mu navíc povedlo propadnout hned o 6 pozic.
Neschopnost stáje z Milton Keynes držet krok s konkurencí je víc než překvapivá. Od roku 2021 Red Bull sportu dominoval. Avšak po odchodu hlavního inženýra Adriana Neweyho do Aston Martinu v roce 2024 začala stáj upadat. „Momentálně nejsme tam, kde bychom chtěli být,“ řekl Verstappen pro Sky Sports. K problémům týmu se přidává i váha monopostu. V Číně bylo auto Red Bullu postaveno na váhu a fanoušci zpozorovali nadváhu skoro 30 kg.
Kritikou pravidel Verstappen nikdy nešetřil. „Někteří samozřejmě řeknou, že je to skvělé, protože vyhrávají závody, to beru,“ rýpl si a dodal: „Když máte výhodu, proč byste se jí vzdávali.“
„Pokud se ale zeptáte většiny jezdců, nelíbí se nám to,“ stál si za svým. Nemluvil však jenom o závodnících, rázně se vyjádřil i o fanoušcích: „Pokud se to někomu líbí, nerozumí závodění.“
Umělá show plná předjíždění
Regulace pro rok 2026 vyžadují, aby monopost při výkonu využíval z 50 procent baterii. „Předjedete je v jednom kole, dojde vám baterie a v druhém kole zase oni zpátky předjedou vás… Je to vtip,“ řekl o novém způsobu závodění Verstappen, který si předjíždění užil za poslední dvě Velké ceny více než za některé celé sezóny ve své kariéře.
Samotné závodění totiž není jen o tom, kolikrát se auta předjedou na trati. Přestože se oproti minulým letům počet úspěšných manévrů během Velkých cen zdvojnásobil, Verstappen varuje před rizikem. Pokud se F1 zaměří čistě na kvantitu předjetí, aby se zavděčila lidem, kteří podle něj „nerozumí závodění“, doplatí na to. „Vrátí se jim to a kousne je to do zadku,“ okomentoval teorie, že se F1 snaží těmito pravidly cílit primárně na nové diváky.
Nizozemec se na možnost nápravy dívá spíš pesimisticky: „Něčemu se pomoct dá, ale pravidla jsou už v základu chybná.“ O svých rozhovorech s F1 detaily poskytnout nechtěl. „Musíte být opatrní v tom, co říkáte, ale s vedením F1 o tom mluvíme,“ řekl.