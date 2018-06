Konec po 18 letech. Trojnásobný mistr světa Pedrosa skončí u Hondy

Trojnásobný mistr světa v závodech silničních motocyklů Dani Pedrosa skončí po sezoně po 18 letech u Hondy. Dvaatřicetiletý španělský jezdec, jehož kariéru poznamenala zranění a operace, jezdil na strojích této japonské značky od svého vstupu do šampionátu v roce 2001.

Obě strany dnes na oficiálním webu šampionátu uvedly, že Pedrosa odchází po dohodě. Mistr světa MotoGP Marc Márquez tak dostane od příští sezony v týmu Repsol Honda nového kolegu.

"Chci Hondě za ta léta plná úspěchů poděkovat. Vyrostl jsem s nimi nejen jako jezdec, ale i jako člověk. V životě potřebujeme všichni nové výzvy a cítím, že je čas na změnu," uvedl Pedrosa.

Pouze 158 cm vysoký španělský jezdec je už téměř dvě dekády pravidelným účastníkem mistrovství světa. V letech 2003-2005 získal tři tituly, jeden v nejslabší třídě do 125 ccm a další dva v kategorii do 250 ccm. Následující rok přestoupil do královské MotoGP, kde se už celkového triumfu nedočkal - třikrát skončil na konci sezony druhý a třikrát třetí.

Celkově má Pedrosa na kontě 54 vítězných Velkých cen (31 v MotoGP) a 153 umístění na stupních vítězů. Také utrpěl minimálně deset zlomenin a podrobil se množství operačních zákroků.

Letos je jeho nejlepším výsledkem páté místo v Le Mans a průběžně je dvanáctý.