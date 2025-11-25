Sparta zase kousla, Sobotka musel gratulovat. Bohužel to dopadlo špatně, litoval mazák
Při posledním vzájemném sváru Spartu premiérově komandoval Jaroslav Nedvěd. V našvihané O2 areně vedl rozštelovanou tlupu proti Pardubicím a po porážce 3:6 se prodíral rozpaky. Jenže to ještě nevěděl, že šlo o dozvuk výkonů letargického rudého souboru. Teď? Všechno je jinak, churavý pacient se pod novým trenérským vedením úspěšně probírá, na východě Čech potvrdil elitní pozici v extraligové tabulce vybojovanou výhrou 2:1 v prodloužení.
Vůbec poprvé se proti Spartě postavil Vladimír Sobotka. Muž, jenž se na pražské hokejové adrese pohyboval dlouhých pět sezon, než se stal v létě přebytečným a zaplul do plánů Filipa Pešána v Pardubicích. Osmatřicetiletý mazák se v centru druhého útoku vydatně snažil, do plusu šel zejména při vítězných (11 z 15) vhazováních, od skórování byl však poměrně daleko a musel bývalým parťákům gratulovat k deváté výhře z posledních deseti mistráků. „Těšil jsem se, na první zápas jsem chyběl. Bohužel to pro nás dopadlo špatně,“ mrzelo Sobotku. Pár hlášek se sparťany proběhlo. „Něco jsem s klukama prohodil, lehké popichování tam bylo na začátku, ale pak už nic,“ vylíčil Sobotka, že se pikantní nádech postupně rozmělnil.
Nejvíc matadora štvalo, že byl přímo na ledě u vítězného pašeráka Jakuba Siroty v nastavení. „Kluci odehráli fantastický play off zápas, skvěle jsme bránili,“ cenil si Nedvěd. „Domácí měli šance, ale my se k tomu postavili výborně, všichni hráči byli ve správných pozicích, blokovali jsme střely, pokud bylo třeba, a pak jsme podnikali rychlé protiútoky. Klukům gratuluju a strašně moc děkuju za vynikající výkon,“ vzkázal kouč do kabiny.
Sparta je na vlně
Zásadní dění se přihodilo ve 29. minutě a šlo o mistrovský kousek. Michael Špaček porazil na vhazování Patrika Poulíčka, kotouč přesměroval na číhajícího Pavla Kousala, jenž v mžiku vypálil a Roman Will máchl lapačkou naprázdno – 0:1. Celá akce trvala snad dvě sekundy, domácí nedokázali reagovat na Kousalovu jedovku. „Buly jsem nevyhrál úplně čistě, skákalo to tam, pak jsem to ale odpinknul a Kousy tam byl dobře připravený, puk letěl hrozně rychle, klobouk dolů před ním,“ chválil Špaček kumpána. Tenhle moment poukázal na vzrůstající herní pohodu 27letého autora gólu, jenž si lebedí s osobní bilanci pěti gólů a sedmi bodů ze čtyř posledních bitev.
Zásadní pro Dynamo byly následující perfektní zákroky Romana Willa, jehož lapačka držela spoluhráče v boji o body. A efekt z podpory v brankovišti přišel na konci 50. minuty. A byla to ústřední tvář večera Jakub Lauko, jenž skóroval prvně od 10. října. Shodou okolností znovu do sítě Sparty. Velkou práci odvedl Jan Košťálek, jenž složil tělem čistě k zemi otravujícího Kousala, vystřelil na bránu a odražený puk Lauko poslal za záda Josefa Kořenáře.
Kolega neméně zdatného Jakuba Kováře držel skvěle svůj tým, dovedl ho do prodloužení, kde znovu koncentrovaně odpaloval pardubické pokusy (nakonec 39 zásahů) a pak z dálky sledoval Sirotovo ukončení peprné bitvy. „Narazili jsme na skvěle organizovaný tým, který ukazoval individuální i systémové kvality. Soupeře musím velmi pochválit. My jsme však nebyli o nic horší, měli jsme spoustu šancí, naproti tomu jsme museli párkrát přečkat šance Sparty do otevřené obrany, které výborně pochytal Roman Will,“ rekapituloval kouč Filip Pešán. Dynamo mohlo minimálně dvakrát urvat extra bod pro sebe, ale Sparta je zkrátka na vlně a vlní se dál.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|28
|13
|4
|1
|10
|86:69
|48
|2
Pardubice
|25
|12
|2
|3
|8
|76:57
|43
|3
Třinec
|25
|12
|3
|1
|9
|73:63
|43
|4
Liberec
|26
|13
|0
|4
|9
|67:62
|43
|5
Mountfield
|25
|11
|4
|1
|9
|67:53
|42
|6
Brno
|25
|12
|1
|3
|9
|69:65
|41
|7
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|8
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|9
Č. Budějovice
|26
|10
|3
|2
|11
|75:73
|38
|10
K. Vary
|25
|11
|1
|2
|11
|61:68
|37
|11
Olomouc
|26
|11
|1
|2
|12
|55:69
|37
|12
M. Boleslav
|26
|9
|3
|2
|12
|53:59
|35
|13
Kladno
|26
|7
|3
|4
|12
|63:81
|31
|14
Litvínov
|26
|4
|2
|2
|18
|45:85
|18
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž