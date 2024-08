Nejrychlejší žena: Juju neměla na boty. Tajemný konec hvězdy

V drama na dráze i mimo ni se proměnil boj o olympijskou královnu běhu na sto metrů. Prvním šokem byla zpráva, že Jamajčanka Fraserová-Pryceová, trojnásobná olympijská vítězka a desetinásobná mistryně světa, nebude na startu semifinále. Byl to zlomový moment historie atletiky, protože slavná Jamajčanka chyběla v globálním finále na stovce od roku 2008 jen jednou – před sedmi lety kvůli mateřství.

Na sociálních sítích se brzy objevily záběry rozčilené diskuze Jamajčanky, kterou pořadatelé odmítli pustit na tréninkový stadion. Jamajský tým pak oznámil, že sprinterka odstupuje kvůli zranění. Mělo se jednat o zadní stehenní sval.

Ve finále tak jedno velké jméno scházelo, ale dvě velká esa na dráze byla. Američanka Sha´carri Richardsonová vyletěla do špičky před třemi lety a na Zlaté tretře při slavné historce učila novináře správně vyslovovat své jméno. Na olympiádu do Tokia ale nemohla kvůli pozitivnímu testu pro marihuanu, i když vysvětlila, že prožívala těžké chvíle po úmrtí biologické matky. Vloni se vrátila zlatem na stovce na mistrovství světa v Budapešti a do OH v Paříži vstupovala jako světová jednička.

Místo ní ale suverénně vyhrála jiná závodnice, třiadvacetiletá Julien "Juju" Alfredová vyhrála v čase 10,72 a stříbrnou Richardsonovou porazila o 15 setin sekundy. Víc než polovinu Američanka ztratila na startu, kde zůstala sedět nejdéle ze všech.

„Začnu plakat. Snažila jsem se o to tak dlouho. Znamená to hodně pro mě i pro mou zemi, která teď určitě slaví,“ radovala se Alfredová poté, co vybojovala první medaili pro zemi s přibližně 160 000 obyvateli.

Mezi nimi už není její otec, který zemřel v roce 2013.

„Táto, tohle je pro tebe,“ hlásila Alfredová. „Když jsem vyrůstala, neměla jsem boty, běhala jsem bosa. Běhala jsem ve své školní uniformě, běhala jsem všude. Neměli jsme dobré podmínky, stadiony u nás nejsou. Doufám, že tohle zlato pomůže Svaté Lucii nový stadion vybudovat a sport poroste.“

K atletice ji připoutal příklad velkého Jamajčana Usaina Bolta. Když v roce 2008 uhranul svět na olympiádě v Pekingu, bylo jí teprve sedm.

„Abych byla upřímná, dnes ráno jsem se dívala na závody Usaina Bolta. Vyrůstala jsem s jeho závody a dnes ráno to bylo celé o Boltovi,“ usmívala se Alfredová.