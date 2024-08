Lu plakala štěstím. Mäki v opravách řeší taktiku: Něco vypustit? Divné

Zase jsou to slzy, ale tentokrát znamenají štěstí. Lurdes Gloria Manuel v pondělí plakala po nepovedeném rozběhu, po úterních opravách se jí ale spustily z dojetí, že postoupila do semifinále olympiády.

„Včera jsem brečela, dneska brečím zase. Jsem ráda, že to dopadlo. Tím, že jsem si prošla podruhé hot seats, tak to byla celkem zajímavá zkušenost,“ smála se Manuel, která stejným způsobem prošla i do červnového finále mistrovství Evropy v Římě, kde pak zazářila čtvrtým místem.

Tentokrát se po třetím místě v opravě nervovala na horkých sedátkách pro čekající spolu s Jihoafričankou Charline Coetzeeovou.

„Nejdřív jsme si stěžovaly, že nás strašně bolí nohy. Potom už jsme jenom čekaly, říkaly jsme si, jestli to vyjde. Tím, že se známe z dalších závodů, tak čekání bylo příjemnější. Obě jsme to moc prožívaly, sem ráda, že nám to oběma vyšlo,“ líčila Manuel. „Koukala jsem na čas, pamatovala jsem si svůj. Když tam padlo to číslo, pro soupeřku bohužel pomalejší čas, ale pro mě to znamenalo, že jsem se dostala a emoce šly nahoru.“

Manuel předvedla o třídu lepší výkon než v pondělním rozběhu, kdy zažívala olympijskou premiéru. Pomohlo jí setkání s blízkými, kteří za ní přijeli ve velkém počtu. Navíc má příbuzné přímo v Paříži.

„Jsem ráda, že sem přijeli rodiče, sourozenci, můj přítel, popovídala jsem si s nimi, zlepšili mi náladu. Naladili mě, moc mi to pomohlo,“ pochvalovala si Manuel.

V opravách se na necelé tři desetiny přiblížila svému osobnímu rekordu 50,52 z finále evropského šampionátu v Římě.

Olympiáda je nekompromisní

„Tohle je nad rámec všech mých očekávání. Kdyby mi na začátku sezony někdo řekl, že splním limit nebo se dostanu na olympiádě do semifinále, tak bych jim nevěřila,“ řekla Manuel, která mimo postup odsunula známou Polku Justynu Świętyovou-Erseticovou. Semifinále ji čeká ve večerním programu ve středu.

„Můžu jít do závodu s čistou hlavou, tohle už je pro mě vítězství,“ řekla Manuel. „Už cítím trochu únavu, doufám, že tam ještě něco zbylo, že se vymáčknu. Olympiáda je v tomhle nekompromisní. Hodně favoritů se nedostalo. Byla bych ráda, kdyby to bylo pod padesát jedna.“

Ostatní Češi v opravách skončili. Nejlíp se dařilo čtvrtkařce Tereze Petržilkové, která zaběhla nejrychlejší čas sezony 51,46, kterým se na 21 setin přiblížila svému osobnímu rekordu. Vypadli Lada Vondrová, kterou celou sezonu trápí zdravotní problémy, dvoustovkaři Tomáš Němejc (20,84), Ondřej Macík (21,14) a Eduard Kubelík (21,20) i Vít Müller na 400 metrů překážek (48,96), kterému k postupu scházely necelé tři desetiny.

Svou soutěž začala mílařka Kristiina Mäki, v rozběhu se závěrečným finišem pokusila dostat mezi prvních šest postupujících, ale časem 4:06,07 skončila sedmá a musí do středečních oprav. Čeká ji tak to, čeho se obávala. Když viděla program olympiády s novinkou ve formě oprav, naštvaně prohlásila: „To musela být párty, když to vymýšleli…“

Teď jsou pro ni opravy jedinou možností, jak se dostat do semifinále.

„Když se dělá něco nového, většinou jsem u první fáze, třeba státní maturita, a rovnou si to dám vždycky celé. Takže myslím, že to tak mělo být,“ usmívala se Sasínek Mäki po rozběhu. „Sice je to nepostup, ale pocitově jsem spokojená. Moje osobní favoritky vepředu nebyly, to do oprav dá nějaké sebevědomí.“

Systém oprav nutí závodnice hodně přemýšlet o taktice. V rozbězích bylo vidět, že některé z nich šetřily síly na další část soutěže.

Nejlepší je myslet až na dráze

„Řešili jsme s trenérem, že když už člověk vidí, že to není na postupové místo, tak jestli není lepší to vypustit. Ale mně přijde strašné vypouštět olympijské hry. Přijde mi to divné. Ještě, jestli by se zítra třeba stala nějaká nedej bože nečekaná věc, tak bych si to vyčítala hodně dlouho,“ vysvětlila Sasínek Mäki.

Další novinkou prvních atletických kol na patnáctistovce jsou přímé postupy. Ani z oprav nemá žádná závodnice šanci postoupit s časem, semifinále se dává jen třem nejlepším z každého běhu.

„Je to strašně ošemetné, protože ve startovkách se počítají časy i z minulého roku, takže třeba Jamajčanka má postupový čas 3:58 a letos běhá 4:10, ale je nasazená s rychlým časem,“ upozorňuje Sasínek Mäki na případ Adelle Traceyové. „Takhle tam může být hodně lidí, nebo někdo se naopak o pět sekund zlepší. Je těžké spekulovat, nejlepší je to vymyslet až tady na dráze.“

Výhodou pro ni je, že minimálně ještě jednou zažije atmosféru Stade de France, který bývá zcela zaplněný i na dopolední programy. Pro Sasínek Mäki je to osvěžení po prázdných tribunách na minulých Hrách v Tokiu.

„Jsou to nové olympijské hry, protože jsem vběhla na stadion a začala vlna hluku, která pak úplně vystřelila, udělala mi husinu po celém těle, což se v Tokiu úplně nedělo. Jsou to nové závody, nové olympijské hry, protože jsem zažila jen covidové,“ řekla mílařka.

V Tokiu si před semifinále na rub svého čísla napsala osobní vzkaz, z něhož se pak stal virál. Tentokrát je zadní strana jejího čísla 1721 prázdná.

„Protože jsem si říkala, že to se píše až v semifinále. Takže se tam prvně musím dostat,“ usmívá se.