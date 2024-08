Sasínek Mäki na OH. Bude mít slavné Vyrvat nohy z p…. pokračování?

Před třemi lety nechala tehdy sedmiměsíčního synka doma a vydala se do dalekého Tokia sbírat úspěchy. Teď při odjezdu maminky Kristiiny Sasínek Mäki na její druhou olympijskou účast pobíhal tříletý Kaapo po pražském letišti a chvílemi hledal mámu, která byla zaneprázdněná rozhovory.

„Oproti Tokiu je to u něj jiné v tom, že teď už mluví a vnímá to a má u závodů své průpovídky. Ptá se mě, jak se mi běželo, a jestli vyhraju. Takže je to mnohem vtipnější, jak to vnímá. I olympiádu.

Tím, že jsme to teď každý den sledovali v televizi a v podstatě o tom denně mluvíme, tak slovo olympiáda slyší každý den hodněkrát,“ vyprávěla Mäki, která si vzala také atleta Filipa Sasínka a nosí teď obě příjmení.

U malého Kaapa bylo dokonce chvíli ve hře i to, že by mohl maminku sledovat přímo na stadionu. Ale spíš to vypadá, že k tomu nakonec nedojde. „Z toho důvodu, že město je trochu nebezpečné, asi zůstane s tatínkem doma,“ vysvětlila dvaatřicetiletá běžkyně.

Už měsíc po porodu jsem běhala | KRISTIINA SASÍNEK MÄKI Video se připravuje ...

Na minulých hrách se vedle českého rekordu a účasti ve finále běhu na 1500 metrů proslavila i originálním povzbuzením, které si napsala zezadu startovního čísla: Vyrvat nohy z pr..le. Chystá něco podobného i teď v Paříži?

„Nemám nic nachystaného, ani minule jsem to neměla nachystané. Byla to docela spontánní věc, takže i teď to nechávám náhodě. Myslím, že se to ani nedá si takhle dopředu říct, že si napíšu něco na záda a bude to pecka. To heslo pro mě pořád zůstává stejné, spíš je to ten pocit, co bych v závodě měla předvést,“ prohlásila Sasínek Mäki.

Kromě toho, že má toto heslo jako hashtag na sociálních sítích, jej má neustále na očích i doma. „Startovní číslo z Tokia jsem si nechala, mám ho pověšené na zdi jako takovou motivaci. Ještě zatím nevybledlo. Takže tomu přisuzuju nějakou váhu, že je tam z nějakého důvodu,“ řekla atletka.

Odlet na druhé Hry už je prý trochu jiný. „Jsem zkušenější, ale asi je tam o dost větší tlak. Protože s čistým štítem je to vždycky jednodušší. Ale moc se těším, bude to konečně olympiáda s diváky. Těším se na ten rozdíl, který je znát už v televizi.“

Krstiina Sasínek Mäki v akci