Koně, napětí a show! Vymýšlím triky, které nikdo neokopíruje, říká Lorenzo

V unikátním prostředí potemnělé O2 areny se prohání koně v cenách za stovky milionů korun na barevných překážkách. Samotný sport přináší do Česka naprostou špičku světového parkuru v přehledném formátu, který vtahuje do dění i původně neznalé návštěvníky. Navíc je tu pro ně originální doprovodná show a umělecký program. Z Prague Playoffs (17. – 20. listopadu) už je legendární akce, pro diváky i aktéry. „Myslím, že jsme se stali v rámci světového parkuru milníkem. Prostě jsme to udělali jinak,“ říká jeho ředitel Jan Andrlík.