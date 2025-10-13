Ohlasy z Ostrovů: Slavný triumf pro pýchu Irska. Otevírají se dveře zahraničním koním?
Historické vítězství Stumptowna ve Velké pardubické má na Britských ostrovech ohlas. Osmiletý hnědák je premiérovým irským šampionem víc než stopadesátiletých dějin dostihu. „Pýcha Irska triumfovala ve Velké pardubické,“ píše web Irish Racing. První vítězství zahraničního koně po třiceti letech může zásadně ovlivnit i budoucnost.
Bude to start nové éry? Může být, protože výhra kvalitního a populárního Stumptowna otevírá Velké pardubické okno do světa. Ještě před třemi lety byla jen přeborem českých a slovenských koní. Především irští trenéři nebo významný francouzský překážkový expert Emmanuel Clayeux ale v posledních letech výrazně zvýšili konkurenci.
„Já si myslím, že to zcela jistě budou brát jako úspěch. Je to pro ně prestižní dostih,“ vnímá Jiří Charvát, prezident Jockey Clubu.
Od vzniku Československa se zahraniční koně ve Velké pardubické prosadili v pětadevadesáti ročnících pojedenadvacáté. Stumptown je však prvním v cizině trénovaným vítězem po dlouhých třiceti letech. Jeho mise byla v Irsku hojně sledovaná.
„Vítěz festivalu v Cheltenhamu získal na 135. Velké pardubické pro Irsko slavné vítězství, ale pro vítězného žokeje Keitha Donoghuea to nebylo bez jednoho, dvou napínavých momentů,“ napsal Racing Post s připomínkou několika kritických situací, v nichž byl Donoghue na pokraji pádu.
Největší problémy měl žokej na Taxisu.
„Stumptown překonal příkop o milimetry, ale dopadl příliš strmě a hrozilo, že Donoghue vypadne ze sedla. V jednu chvíli to vypadalo, že jezdec vyletí do vzduchu, ale nějak se mu podařilo udržet otěže a nohy zůstal zakotvené ve třmenech,“ všiml si Racing Post. „Další drama následovalo u překážek číslo osm a devět, známých jako Malé zahrádky, kde Stumptown sotva zvedl nohu.“
Přesně na těchto překážkách, které koně z Ostrovů z tamních drah neznají, už skončila spousta zahraničních účastníků. Donoghue měl trochu štěstí, kvalitního koně pod sedlem však nakonec kurzem provedl až k vítězství.
„My tady furt říkáme: Musí se to tady kůň naučit skákat, musí tady být několikrát, musí to být český žokej. Prostě nemusí. Tohle by mohl být impuls k otevřenějšímu chápání toho až velkého, přílišného konzervatismu,“ říká Charvát.
V českých dostizích nejsou dotace vysoké, Velká pardubická je s pěti miliony korun pro sedm nejlepších koní nejbohatším dostihem v zemi. Běhá se v ní paradoxně o celé tři miliony víc než v rovinovém derby, což je všude na světě nejprestižnější zkouška sezony.
Pro domácí trenéry dosud byla Velká pardubická zlatým pokladem, který si dělili mezi sebe. Letos ale kromě Stumptowna vydělal peníze i francouzský Gentleman De Reve. Na šesti nejlepších koních taky seděli tři cizinci, kromě Donoghuea taky britský žokej James Best na pátém Zaratem a americký amatér Teddy Davies na šestém Gentlemanu De Reve.
„Může přinést to, že sem budeme vozit hotové koně, že budeme někdy upřednostňovat cizí žokeje na úkor českých,“ řekl Charvát. „Říkáme, že máme žokejů málo. Ale patnáct vrcholových žokejů pro tuhle zemi je přehnaný požadavek. Mělo by to víc otevřít chápání českých majitelů a českých trenérů. Nejenom, že musím toho koně chystat od tří let. Můžu to udělat i s koupeným koněm zvenku a my můžeme zrovna tak jezdit ven.“
Zahraniční vítězové Velké pardubické
(od roku 1920)
SSSR 9
Německo 5
Rakousko 2
Anglie 2
Francie 1
Bulharsko 1
Irsko 1
Vítězný čas Stumptowna (9:06,55) z nedělní Velké pardubické je nejrychlejším od roku 2018.
47 zahraničních koní (mimo Slovensko) se představilo ve Velké pardubické od roku 2001, v průměru tedy dva v jednom ročníku, ale v letech 2002, 2006, 2011, 2016, 2018, 2020 až 2022 se na startu neobjevil žádný. Pouze 19 zahraničních koní Velkou pardubickou v novém miléniu dokončilo. Za sledovanou dobu odvezli cizinci z Velké pardubické 4 911 000 korun, letos 2,2 milionu Kč. Před letošní výhrou Stumptowna a šestém Gentleman de Reve byl poslední dotovaný doběh cizince v roce 2019, kdy v Anglii připravovaný Rathlin Rose skončil šestý.