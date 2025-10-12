Faltejsek: Po Taxisu jsem to koníčkovi vysvětlil. Irčan byl prý čtyřikrát málem mimo
Žokej Jan Faltejsek tentokrát nejel favorita, ale stejně se ve finiši Velké pardubické v sedle koně High In The Sky rval o vítězství, kterým by vyrovnal historický rekord osmi zářezů Josefa Váni. Podobně jako loni zažil horkou chvilku na Taxisu.
Před rokem to byl právě High In The Sky, kdo Faltejskovi zmatkem na Velkém Taxisově příkopu ztížil cestu za vítězstvím na Godfreyem. I proto si kritickou překážku pohlídal a pak se na hnědákovi rozletěl k boji o triumf.
Vyvíjel se dostih po Taxisu podle vašich představ?
„Po Taxisu jsem koníčkovi vysvětlil, že po něm chci, aby fungoval trošku líp. A od té doby dobře skákal, měl plyn. Když jsme byli mezi vodami, říkal jsem, že na to má. Ale pak přijel ten Irčan. Má za sebou historii v Anglii a je opravdu hodně dobrej. Tak to je a holt mě přetlačil.“
Mluvil jste po dostihu s žokejem Stumptowna Keithem Michaelem Donoghuem?
„Keith mi říkal, že byl čtyřikrát málem mimo sedlo. To je štěstí – vydržel v sedle a pak mě předjel. Kdyby se vyválel, bylo to jinak. Ale já mohl skončit na Taxisu – takže dobré.“
Trenér Dalibor Török řekl, že hlavní je mít v sedle Faltejska. Co říkáte na takovou pochvalu?
„Pokud koně nejsou nachystaní, tak já můžu dělat leda zázraky. A to neumím. High In The Sky byl nachystaný, to je alfa i omega. Já tomu můžu nějakým stylem pomoct, ale můžu to taky zkazit. Je to o tom koni.“
Původně jste měl jet Sacamira, který se zranil. Jak jste se dostal k možnosti jet High In The Sky?
„V tu chvíli jsem neměl moc na výběr. Sacamiro vypadl, na Klarc Kenta už byli domluvení s Ondrou Velkem. Přes to nejede vlak. Takové změny na poslední chvíli se ani nedělají. Zavolal mi Török, tak jsem na telefon kývnul. A já sednu, jedu, nepřemýšlím. Jak člověk moc přemýšlí, tak to stojí za…“
V neděli jste vyhrál i dva dostihy v průběhu dne, byl to váš den, že?
„Jsem spokojený. Maličká kaňka je šestý dostih s Quart de Garde, kde se něco nepovedlo, ale takové jsou dostihy. Uklouzl mi na Velké vodě, hrubá chyba. Raději jsem ho zastavil, než aby se koni něco stalo. Vzal jsem ohled na čtyřnohého kolegu.“