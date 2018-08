Taktizování je těžký jako prase! Dostál si zase pohrál s postupovým klíčem

„Jsem naprosto spokojenej, sice jsem po pátku trošku tužší, na druhou stranu mám radost, že to vyšlo. Jel jsem na dráhu, chtěl jsem mít pro finále jedničku, což se podařilo,“ říkal po semifinále.

„Celou dobu jsem jel zadrženě a hlídal si ostatní. Viděl jsem, že všichni přepálili první půlku a že druhá je moje. Kdybych chtěl, tak to vyhraju. Jenže jsem nechtěl. Doufám, že jednička bude stejně výhodná jako v pátek.“

Dostál uznává, že taktizovat během závodů je někdy hodně těžké. „Jooo, jako prase! Vemte si, že jedete skoro naplno a musíte hlídat, abyste se tam vešli. A ještě když potřebujete jet na třetí místo, tam stačí kousek, a jste venku. Já bych nejradši vyhrál a jel si svoje, ale nešlo to. V pátek se mi taktika nepovedla, byl jsem první, a chtěl jsem být druhý, bylo to těsný. Tak teď to vyšlo,“ byl spokojený.

„Ve finále to budu muset zlepšit, vypálit a pošetřit nějaké síly do finiše. Jednička je moje oblíbená dráha. Jsem rád, že se budu moct soustředit na sebe, protože já jsem svůj největší soupeř,“ řekl Dostál a současně si oddechl, že zase kus ukrojil z naplánované porce závodů. „Už mám za sebou pět závodů, tak ještě tři, vlastně snad čtyři,“ naznačil, že i se čtyřkajakem, do něhož usedne odpoledne po finále kilometru, má v plánu postoupit až do finále.