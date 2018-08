Na vavřínech neusnu, slibuje Dostál po zlatu. Před startem viděl ryby

Jaký byl zlatý závod?

„Tváře mám zevnitř rozkousané, posledních 150 metrů jsem se do nich slušně kousal. Je pro mě obrovská satisfakce, že ani kluci schovaní před větrem ve vnitřních drahách, nebyli schopní udělat takový finiš, který by na mě stačil. Já jsem vyhrál přímo na větru. Musím říct, že tahle moje poslední pětistovka, to byl takový zlatý hřeb těchhle dvou let.“

Po semifinále, které jste vyhrál, jste nebyl nadšený. Plánoval jste skončit druhý a mít výhodnější dráhu…

„Jo, byl jsem naštvaný. Ale pak přišel reprezentační kouč Pavel Hottmar a řekl mi: ‚Hele, Pepo. Teď to může ovlivnit jenom bůh, když zafouká vítr, anebo ty. Záleží, jaký podáš výkon.‘ No a myslím, že se to povedlo… Staly se mi od rána dvě nepříjemné věci, bál jsem se, aby to nebylo do třetice toho nejhoršího. Ráno jsem si nevyjel tu dráhu, a když jsem si dával po obědě šlofíka, štípl mě komár. A koukal jsem, že byl totálně nasáklý krví. Ale když jsem se pak jel rozjet, viděl jsem velké ryby. A vždycky, když vidím ryby, dopadne to dobře. Na olympiádě v Londýně jsem viděl ryby, a byli jsme se čtyřkajakem třetí. Na každém velkém závodě, kde se to povedlo, jsem viděl ryby.“



Zlato z pětistovky, to je parádní povzbuzení před kilometrovou tratí, že?

„Na vavřínech určitě neusnu. Loni jsem vyhrál o dvě vteřiny, teď to bylo rozhodně o míň (jedna vteřina). Na kiláku se budu snažit udělat to, co v pátek, a kdo ví? Karel Leština (Dostálův osobní trenér) mi musí zase poradit taktiku. Ta semifinálová se nepovedla, finálová ano, půjdu za ním znovu pro nějakou vítěznou.“

Takže nejdřív jedna taktika, co nevyšla, a pak jedna vítězná…

„Domluvili jsme se, že vypálíme start a pak přejdeme to traťového tempa. Věděli jsme, že to bude dlouhá pětistovka, že na třístovce budeme zvedat.“

Pětistovku máte tedy za sebou, můžete se soustředit na kilometr. Vyhovuje vám program oproti minulým letům prohozený?

„Nevím, na velkých akcích jsem to ještě nezkoušel. Myslím, že kdyby se to takhle jelo už loni v Račicích, dopadl bych na kilák líp. Tam jsem byl nervózní před domácím publikem, a byl to první závod. Teď už plus mínus vím, jak na tom jsem.“

Je zřejmé, že na tom jste dobře…

„Výkon hodnotím velice kladně. Bylo to znát, i když jsem byl zklamaný z dráhy. Start se podařil nádherně, i když kluci na pravé straně (v drahách krytých větrem) vystřelili dopředu. Já jsem se tím nenechal rozhodit, na dvoustovce jsem začal zvedat tempo, jak jsme se domluvili s trenérem Karlem Leštinou. Říkám si: ‚Tyjo, tohle by mohlo vyjít na medaili, na vítězství asi nemám… no a tak jsem to drtil, drtil, kousal tváře…‘“

V cíli jste vítězně zvedl ruku. Byl jste si jistý?

„Kdy to bylo jasný? Posledních asi patnáct metrů, vůbec nevím, jak jsem tam byl, jen jsem se podíval asi 30 metrů do cíle a říkal jsem si: ‚tybrďo, to by mohlo vyjít‘. A v cíli? Jo, bylo mi to jasný, byl jsem první docela o dost.“

Co to bylo za ryby, které jste viděl, a které vám napověděly, že to bude dobré?

„To nevím, pořádně jsem je neviděl, ale byly velké. Krmily se tam na chaluhách, co rostou vzadu v kanálu. Říkal jsem si: ‚Aha, dneska to špatně nedopadne.‘“

Při slavnostním vyhlášení jste dostal plyšovou figurku Pimentinha, kterou inspiroval místní hrdina, kajakář Fernando Pimenta.

„Asi to bude moje figurka woodoo. Ne, dělám si srandu. Pimenta proti mně závodí na kilometru, tak jsem si dělal legraci, že do něj budu píchat špendlíkem, abych ho pak porazil.“

Spíš bude důležité zregenerovat na další závody, ne?

„Rozjížďky a semifinále jsem nejel naplno, takže mám za sebou první ostrou jízdu. No a teď už přijdou jen ty ostré. Rozjetý jsem dobře, v semifinále kilometru se budu snažit zase vyjet dobrou dráhu. No a, když se to nepodaří, nevadí. I tak to může ve finále vyjít.“