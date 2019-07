Televizní BLACKOUT. MS chybí na obrazovkách v Česku i ve světě. Proč? | iSport.cz

Hej, FINO, jestli chceš, aby se lidi zajímali o tvůj sport, snaž se, aby se na něj dalo jednodušeji dívat. FINO, zabíjíš sport.

Diskuze na stránkách populárního plaveckého webu swimswam.com přetéká podobnými vzkazy. Plavečtí srdcaři úpí a běžní sportovní fanoušci zvyklí na bohatý výběr televizních kanálů na nich hrdiny šampionátu z Kwangdžu nenajdou. Veřejnoprávní Česká televize se svým kanálem ČT sport určeným pro propagaci „menších“ sportů není výjimkou.

„My máme Tour de France, předkola fotbalu. Ceny okolo plavání jsou dlouhodobě vysoké,“ říká Jiří Ponikelský, výkonný ředitel ČT sport. „I zpravodajství si nechávají platit docela draze. Je to nepříjemné. Majitel práv má velké oči, protože v jiných zemích to má jiný dopad, a nepřistupuje k tomu individuálně. Měl by si uvědomit, že v Česku je tomu jinak.“

Podobné problémy se ale na startu šampionátu řešily i v Austrálii, plavecky zapálené zemi, která miluje svůj národní tým plný hvězd, jemuž přezdívá Dolphins – Delfíni.

Australský kanál Channel Seven sice v roce 2016 oznámil, že získal plavecká práva na dalších devět let. Jenže se ukázalo, že kontrakt zahrnoval jen světové šampionáty v následujících dvou letech. Vysílání z Koreje se zarazilo na vysoké částce, kterou za práva FINA požadovala, podle různých zdrojů se mohla pohybovat kolem 400 000 – 500 000 dolarů (9 – 11 milionů korun).