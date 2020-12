Synek si zahrál na Ježíška v dětském domově. Sám si přeje pátou olympiádu

Trénink na běžkách v Livignu odložil na únor. Veslař Ondřej Synek se připravuje doma, přes Vánoce si hodlá zalyžovat s dětmi. „Taky se těším, že si lehnu na gauč, podívám se na pohádku, dám si cukroví a kafe a bude pohoda,“ řekl trojnásobný olympijský medailista. Před svátky si stačil v dětském domově v Dolních Počernicích zahrát na Ježíška. Sám pro sebe si přeje, aby mohl jet do Tokia na svou pátou olympiádu.

V rámci společné akce ŠKODA AUTO a české hokejové reprezentace bylo do pěti dětských domovů po celé republice zavezeno celkem 625 dárků, tedy 125 do každého domova s odkazem na 125. narozeniny automobilky. Do Počernic zavezl nadílku Ondřej Synek společně se zpěvákem Markem Ztraceným.

„Ty děti mají mnohdy pohnuté osudy a je skvělé, že se jim aspoň takto může udělat radost. Podobné zážitky dávají předvánočnímu času úplně jiný význam,“ řekl osmatřicetiletý veslař, otec desetileté Alice a osmiletého Matyáše.

Soustředění na běžkách v Livignu přeplánoval na únor, do té doby doufá, že si zalyžuje s dětmi.

„Na Vánoce, i když budu i normálně trénovat, ale režim bude malinko volnější. A pak zbývá ještě pořád dost víkendů, které bych rád trávil s dětmi na lyžích.“

Veslovat hodlá začít v půlce března v Itálii. „Sezona se pak rychle rozjede. Většinou žádná vánoční přání nemívám, ale teď si přeju, aby olympiádu zase nezrušili. Doufám, že na svou pátou, pro mě navíc poslední, pojedu,“ přeje si Synek. Na minulé, pandemií poznamenané sezoně, dokáže najít i pozitiva. „Dobré bylo, že jsem si letos poprvé odpočinul od té dvacetileté rutiny, o to víc se těším na další sezonu,“ řekl.

V ní chce startovat s Jakubem Podrazilem na dvojskifu, v disciplíně, z níž bral s Milanem Dolečkem mladším bronz z mistrovství světa 2003.

„Odložení olympiády nám nabídlo rok navíc, máme víc času se sveslovat. Nejsme ale ještě kvalifikovaní, dekvalifikace má být v květnu, a pokud uspějeme, určitě na olympiádu pojedeme. A pokud ne, vrátím se na skif, tam mám nominaci jistou,“ vyložil plány.