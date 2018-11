Borci rafťáci: Z Argentiny vezou české barvy čtyři zlata!

Titul absolutních mistrů světa v raftingu 2018 získali v Argentně muži z posádky TR Hiko a ženy TR Omega v hlavní katgorii.

„Jsme nesmírně šťastní, tento šampionát je naše čtvrté společné mistrovství světa a po několika druhých a třetích místech jsme až letos vybojovali celkové prvenství,“ raduje se Aleš Daněk, kapitán mužské posádky, která v letošním roce dokázala vyhrát také Mistrovství Evropy na Slovensku.

Dalšími, kteří se do České republiky vrací jako mistři světa, jsou rafteři z kategorie do 23 let. Konkrétně jde o posádku oddílu TR Hanace. Svou dominanci v kategorii masters muži předvedla posádka složena ze zkušených rafterů TR Masters. Ti dominovali v Argentině ve všech kategoriích a dá se tak říct, že na světě nemají žádnou konkurenci.

Celkové druhé místo si z řeky Aluminé vezou juniorky do 23 let RK Troja Šelmy. Těm se podařilo bodovat na velmi težkém vodním terénu i s hendikepem aktuální nemoci jedné členky z posádky.

Nejmladší závodníci, junioři do 19ti let přidali ke zlaté a stříbrné české medailové sbírce ještě stříbro ze sjezdu a druhé místo celkově - U19 Women -LET´s go Rajhrad a bronz ze sjezdu a 3.místo celkově - U19 Men – LET-CI Letohrad.

Mistrovství světa se konalo na extrémné těžkém terenu řeky Alumine v Argentině. Češi dokázali dominovat i přes to, že řeky v České republice nanabízí ideální treninkové podmínky.