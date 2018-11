Čeští rafťáci v srdci Patagonie: Ve vlnách sbírají medaile

Šampionát se koná v oblasti Neuquén, ve městečku Aluminé a Villa Pehuenia, které jsou od hlavního města Argentiny - Buenos Aires vzdáleny 1340 km. Všechny disciplíny raftového mistrovství kromě slalomu, tedy sprint, H2H a závěrečný sjezd se uskuteční na různých úsecích řeky Aluminé. Závod ve slalomu pak na řece Ruca Choroy.

Závod head to head, tedy vyřazovacím způsobem raft proti raftu, na Mistrovství světa R4 v Argentině byl pro české raftaře nadmíru úspěšný. Úplně všechny týmy, které v Argentině reprezentují Českou republiku dokázaly ve světové konkurenci získat medaili ve vyřazovacím paralelním závodě. České posádky si v Jižní Americe drží pozici ve světové špičce.

Nový formát vyřazovacího závodu Head to head (H2H), který je od letošního roku novinkou v pravidlech závodního raftingu, spočívá v taktickém objetí (posádkou zvolených) 2 bójek v co nejrychlejším čase.

„Čechům tato technická novinka evidentně sedí, česká raftová historie takový úspěch v této kontaktní disciplíně nepamatuje!“, říká David Lisický, vedoucí české reprezentace v Argentině. „Byl to krásný, férový závod, ve kterém bylo třeba neustále měnit taktiku a strategii“, dodává šéf výpravy.

Čeští rafteři na mistrovství světa v Argentině jezdí o medaile v překrásné přírodě v srdci Patagonie v těsné blízkosti pohoří And





5 zobrazit galerii

Od dnešního dne má Česká republika dva nové mistry světa v raftingu R4, v disciplíně head to head. Stejně jako na začátku šampionátu ve sprintu, nenašel se lepší tým v kategorii Masters než ten český.

Posádka TR Masters vyhrála již druhou zlatou medaili na tomto mistrovství. Zlatou jízdu předvedli také muži, tentokrát ti do 23 let, posádka TR HANACE Junior, která v bratrském finále porazila posádku ze Slovenska.

Stříbro si odnesla posádka mužů Open – TR Hiko a juniorská posádka do 19ti let LET-CI Letohrad. Všechny české ženské posádky – juniorky do 19ti let: Let´s Go Rajhrad, do 23 let: RK Troja Šelmy i Open: TR Omega obsadily bronzovou příčku.

Ve pátek čeká české posádky závod ve slalomu. Ten se jako jediná disciplína odehraje na řece Ruca Choroy.