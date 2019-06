Volejbalistky vyhrály na Slovensku a jsou ve hře o postup | iSport.cz

Češky uzavřou skupinu v sobotu večer v Jablonci nad Nisou a už budou vědět, jak před nimi dopadl duel v Popradu. Dnes na Slovensku vybojovaly tři body po více než dvouhodinové bitvě, přičemž ve čtvrtém setu odvrátily setbol. Třetí mečbol po servisu smečařky Kossányiové jim pomohla proměnit útokem do autu Palgutová.

Svěřenkyně nového řeckého kouče Jannise Athanasopulose mají po pěti kolech tři výhry a dvě porážky a dostaly se ve skupině A před Slovenky. Ukrajina je s bilancí 4:1 v čele o dva body.

Právě na Ukrajině v sobotu český celek nezískal ani set, i kvůli tomu, že mu chyběla první nahrávačka Šmídová. Dnes už znovu dirigovala tým a Češky vrátily Slovenkám květnovou porážku 2:3 z Brna. Shodně 21 body k tomu přispěly univerzálka Orvošová a smečařka Mlejnková. Ta byla vyhlášena nejlepší hráčkou vítězné sestavy.

"Pro oba týmy to byl klíčový zápas. Slovenky hrály dobře, podmínky byly náročné, ale jsem ráda, že jsme to zvládly. V druhém setu jsme trochu polevily a čekaly, co budou Slovenky dělat. Potom jsme se však semkly jako tým a společně to vybojovaly. Pro nás se to teď vyvíjí dobře, musíme ještě zdolat Švédky," řekla Mlejnková.

Případným postupem do Final Four by české volejbalistky zároveň udržely naději na kvalifikaci o Ligu národů. Druhým vrcholem sezony pro ně bude v srpnu olympijská kvalifikace, na mistrovství Evropy poté budou chybět.

Evropská liga volejbalistek v Humenném - skupina A:

Slovensko - ČR 1:3 (-21, 22, -17, -26)

Rozhodčí: Ristovski (Sev. Maked.), Juráček (SR). Čas: 121 min. Diváci: 800.

Sestava a body ČR: Kossányiová 14, Purchartová, Orvošová 21, Mlejnková 21, Trnková 11, Šmídová 6, libero Dostálová - Kopecká, Rutarová 5. Trenér: Athanasopulos.¨

Nejvíce bodů Slovenska: Palgutová 14, Hrončeková 10.

Ukrajina - Švédsko 3:0 (10, 10, 17).