Lvi stojí těsně pod stupni vítězů. Dalším krokem je profesionalizace

Oba mají stejné křestní jméno, spojuje je mnohem víc. Tomášové Janeček a Pomr už třetí sezonu budují pražské Lvy. První se stará především o to, aby bylo za co. „Nemám to detailně spočítané, ale letos jsem dal do volejbalu okolo devíti milionů korun,“ prozrazuje úspěšný podnikatel. Druhý řeší hlavně sportovní stránku. Lvi mají za sebou nejúspěšnější sezonu v historii – na semifinále dosáhli nejen v extralize, ale také v Challenge Cupu. „S naším vystoupením v Evropě musíme být maximálně spokojeni,“ říká sportovní ředitel a trenér v jedné osobě. „V extralize nám chyběl kousek. Mrzí nás, že nemáme medaili, ale je potřeba dívat se dopředu.“