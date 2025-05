Poprvé v TOP 6! Rakouské sestry bodují na písku a sociálních sítích. Jaké mají DNA?

Ve vitríně mají tři poháry z elitní série a ve světovém žebříčku poskočily na šesté místo. To jsou sestry Klingerovy, rakouské beachvolejbalistky, které na přelomu května a června ozdobí turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro. Chtěly by v něm vyniknout, v Dolních Vítkovicích by rády předvedly prvotřídní show. „Chceme ukázat DNA Klingerových, prostě mít radost ze hry,“ vyhlašují.

Dorina a Ronja Klingerovy sklízí úspěchy nejen na písčitých kurtech. Baví také na Instagramu, kde mají téměř 14 tisíc sledujících. „Sociální sítě nás baví,“ usmívá se v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz Ronja Klingerová, mladší ze sesterského dua.

Našly jste se i v tvorbě takového obsahu?

„Podle mě je tak trochu povinnost být přes sítě ve spojení s fanoušky, rodinou a přáteli. Hodně měsíců v roce jsme na cestách, takže s našimi sledujícími chceme nějakým způsobem držet kontakt. Ukazujeme jim náš životní styl. Je to také skvělá platforma pro sponzory, aby prezentovali sebe i svůj sponzoring. Zároveň je to skvělý způsob, jak si udržovat kreativitu, protože si myslím, že obě docela kreativní jsme. (usmívá se) Při vytváření vtipných videí nebo netradičních věcí s tím máme spoustu zábavy. Ale samozřejmě tam je i hodně práce, abychom své sítě udržely relevantní. Nicméně většinou se při tom bavíme.“ (usmívá se)

Na sítích vás najdeme pod přezdívkou „The Klingers“. Jak vznikla?

„To je dobrá otázka. (usmívá se). Jak hned poznáte, vychází to z našich příjmení. Na sociálních sítích jsme začaly pod názvem Beach Team Klingers, jenže to bylo příliš zdlouhavé, takže jsme to chtěly zkrátit na něco, co si lidé rychle zapamatují. Je to snadné najít i snadné použít. Zároveň to potvrzuje, že jsme velkým týmem, protože v názvu je i naše rodina. Bylo super vytvořit přezdívku, ve které jsme zahrnutí všichni. Milujeme ji.“

Prostě mít radost ze hry

Další sledující můžete získat třeba i na turnaji v Ostravě, který je na programu na přelomu května a června. Těšíte se?

„Moc, hlavně na atmosféru. Pamatuju si, že jsme tady hrály náš první čtyřhvězdičkový turnaj, protože Ostrava je blízko do Vídně. Byly jsme ještě hodně mladé. Rozhodly jsme se, že si chceme vyzkoušet kvalifikaci. Bohužel jsme ale prohrály v prvním kvalifikačním kole s jiným rakouským týmem, i tak to ale pro nás byl hodně speciální okamžik. Bylo to poprvé, co jsme mohly hrát na elitní úrovni.“

Poté jste se do Ostravy ještě vrátily, že?