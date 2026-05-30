Senzační postup do semifinále! Perušič mění plány, Sedláka nakopl energeťák
Původně si plánoval, že neděli stráví s rodinou. Po senzačním postupu do semifinále J&T Banka Ostrava Beach Pro ale musel Ondřej Perušič svůj záměr pozměnit. „Tohle je velmi příjemná změna plánů,“ culil se jednatřicetiletý beachvolejbalista, který spolu s Jiřím Sedlákem zdolal francouzský pár Daubas - Aye 21:19 a 21:18. V boji o finále se střetne česká dvojice s Američany Crabbem a Beneshem, startuje se v neděli od 11:00.
Jak jste svůj parádní čtvrtfinálový zápas prožívali?
Perušič: „Pro mě byl takový zvláštní. Myslím si, že jsem si už trošku vybíral únavu, takže se to projevilo na tom, že jsem nebyl schopný proměnit bodové útoky, kterých jsem měl zejména v prvním setu hodně. Vždycky jsem zahrál kousek do autu nebo jsem se nechal zablokovat. Neřešil jsem to úplně chytře, ale zároveň vám to před takovým davem hrozně pomáhá zůstat soustředěný a nezdary házet za hlavu. Zadruhé vás to nutí nic nevypustit a síly ještě vydolovat. Jsem rád, že jsme to divákům vrátili.“
Sedlák: „Když jsme šli na kurt, hned jsme je pocítili, protože nás ohromně vítali. Byla to vzpruha, ale musím se přiznat, že do nějakého timeoutu v prvním setu jsem se cítil už hodně unavený. Hlavně z předchozího zápasu, který byl emočně strašně náročný. Pak jsem si vzpomněl, že tam jsou Red Bully, tak jsem si jeden vzal a kopnul jsem do sebe půlku. Najednou mě to uklidnilo a dostal jsem se do takového flow. Během náročného výkonu se to dá, ale jinak fakt nedoporučuju pít energetické nápoje.“ (směje se)
Ondro, máte spočítáno, kolikáté semifinále to pro vás v Ostravě bude?
Perušič: „Ono se to počítá velmi snadno, protože tím, že tady hraju poosmé a jedinkrát jsme vypadli v předkole nebo v nějaké obdobě osmifinále v roce 2024, je to sedmé semifinále.“
Čím to je, že se vám na tomto turnaji takhle daří?
Perušič: „V tomhle se asi budu opakovat, ale je to diváky. Kdo sleduje beachvolejbal celoročně, vidí, že je tady mnoho kvalitních českých týmů, které jsou na mezinárodní scéně konkurenceschopné, ale v Ostravě předvádí o jednu až dvě třídy lepší výkony než jinde ve světě. Je to tím, že dopředu je ženou diváci.“
Sedlák: „Je to vidět také na počtu týmů, který tady letos hrály a dostaly se do hlavní soutěže. Holky vyhrály v kvalifikaci všechny zápasy a kluci vlastně taky, přestože los vyšel trošku nešťastně, že dva týmy se utkaly spolu.“
Kam teď zamíříte, abyste načerpali síly na nedělní semifinále a následný boj o medaile?
Perušič: „Já teď zamířím na dopingovou kontrolu támhle s pánem, který má neobyčejnou trpělivost a kterému bych tímto rád poděkoval. (usmívá se) Potom už navštívíme naši fyzioterapeutku, dáme si večeři a půjdeme odpočívat.“
Neměl jste na neděli jiné plány?
Perušič: „Původně jsem měl v plánu rodinnou neděli s manželkou a synkem, což se nám samozřejmě splní, akorát tady v Ostravě. Myslel jsem si, že tou dobou už budu v Praze. Taky jsem měl domluveno, že pokud vypadnu v kvalifikaci, budu se o víkendu hlásit v Praze na komentování zbylých utkání. Tohle je však velmi příjemná změna plánů.“ (směje se)
Co čekáte od vašich semifinálových soupeřů Crabba a Beneshe?
Perušič: „Crabb je menší, ale velmi talentovaný polař. Celkově mají velmi dobrou obranu. Benesh dobře blokuje a Crabb čape v poli. Je to tým, proti kterému bych měl předvést v poli něco navíc a ubránit to. Pokud navážeme na dnešní nebo včerejší výkony, je to rozhodně soupeř, který může být hratelný.“