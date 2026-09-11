První krok za postupem! Na úvod ME zdolali volejbalisté Řecko, co mrzelo kouče?
Skoro přesně před rokem pobláznili svět. Parádní jízda českých volejbalistů na filipínském mistrovství světa nadchla, konečné čtvrté místo bylo velkým úspěchem. O rok později se svěřenci Jiřího Nováka pokouší na senzační tažení navázat na evropském šampionátu v Modeně. Začali dobře, v prvním utkání na turnaji porazili Řecko 3:1 na sety (25:21, 25:17, 23:25 a 25:23). „Úvodní zápasy jsou vždycky strašně těžké,“ měl jasno Novák.
Český tým přivezl do Itálie hned devět hráčů, kteří se podepsali pod čtvrtý flek z mistrovství světa. V nominaci Jiřího Nováka znovu nechybí ani letité opory v čele s nahrávačem Lubošem Bartůňkem či liberem Milanem Moníkem.
Vstup do evropského šampionátu Čechům vyšel, Řecko srazili po čtyřsetovém nerváku. Zviklat se nenechali ani přes složitý závěr. Soupeř totiž ve třetím setu otočil pětibodové manko a v závěrečném dějství smazal tříbodovou ztrátu. Poslední slovo však mělo Česko.
„První dva sety byly z našeho pohledu výborné, ale když jsme ve třetím setu vedli plus čtyři, na hřišti jsem viděl, že jsme si začali povídat o všem a o ničem. Ztratili jsme koncentraci a vypadli jsme z obrany,“ popisoval trenér Jiří Novák pro Českou televizi.
„První zápasy jsou vždycky strašně těžké. Dlouho jsme s Řeckem nehráli, takže jsme nemohli otestovat jejich výkonnost. Byl jsem překvapený, že v prvních dvou setech jsme hráli opravdu bezchybně, agresivně, ale pak se stává, že to odejde a je to boj až do konce,“ pokračoval jednapadesátiletý kouč.
Ze zdravotních důvodů na plac nepostavil Patrika Indru, kterého nahradil Marek Šotola. „Patrik už trénuje naplno, ale zdravotní stav ho ještě do úplné zátěže nepustí. Známe ofenzivní sílu Marka, ale potřebujeme, aby byl do defenzivy lepší,“ pověděl Novák. „Že nastoupím, jsem věděl asi týden před zápasem,“ prozradil Šotola.
Černý kůň loňského MS udělal důležitý krok za postupem ze šestičlenné skupiny, v níž si místenku do osmifinále zajistí čtyři nejlepší celky. V sobotu vyzvou Češi od 16:00 Švédsko a v příštím týdnu Slovensko, domácí Itálii a Slovinsko. „Chceme postoupit ze skupiny a pak se rvát dál,“ uvedl Novák.
Česko - Řecko 3:1 (21, 17, -23, 23)
Rozhodčí: Varbanov (Bulh.), Kellenberger (Něm.).
Čas: 111 min.
Diváci: 280.
Sestava a body Česka: Klajmon 7, Bartůněk 2, Vašina 16, Klimeš 8, Šotola 18, Drahoňovský 14, libero Moník - Roman, Indra 2, Benda, Zajíček, Pastrňák.
Nejvíce bodů Řecka: Raptis 16, Protopsaltis 12, Pitakudis 11, D. Muchlias a Marku po 10.