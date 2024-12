Vyhrocený závod. Bö vyhrál díky kolizi s Francouzem: Může si za to sám

Stíhací závod mužů v Hochfilzenu měl nečekaně emotivní a vyhrocený závěr. V posledním kopci velmi vyrovnaného klání si Johannes Thingnes Bö a Emilien Jacquelin na trati nic nedarovali. Když Nor předjížděl, Francouz upadl. „Dotkl se mých lyží,“ obvinil po závodě současného vládce biatlonu. „Chtěl jsem to s ním v cíli probrat, ale on zmizel,“ reagoval Nor a ještě hodil vinu na Jacquelina.

Byl to divácky velmi pěkný souboj. Na poslední střelbu sobotního stíhacího závodu mužů přijela s náskokem na zbytek soupeřů současně trojice Johannes Thingnes Bö, Sturla Holm Laegreid a Emilien Jacquelin. Závod se zdramatizoval ještě víc, když všichni jednou minuli a museli absolvovat trestné kolo. Horní záběr kamer pak nabídl krásné záběry, z nichž bylo patrné, že Bö s Jacquelinem si v běhu nic nedarují, zatímco Laegreid trochu ztrácel.

Stejné to pak bylo na trati až do posledního kopce. Tam se situace vyhrotila ve chvíli, kdy Francouz začal trochu uvadat, zatímco Bö byl ve svém živlu. Zprava se začal dostávat po bok Jacquelina. A pak to přišlo.

Když se Bö dostal mírně před Francouze, ten najednou upadl na pravé koleno. Nor jen prosvištěl, zatímco jeho krajan se v duchu divil: „Co Emilien blázní, proč se zastavil a nejede dál?“ Jacquelin se v daný moment, plný emocí, opravdu na chvíli zastavil, pak se ale pustil do souboje alespoň s Laegreidem o druhé místo, které v závěrečném sprintu získal. Právě Laegreid trochu překážel v záběru televizních kamer, takže nebylo zcela zřetelné, co se stalo. Podle všeho ale došlo na kontakt lyží Böa a Jacquelina.

„Dotkl se mých lyží. Musím se na to podívat v televizi,“ reagoval francouzský reprezentant pro norskou stanici NRK.

Kontakt přiznal také lídr Světového poháru. „Nahoře úplně ztuhl a já se ho snažil objet po pravé straně. Pak šel lyží doprava a já mu na ni šlápl. Nemohl jsem ale udělat nic jinak a nemám pocit, že bych mu něco zkazil, i když nakonec spadl,“ vyjádřil Bö názor, že si za pád může Jacquelin sám. Situaci okomentoval i Laegreid, který k ní byl nejblíž. „Bylo to drama. Jedu za nimi a vidím, jak si nic nedarují,“ řekl NRK.

Bö to prý chtěl hned v prostoru cíle se soupeřem probrat. „Ale nemluvil jsem tam s ním, protože zmizel.“

Jacquelin zřejmě potřeboval jen vychladnout a nechat vyprchat prvotní emoce. Na stupních vítězů se totiž už pak usmíval. A pro francouzský list L´Equipe popisoval celý závod v klidu a porážku přijal. „Chyběla mi trocha energie navíc, abych ve stoupání udělal rozdíl. To byl ten problém,“ připustil.