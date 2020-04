Koronavirus a sport ONLINE: Zákaz akcí, sledujte nejnovější vývoj | iSport.cz

Evropská fotbalová unie UEFA má podle španělského deníku AS na stole variantu, podle které by se od čtvrtfinále mohla dohrát Liga mistrů a Evropská liga pouze na jeden zápas a na neutrální půdě • twitter.com

Kaapo Kakko byl zvolen druhý a jeho domovem bude New York • Jonathan Hayward/The Canadian Press via AP

Pořadatelé olympijských her v Tokiu kvůli pandemii koronaviru uvažují o možném odložení her • ČTK

Hokejisté Jokeritu Helsinky ukončili sezonu a do 2. kola play off Kontinentální ligy proti Petrohradu kvůli pandemii koronaviru nenastoupí • Profimedia.cz

Pandemie koronaviru zasáhla i do dění na světovém okruhu v beachvolejbalu, všechny květnové turnaje FIVB byly zrušeny. Na svém oficiálním facebooku se k situaci vyjádřil i nejlepší český pár Markéta Sluková s Barborou Hermannovou. Jak to vidí s olympiádou v Tokyu? • facebook.com

Anthony Joshua se dobrovolně uchýlil do domácí izolace, poté co se v minulých dnech setkal s princem Charlesem. • Facebook

První mexická liga se na nejbližších pět let uzavře a poprvé od sezony 1951/52 se do ní nebude postupovat. • profimedia.cz

KORONAVIRUS ONLINE NA BLESK.CZ: POČTY NAKAŽENÝCH, NAŘÍZENÍ VLÁDY A SITUACE V CIZINĚ ZDE>>>

Aktualizovat stránku

Pondělí 20. dubna 2020

21:00 Fotbalisté Plzně dál pomáhají v boji s koronavirem. Prezident klubu Tomáš Paclík dnes ve fakultní nemocnici předal lékařům tisíc ochranných štítů. Západočeši o tom informovali na svém webu.

20:39 Německá fotbalová liga by se mohla rozběhnout už za necelé tři týdny, v sobotu 9. května. Shodli se na tom bavorský ministerský předseda Markus Söder a jeho protějšek ze spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Armin Laschet.

Oba politici tak v rozhovoru pro deník Bild podpořili datum znovuzahájení bundesligy, o kterém uvažuje i vedení soutěže. Zápasy by se hrály bez diváků.

"Musíme nyní dávat pozor na to, abychom nebyli příliš lehkovážní. Zápasy s diváky na tribunách jsou naprosto nemyslitelné. I utkání s prázdnými tribunami jsou na hraně. Ale dá se uvažovat o tom, že od 9. května by se za těchto podmínek mohlo začít hrát," uvedl ministerský předseda územně největší spolkové země Bavorska Söder.

20:01 Arsenal jako první klub v anglické fotbalové Premier League přistoupil v době pandemie koronaviru ke snížení mezd hráčů a realizačního týmu. Zatímco jiné týmy sáhly pouze k odkladu platů, fotbalisté a trenéři "Kanonýrů" se s vedením dobrovolně dohodli na zkrácení výplat o 12,5 procenta. Londýňané o tom informovali na svém webu.

20:00 Český atletický svaz obdrží od vlády 15 milionů korun na mistrovství Evropy družstev v chůzi. Jedná se o dotaci na pořádání šampionátů v letech 2021, 2023 a 2025, které se uskuteční v Poděbradech. Češi dostali ME přidělené loni v květnu, uspěli v konkurenci uchazečů z Portugalska, Slovenska a Ukrajiny.

19:33 Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by se první fotbalová liga mohla znovu rozběhnout dříve než 8. června, jak vláda původně avizovala.

19:05 Bikeři mohou během celého května změřit síly v aNti Corona Cupu. Jeho účastníci se utkají individuálně ve virtuálních závodech na pěti tratích po České republice. Celkovým vítězem závodů proti koronaviru v dané kategorii se stane ten, kdo absolvuje v nejlepším výsledku všech pět okruhů.

18:18 Novozélandský veslař Mahé Drysdale si není jistý, zda bude za rok na olympijských hrách v Tokiu obhajovat zlato z Ria de Janeiro. Dlouholetý soupeř českého skifaře Ondřeje Synka uvedl, že se po odložení her na příští rok kvůli pandemii koronavitru musí vyrovnávat se ztrátou motivace.

18:02 Česká unie sportu požádala premiéra Babiše o miliardu korun na podporu spolků, které vlastní nebo provozují sportoviště. Žádost podpořila také Česká obec sokolská.

17:53 Fotbalisté Viktorie Plzeň to konečně mohli rozbalit! Měsíční pauza od společných tréninků způsobená koronavirovou pandemií skončila, hráči západočeského celku si v pondělí naplno užívali prosluněný areál v Luční ulici. Dopolední jednotka probíhala za přísných hygienických podmínek, hráči trénovali v malých skupinkách. „Možná je budeme muset trošku krotit,“ usmíval se spokojený trenér Adrian Guľa. Podrobnosti o plzeňském tréninku čtěte ZDE.

17:52 I v mistrovském týmu se zvedla nálada. Hráči Slavie více než měsíc plnili tréninkové plány. „A co jsme koukali, vše splnili na jedničku,“ pochválil je kondiční trenér Martin Třasák. V pondělí se parta kolem kapitána Jana Bořila sešla v Edenu k tréninku v menších skupinách. „Je to daleko lepší, my jsme na sebe hlavně zvyklí a trávíme spolu spoustu času. Mně osobně to strašně chybělo,“ ulevil si útočník Stanislav Tecl. Více o sešívaném tréninku čtěte ZDE.

17:50 Talentovaný belgický cyklista Remco Evenepoel má za sebou první z osobních výzev, jimiž se rozhodl zpestřit si koronavirovou závodní pauzu. V neděli absolvoval 300 kilometrů dlouhou vyjížďku. V příštích týdnech by měly následovat další ne zcela obvyklé úkoly, o něž požádal fanoušky skrze sociální sítě. Udržuje si tak motivaci a zároveň se snaží pomoci získat prostředky pro zdravotnická zařízení.

15:49 Konání olympijských her v Tokiu v náhradním termínu v příštím roce považuje za nereálné další odborník na zdravotní problematiku. Japonský virolog Kentaro Iwata míní, že základním předpokladem je mít nákazu covid-19 pod kontrolou. V jeho zemi to možné podle něj bude, ve světě ale ne. „Pokud mám být upřímný, nepovažuji za pravděpodobné, že se olympijské hry v příštím roce uskuteční," řekl na telekonferenci s novináři Iwata, profesor univerzity v Kóbe a odborník na infekční choroby.

15:40 Fotbalisté Sparty se při dnešním prvním tréninku po umožnění přípravy ve skupinách zaměřili na dovednosti, které během měsíční individuální přípravy nejvíc utrpěly. Na třech hřištích na Strahově proto pracovali především na technice s míčem a přihrávkách.

14:38 Argentinský útočník Sergio Agüero z Manchesteru City na chvíli změnil profesi a místo fotbalisty se z něj stal učitel. Podobně jako se čeští profesionální sportovci zapojili do projektu UčíTelka a vedou tělocvik, fotbalový reprezentant v rámci vzdělávacího pořadu BBC během zavřených škol kvůli koronaviru a samostudia na dálku dává dětem lekce španělštiny.

14:01 Volejbalová extraliga mužů a žen se zřejmě pro příští ročník o prvoligové vítěze nerozšíří. Mužskému týmu Bučovic i ženskému celku Dobřichovic chybí finance i odpovídající hala, proto nabídku po rozhodnutí svazu nejspíše nevyužijí.

13:25 Tovární tým Škoda Motorsport se ve vynucené závodní pauze zaviněné pandemií koronaviru rozhodl vstoupit do světa virtuálních soutěží. Pro řadu svých jezdců i fanoušky automobilových soutěží připravil Škoda Motorsport eChallenge, v rámci které se utkají ve videohře DiRT Rally 2.0 společnosti Codemasters na tratích Argentinské rallye.

13:13 Po náročné logistické přípravě se dnes fotbalisté Teplic po měsíci alespoň v omezeném režimu vrátili ke společným tréninkům. Hráči na stadion přijížděli jednotlivě, měřila se jim teplota a vyplňovali dotazníky s lékařem. Poté se ze Stínadel přesunuli do Dubí, kde se ve třech blocích připravovali po osmičlenných skupinkách.

12:36 Organizátoři atletického mítinku v Turnově, na který se každoročně sjíždí diskařská elita, zvažují jeho přesunutí na polovinu září. Memoriál Ludvíka Daňka se měl konat na konci května, kvůli pandemii koronaviru ale 21. ročník v původním termínu nebude. Uvažovaný náhradní termín je 15. září.

12:33 Pořadatelé britské Velké ceny formule 1 v Silverstonu jednají s vedením mistrovství světa o uspořádání dvou závodů za sebou. Jak už dříve šéf okruhu Stuart Pringle uvedl, jsou na tuto možnost připraveni. V historii ještě žádný okruh dva závody F1 po sobě v jedné sezoně nehostil, nynější situace s pandemií koronaviru je ale bezprecedentní a britští organizátoři by s dvojzávodem nemuseli zůstat v kalendáři sami. O stejné možnosti se začalo hovořit i v případě rakouské GP.

11:56 Většina profesionálních fotbalistů v Česku se dnes v omezené míře ve skupinách maximálně po osmi vrátila do tréninku, který přerušila pandemie nového typu koronaviru. K úvodní společné přípravě po více než měsíci individuálního programu v domácích podmínkách se sešli i hráči Plzně, Sparty či mistrovské Slavie. Sigma Olomouc a Baník Ostrava se zapojí až v úterý a Slovácko dokonce až za týden.

11:40 Elitní čeští plavci po více než měsíci budou moci začít trénovat v bazénu. Pro vybrané reprezentanty se otevře venkovní vyhřívaný bazén v pražském areálu v Podolí, který hygienici uznali jako venkovní sportoviště. Na facebooku o tom informoval Český svaz plaveckých sportů (ČSPS). Detailní podmínky fungování se zatím dolaďují. Jasné je, že bude moci být pouze jeden plavec v dráze.

11:34 Odložené mistrovství Evropy ve veslování se uskuteční v říjnu. Polská Poznaň měla původně hostit boje o kontinentální tituly na začátku června, Mezinárodní veslařská federace (FISA) nyní stanovila nový termín na 9. až 11. října.

10:52 Fotbalista Tottenhamu Son Heung-min nastoupil během pandemie nového koronaviru na povinnou vojenskou službu v rodné Koreji. Sedmadvacetiletý ofenzivní hráč a reprezentant dnes s námořní pěchotou začal třítýdenní intenzivní výcvik na ostrově Čedžu.

10:33 Basketbalový reprezentant Patrik Auda začal s týmovým tréninkem v Brně. Pivot francouzského Boulazacu využil nabídku místního prvoligového celku a dnes s ním zahájil přípravu v malých skupinách po šesti až sedmi lidech.

10:14 Pokud by se rozběhla tenisová sezona s povinným očkováním pro hráče, pravděpodobně by na turnajích chyběla světová jednička Novak Djokovič. Hvězdný Srb, který má 17 grandslamových titulů a letos neprohrál jediný zápas, totiž odmítá vakcíny. Ta proti novému typu koronaviru nicméně zatím není k dispozici.

9:46 Pořadatelé evropských mítinků by chtěli, aby na podzim mohli atleti plnit mezinárodní limity na olympijské hry. Skupina Euromeetings, která od roku 1979 zastupuje jejich zájmy, proto v dopise vyzvala vedení Světové atletiky (WA), aby přehodnotilo pozastavení olympijské kvalifikace až do konce listopadu.

9:05 Fotbalová liga v Číně, odkud se nákaza koronaviru začala šířit, nezačne dříve než v létě. Navzdory domněnkám o možném startu na přelomu dubna či května šéf klubu Kuang-čou R&F tamním médiím řekl, že reálný je až konec června nebo začátek července.

8:01 Legendární hokejista Wayne Gretzky věří, že se v létě hokejisté i fanoušci opět dočkají NHL i jiných sportů. Až se svět vypořádá s pandemií koronaviru a znovu se rozběhnou některé soutěže, bude to dobré znamení, že se podmínky všude zlepšily. Devětapadesátiletý Kanaďan sdílel optimismus v rozhovoru pro agenturu AP. „Skutečně věřím tomu, že vedení NHL najde řešení. Že v červnu, červenci a srpnu uvidíme znovu hokej. I některé další sporty. Bude to vše trochu jiné, ale myslím, že k tomu dojde,“ uvedl nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec v historii NHL, jenž tráví karanténu v Kalifornii.

Neděle 19. dubna 2020

20:46 Dánský fotbalový klub FC Midtjylland chce umožnit svým fanouškům sledovat zápasy, až bude umožněno jejich konání, přímo z automobilů. Protože se všeobecně očekává, že pokud se ligové soutěže v Evropě znovu rozběhnou, budou se hrát kvůli pandemiii koronaviru bez diváků, plánuje vedení vicemistrovského celku a aktuálního ligového lídra nainstalovat v prostorách parkoviště před stadionem obří obrazovky.

20:10 Výměna silničního kola za horské se olympijskému vítězi Gregu Van Avermaetovi nevyplatila. Protože v Belgii nejsou striktní zákazy vycházení kvůli koronaviru, chtěl si přípravu zpestřit jízdou na biku, ale výsledkem byly problémy s kolenem. "Asi to bylo špatným posedem," přiznal pro deník De Morgen. Jízdou na kole venku si může udržovat dobrou kondici i mysl v době pandemie, na rozdíl od kolegů ve Francii nebo Španělsku, horské kolo ale profesionálovi ze stáje CCC neprospělo.

18:26 Bývalý mistr světa Alejandro Valverde je při vývoji koronavirové pandemie pesimistou a pochybuje, že cyklisté letos budou závodit. Devětatřicetiletý španělský veterán chtěl příští rok ukončit kariéru, ale odchod do důchodu možná odloží. Tedy pokud bude tato sezona opravdu ztracená. "Je to všechno strašně komplikované. Chceme zase sportovat, ale jsem realista a pochybuju, že bychom tenhle rok ještě mohli jet nějaké závody. Podle toho, jak se vše vyvíjí, se zdá být zbytek roku fuč," řekl listu El Mundo světový šampion v dlouhém silničním závodu z předloňska.

18:05 Australskému pilotovi formule 1 Danielu Ricciardovi už natolik chybí závodění, že je ochoten oželet přítomnost diváků. Hvězda stáje Renault nedočkavě vyhlíží rozhodnutí o tom, zda, kdy a za jakých podmínek začne sezona, kterou paralyzovala pandemie nemoci covid-19. "Jako účastník mistrovství světa, který od prosince nemůže šlápnout na plyn, chci teď už jediné, závodit. V té vynucené pauze jsem vyhladověl a jsem ve fázi, kdy se dívám na staré závody a vžívám se do pocitů při nich," řekl Ricciardo stanici Sky.

17:23 Brighton je dalším prvoligovým klubem v Anglii, který poskytl svůj fotbalový stadion pro testování na koronavirus. O víkendu se proměnil v největší odběrové centrum na jižním pobřeží, postupně by kapacita vzorků odebraných lidem rovnou z auta měla dosáhnout tisícovky denně.

16:54 Hokejový útočník Martin Nečas si v době přerušení NHL kvůli šíření nového typu koronaviru vybudoval po návratu do Žďáru nad Sázavou provizorní domácí posilovnu. Navíc má i plochu na střílení, aby mohl cvičit s hokejkou. První, byť necelou sezonu v NHL coby stabilní člen útoku Caroliny hodnotí Nečas kladně a věří, že do budoucna má s Hurricanes díky mladému jádru týmu šanci na zisk Stanley Cupu.

16:17 Fotbalisté a členové realizačního týmu AS Řím se do konce sezony vzdali výplat, aby pomohli klubu s ekonomickými dopady koronavirové krize. Hráči navíc budou doplácet mzdy ostatním zaměstnancům, které klub během přerušení soutěží umístil do částečné nezaměstnanosti.

15:52 Profesionální fotbalisté v Česku se v pondělí po více než měsíci vrátí po skupinách maximálně osmi hráčů do tréninku. Úvodní společnou přípravu po koronavirové karanténě absolvuje většina týmů první a druhé ligy, Sigma Olomouc ale začne až v úterý a ve Slovácku dokonce zvažují, že se zapojí až za týden. Trenéři chystají bezkontaktní cvičení podle jednotlivých hráčských postů, některé kluby budou moci díky rozlehlým areálům využít současně více hřišť.

15:40 Basketbalista Brooklynu Spencer Dinwiddie se stal dalším hráčem NBA, který by chtěl na odložených olympijských hrách v Tokiu reprezentovat Nigérii. Rozehrávač Nets se nedostal do širší nominace USA, zažádal si proto o nigerijský pas, aby měl šanci na turnaji v Japonsku startovat. Informace médií Dinwiddie potvrdil na sociálních sítích.

14:44 Malý exhibiční tenisový turnaj bez diváků plánuje v květnu uspořádat tréninkové centrum v německé spolkové zemi Porýní-Falc. Podle listu The Telegraph akci pro hráče mimo elitní stovku světového žebříčku ATP zorganizuje v době, kdy je profesionální sezona kvůli pandemii koronaviru stále přerušená, místní akademie v Höhr-Grenzhausenu.

14:05 Australský cyklista Rohan Dennis smazal všechny své účty na sociálních sítích poté, co zřejmě při pobytu ve Španělsku porušil karanténní opatření. Nerespektování pravidel naznačil jeho poslední příspěvek na twitteru a instagramu, jezdec stáje Ineos ho vzápětí odstranil a nakonec zrušil i své profily.

12:24 Fotbalisté čínského klubu Wu-chan Zall se po více než tříměsíčním putování vrátili domů. V době propuknutí epidemie byl tým na soustředění ve Španělsku a do města, které úřady uzavřely a zcela odřízly od okolí, se od té doby nemohli vrátit. S příbuznými se nyní shledali po 104 dnech.

11:02 Ačkoliv se řadě majitelů klubů basketbalové NBA příliš nezamlouvá myšlenka na obnovení sezony bez diváků, podle někdejší hvězdy Dallasu Dirka Nowitzkého dává tato varianta smysl. Sledování přenosů podle něho pomůže fanouškům v domácí izolaci ukrátit dlouhou chvíli. Německý basketbalista, který před rokem ukončil kariéru, se ale sám nejvíc těší na opětovné otevření restaurací.

10:34 Závod mistrovství Evropy v autokrosu se v letošním roce v Nové Pace neuskuteční. Pořadatelé se rozhodli původně pátý díl šampionátu zrušit kvůli pandemii koronaviru. Nejlepší kontinentální autokrosaři měli ve Štikovské rokli závodit 4. a 5. července.

10:30 Odložení olympijských her kvůli koronavirové pandemii na příští rok postavilo australského basketbalistu Andrewa Boguta před svízelné rozhodování. Někdejší první hráč draftu NBA chtěl po letošním turnaji v Tokiu ukončit kariéru a nyní zvažuje, zda pod koši vydrží ještě rok.

10:15 Předseda fotbalového klubu z Brescie Massimo Cellino se nakazil novým typem koronaviru. Třiašedesátiletý funkcionář posledního celku Serie A, v němž působí i čeští hráči Aleš Matějů a Jaromír Zmrhal, o tom informoval v rozhovoru pro deník La Repubblica.

9:20 V případě květnového restartu fotbalové bundesligy by mohla vzorky krve hráčů a členů realizačních týmů kvůli koronaviru kontrolovat veterinární laboratoř masokombinátu. Vedení německého svazu se už s žádostí o pomoc obrátilo na společnost patřící šéfovi Schalke Clemensi Tönniesovi.

9:15 Kdyby se anglická fotbalová liga nemohla kvůli pandemii koronaviru dohrát, nemělo by se z ní sestupovat. V médiích se tak vyjádřil majitel Brightonu Tony Bloom. Jeho tým není v tabulce přerušené soutěže na sestupové pozici, ale dělí ho jen dva body od poslední trojice, kterou tvoří Norwich, Aston Villa a Bournemouth.

Bloom upozornil, že sestup znamená pro klub propad příjmů zhruba o 100 milionů dolarů (2,5 miliardy korun). "O tom by bylo velice těžké rozhodnout od stolu, kdyby se sezona nedohrála. Dovedu si představit, že vyhlásí mistra, Liverpool si to koneckonců zaslouží, určí se týmy, které půjdou do evropských pohárů. Ale nedokážu si představit, jak se hlasuje o tomhle (sestupu)," řekl vlastník Brightonu.

9:03 Šéf stáje Red Bull Christian Horner je přesvědčen, že vedení formule 1 by mělo finančně pomoci týmům, kterým by kvůli odložení sezony vzhledem k pandemii koronaviru hrozil bankrot. Šestačtyřicetiletý Horner to prohlásil v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

8:22 Bývalý americký tenista Patrick McEnroe se vyléčil z nákazy koronavirem. Mladší bratr slavnějšího Johna to oznámil v sobotu a vyzdvihl testovací systém v New Yorku, kde si lidé mohou nechat odebrat vzorek, aniž vystoupí z auta.

Sobota 18. dubna 2020

21:25 Šéf hráčské asociace NHLPA Donald Fehr zatím nejednal s vedením NHL o žádných konkrétních podrobnostech plánu dohrát sezonu na neutrálních hřištích. S návrhem přišel minulý týden druhý nejvýše postavený funkcionář ve vedení severoamerické hokejové soutěže Bill Daly, se zástupci hráčů ale zatím tuto variantu funkcionáři neprobírali.

21:12 Anglické Derby se místo začátku června poběží až o měsíc později. Počítá s tím nový scénář britské dostihové sezony, kterou přerušila pandemie koronaviru. Nový termín ještě nebyl přesně stanoven.

Po obnovení dostihového provozu, plánovaném na červen, by se mělo zpočátku nějakou dobu závodit bez diváků. Zda bude toto omezení uvolněno na červencové Derby, není zatím jasné.

20:32 Tenisový trenér Patrick Mouratoglou chystá v době pandemie koronaviru, která zmrazila takřka veškeré sportovní dění na světě, rozběhnout ve své akademii v Nice nezávislou ligu bez diváků. Kouč Sereny Williamsové tak chce dát profesionálním tenistům možnost hrát zápasy.

Mouratoglou hodlá soutěž, kterou nazval Ultimate Tennis Showdown (UTS), zahájit v květnu. Plánem je nabídnout divákům na streamu deset zápasů za víkend, hrát se má pět víkendů v květnu a červnu. První duel by měli 16. května obstarat Belgičan David Goffin s Alexeiem Popyrinem z Austrálie.

19:55 Bez vakcíny proti koronaviru je nereálné i konání olympijských her v Tokiu v příštím roce. Prohlásila to profesorka Devi Sridharová z univerzity v Edinburghu, která patří mezi přední odbornice v oblasti globálního veřejného zdraví. Podle ní bude rozhodujícím okamžikem vyvinutí efektivní a dostupné vakcíny proti nemoci covid-19.

„Od vědců slýcháme, že ta možnost existuje. Osobně si myslím, že nás od toho okamžiku dělí ještě rok nebo rok a půl, ale možná to bude dřív,“ citovala ji BBC. „Každopádně bez tohoto vědeckého průlomu to (konání olympijských her) vypadá velmi nereálně,“ dodala Sridharová.

Sridharovou v tomto týdnu světová média hojně citovala také v souvislosti s odložením Tour de France na konec srpna. I v pozdějším termínu se podle ní může nejslavnější cyklistický závod stát "receptem na katastrofu", neboť mezi tisícovkami lidí z celého světa by se virus mohl opět rozbujet.

V současnosti proti koronaviru nejsou k dispozici žádné schválené léčebné prostředky či vakcíny. Podle agentury Reuters však existuje více než stovka preparátů v různé fázi klinického testování.

17:42 Šéf přední cyklistické stáje Ineos Dave Brailsford nepustí tým na start Tour de France, pokud se mu nebude líbit zajištění slavného závodu z hlediska bezpečnosti a zdraví. Řekl to v rozhovoru pro britská média. Tour byla kvůli pandemii koronaviru odložena o dva měsíce a začne až 29. srpna.

17:09 Veškeré sportovní akce včetně fotbalových zápasů, které by se ve Španělsku případně rozběhly po uvolnění opatření kvůli koronaviru, budou minimálně do konce léta bez diváků. Řekl to starosta Madridu José Luis Martínez-Almeida, podle něhož nebude v nejbližších měsících situace natolik pod kontrolou, aby umožnila normální provoz.

„Na jaře a v létě nebudou ve Španělsku žádné akce s publikem. A možná nebudou ani na podzim,“ řekl starosta jednoho z nákazou nejhůře postižených měst ve Španělsku rozhlasové stanici Onda Cero. „Situace nepochybně stále nebude plně pod kontrolou. Budeme muset změnit své zvyky a chování i poté, co zase bude dovoleno se volně pohybovat po ulicích,“ dodal.

16:12 Tenisté z hloubi světového žebříčku se podle všeho mohou v těžké situaci způsobené pandemií koronaviru těšit na finanční pomoc od největších hvězd. Z iniciativy tria idolů Novaka Djokoviče, Rafaela Nadala a Rogera Federera se připravuje vznik speciálního fondu, na jehož prostředky by se měli složit elitní tenisté spolu s pořadateli grandslamových turnajů a organizací ATP.

15:44 Celkem 325 tisíc liber, tedy více než deset milionů korun, získal velšský cyklista Geraint Thomas během tří dnů jízdy na trenažéru pro zdravotníky bojující s koronavirem. Předloňský vítěz Tour de France jim vzdal hold tím, že měl stejně dlouhou denní „směnu“ a 12 hodin v kuse šlapal doma v garáži. Dnes oznámil celkovou sumu, kterou se mu od štědrých dárců podařilo vybrat.

Thomas začal doma v Cardiffu ve středu ráno, „vyrazil“ pokaždé v půl osmé. Skončil v pátek večer zcela vyčerpaný. „Bez přehánění byly poslední dvě hodiny nejtěžší, co jsem kdy na kole zažil,“ řekl třiatřicetiletý hvězdný cyklista BBC.

15:30 Hokejový útočník Dominik Kubalík nečekal, že jeho premiérová sezona v NHL bude natolik úspěšná. Před přerušením ročníku kvůli pandemii koronaviru nastřílel v dresu Chicaga v nejslavnější hokejové lize světa 30 branek. Kubalík doufá, že po obnovení soutěže na své výkony naváže. Nedovede si ale představit, že by se NHL hrála bez diváků.

„Abych řekl pravdu, nedovedu si momentálně představit, že by se to dohrávalo bez fanoušků. Doufejme, že se situace zlepší, což je jasné, ale jestli to bude s fanoušky, nebo bez, si netroufám říct. Hokej se hraje pro fanoušky, takže bych si nedokázal představit hrát v prázdných arénách NHL,“ řekl Kubalík v rozhovoru s ČTK.

11:43 Hvězdný španělský basketbalista Pau Gasol i po odložení olympijských her v Tokiu doufá, že se popáté v kariéře bude moci představit pod pěti kruhy. Přesunutí her o rok dá dvojnásobnému šampionovi NBA možnost zcela se zotavit z loňského zranění, které jej stálo účast na mistrovství světa. Znamená to ale také, že by měl absolvovat další plnohodnotnou sezonu, aby si vybojoval místo v týmu. Momentálně je přitom bez angažmá a za rok mu v době olympiády bude 41 let.

11:36 První mexická liga se na nejbližších pět let uzavře a poprvé od sezony 1951/52 se do ní nebude postupovat. Na zastavení pohybu mezi dvěma nejvyššími soutěžemi v zemi se dohodli majitelé klubů, důvodem jsou velké ekonomické problémy druholigových celků, které ještě umocnila koronavirová krize. Aktuální ročník druhé nejvyšší soutěže se zároveň kvůli pandemii nemoci covid-19 nebude dohrávat a byl ukončen.

9:45 Basketbalisté v zámořské NBA přijdou od příštího měsíce o čtvrtinu svých výplat. Vedení ligy a hráčská asociace NBPA se dohodly, že kluby budou od 15. května srážet mzdy hráčů o 25 procent jako opatření pro případ předčasného ukončení aktuálně přerušené sezony. NBA se nehraje od 11. března kvůli pandemii koronaviru.

9:18 Běžci všech výkonnostních úrovní z celého světa se mohou zapojit do seriálu silničních virtuálních závodů na jednu míli. Podnik nazvaný McKiry Mile Race Series bude mít v osmi týdnech od 2. května do 27. června čtyři díly. Bude možné se každého z nich zúčastnit samostatně. Zapojení do této netradiční akce, kterou si vynutila současná opatření proti šíření koronaviru, zvažují i elitní čeští atleti.

Pátek 17. dubna 2020

21:04 Turkmenistán o víkendu znovu zahájí fotbalovou ligu a na stadiony pustí i fanoušky. Stane se tak druhou zemí v současné koronavirové krizi, která lidem umožní sledovat zápasy přímo v ochozech. Dosud měli tuto možnost diváci jen v Bělorusku.

20:08 Týmy a výrobci strojů v královské třídě motocyklového mistrovství světa MotoGP nesmějí do prvního závodu v příští sezoně pracovat na technickém vývoji. Rozhodla o tom Komise Grand Prix vzhledem k současné situaci vyvolané pandemií koronaviru. Cílem je snížení nákladů při současných ekonomických ztrátách způsobených odkladem začátku šampionátu a zajištění vyrovnaných podmínek pro všechny účastníky.

19:30 První velká evropská liga učinila silné rozhodnutí. La Liga by podle španělského svazu měla pustit do Ligy mistrů a Evropské ligy kluby podle aktuální zatím neukončené sezony, v níž chybí odehrát jedenáct kol. Bouří se samotné vedení ligy a přidávají se i jednotlivé kluby v čele s Valencií, která je podle svazového plánu první, která by o poháry těsně přišla. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

19:10 Fotbalová liga MLS zůstane kvůli pandemii koronaviru přerušená minimálně do 8. června. Vedení zámmořské soutěže dnes s ohledem na situaci v USA rozhodlo, že prodlouží přestávku, která byla vyhlášena po dvou odehraných kolech v březnu. Funkcionáři budou dál hledat takové řešení, které by umožnilo sehrát všechny zápasy před diváky.

17:59 Anglické fotbalové kluby zůstávají jednotné v touze dohrát aktuální sezonu Premier League, která byla 13. března přerušena kvůli pandemii koronaviru. Britskými médii diskutovaným nejzazším termínem pro opětovné rozběhnutí soutěže (30. červen) se dnešní jednání vůbec nezabývalo.

17:37 Basketbalové ligy NBA a WNBA se zapojí do boje proti koronaviru hned dvojnásobně. Obě soutěže zahájí prodej látkových roušek na obličej s logy jednotlivých klubů, aby se fanoušci mohli chránit, celý výtěžek pak věnují charitativním organizacím.

16:12 Tenisový Laver Cup se kvůli přesunům v mezinárodním turnajovém kalendáři, které si vynutila pandemie koronaviru, letos neuskuteční. Čtvrtý ročník týmové exhibiční soutěže, který měl v září hostit Boston, pořadatelé odložili na příští rok. Původně se mělo hrát v TD Garden letos od 25. do 27. září, představitelé French Open ale před měsícem oznámili, že kvůli karanténním opatřením přesunou grandslamový turnaj na podzim. Podle nového termínu by se na pařížské antuce mělo hrát od 20. září a oba turnaje by se tak dostaly do kolize.

16:00 Trenér Pavel Horváth převzal fotbalisty Příbrami 11. března a s novým týmem stihl jen dva tréninky, než český fotbal ochromila pandemie koronaviru. Bývalý plzeňský kapitán se po částečném uvolnění omezení těší zpět na hřiště a věří, že při přípravě v malých skupinách bude mít čas lépe poznat hráče. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

15:55 Pořadatelé velkých maratonů i dalších masových sportovních akcí v různých sportech dostanou doporučení, jak při nich zajistit ochranu proti šíření nakažlivých nemocí. Vznikla proto odborná skupina, která reaguje na současnou pandemii koronaviru, ale měla by vypracovat strategii i pro jiné obdobné případy.

15:23 Francouzský silniční profesionál Romain Bardet přehodnotil předsezonní plány a místo premiérové účasti na Giru d'Italia se vrátí na Tour de France. V jeho rozhodnutí sehrála roli opatření spojená s pandemií koronaviru, která zcela zbořila obvyklý závodní kalendář. Tour je v tuto chvíli po odložení o dva měsíce jediná z trojkoruny závodů Grand Tours, u níž je napevno daný náhradní termín.

15:02 Belgickému plavci Pieteru Timmersovi udělalo odložení olympijských her v Tokiu čáru přes rozpočet. Dvaatřicetiletý stříbrný medailista z kraulařské stovky na předchozí olympiádě v Riu de Janeiro už do příštího roku nevydrží, po letošní sezoně ukončí kariéru.

14:20 Epidemie koronaviru a následná omezení výrazně poznamenala ekonomickou situaci Autodromu Most. Společnost provozující severočeský okruh přišla v důsledku nuceného uzavření areálu o 90 procent výnosů a vedení předpokládá, že letos přijde o 70 procent plánovaných tržeb. Spoléhá na solidaritu a pomoc fanoušků.

12:52 Fotbalový mistr světa z roku 1966 Norman Hunter zemřel po nákaze koronavirem. Šestasedmdesátiletý bývalý anglický obránce byl v nemocnici od minulého týdne, dnes nemoci covid-19 podlehl. Informoval o tom jeho bývalý klub Leeds United, za který řízný zadák odehrál 726 zápasů a získal s ním dva ligové tituly a Anglický pohár.

11:48 Mezinárodní hokejbalová federace (ISBHF) zrušila kvůli pandemii koronaviru všechny světové šampionáty, které se měly konat v letošním roce. Neuskuteční se tak ani vrcholný turnaj veteránů a veteránek, který se měl v červnu hrát v Českých Budějovicích. Zástupci federace nyní pracují na podobě nových termínových kalendářů pro roky 2021 a 2022, představit by je měli v květnu.

11:19 První domácí závody v rychlostní kanoistice by se mohly uskutečnit začátkem léta. Je k tomu ale potřeba příznivý vývoj epidemie koronaviru v Česku, při kterém by měly být podle vládního harmonogramu od 8. června povoleny sportovní akce s účastí maximálně 50 osob. Tím pádem by se mohly v polovině června uskutečnit první reprezentační testy pro seniory a juniory.

9:18 Na stavbách stadionů pro fotbalové mistrovství světa 2022 v Kataru se další tři dělníci nakazili novým typem koronaviru. Uvedli to organizátoři šampionátu s tím, že počet případů nemoci covid-19 mezi pracovníky vzrostl na osm.

9:06 Sezona formule 1 by mohla odstartovat v červenci Velkou cenou Rakouska, které nedávno uvolnilo opatření zavedená po vypuknutí pandemie koronaviru. Podle serveru BBC se na tom při online jednání shodli zástupci stájí s tím, že poté by následovaly dva závody v Silverstonu a všechny Grand Prix by se jely bez diváků.

9:00 Špičkový obránce Von Miller z Denveru Broncos je druhým hráčem ze zámořské ligy amerického fotbalu NFL s nemocí covid-19. Test podstoupil, když začal kašlat a coby astmatikovi mu nepomohl ani tradiční inhalátor. Pozitivní test na nákazu koronavirem měl před dvěma dny.

8:58 Pokud se španělská liga kvůli pandemii nového typu koronaviru nedohraje, zajistí si místa v evropských pohárech kluby na prvních šesti příčkách aktuálního pořadí. Rozhodlo o tom vedení španělského fotbalového svazu (RFEF).

Pokud by musela být soutěž ukončena, na základě rozhodnutí RFEF by do Ligy mistrů prošly Barcelona, Real Madrid, Sevilla s českým brankářem Tomášem Vaclíkem a San Sebastian. Pátá a šestá příčka by zajistily start v Evropské lize Getafe a Atléticu Madrid.

8:00 Všichni tři hokejisté Colorada Avalanche nakažení koronavirem se uzdravili a nemoc přečkali bez komplikací. Kouč Jared Bednar to řekl ve čtvrtek zámořským novinářům, klub jména hráčů nezveřejnil. NHL se kvůli pandemii nehraje od 12. března.

Čtvrtek 16. dubna 2020

21:15 Pořadatelé tenisového US Open se nevzdávají naděje, že newyorský grandslam uspořádají s diváky na tribunách. Podle ředitele americké tenisové asociace Mikea Dowseho se o osudu turnaje rozhodne v červnu. „Zatím je čas na naší straně,“ řekl Dowse novinářům. „Pokud ale zdravotničtí odborníci přijdou a řeknou, že nejbezpečnější cestou je turnaj bez diváků, budeme to muset vzít v potaz,“ dodal.

20:45 Fotbalový mistr světa z roku 1966 Norman Hunter bojuje v nemocnici s nákazou koronavirem. Stav šestasedmdesátiletého bývalého anglického obránce je vážný, ale podle svého bývalého klubu Leedsu s nemocí „bojuje neuvěřitelně statečně“.

20:40 Finále fotbalové Ligy mistrů se v Istanbulu bude hrát 29. srpna. Napsal to britský deník Telegraph, podle nějž se o tři dny dříve odehraje v Gdaňsku finále Evropské ligy. UEFA bude o pokračování obou soutěží jednat v příštím týdnu. VÍCE ZDE>>>

19:20 Krasobruslaři letos mistrovství světa mít nebudou. Pro šampionát v Montrealu, který v březnu zrušila pandemie koronaviru, nelze podle představitelů mezinárodní bruslařské unie najít jiný termín. Dnes o tom rozhodla rada ISU.

18:50 Světová ragbyová federace rozdělí 100 milionů dolarů (téměř 2,5 miliardy korun) mezi členské svazy, které ekonomicky zasáhla současná koronavirová krize. V době zastavení soutěží a citelného výpadku příjmů mohou požádat o okamžitou finanční výpomoc.

17:35 V létě se v Česku neuskuteční žádné mistrovství republiky v bazénovém plavání. Svaz šampionáty ve všech věkových kategoriích zrušil kvůli omezením proti šíření koronaviru. Bazény totiž zůstávají zavřené a jejich zpřístupnění je v nedohlednu. Plavci tak nemohou plnohodnotně trénovat.

16:50 Společnost RCS Sport dala najevo nespokojenost s tím, že Mezinárodní cyklistická unie (UCI) již stanovila náhradní datum pro Tour de France, ale nikoli pro Giro d'Italia, jehož je pořadatelem. Giro je přitom za normálních okolností, které letos narušila pandemie koronaviru, prvním ze tří závodů Grand Tours v roce. Ředitel závodu Mauro Vegni se rovněž ohradil proti úvahám o možném zkrácení závodu na 18 dnů.

16:30 Elitní golfová série PGA Tour prodloužila přestávku kvůli pandemii koronaviru do 11. června a upozornila, že první čtyři turnaje v inovovaném kalendáři se budou vzhledem k riziku šíření nákazy hrát bez diváků. Dosud byl prestižní americký okruh přerušen do poloviny května.

16:05 V luxusním prezidentském apartmá v hotelu v Asunciónu tráví domácí vězení bývalý nejlepší fotbalista světa Ronaldinho, který v Paraguayi čelí podezření z falšování dokladů a praní špinavých peněz. Čtyřicetiletý Brazilec si krátí čas chozením do hotelové posilovny a triky s míčem ve svém pokoji. Ronaldinho a jeho bratr, který má rovněž vlastní pokoj, jsou jedinými hosty v hotelu. Kvůli šíření nového typu koronaviru je hotel pro ostatní návštěvníky dočasně uzavřen. Návštěvy přijímat nemohou.

15:38 Trenér fotbalistů Nice Patrick Vieira věnoval 250 iPadů seniorům izolovaným v domech s pečovatelskou službou, aby mohli být i v době koronavirové krize v kontaktu s rodinami. Za pomoc obyvatelům čtyř zařízení ve městě poděkoval třiačtyřicetiletému bývalému reprezentantovi starosta Nice Christian Estrosi.

15:35 Fotbalová Chelsea dál pomáhá v boji s pandemií nového koronaviru a v příštích šesti týdnech zdarma rozveze 78 tisíc jídel zdravotníkům a charitativním organizacím, které se starají o seniory a zranitelné lidi. Během prvního týdne londýnský klub připraví 13 tisíc pokrmů.

15:32 Trenér Barcelony Quique Setién nevěří, že se ještě ve španělské fotbalové lize podaří dohrát sezonu, která byla kvůli pandemii koronaviru přerušena. Podle něho současná situace znovuzahájení soutěže neumožňuje a podmínky plánu, s nímž přišlo vedení La Ligy, považuje za nesplnitelné.

15:17 Elitní světová tyčkařka Sandi Morrisová společně se svým otcem staví sektor na zahradě rodného domu v Greenville. Tam úřadující vicemistryně světa našla útočiště po uzavření stadionu Arkansaské univerzity, kde se dlouhodobě připravuje. A vzhledem k vývoji pandemie koronaviru není jasné, jak dlouho bude muset v improvizovaných podmínkách trénovat.

14:57 Dálková plavkyně Lenka Štěrbová chtěla letos na jaře zabojovat o účast na olympijských hrách, ale stejně jako řadě dalších jí pandemie koronaviru výrazně změnila plány. Olympiáda je o rok odložená a ona jako studentka medicíny v pražské Nemocnici Na Bulovce odebírá lidem vzorky pro testy na koronavirus. Pětadvacetiletá sportovkyně proto už měsíc místo plavek nosí ochranný oděv.

14:45 Závod motokrosového mistrovství světa se v červenci v Lokti nad Ohří zřejmě neuskuteční. Pořadatelé ve spolupráci s Autoklubem České republiky chtějí o této možnosti jednat v nejbližších dnech s promotérem šampionátu. Za předpokladu, že na závod budou moci přijet motokrosaři i zahraniční fanoušci, jsou ale připraveni akci uspořádat. Nebrání se ani změně termínu.

14:35 Házenkářka Petra Adámková po zrušení zbytku tohoto ročníku německé ligy kvůli pandemii nového koronaviru po čtyřech sezonách skončila v bundesligovém Göppingenu a vrací se domů do Ostravy. Osmadvacetiletá reprezentační pivotka zatím neví, zda bude pokračovat v kariéře.

14:10 O vítězi Ligy mistrů házenkářů se rozhodne až na sklonku roku mezi Vánocemi a Silvestrem. Evropská federace EHF odložila závěrečný turnaj Final Four v Kolíně nad Rýnem na 28. a 29. prosince. Nejlepší evropská klubová soutěž tím pádem vyvrcholí zhruba dva týdny před mistrovstvím světa, které v Egyptě začne 14. ledna 2021. Původně se semifinálové zápasy a duel o prestižní klubovou trofej měly uskutečnit 30. a 31. května. Prvním náhradním termínem byl víkend 22. a 23. srpna, ale výhled vývoje pandemie nového typu koronaviru přinutil pořadatele k dalšímu odkladu.

13:54 Osminásobný mistr čínské fotbalové ligy Kuang-čou Evergrande zahájil výstavbu nového stadionu, který pojme až 100.000 diváků. Projekt, který klub spustil navzdory současným omezením kvůli pandemii koronaviru, si vyžádá náklady ve výši 12 miliard jüanů (přes 42 miliard korun). Hotovo by mělo být do konce roku 2022.

13:28 Fotbalový Tottenham se stal prvním klubem z anglické Premier League, na jehož stadionu probíhá testování lidí na nový typ koronaviru. Zázemí moderní arény pro 62 tisíc diváků, která byla otevřena před rokem, se přeměnilo ve zdravotnické zařízení, kde každý den odeberou vzorek až 70 pacientům.

13:17 Americká fotbalová federace v důsledku finanční krize vyvolané pandemií koronaviru uzavřela z úsporných důvodů program mládežnické akademie. Zástupci U.S. Soccer dnes oznámili, že rozhodnutí je trvalé a má okamžitou platnost. „Mimořádné a nepředvídatelné okolnosti způsobené pandemií covid-19 vyústily v takovou finanční situaci, která nedovoluje pokračování programu akademie do budoucna,“ uvedli zástupci národní federace řídící fotbal v USA.

13:12 Přestože byla Tour de France ve středu odložena o dva měsíce a začne až 29. srpna, hrozí nejslavnějšímu cyklistickému závodu světa, že se stane receptem na katastrofu. Tento názor zastává profesorka Devi Sridharová z univerzity v Edinburghu, která patří mezi přední expertky v oblasti globálního veřejného zdraví a je rovněž poradkyní skotské vlády v boji s pandemií koronaviru. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

13:04 Ve virtuálním světě je žokej Václav Janáček podobně úspěšný jako v reálu, ale už doufá, že se brzy vrátí do skutečného závodního sedla. Dvojnásobný vítěz Českého derby působí desátým rokem ve Španělsku, kde je jako ve většině zemí dostihová sezona kvůli pandemii koronaviru přerušena.

12:12 V Itálii zvažují radikální způsob dokončení sezony v tamní fotbalové lize, kterou přerušila pandemie nového typu koronaviru. Podle šéfa svazu Gabrieleho Graviny je na stole možnost, že by se zbylé zápasy odehrály pouze na jednom místě a vyhnuly by se tak severní části země, kterou nákaza covid-19 nejvíce postihla.

12:04 Ochromená sezona mistrovství světa formule 1 se dočká další změny v kalendáři, protože v původním termínu nebude možné uspořádat Velkou cenu Belgie. Ve Spa-Francorchamps se má jet 30. srpna, podle středečního rozhodnutí tamní vlády ale nelze v Belgii kvůli pandemii koronaviru organizovat hromadné akce nejméně do 31. srpna. Oficiální verdikt o osudu závodu zatím nezazněl.

11:53 Olympijské hry v Tokiu se příští rok uskuteční podle stejného programu, jaký byl plánován pro letošek, než byly soutěže kvůli koronaviru odloženy. Shodli se na tom zástupci koordinační komise Mezinárodního olympijského výboru a japonských pořadatelů na dnešním zasedání. Měnit se nebudou ani dějiště jednotlivých soutěží, pořadatelé se nyní musí dohodnout s vlastníky arén.

10:52 Představitelé profesionální ligy amerického fotbalu NFL zvažují podle informací listu Washington Post variantu, že kvůli pandemii koronaviru zkrátí sezonu. Nový kalendář by měli funkcionáři oznámit na začátku května a není vyloučené, že v případě zpožděného startu některé zápasy vyškrtnou.

10:40 Nouzový stav kvůli pandemii koronaviru ukončil play off hokejové extraligy hned na jeho začátku, jeho počítačová verze se ale nezastavila. V sobotu proto bude zahájeno historicky první play off esport hokejové ligy (EHL). Fanoušci mohou jednotlivé zápasy sledovat na oficiálním Twitch kanále EHL i O2 TV Sport.

10:33 V USA zkoušejí mimosoutěžní dopingové kontroly na dálku. Komisaři kontaktují sportovce prostřednictvím videohovoru a ti na základě jejich instrukcí poskytují vzorky sami. Pak si pro ně přijede kurýr. Do pilotního testování nové metody, která by mohla mít využití nejen za současné pandemie koronaviru, se jako dobrovolníci zapojily i hvězdy jako plavkyně Katie Ledecká, sprinter Noah Lyles nebo šestinásobná olympijská vítězka a třináctinásobná atletická mistryně světa Allyson Felixová.

10:22 Pandemie nového typu koronaviru předčasně ukončila i první futsalovou ligu. Přestože zbývalo odehrát ještě dvě kola základní části a následné play off, vítězem soutěže byla vyhlášena Chrudim, která v době přerušení soutěže vedla o tři body dvanáctičlennou tabulku.

10:20 Fotbalový trenér Stanislav Hejkal, který vede Teplice, po uvolnění tréninkových omezení doufá, že prvoligové kluby budou mít před restartem nejvyšší soutěže možnost alespoň tři týdny trénovat v kompletním složení. Jinak by prý bylo lepší, aby se český fotbal zaměřil spíš na začátek nové sezony.

9:48 Golfová hřiště sice v Česku v omezeném provozu fungují, ale turnajový život v době pandemie ještě možný není. Technický úsek STK České golfové federace proto některé květnové akce zrušil a zatím na neurčito odložil mezinárodní mistrovství republiky amatérů ve hře na jamky v Kácově.

9:38 Pořadatelé Rallye Bohemia věří, že i přes současný nouzový stav a pandemii koronaviru se 47. ročník soutěže v červenci uskuteční podle původního plánu. Pro fandy automobilového sportu i samotné jezdce navíc již na konec dubna připravili virtuální „Bohemku“.

9:27 Legendární brazilský fotbalista Zico vyzval k pomoci lidem v chudinských čtvrtích Ria de Janeiro, kteří patří k nejvíce ohroženým nákazou koronaviru. K jeho iniciativě se připojila i řada dalších spoluhráčů z reprezentačního týmu, který v roce 1982 startoval na mistrovství světa ve Španělsku.

9:07 Trenérka basketbalistek USK Praha Natália Hejková nepovažuje návrh dohrát sezonu Evropské ligy na podzim za dobrý nápad. Soutěž, ve které české šampionky obhajovaly třetí místo, byla v březnu pozastavena kvůli pandemii koronaviru, a Mezinárodní basketbalová federace nyní začala s kluby jednat o možnosti dokončení přerušené sezony.

8:50 Hráč ligy amerického fotbalu NFL Brian Allen jako první účastník této elitní soutěže veřejně oznámil, že se nakazil koronavirem. Centr Los Angeles Rams o své nemoci informoval v médiích, první pozitivní test měl už před třemi týdny. Přítomnost koronaviru potvrdil i druhý test minulý týden, čtyřiadvacetiletý Allen se ale podle svých slov cítí dobře a už je bez příznaků.

8:30 Běloruský fotbalový svaz odložil kvůli obavám z šíření koronaviru start domácí ženské ligy. Podle funkcionářů přišly některé hráčky do kontaktu s lidmi, kteří jsou možná nakaženi. Soutěž mužů, která už je rozehraná, bude ale dál pokračovat bez omezení.

Středa 15. dubna 2020

21:45 Národní sportovní agentura (NSA) plánuje probrat s vládou, zda by nepovolila znovu rozehrát první fotbalovou ligu dříve než 8. června, odkdy budou podle úterního rozhodnutí kabinetu povoleny sportovní akce s účastí do 50 osob. V současnosti NSA jedná o nejvyšší soutěži s předsedou Ligové fotbalové asociace Dušanem Svobodou. Fotbalová liga se v Česku kvůli pandemii nového koronaviru zastavila před polovinou března, kdy vláda vyhlásila nouzový stav. Od pondělí se hráči budou moci ve skupinách nejvýš po osmi a za zvýšených hygienických opatření v omezené míře vrátit do společného venkovního tréninku, hrát zápasy ale podle posledního rozhodnutí vlády nebude možné dříve než 8. června. Fotbalisté by tak dalších sedm týdnů jen trénovali.

21:04 Skotské fotbalové kluby odhlasovaly ukončení sezony kvůli pandemii koronaviru ve třech nižších soutěžích pod Premier League. Návrh z minulého týdne na uzavření ročníku a určení konečného pořadí prošel poté, co druholigové Dundee změnilo své původně avizované zamítavé stanovisko. Vítězi jednotlivých soutěží byly určeny týmy Dundee United, Raith Rovers a Cove Rangers.

20:38 Společný český a slovenský šampionát v silniční cyklistice se neuskuteční v původním termínu 18. až 21. června. Pořadatelé musejí pro závody s centrem v Opočně najít jiný termín poté, co mezinárodní unie UCI prodloužila přerušení sezony minimálně do 1. července. Zároveň navrhla jednotlivým národním federacím jako společný termín pro domácí mistrovské závody víkend 22. a 23. srpna. Svazová komise silniční cyklistiky o tom bude jednat ve čtvrtek.

20:00 Tour de France se posouvá o dva měsíce, odstartuje z Nice 29. srpna. Mnozí se v úterý po této zprávě zaradovali. Cyklisté mají reálný cíl, ke kterému směřovat, fanoušci se těší, že uvidí svůj oblíbený závod. Není ale tato radost ještě předčasná? Šéftrenér české silniční reprezentace Tomáš Konečný je opatrnější. „Musí být už vše vrácené do starých kolejí, aby to byla ta pravá Tour,“ myslí si muž, který se sám tohoto cyklistického svátku účastnil v roce 2002. A jak to bude s dalším programem? Velké závody by mohly odstartovat 1. srpna. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

19:55 V současnosti není jasné, kdy se budou moci ke sportu ve větší míře vrátit amatéři včetně dětí a mládeže ve sportovních oddílech. Harmonogram postupného uvolňování omezení proti šíření koronaviru, který v úterý zveřejnila vláda, se této otázce vůbec nevěnuje. Národní sportovní agentura (NSA) o dalším uvolňování ve sportu průběžně jedná s ministerstvem zdravotnictví. Počítá s tím, že uvolňování ve sportu bude stejně jako v jiných odvětvích postupné.

19:40 Na stavbách stadionů pro fotbalové mistrovství světa 2022 v Kataru se podle oficiálních údajů organizačního výboru nakazilo pět dělníků koronavirem. Případy pozitivních testů se podle informací agentury AFP objevily na třech různých místech.

18:23 Fotbalisté a trenéři Parmy se vzdají jednoho měsíčního platu, aby klubu pomohli překlenout ekonomické problémy v nucené přestávce zaviněné pandemií koronaviru. V přerušené italské lize se ke stejnému kroku už dříve odhodlali hráči dvou klubů. V mistrovském Juventusu si sníží platy na čtyři měsíce, v Cagliari se vzdali březnové výplaty.

17:50 Vedení fotbalového Anderlechtu sklidilo za návrat ke společnému tréninku v době pandemie koronaviru ostrou kritiku od belgických lékařských expertů. Vedení klubu ode dneška spustilo za přísných podmínek dobrovolnou společnou přípravu, podle odborníků ale jde tento krok proti všem doporučením. Podle virologa Marca Van Ransta je rozhodnutí Anderlechtu sice legální, dává ale špatný signál ostatním. Další lékař svou stížnost poslal starostovi Bruselu. „Je to neuvěřitelné. Naprosto to odporuje všem doporučením vlády a radám expertů,„ uvedl v dopise.

17:23 Návrat ke společnému tréninku po nucené karanténě zaviněné pandemií koronaviru skončil pro fotbalistu Borussie Dortmund Dana-Axela Zagadoua zraněním levého kolena. Dvacetiletý francouzský obránce si podle dnešního vyjádření klubu poranil postranní vazy. „V nadcházejících týdnech bude francouzský reprezentant s našimi fyzioterapeuty intenzivně pracovat na tom, aby se dal zase dohromady a, pokud to pandemická situace dovolí, pomohl týmu ve zbytku sezony,“ uvedli zástupci Borussie v oficiálním prohlášení.

17:05 Motokrosové mistrovství světa bude po dalších změnách v kalendáři pokračovat až na začátku července, pokud to situace s pandemií nového typu koronaviru dovolí. Pořadatelé přeložili nejbližší Velkou cenu Ruska ze 7. června na 5. července, následovat mají v týdenních intervalech rovněž v nových termínech závody v Lotyšsku a Itálii a pak už má v kalendáři místo Velká cena České republiky.

17:00 Profesionální sportovci, jimž vláda umožnila od příštího pondělí vrátit se v omezené míře do společného venkovního tréninku, se budou moci připravovat ve skupinách maximálně po osmi lidech plus členové realizačního týmu. Jednotlivé osoby mezi sebou budou muset udržovat minimálně dvoumetrové rozestupy. Sportovci nebudou smět využívat šatny ani sprchy, na záchod si ale při dodržení zpřísněných hygienických podmínek budou moci dojít. V manuálu to uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

16:45 Florbalová superliga mužů ani extraliga žen se v nadcházející sezoně rozšiřovat nebudou. Mimořádné rozšíření soutěží požadovaly některé oddíly po předčasném ukončení sezony kvůli pandemii koronaviru. Výkonný výbor českého florbalu ale rozhodl, že se počet účastníků měnit nebude.

16:02 Fotbalisté Juventusu Turín Daniele Rugani a Blaise Matuidi se podle klubového webu vyléčili z nákazy koronavirem. Obránce Rugani se 11. března stal prvním pozitivně testovaným hráčem v italské lize. Pětadvacetiletý Rugani i třiatřicetiletý francouzský záložník a mistr světa Matuidi podstoupili dva testy s negativními výsledky, takže mohou opustit domácí karanténu. Třetí hráč obhájce titulu nakažený koronavirem Paulo Dybala je podle italských médií téměř uzdravený, i když Juventus stav argentinského útočníka zatím oficiálně nekomentoval.

14:44 Podobně jako závod Kolem Flander budou moci cyklisté virtuálně jet i v neděli další slavnou klasiku Amstel Gold Race. Pořadatelé připravili 26 kilometrů ze závěru klasické trati, tedy i slavná a obávaná stoupání. Tentokrát je závod na trenažéru určen nejen pro profesionální jezdce, ale i pro amatéry či fanoušky.

„Udělali jsme vše, co je v našich silách, aby Amstel pokračoval alternativním způsobem. Výzva platí pro každého, kdo ji chce přijmout. Tedy i pro fanoušky. Nebude to závod, ale společná jízda,“ řekl dnes ředitel Leo van Vliet nizozemským médiím.

14:05 Rakouské fotbalové kluby můžou od pondělí začít s tréninkem na hřišti, podmínkou je však příprava ve skupinkách nejvýš po šesti hráčích. Vláda po dnešním zmírnění opatření proti šíření nového typu koronaviru také oznámila, že jde o první krok k pokračování přerušené soutěže.

13:22 Nejslavnější cyklistický závod Tour de France se pojede kvůli koronaviru až o dva měsíce později. Místo 27. června začne v Nice 29. srpna. Více ZDE

10:07 Hokejový klub Nashville Predators shromáždil 2,7 milionu dolarů (asi 66 milionů korun) na pomoc lidem v nouzi. Původně založil sbírku obětem březnového tornáda, po vypuknutí pandemie koronaviru rozšířil cílovou skupinu také pro lidi zasažené nemocí covid-19.

Seattle, který vstoupí do NHL až v příštím roce, se v době koronavirové krize zapojil do charitativních akcí. Spolu s provozovatelem haly, v níž bude hrát, daruje na dobročinné účely milion dolarů (24,5 milionu korun). Peníze pomohou především rodinám, které se ve městě dostaly kvůli pandemii do ekonomických těžkostí.

9:26 Opava jako další celek z první fotbalové ligy přistoupila po dobu přerušení soutěže kvůli koronaviru ke snížení platů hráčů a dalších zaměstnanců.

8:54 Bývalý španělský fotbalový brankář Andrés Palop byl po téměř dvou týdnech propuštěn z nemocnice, kde se léčil kvůli nákaze novým typem koronaviru. Šestačtyřicetiletý mistr Evropy z roku 2008 o tom informoval na sociální síti.

8:46 Fotbalisté Basileje se ohradili proti obvinění, že v době koronavirové krize odmítli přistoupit na snížení platů. Podle záložníka Fabiana Freie to není pravda a všichni hráči v březnu darovali minimálně 20 procent výplaty na charitativní účely.

8:40 Skupina 15 kolumbijských fotbalových fanoušků uvízla kvůli koronaviru v Argentině. Po pěti týdnech od utkání Poháru osvoboditelů v Buenos Aires jsou v izolaci v levném hotelu a stěžují si, že je jejich vláda hodila přes palubu.

Příznivci Independiente Medellín se vydali do argentinské metropole na zápas s věhlasnými Boca Juniors, který se hrál 10. března. Domácí celek zvítězil 3:0, ale nepříznivý výsledek byl pro Kolumbijce teprve začátkem anabáze, kterou popsala agentura AP.

7:52 Bournemouth se stal třetím klubem anglické fotbalové ligy, který zrušil původní rozhodnutí poslat v době koronavirové krize zaměstnance na nucenou dovolenou. V minulých dnech si tento krok rozmysleli rovněž vedoucí funkcionáři Liverpoolu a Tottenhamu.

7:34 Vedení severoamerické fotbalové ligy MLS uznalo, že odehrát celou sezonu bude kvůli pandemii koronaviru velmi obtížné. Funkcionáři to uvedli v úterním prohlášení, v němž vzhledem k současné situaci v USA prakticky vyloučili plánované obnovení soutěže v polovině května.

Úterý 14. dubna 2020

21:19 Schalke si během koronavirové pandemie prochází těžkou zkouškou. Tradiční a také zadlužený klub počítá každé euro a snaží se přežít, jak může. Kolos z Gelsenkirchenu například poprosil své permanentkáře, kterých je skoro čtyřiačtyřicet tisíc, aby se vzdali peněz za poslední čtyři domácí zápasy, na které by měli nárok, za odměnu jim nabízí dres. Pokud se totiž bundesligová sezona zase rozběhne, tak se zbylá utkání budou hrát bez diváků. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

19:28 Vedení NHL o další dva týdny prodloužilo povinnou karanténu hokejistů, trenérů a zaměstnanců klubů, která měla skončit 15. dubna. Podle nového rozhodnutí tak zůstanou až do 30. dubna uzavřena veškerá tréninková centra jednotlivých týmů. Termín pro uvolnění opatření posunuli funkcionáři od zastavení soutěže kvůli koronaviru už potřetí a ani tentokrát nemusí být konečný. Liga se kvůli koronaviru zastavila 12. března. Klubům v té době zbývalo do konce základní části odehrát mezi 11 a 14 zápasy, celkem šlo o 189 duelů. Play off mělo začít 8. dubna. Nyní ale není jasné, kdy a v jaké podobě se sezona dohraje.

19:17 Česká liga basketbalistů, která byla kvůli pandemii koronaviru před měsícem předčasně ukončena, od středy rozjede charitativní střeleckou soutěž, v níž se představí zástupci osmi prvoligových klubů. Soutěžit se bude na dálku ve třech disciplínách a nejlepší z 48 účastníků získá 30 tisíc korun.

18:46 Červencové mistrovství Evropy v olympijském triatlonu bude muset kvůli pokračující pandemii koronaviru hledat nový termín. Evropská triatlonová unie (ETU) dnes prodloužila nucenou pauzu, která dosud platila do konce června. Šampionát v Tartu se měl uskutečnit od 2. do 5. července, nově by se měl přesunout na podzim. Zcela zrušeno naopak bylo ME ve středním triatlonu.

18:05 Od pondělí 20. dubna se profesionální sportovci v Česku mohou vrátit k venkovnímu tréninku, který přerušila pandemie nového typu koronaviru. Zpočátku se budou moci připravovat jen v menších skupinách. Od 8. června budou možné sportovní akce s účastí maximálně do 50 osob. Dnes o tom rozhodla vláda. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

17:47 Olympijská vesnice, připravená pro hry v Tokiu, které byly kvůli koronaviru odloženy na příští rok, by mohla nabídnout dočasné ubytování lidem bez domova. Navrhuje to petice, podle níž by tu získali pomoc mimo jiné ti, kteří přijdou o vlastní bydlení v důsledku koronavirové krize a zavedeným opatřením. „Někteří lidé přijdou o příjmy nebo o práci kvůli současnému uzavření škol, rušení různých akcí a zkrácení pracovní doby v obchodech. Pokud se bude tato situace kvůli nákaze prodlužovat, může se mnoho lidí dostat do finančních problémů a přijít o své domovy,„ uvedl šéf nezávislého centra na podporu bydlení Oniši Ren.

16:39 Mistrovství světa superbiků přišlo pro letošní rok o závody v Imole. Na tradičním Okruhu Enza a Dina Ferrariových se mělo jet 9. a 10. května, italští pořadatelé ale kvůli pokračující pandemii závodní víkend bez náhrady zrušili. Pro další dvě pokračování MS v Aragonu a Misanu se naproti tomu podařilo najít nové termíny, seriál by tak měl podle aktuálního programu pokračovat až 4. a 5. července v Donningtonu.

16:11 Český atletický svaz doufá, že by se domácí šampionát na dráze mohl v Plzni uskutečnit v plánovaném termínu 27. a 28. června. Zatím ho neodkládá a vyčkává na vývoj koronavirové krize v Česku. Nic na tom zatím nezměnilo nedávné rozhodnutí Světové atletiky (WA), která pro národní mistrovství rezervovala původně olympijský víkend 8. a 9. srpna.

16:07 Světový pohár horských kol nezačne ani v červnu v Andoře. Mezinárodní cyklistická unie (UCI) dnes sdělila, že kvůli koronaviru zrušila závod v cross country ve Vallnordu, který se měl uskutečnit od 19. do 21. června.

15:47 Z letošního ani z následujícího ročníku volejbalových extralig nikdo nesestoupí. Vítězové prvních lig ale při splnění licenčních podmínek postoupí.

15:47 Pořadatelé cyklistické Tour de France dnes potvrdili, že letošní ročník nezačne kvůli koronaviru 27. června. Reagovali tak na pondělní projev prezidenta Emmanuela Macrona, že akce s větším počtem lidí nebude ve Francii možné pořádat nejméně do poloviny července.

15:19 Americký olympijský a paralympijský výbor (USOPC) věnoval více než osm tun jídla potravinové bance v Colorado Springs. Měl ho připravené pro sportovce na hry v Tokiu, které ale byly odloženy na příští rok. Místo toho tak potraviny pomohou lidem, kteří se kvůli aktuální koronavirové krizi dostanou do tíživé situace.

15:10 Velký talent belgické silniční cyklistiky Remco Evenepoel neměl dosud možnost představit se na závodě Paříž-Roubaix, nedělní vyjížďkou si to ale tak trochu vynahradil. Právě v den, kdy se měl jet 118. ročník slavné klasiky na kostkách - nebýt odložení kvůli pandemii koronaviru - strávil v kopcovité části Flander v sedle sedm hodin.

14:53 Evropská fotbalová unie UEFA má podle španělského deníku AS na stole dvě varianty, jak dokončit tuto pohárovou sezonu, kterou přerušila pandemie nového typu koronaviru. Jednou z možností je pozměnit formát a od čtvrtfinále dohrát Ligu mistrů a Evropskou ligu pouze na jeden zápas a na neutrální půdě. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

14:43 Dvojnásobný mistr Evropy v autokrosu Petr Nikodém využil vynucenou závodní pauzu k dokončení stavby nové buggyny a doufá, že se s ní letos představí v některém závodě. Předpokládá ale, že kontinentální šampionát se v této sezoně kvůli pandemii koronaviru a následným opatřením vůbec nerozběhne.

14:10 Elitní čeští plavci jsou stále na suchu. Už měsíc se musejí obejít bez bazénů uzavřených v důsledku vládních opatření proti šíření koronaviru. Jednání o zpřístupnění alespoň nějakého bazénu pro vybranou úzkou skupinu plaveckých reprezentantů zatím nikam nevedla. České televizi to dnes řekl předseda Českého svazu plaveckých sportů Petr Ryška.

13:35 Původně čtvrtý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích, Rallye Hustopeče, se letos v červnu neuskuteční. Pořadatelé se rozhodli 16. ročník akce zrušit kvůli pandemii koronaviru. Předešlé tři závody domácího šampionátu již byly odloženy, Hustopeče jsou první rallye, která vypadla z kalendáře bez možné náhrady.

13:08 Tokijští pořadatelé nepracují s žádným záložním plánem pro případ, že by se letní olympijské hry nemohly kvůli pokračující pandemii koronaviru uskutečnit ani v příštím roce. Podle mluvčího organizačního výboru se vychází výhradně z předpokladu, že o rok odložený sportovní svátek začne 23. července 2021. “Pracujeme na novém cíli, žádný plán B nemáme,„ komentoval Masa Takaja při telekonferenci s novináři možnost, že by situace ve světě i v Japonsku samotném neumožnila dodržet ani nový termín her.

12:50 Česká basketbalistka Petra Holešínská kvůli pandemii koronaviru uvažovala o návratu z USA domů, ale nakonec se rozhodla v zámoří zůstat. Do poslední chvíle totiž řešila přestup z University of Illinois a nakonec se rozhodla pro North Carolina University, za kterou v minulosti hrál například slavný Michael Jordan.

12:31 Ačkoli fotbalový svaz v Itálii věří v obnovení soutěží možná už za pár týdnů, tamní odborník na infekce z Národního institutu pro zdraví takový optimismus nesdílí. Opatření proti šíření nákazy by zvlášť v kontaktních sportech podle něj měla zůstat ještě dlouho. Celostátní karanténa v Itálii platí zatím do 3. května.

12:18 Viceprezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Victor Montagliani předpokládá, že se letos kvůli pandemii nového koronaviru odehraje jen minimum mezistátních zápasů. Podle kanadského funkcionáře to bude důsledek omezení cestování po světě a snah odehrát domácí ligové soutěže. Obává se, že by po červnovém termínu mohlo být odloženo i zářijové reprezentační okno. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

11:26 Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp si nemůže vynachválit virtuální tréninky na dálku, které má s týmem během pandemie koronaviru. S hráči přes video řeší třeba i účesy a všichni společně zpívají oslavencům k narozeninám. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

11:17 Více než čtyři desítky krasobruslařů včetně českého reprezentanta Michala Březiny a řady olympijských a světových šampionů, jako jsou Michelle Kwanová, Tara Lipinská či Jevgenij Pljuščenko, vystoupí v pátek na podporu zdravotníků v USA. Vzhledem k zavřeným stadionům ale nemají k dispozici led, takže v programu nazvaném Blades for the Braves (Brusle pro statečné) budou muset improvizovat.

11:09 Čeští moderní pětibojaři mají na olympijské hry v Tokiu v příštím roce stále jisté jedno místo. Mezinárodní pětibojařská federace potvrdila, že po odkladu olympiády o rok kvůli pandemii koronaviru zůstávají v platnosti všechna již obsazená účastnická místa.

10:30 Po třech týdnech v nemocnici kvůli koronaviru byl bývalý belgický reprezentant Marouane Fellaini propuštěn domů. Dvaatřicetiletý fotbalista měl pozitivní test po návratu do Číny, kvůli čemuž byl odložen restart tamní ligy. Nyní ho čeká v domácích podmínkách další dvoutýdenní karanténa, než se vrátí k týmu.

10:12 Dostihová sezona na pardubickém závodišti kvůli epidemii nemoci covid-19 nezačne v plánovaném termínu. Úvodní zahajovací dostihový den se 8. května neuskuteční, uvedl v tiskové zprávě Dostihový spolek. Sezona by se letos mohla prodloužit, aby diváci mohli dostihy sledovat na tribunách.

9:47 Bývalý šéf Mezinárodní automobilové federace FIA Max Mosley je pro zrušení kompletní sezony formule 1. Současná nejistota vyvolaná pandemií koronaviru podle něj situaci jen zhoršuje a způsobuje všem stranám stále větší finanční ztráty. Svému nástupci Jeanu Todtovi proto doporučil letošní šampionát vůbec nezačínat.

8:35 Komplikacím vyvolaným koronavirem podlehla matka basketbalisty Minnesoty Karla-Anthonyho Townse. Jacqueline Townsová se nakazila před měsícem, poslední tři týdny byla v umělém spánku. Zemřela v pondělí, bylo jí 58 let.

8:00 Hvězdný basketbalista Russell Westbrook se během pandemie koronaviru rozhodl pomoci dětem v Houstonu. Zatímco někteří jeho kolegové finančně podpořili zdravotníky, bývalý nejužitečnější hráč NBA daroval 650 počítačů malým studentům, aby se v době uzavřených škol mohli dál vzdělávat.

7:30 Fotbalisté na Kypru odmítli návrh tamního národního svazu na snížení jejich celkových příjmů o 23 procent jako opatření na pomoc v boji s ekonomickými důsledky po přerušení sezony kvůli pandemii koronaviru. Hráčská asociace to považuje za nespravedlivé vzhledem k tomu, že byly odehrány tři čtvrtiny ročníku. Místo toho požaduje, aby se škrty vypočítaly podle výše ztrát z období pozastavení soutěží a ne z celé sezony.

Pondělí 13. dubna 2020

21:44 Tour de France nebude po nových opatřeních vlády možné uspořádat v původním termínu. Největší cyklistický závod má začít 27. června, ale prezident Emmanuel Macron dnes prodloužil karanténní opatření kvůli pandemii koronaviru do 11. května a zároveň oznámil, že akce s velkým počtem lidí bude možné pořádat nejdříve v polovině července.

19:35 Majitelé vstupenek na biatlonový SP v Novém Městě n. M. mohou lístky vyměnit na rok 2021, žádat zpět peníze, nebo věnovat vstupné na rozvoj biatlonu.

18:34 Bruno Labbadia toho během trenérské kariéry zažil už hodně, ale dnešní nástup v Hertě Berlín byl v mnohém jiný. V době pandemie koronaviru si na uvítanou nemohl s nikým podat ruku, trénink fotbalistů včetně Vladimíra Daridy vedl z dostatečné vzdálenosti a jen v malých skupinkách. A také se vzdal velké části platu, dokud německá liga nezačne. Zatím je přerušená minimálně do konce dubna.

18:20 Fotbalová Slavia Praha doplní domácí individuální program hráčů v době pandemie nového koronaviru a přerušení soutěží o speciální tréninky s míčem pro dvojice. Cvičení budou probíhat na uzavřeném sportovišti za dodržení všech hygienických opatření. Do tréninků po skupinách se lídr nejvyšší soutěže zatím nevrátí a stejně jako další ligové kluby čeká, zda to povolí ministerstvo zdravotnictví.

16:50 Usain Bolt a jeho svérázný návod, jak si udržovat odstup:

15:35 Představitelé Tottenhamu vzali po kritice fanoušků zpět rozhodnutí poslat na nucenou dovolenou více než 500 zaměstnanců. Dnes vedení klubu oznámilo, že snížení platů za duben a květen se bude týkat jen členů výkonného výboru, ostatní dostanou zaplaceno v plné výši.

15:07 Italský fotbalový svaz chce od konce dubna testovat profesionální hráče na koronavirus, aby byl připraven na co nejrychlejší zahájení společných tréninků v klubech. Funkcionáři doufají, že příprava začne okamžitě poté, co bude v zemi ukončena celostátní karanténa. Ta momentálně platí do 3. května.

“Naším cílem je dovést sezonu 2019/20 do konce,„ řekl šéf svazu Gabriele Gravina v dnešním rozhovoru pro televizi Sky Italia. Podle něj je reálně možné, že se budou hrát ligové zápasy místo tradiční pauzy i v letních měsících.

14:38 Fanoušci fotbalistů Lokomotivy Lipsko, kteří hrají v Německu až ve čtvrté lize, zakoupili přes 125 tisíc vstupenek na květnový imaginární zápas. Každý za lístek zaplatil jedno euro, výtěžek má kdysi slavnému východoněmeckému klubu pomoci řešit existenční potíže po zastavení soutěží kvůli koronaviru.

Agentura SID v této souvislosti připomněla, že lipští příznivci tak už nyní virtuálně překonali divácký rekord z roku 1987. Když tehdy Lokomotiva hrála v semifinále Poháru vítězů pohárů domácí odvetu s Bordeaux, vměstnalo se do hlediště 120.000 lidí, třebaže oficiální údaj hovořil jen o 73 tisících. Lipsko tehdy postoupilo na penalty a ve finále podlehlo Ajaxu Amsterodam.

13:15 Fotbalisté z portugalské reprezentace finančně podpoří regionální a amatérské kluby, kterým kvůli koronavirové krizi hrozí ekonomické problémy. Ve prospěch podpůrného fondu portugalského svazu se vzdají poloviny prémií za postup na mistrovství Evropy, které bylo kvůli pandemii přeloženo na rok 2021.

12:31 Fotbalista Standardu Lutych Obbi Oulare dostal o víkendu pokutu za porušení opatření zavedených kvůli pandemii koronaviru. Podle belgických médií byl jedním z pěti lidí, které policie v Hasseltu napomínala kvůli společnému grilování. Všichni dostali pokutu 250 eur (6750 korun) za nedodržení zákazu shromažďování.

Oulare incident potvrdil, policie ale byla podle něho příliš horlivá. “Nebyla to žádná party, někdo ze sousedů ale očividně zavolal policii. Nemyslím si, že jsme dělali něco špatného. Chápu, že policie dělá svou práci, ale nemusí to tak přehánět,„ řekl fotbalista listu Het Nieuwsblad.

12:11 Mezinárodní olympijský výbor se bude po odložení olympijských her v Tokiu na příští rok podílet na zvýšených nákladech japonských pořadatelů stovkami milionů dolarů. Prezident MOV Thomas Bach to řekl listu Die Welt. Zároveň zdůraznil, že v případě pokračujících restriktivních opatření kvůli pandemii koronaviru už další odklad her nepřichází v úvahu.

Japonská média odhadla výši dodatečných nákladů na dvě až šest miliard dolarů. Podle Bacha nelze přesné číslo uvést, MOV je však každopádně připraven organizátorům finančně pomoci.

10:08 NBA sice stále neví, kdy a zda vůbec bude moci zahájit kvůli pandemii koronaviru přerušenou sezonu, už má ale připravený postup, jak dostat basketbalisty před restartem do formy. Podle informací ESPN vedení ligy aktivuje “pětadvacetidenní plán„, jakmile bude znám termín nového začátku.

9:45 Anglická Fotbalová asociace nabídla pro případné dohrání první ligy londýnský stadion Wembley a reprezentační tréninkové centrum St George's Park v Burtonu. Informoval o tom list The Times. Ve Wembley by se podle tohoto plánu mohlo odehrát několik zápasů denně, s diváky v hledišti se nepočítá.

8:45 Na Tchaj-wanu se o víkendu začaly hrát ligy v baseballu a fotbalu. V době pandemie koronaviru se tak asijský ostrovní stát přiřadil k hrstce zemí, v nichž pokračují profesionální sportovní soutěže. Diváci do hlediště nesměli, o atmosféru na baseballovém stadionu se však postarali bubnující roboti a dojem ještě větší zaplněnosti dvacetitisícových ochozů vytvořily figuríny fanoušků.

Neděle 12. dubna 2020

21:12 Francouzský tyčkař Renaud Lavillenie si při tréninku v izolaci v době koronavirové krize vylepšil zahradní rekord na 570 centimetrů. Týden poté, co se na sociální síti pochlubil, že “v domácím vězení„ zdolal 561 cm, přidal bývalý světový rekordman u svého domu v Pérignat-les-Sarlieve bezmála další decimetr.

20:50 San Sebastian opustil plán umožnit fotbalistům jako první klub ve Španělsku od příštího týdne trénovat individuálně v klubovém tréninkovém centru. Po odmítavých reakcích na sociálních sítích Real Sociedad podle agentury Reuters uvedl, že hráči se budou nadále připravovat jen v domácích podmínkách.

18:19 Organizátoři cyklistické Tour de France už podle médií mají plán B s novým termínem “Staré dámy„. Nejslavnější závod světa, který ohrožuje pandemie koronaviru, by se mohl jet od 25. července. Letošní 107. ročník Tour má stále ještě původní datum 27. června až 19. července, ale očekává se, že bude přeložen. Podle francouzského listu Le Parisien a španělské agentury EFE už organizátoři Tour kontaktovali starosty měst, kde v letošním ročníku začínají a končí etapy, aby se ujistili o jejich podpoře nového termínu. Podle plánu B - pokud ho schválí zdravotničtí odborníci, francouzská vláda a cyklistická unie UCI - by měla Tour začít v Nice 25. července a skončit v Paříži 16. srpna.

17:54 Fotbalisté Sportingu Lisabon budou v době přerušení portugalské ligy kvůli pandemii koronaviru brát o 40 procent nižší plat. Tříměsíční redukci si odhlasovali také vedoucí funkcionáři klubu, jejichž mzdy se podle agentury Lusa sníží na polovinu.

16:21 Trenér fotbalistů Sampdorie Janov Claudio Ranieri poslal svým svěřencům personalizovaná velikonoční vajíčka a dárky pro jejich děti. Gesto, obzvlášť milé v době přísných opatření kvůli koronavirové pandemii, udělal Ranieri jako jediný z trenérů přerušené Serie A.

15:37 Fotbalisté San Sebastianu se chystají v nadcházejícím týdnu jako první tým španělské ligy začít znovu s tréninkem, zatím jen individuálním. Po zmírnění vládních opatření proti šíření koronaviru klub chce zpřístupnit hráčům tréninkové centrum, pokud to úřady schválí. Kromě fotbalistů budou mít do areálu přístup pouze zaměstnanci, kteří jsou pro jeho chod nezbytní.

15:20 Francouzský lyžař Alexis Pinturault se připojil ke sportovcům, kteří se rozhodli vydražit ve prospěch boje proti koronaviru součásti svého vybavení. Devětadvacetiletý mistr světa v kombinaci dal na dobrou věc helmu, v níž závodil ve Světovém poháru. V aukci za ni získal 19.600 eur (asi 530.000 korun) a jak oznámil na twitteru, částku nyní zdvojnásobí a celou sumu věnuje francouzským nemocnicím.

13:43 Více než milion korun vybrali pořadatelé lyžařského závodu Jizerská padesátka prostřednictvím charitativní výzvy “Padesátka pro první linii„ na boj s pandemií koronaviru. Do akce se zapojilo 20.074 lidí, kteří si koupili virtuální čísla a přispěli tím Technické univerzitě v Liberci na výrobu ochranných pomůcek. Celkový výtěžek týdenní akce činil 1,003.700 korun.

13:01 Italská fotbalová liga se možná bude hrát bez fanoušků až do ledna příštího roku. Podle informací webu Sport Medaiset je to jedna z variant, s níž počítá vládní plán. Zatím ale není jasné, kdy se sezona přerušená kvůli pandemii koronaviru rozběhne. Podle aktuálních odhadů by se kluby mohly na začátku května vrátit ke společnému tréninku, fanoušci se ale zřejmě na návštěvy stadionů ještě dlouho těšit nemohou.

10:58 I když byla belgická liga už 2. dubna kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončena, fotbalisté Anderlechtu se v pondělí vrátí k tréninku. Společná příprava bude dobrovolná. Hráči, kteří budou chtít zůstat doma, mají povolení nadále trénovat individuálně.

10:22 Rozehrávač Devin Booker z Phoenixu ovládl turnaj hráčů NBA ve videohře NBA 2K, kterým si basketbalisté zpestřili nucenou přestávku kvůli koronaviru. Ve finálové sérii hrané na dvě vítězství porazil Booker svého spoluhráče ze Suns Deandreho Aytona 2:0.

10:03 Část proslulých pláží v brazilském Riu de Janeiro je i přes bezpečnostní opatření zavedených kvůli šíření koronaviru plná surfařů, kteří se těší na první vlny nové sezóny. Milovníci vodní aktivity se kvůli tomu stali předmětem debaty o mezích venkovních sportů v době izolace, píše agentura Reuters.

9:30 Liverpoolská fotbalová legenda Kenny Dalglish, který měl pozitivní test na koronavirus, byl v sobotu propuštěn z nemocnice. Devětašedesátiletý bývalý hráč i trenér slavného klubu byl hospitalizován tři dny. Symptomy nemoci covid-19 se u něj neobjevily.

7:00 Slavný golfista Miguel Ángel Jiménez vyzval španělskou vládu k demisi kvůli tomu, jak přistoupila k pandemii koronaviru. Španělsko je po Spojených státech druhou nejvíce postiženou zemí. Koronavirem se tam dosud nakazilo zhruba 162 tisíc lidí a 16 tisíc jich zemřelo.

Sobota 11. dubna 2020

21:45 Dostihová sezona v Česku by podle legendárního Josefa Váni mohla začít v druhé polovině května. Mnohonásobný vítěz Velké pardubické v roli jezdce i trenéra je přesvědčen, že je plán Jockey Clubu pořádat dostihy na vybraných závodištích bez diváků životaschopný.

19:41 Naplno se v boji s koronavirem angažuje bývalá australská atletka Jana Pittmanová. Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek po konci kariéry pracuje jako lékařka v nemocnici na předměstí Sydney, kde jí i ostatním zdravotníkům v době pandemie koronaviru dobrovolníci zpříjemňují práci během svátečních služeb dodávkami velikonočních dobrot a připravených večeří.

17:00 Zcela jiné loučení s kariérou, než si představoval, připravila basketbalistovi Radku Nečasovi současná koronavirová krize. Bezpečností opatření utnula předčasně rozehranou sezonu, po které se chtěl devětatřicetiletý pivot Pardubic s fanoušky rozloučit. Kvůli šíření nákazy ale nedostal k řádnému loučení na hřišti příležitost.

15:58 Izraelský trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg přivítal, že FIBA odložila kvůli pandemii koronaviru olympijskou kvalifikaci na příští léto a mistrovství Evropy z roku 2021 na 2022. O účast v Tokiu chtěl bojovat sportovní cestou, přestože 9. místo v žebříčku FIBA i šestá pozice na loňském mistrovství světa by při zrušení kvalifikace dávala jeho výběru šance na účast.

“Osobně dávám přednost postupu do Tokia na hřišti, ne u zeleného stolu,„ uvedl Ginzburg. Podle něho se na kvalifikaci projeví, jestli se bude příští sezona NBA hrát v klasickém termínu, nebo se posune.

15:03 Vstupenky na imaginární zápas v boji proti pandemii nového koronaviru začali prodávat i Bohemians 1905. Vršovický fotbalový klub uspořádá virtuální utkání proti hercům z Dejvického divadla, kde vystupuje i jeden z nejznámějších fanoušků “Klokanů„ Ivan Trojan. Část výtěžku z prodeje lístků poputuje do nemocnice Na Františku.

14:27 Drtivé většině atletů dělá starosti omezení testování na zakázané látky v době koronavirové pandemie. Vyplývá to z průzkumu Atletické asociace, jež v pátek oznámila výsledky ankety, do které se zapojilo 685 atletů z 82 zemí.

Podle průzkumu má vzhledem k současné nižší frekvenci testování obavy o legálnost výsledků dosažených v této sezoně 78 procent atletů. “Je potřeba více srozumitelnosti, aby mohli mít sportovci a veřejnost větší důvěru ve výsledky dosažené v tomto období,„ uvedla organizace, kterou založil dvojnásobný olympijský vítěz v trojskoku Christian Taylor.

13:00 Německá fotbalová liga by se po přestávce způsobené pandemií nového typu koronaviru mohla znovu rozběhnout už za necelý měsíc. Podle německých médií řídící orgán dvou nejvyšších soutěží uvažuje o tom, že by se přerušená bundesligová sezona opět rozehrála o víkendu 9. a 10. května.

12:43 Kvůli pandemii koronaviru se letos v létě nebude hrát přípravný fotbalový turnaj International Champions Cup (ICC). Organizátoři oznámili zrušení turnaje kvůli globální zdravotní situaci a také kvůli nejistému termínovému kalendáři po zastavení národních soutěží, jež se mohou dohrávat až v letních měsících.

12:03 NHL se při pandemii koronaviru čím dál více zaobírá možností dohrát sezonu na neutrálních místech a bez diváků. Druhý nejvýše postavený funkcionář ve vedení severoamerické hokejové soutěže Bill Daly uvedl, že liga monitoruje, kde by bylo možné takové zápasy uspořádat. Zdůraznil zároveň, že jde pouze o jednu z možností, která není nijak preferována.

10:06 Italský ministr sportu Vincenzo Spadafora uvedl, že 4. května by se ve fotbalových klubech a dalších sportovních organizacích mohlo začít s tréninkem. Premiér Giuseppe Conte v pátek prodloužil celostátní karanténu o zhruba tři týdny do 3. května, poté by se opatření v koronavirem těžce zasažené zemi mohla začít uvolňovat.

9:23 Arizona snížila počet svých zaměstnanců v klubu NHL na polovinu, ostatní mají nařízenou dovolenou nejméně do konce června. Coyotes odůvodnili tento krok přerušením sezony kvůli pandemii koronaviru. Vedení NHL zastavilo program základní části 12. března, už měsíc se tak nehraje.

9:20 West Ham, za nějž od ledna hraje český fotbalista Tomáš Souček, odložil v době koronavirové krize hráčům část platu. Londýnský klub tak následoval jiný celek anglické ligy Southampton, který k témuž kroku přistoupil ve čtvrtek. Trenéru “Kladivářů„ Davidu Moyesovi se mzda sníží o 30 procent.West Ham, za nějž od ledna hraje český fotbalista Tomáš Souček, odložil v době koronavirové krize hráčům část platu. Londýnský klub tak následoval jiný celek anglické ligy Southampton, který k témuž kroku přistoupil ve čtvrtek. Trenéru “Kladivářů„ Davidu Moyesovi se mzda sníží o 30 procent.

8:15 Legenda fotbalového Liverpoolu Kenny Dalglish měl pozitivní test na koronavirus. Devětašedesátiletý bývalý hráč i trenér klubu je v nemocnici, ale nemá symptomy nemoci covid-19.

“Posíláme Siru Kennymu lásku a hodně štěstí,„ napsal na twitteru Liverpool ke zprávě od Dalglishovy rodiny. Bývalý skotský reprezentační útočník byl hospitalizován ve středu kvůli infekčnímu onemocnění a rutinní výsledky na koronavirus vyšly pozitivní.

Pátek 10. dubna 2020

21:00 Stáj formule 1 Renault dala svým zaměstnancům volno do konce května. V době koronavirové krize budou pobírat 80 procent platu, stejné omezení čeká i týmové manažery a jezdce Daniela Ricciarda a Estebana Ocona.

20:40 Portugalské úřady se zastaly fotbalové hvězdy Cristiana Ronalda, jenž byl viděn na hřišti, jak trénuje s dalšími lidmi. Také v Portugalsku platí omezení pohybu kvůli šíření nového typu koronaviru. Útočník Juventusu Ronaldo na rodném ostrově Madeira na hřišti společně s dvěma muži střílel na branku, v níž byl jiný muž. Všichni byli od sebe vzdáleni několik metrů.

19:25 Ragby se na jaře hrát nebude. Výkonný výbor České rugbyové unie (ČSRU) zrušil kvůli pandemii koronaviru jarní část všech domácích soutěží. Činnost reprezentací byla pozastavena již 10. března.

19:05 Fotbalový klub Bohemians Praha 1905 založil nadační fond. Jeho prvním projektem je pomoc Austrálii, kterou v úvodu nového roku zasáhly masivní požáry. Klub už s pomocí fanoušků nashromáždil téměř čtvrt milionu korun. „V budoucnu se k podpoře nadačního fondu určitě připojím já i kluci z kabiny,“ uvedl za hráče ligového áčka David Bartek.

18:55 Francouzská tenisová federace sestavila podpůrný plán ve výši 35 milionů eur (943 milionů korun) na pomoc všem, kteří jsou finančně postiženi současnou pandemií koronaviru. Federace chce podpořit nejen profesionální tenisty, ale i kluby, kouče, instruktory, rozhodčí a organizátory turnajů.

18:40 Koronavirová pandemie znemožnila Dylanu Redovi hrát americký fotbal za přední český tým Prague Lions a to byl pouze začátek jeho problémů. Osmadvacetiletý Američan onemocněl nákazou covid-19, stal se terčem kritiky za šíření viru a dluží více než 20 tisíc dolarů (téměř 500 tisíc korun) za ošetření v nemocnici.

18:15 Trenér fotbalistů Celticu Neil Lennon, jeho spolupracovníci i kluboví funkcionáři si v době zastavení skotské ligy kvůli koronaviru na tři měsíce snížili platy. Přesnou částku mistrovský celek nezveřejnil, snížení nicméně označil za zásadní.

17:48 Fotbalový klub Arsenal věnuje více než 30 tisíc jídel a tuny hygienických prostředků lidem, kteří jsou v severním Londýně nejvíce ohroženi koronavirem. Na boj s nákazou navíc uvolní 150.000 liber (4,6 milionu korun).

16:25 Malí pacienti v plzeňské Fakultní nemocnici dostali velikonoční dárky od prvoligových fotbalistů místní Viktorie. S taškami plnými dresů, míčů a sladkostí dorazil za dětmi na kliniku na Lochotíně francouzský útočník Jean-David Beauguel.

15:49 Asociace profesionálních cyklistů (CPA) uvedla, že nepřijme plány na plošné snižování platů jezdců kvůli koronavirové pandemii. Snahu o seškrtání mezd bude řešit případ od případu u týmů, jež budou moci prokázat, že je současná krize výrazně poškodila.

15:11 Na konci příštího týdne se po koronavirové pauze znovu rozběhne fotbalová liga v Turkmenistánu. Podle agentury Reuters budou smět na zápasy i diváci.

15:07 S pokračujícím šířením koronaviru v Japonsku se šéf organizačního výboru OH v Tokiu Toširo Muto obává, že ani roční odklad her nemusí stačit. Uspořádání her, které by měly začít za necelých 16 měsíců, podle Muta momentálně nikdo nemůže zaručit.

„Myslím, že nikdo nedokáže říct, jestli bude možné dostat to pod kontrolu do příštího července, nebo ne. Vůbec teď nedokážeme dát jasnou odpověď,“ řekl Muto na tiskové konferenci. „Rozhodli jsme se přeložit olympiádu o rok, což znamená, že musíme tvrdě pracovat, aby byla připravena. Upřímně doufáme, že do příštího roku lidstvo dokáže koronavirovou krizi překonat,“ dodal.

15:00 Brankář Sevilly Tomáš Vaclík je kvůli pandemii nového koronaviru už čtyři týdny zavřený doma a nekopl si do míče. Tak dlouhou dobu bez fotbalu nezažil ani přes léto. Ve Španělsku nesmí český gólman kvůli přísné karanténě chodit individuálně trénovat ani do přírody, a tak běhá na zahradě a připravuje se i podle klubové aplikace v mobilu. Jednatřicetiletý reprezentant netuší, kdy se vrátí mezi tyče. Než být v nejistotě, sezonu v La Lize by snad raději ukončil.

14:30 Fotbalisté druholigového Hradce Králové začali po zmírnění vládních opatření kvůli pandemii koronaviru alespoň omezeně trénovat společně a s míčem. Podle klubového webu na Malšovickém stadionu například hrají nohejbal ve dvojicích, zatímco trenér Zdenko Frťala sleduje přípravu z tribuny.

13:25 Mezinárodní sportovní a dopingové organizace by podle ruského ministra sportu Olega Matycina měly v současné koronavirové krizi otočit stránku a zapomenout na vyloučení Ruska z olympijských her. Všechny dotčené strany sporu by se podle něj měly nyní spojit, minulost nechat za sebou a soustředit se na budoucnost.

12:41 Až se po koronavirové pauze rozběhnou ve Spojených státech amerických populární ligové soutěže, je možné, že se fanoušci na tribuny nepohrnou. V průzkumu Seton Hall University uvedlo 72 procent respondentů, že si nebudou připadat na zápasech bezpečně, dokud nebude vyvinuta vakcína proti novému typu koronaviru.

12:17 Španělský tenista Rafael Nadal vydraží tričko, ve kterém v loňském roce triumfoval ve finále Roland Garros a získal rekordní dvanáctý titul z pařížské antuky. Výtěžek z aukce věnuje nadaci Španělského Červeného kříže na boj s pandemií koronaviru.

11:57 Kombinézu a lyže nahradí mobilní telefon a alespoň virtuálně se pojede mistrovství republiky ve sjezdovém lyžování. První sjezdařský domácí esportový šampionát uspořádá Svaz lyžařů ČR příští týden.

11:42 Hokejový klub Rytíři Kladno se pokusí virtuálně vyprodat stadion a pomoci lidem v první linii v boji s pandemií koronaviru. Klub hrajícího majitele Jaromíra Jágra, který po roce v extralize sestoupil do první ligy, zahájil snahu imaginárně zaplnit ČEZ Stadion pro 5200 diváků dnes.

10:57 Mistrovství světa ve veslování juniorů, do 23 let a v neolympijských disciplínách se letos neuskuteční. Mezinárodní veslařská federace (FISA) se společný šampionát, který se měl v srpnu konat ve Slovinsku, rozhodla kvůli pandemii koronaviru zrušit.

10:53 Fotbalová Opava věnuje první domácí ligový zápas, který se po přestávce vynucené pandemií koronaviru odehraje s diváky na tribunách, lidem bojujícím v první linii s nákazou covid-19. Zdravotníci a další dostanou balíček vstupenek a před výkopem jim klub poděkuje.

10:14 Galavečer smíšených bojových umění organizace UFC plánovaný na 18. dubna se neuskuteční. Prezident organizace Dana White uvedl, že musel akci odvolat na žádost zástupců společnosti Disney, vlastníka televizní stanice ESPN, která zápasy UFC přenáší.

9:38 Představitelé Mezinárodní tenisové federace (ITF) si v rámci úsporných opatření během koronavirové krize sníží platy. Předseda David Haggerty oznámil, že se vzdá 30 procent platu, ostatní členové vedení budou pobírat o 20 procent méně.

9:06 Vedení formule 1 se připravuje na variantu, že koronavirem narušená sezona odstartuje až v říjnu. V rozhovoru pro server BBC to prohlásil technický ředitel mistrovství světa Ross Brawn s tím, že by se ročník mohl protáhnout i do příštího roku.

8:09 Fotbalisté Realu Madrid, Liverpoolu, Chelsea, Manchesteru City, Paris St. Germain nebo Dortmundu se zúčastní charitativního turnaje v počítačové hře FIFA 20. Oznámila to společnost Electroinc Arts, která po turnaji věnuje jeden milion dolarů na boj s koronavirem. Během sledování zápasů navíc budou moci přispívat i fanoušci.

7:16 Plochodrážní závody semifinále mistrovství světa družstev, které se jezdí jako Plochá dráha národů, se po odložení kvůli pandemii koronaviru uskuteční ve dvou dnech po sobě v lotyšském Daugavpilsu 25. a 26. září. Finále je na programu o měsíc později 24. a 25. října v britském Belle Vue.

Čtvrtek 9. dubna 2020

21:34 Skotská fotbalová liga nezačne dříve než 10. června. Vedení domácího svazu dnes o dalších šest týdnů prodloužilo nucenou pauzu, kterou kvůli šířící se nákaze koronaviru vyhlásilo 13. března. Původně byly všechny soutěže včetně amatérských přerušeny do 30. dubna.

20:37 Basketbalisté v NBA se mohou i v dubnu těšit na výplatu v plné výši, přestože se kvůli koronaviru liga už od poloviny března nehraje. Vedení soutěže dnes vydalo pro kluby směrnici, v níž doporučilo vypsat 15. dubna pro hráče šeky s obvyklou částkou. Klauzule o vyšší moci, která je v kolektivní smlouvě zakotvena, zatím ke slovu nepřijde.

19:44 Švédský tyčkař Armand Duplantis získal v aukci 30.000 švédských korun (asi 75.000 korun) za startovní číslo, se kterým v únoru skočil svůj první světový rekord. Celý výtěžek z internetové dražby, v níž se objevilo 144 nabídek, věnoval na boj s koronavirem.

19:18 Belgická fotbalová liga by nakonec nemusela být kvůli pandemii nového typu koronaviru předčasně ukončena. Řídící orgán tamních profesionálních soutěží bez udání důvodu odložil jednání všech 24 klubů první a druhé ligy, které měly zrušení zbytku sezony definitivně odhlasovat. Jednání bylo posunuto na 24. dubna, což by mohlo znamenat, že liga s definitivním verdiktem váhá. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

18:40 Také fotbalová Sparta se v době pandemie nového koronaviru zapojila do šití roušek. Letenští v následujících týdnech vyrobí ochranné pomůcky v několika vlnách a rozvezou je potřebným. První várku několika stovek roušek Pražané věnovali seniorům z řad bývalých hráčů klubu.

18:05 Odložení mistrovství Evropy basketbalistů o rok na září 2022 pro české organizátory mnoho nemění. Podle generálního sekretáře národní federace (ČBF) a šéfa místního organizačního výboru Michala Konečného pokračují přípravy tak, jako kdyby se Eurobasket měl v Praze uskutečnit v původním termínu.

17:56 České fotbalové kluby by se brzy mohly vrátit k přípravě na hřišti po skupinách. Ligová fotbalová asociace, která řídí první a druhou ligu, připravila metodický tréninkový materiál a čeká na schválení od ministerstva zdravotnictví. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

17:37 Evropská fotbalová unie UEFA podle britského deníku Daily Mail začala zvažovat změnu formátu evropského šampionátu, který byl kvůli pandemii nového koronaviru přeložen na příští rok. List tvrdí, že se může snížit počet hostitelských měst.

17:15 Fotbalový klub Dynamo Brest se rozhodl podpořit atmosféru na domácích zápasech běloruské ligy, která se jako jediná profesionální soutěž v Evropě navzdory pandemii koronaviru stále hraje, pomocí figurín. Na jejich hlavy jsou připevněny portréty fanoušků, kteří si mohou koupit virtuální vstupenku. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

17:01 Mistrovství Evropy basketbalistů, které bude spolupořádat i Česká republika, bylo přeloženo na září 2022. Původně se mělo hrát příští rok.

16:58 Olympijská kvalifikace, které se zúčastní i čeští basketbalisté, se po odložení her v Tokiu uskuteční příští rok na přelomu června a července. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

16:43 Tenisté by mohli odehrát antukovou část sezony, kterou momentálně zhatila pandemie koronaviru, na podzim. Šéf ATP Andrea Gaudenzi uvedl v rozhovoru pro italská média, že podle jedné ze zvažovaných variant by se na antuce mohlo hrát po skončení US Open. Na přelom září a října už přeložili francouzští pořadatelé bez předchozí konzultace s ostatními grandslamové French Open.

16:35 Keňský běžec Alex Sampao se rozhodl smysluplně využít koronavirovou pauzu a vysázet 3000 stromů na rodinné farmě. Účastník olympijských her v Riu de Janeiro musel kvůli pandemii odložit plánovanou změnu disciplíny, ze 400 metrů se rozhodl přejít na dvojnásobnou trať. „V současnosti sázím stromy, aby se naše farma zase zazelenala. Je to jediný způsob, jak neproflákat všechen čas. Ta nuda by mě zabila,“ řekl Sampao keňským médiím. Navíc se stará o svého otce, který měl autonehodu.

16:23 Fotbalová Viktoria Plzeň dál pomáhá v boji s pandemií nového typu koronaviru. Západočeský klub spolu s generálním partnerem, společností Doosan Škoda Power, daroval tisíc jednorázových ústenek a dezinfekční prostředky domovu seniorů ve Vejprnicích.

15:38 Druhého oficiálního online závodu MotoGP se tuto neděli zúčastní i devítinásobný mistr světa silničních motocyklů Valentino Rossi. Jednačtyřicetiletý Ital bude jedním z deseti jezdců, kteří budou s ovladači v ruce soupeřit na virtuálním Red Bull Ringu v rakouském Spielbergu.

14:50 Národní sportovní agentura odvolala informaci o možném konání turnajů na venkovních sportovištích. Do jejího právního výkladu se dostala nedopatřením.

13:50 Zatímco většina jeho spoluhráčů z AC Milán je odkázána pouze na individuální přípravu v domácím prostředí, Zlatan Ibrahimovic se udržuje fit ve Švédsku společným tréninkem s týmem Hammarby. V rodné zemi slavného fotbalového útočníka totiž platí v boji s koronavirem mírnější opatření.

Ibrahimovic do Švédska přicestoval v polovině března, když byla kvůli rozšíření nemoci covid-19 přerušena italská liga. Pro trénink si zvolil stockholmský klub Hammarby, kde k nelibosti fanoušků rodného Malmö loni koupil čtvrtinový podíl. Ve Švédsku mohou týmy trénovat společně, neboť zakázána jsou shromáždění až nad 50 lidí.

12:56 Southampton jako první klub z anglické fotbalové Premier League přistoupil k odkladu části platů hráčů, realizačního týmu a vedení. Cílem je zmírnit finanční následky kvůli přerušení ročníku způsobenému pandemií koronaviru a pomoci zaměstnancům klubu. „Saints“ o tom informovali na svém webu.

Opatření potrvá do konce června. Klub neuvedl, o jakou část výplaty dotyčné osoby dočasně přijdou. Southamptom zároveň oznámil, že nevyužije vyhlášený státní program, který zaručuje lidem uvolněným z práce kvůli pandemii koronaviru podporu ve výši 80 procent jejich mzdy do maximální výše 2500 liber (téměř 80 tisíc korun) měsíčně. Zaměstnanci Southamptonu budou nadále pobírat plný plat.

12:27 Nemoci covid-19 podlehla v 81 letech slavná postava historie fotbalového Atlética Madrid Miguel Jones. Bývalý ofenzivní hráč, jenž byl hvězdou týmu v šedesátých letech minulého století, bojoval s rakovinou.

Jones přišel do Atlética v roce 1959 a vzhledem ke své skvělé fyzické kondici byl využíván na různých postech, vedle zálohy a útoku také jako stoper. Do roku 1967 byl rodák z Rovníkové Guineje pevnou součástí slavného týmu, jenž získal jeden mistrovský titul, tři vítězství v národním poháru a triumf v Poháru vítězů poháru. K úmrtí klubové legendy kondoloval Atléticu na twitteru i městský rival Real Madrid.

11:50 Rychlobruslařskou dráhu v nizozemském Alkmaaru využily místní úřady jako průjezdné centrum pro testování zdravotníků. Na čtyřistametrovém částečně zakrytém oválu jsou systémem „drive through“ lidé testováni na koronavirus přímo v autech.

Na stadionu De Meent se denně provádí zhruba stovka testů pracovníků ve zdravotnictví, kteří nepůsobí v nemocnicích.

11:35 Jubilejní 50. ročník Barum rallye Zlín se uskuteční na konci srpna, nebo se nepojede vůbec. Pořadatelé populární soutěže, která je i součástí evropského šampionátu, s předstihem oznámili, že nemají v úmyslu rallye kvůli pandemii koronaviru překládat na jiný termín. Není ani možné, aby se akce konala bez diváků.

„Už jen představa, jak uhlídat stovky kilometrů okolo tratí bez fanoušků, je neřešitelná. O zkrácení tratí je možné diskutovat, ale to jde proti našemu přesvědčení udělat letošní jubilejní Barumku výjimečnou,“ uvedl ředitel rallye Miloslav Regner pro Zlínský deník.

11:11 Majitel fotbalistů Sampdorie Janov Massimo Ferrero trvá na předčasném ukončení aktuálního ročníku italské ligy, který přerušila pandemie koronaviru. Pokud by se Serie A znovu rozběhla, hrálo by se jistě bez diváků, což si Ferrero nedokáže představit.

Ferrero už před více než dvěma týdny prohlásil, že by současnou sezonu ukončil a soustředil se na tu následující. Nyní svá slova zopakoval. „Pojďme se domluvit na tom, že ročník skončí tady a teď,“ řekl Ferrero pro televizní stanici Telenord.

10:53 Na znovuotevřených venkovních sportovištích je možné při splnění předepsaných podmínek pořádat i turnaje ve vybraných sportech. S odvoláním na svůj právní výklad vládního nařízení to uvedla Národní sportovní agentura (NSA). Nevyloučila ani zpřístupnění zázemí, pokud by se v něm pohybovali maximálně dva lidé, kteří nejsou členy jedné domácnosti, a zaměstnanci.

Venku se může hrát například tenis, badminton, nohejbal nebo volejbal s maximálně dvěma hráči na každé straně. Agentura s odvoláním na svůj právní výklad uvedla, že v těchto sportech lze pořádat i turnaje. Aktuálně nehrající sportovci musejí být mimo kurt s dodržováním dvoumetrových odstupů a používáním roušek.

10:32 Kluby z anglické fotbalové ligy kvůli přerušení sezony způsobenému pandemií koronaviru dostanou předčasně peníze, které by jinak získaly na konci ročníku. Další finance obdrží z příspěvku, který se jim normálně vyplácí pokaždé, když jejich zápas přenáší televize. Podle deníku The Times se na tom domluvilo všech 20 účastníků Premier League.

9:22 Hvězdný basketbalista LeBron James z Los Angeles Lakers si už dokáže představit, že se kvůli rozšíření nemoci covid-19 budou hrát zápasy NBA na jednom místě a bez diváků. Před necelým měsícem na začátku koronavirové pandemie byl čtyřnásobný nejlepší hráč zámořské ligy kategoricky proti a tvrdil, že před prázdnými tribunami hrát rozhodně nebude.

7:53 Všichni členové hokejového týmu Ottawa Senators, kteří onemocněli chorobou covid-19, se už podle trenéra D.J. Smithe zotavili. Pozitivní test na koronavirus mělo pět nejmenovaných hráčů a jeden zaměstnanec klubu.

7:30 Německý fotbalový klub Schalke 04 požádal své příznivce, aby se vzdali práva na vrácení peněz za permanentní vstupenky i lístky na jednotlivé zápasy, pokud bude bundesliga koronavirové pauze pokračovat bez diváků. Pomohli by tím klubu v těžké finanční situaci, která podle vyjádření Schalke může ohrozit jeho existenci. Každý fanoušek, který peníze za permanentku oželí, dostane od klubu speciální tričko.

7:15 Hvězdný hráč amerického fotbalu Tom Brady a jeho neméně slavná manželka Gisele Bündchenová poskytli finance na 750.000 porcí jídla pro lidi v nouzi v Tampě. Dvaačtyřicetiletý quarterback podepsal v březnu dvouletou smlouvu na 50 milionů dolarů s místním týmem Buccaneers, do něhož přestoupil po dvaceti sezonách v New England Patriots.

Středa 8. dubna 2020

20:24 Podle České unie sportu (ČUS) by mělo být možné na znovu otevřených sportovištích využívat při dodržování stanovených podmínek i toalety. Unie se odvolává na právní výklad, který si nechala zpracovat po rozhodnutí vlády, která od úterý uvolnila opatření proti šíření koronaviru. Vláda uvedla, že nadále není možné využívat zázemí sportovišť, jako jsou sprchy nebo šatny.

„Podle mého názoru je možné zpřístupnit WC na sportovišti za splnění dalších stanovených podmínek, a to zajištění zvýšených hygienických opatření v prostorách WC. V prostoru mohou být maximálně dvě osoby, povinností je nosit ochranné prostředky dýchacích cest,“ napsal advokát Daniel Viduna v rozboru pro ČUS.

20:03 Kluby z první a druhé fotbalové ligy, jimž pandemie způsobila finanční potíže, budou moct získat v předstihu část květnové splátky financí od LFA. Více čtěte ZDE.

19:50 Bývalý španělský cyklista Alberto Contador se rozhodl podpořit finančně španělskou pobočku Červeného kříže v boji s pandemií koronaviru. Přispěje částkou, za niž bude vydraženo kolo, na kterém jel v roce 2011 Giro d'Italia a pak i Tour de France. Tenista Rafael Nadal pomůže stejné organizaci prodejem trička, v němž loni dobyl již dvanáctý triumf na French Open.

19:46 Během prvního čtvrtletí letošního roku zaznamenala Jednotka pro bezúhonnost tenisu (TIU) zvýšený počet podezřelých sázek na tenisové zápasy. Podle TIU to bylo způsobeno větším zájmem osob, které se snažily ovlivnit výsledky na turnajích nižších kategorií, když se sportovní svět začal zastavovat kvůli koronavirové pandemii.

19:21 Trénovat v malých skupinách smějí v době pandemie koronaviru z týmů německé bundesligy už i fotbalisté Brém v kádru s českým brankářem Jiřím Pavlenkou a obráncem Theodorem Gebre Selassiem. Werder k tomu dostal povolení od tamních úřadů, které nejprve přípravu s několika hráči na hřišti zakázaly.

18:35 Dalším španělským klubem, který se dohodl s fotbalisty a trenéry na snížení platů, je FC Sevilla s českým reprezentačním brankářem Tomášem Vaclíkem. Klub uvedl, že opatření je nutné kvůli výrazným finančním ztrátám, jež má na svědomí zastavení španělských a evropských soutěží kvůli koronavirové pandemii.

18:20 Hokejisté, realizační tým a manažeři A-týmu Mladé Boleslavi se dohodli s vedením klubu na dočasném snížení platů na polovinu při pandemii koronaviru.

17:46 Prezident Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) Andrew Parsons přiznal, že jeho organizaci způsobilo odložení tokijských her na příští rok finanční problémy. Nechystá se však propouštět zaměstnance ani žádat o pomoc Mezinárodní olympijský výbor.

„Jedním z okamžitých dopadů přeložení her je změna peněžního toku. Tento týden jsme dokončili přezkoumání zhruba 150 smluv, jež jsou spojeny s hrami. Jedním z příkladů jsou vysílací společnosti - některé z nich nás požádaly, aby mohly odložit své poslední platby až na rok 2021, což samozřejmě chápeme,“ uvedl šéf IPC Parsons během telekonference s novináři.

16:58 Trenér fotbalistů Juventusu Turín Maurizio Sarri věnoval 4000 roušek svému domovskému městu Figline Valdarno v Toskánsku. Prostředky na pořízení ochranných pomůcek nasbíral jednašedesátiletý italský kouč společně se svou rodinou a přáteli.

16:46 Krasobruslař Michal Březina se chystal s trenérem Rafaelem Arutjunjanem na tradiční kemp do Ostravy, ale pandemie koronaviru mu to překazila. Akce naplánovaná od 25. dubna se na jaře neuskuteční a Březina zůstal doma v Kalifornii. Ve Spojených státech amerických jsou ale rovněž uzavřené bruslařské haly i vnitřní sportoviště, takže trénuje v parku. Mimo jiné skoky, které běžně na suchu nedělá.

16:42 Fotbalisté Olomouce přispěli tamní vojenské nemocnici blíže nespecifikovanou částkou na boj s pandemií nového koronaviru. Sigma navíc zdravotnickému zařízení věnovala 50 roušek, které ušili zaměstnanci klubu včetně trenérů, a dalších sto ústenek od anonymního dárce.

„S kluky z kabiny jsme se shodli na tom, že určitě chceme vojenské nemocnici pomoci. Každý poslal nějakou částku, která se sečetla, a ta pak putovala na konto nemocnice. Jsme rádi, že jsme ji mohli podpořit alespoň tímto způsobem,“ uvedl obránce Milan Kerbr pro klubový web.

16:28 Fotbalová Viktoria Plzeň pomáhá v boji s pandemií nového typu koronaviru a v tomto týdnu zdarma zásobuje obědy a nealkoholickými nápoji z klubové restaurace městskou policii. Jídlo každý den rozvážejí strážníkům hráči a členové realizačního týmu. Více čtěte ZDE.

Jako první přivezli policistům obědy brankář Aleš Hruška s trenérem gólmanů Matúšem Kozáčikem, v úterý je následoval hlavní kouč Adrián Guľa se středopolařem Pavlem Buchou a dnes další záložník Jan Kopic a asistent Marek Bakoš.

16:04 Atletické mistrovství světa v americkém Eugene, které bylo kvůli olympijským hrám v Tokiu o rok posunuto, se uskuteční od 15. do 24. července 2022. Šampionát v Oregonu bude předcházet Hrám Commonwealthu a mistrovství Evropy, které budou na programu ještě před koncem srpna 2022. Oznámila to dnes Světová atletika (WA).

15:55 Fotbalová Karviná se jako osmý klub v první lize dohodla s hráči a realizačním týmem na snížení platů kvůli koronaviru. Opatření potrvá do června. Více čtěte ZDE.

15:44 Trenér fotbalistů Tottenhamu José Mourinho se omluvil za porušení vládních nařízení v boji s pandemií nového typu koronaviru. Podle britských médií byl portugalský kouč londýnského celku přistižen, jak s několika svěřenci trénuje v parku.

15:40 Německá snowboardistka Selina Jörgová se naplno zapojila do pomoci lidem zasaženým opatřeními proti šíření koronaviru a ve spolupráci s charitou jim doručuje základní potřeby. Mistryně světa v paralelním obřím slalomu navštěvuje podle svých slov hlavně lidi, kteří si kvůli zdravotnímu stavu sami nemohou nebo se obávají dojít na nákup.

15:26 Vítězka Světového poháru ve sjezdovém lyžování Federica Brignoneová pečuje o svou matku, která se nakazila koronavirem. Osmapadesátiletá Maria Rosa Quariová, rovněž bývalá lyžařka, je nyní v domácím ošetřování, předtím ale musela strávit pět dní v nemocnici v severoitalské Aostě.

15:22 Atletické MS v Eugene, které bylo kvůli OH o rok posunuto, se uskuteční od 15. do 24. července 2022. Bude předcházet Hrám Commonwealthu a ME.

14:36 Pražský maraton se uskuteční v neděli 11. října, oznámili pořadatelé. Renomovaný mezinárodní běžecký závod byl kvůli koronaviru odložený ze 3. května.

14:26 Pražská zastávka Světového poháru ve vodním slalomu, která je naplánovaná na 18. až 20. září, zatím v mezinárodním kalendáři zůstává. Rychlostním kanoistům zbyl pro letošek jediný světový závod, mistrovství světa na neolympijských tratích v maďarském Szegedu. To bylo odloženo z července na září. Aktuální úpravy termínové listiny reagující na vývoj pandemie koronaviru dnes zveřejnila Mezinárodní kanoistická federace (ICF).

14:09 Bývalý italský běžec Donato Sabia zemřel po nákaze koronavirem ve věku 56 let. Dvojnásobný finalista olympijských her v závodu na 800 metrů byl několik dní hospitalizován na jednotce intenzivní péče nemocnice v Potenze na jihu země, nemoci covid-19 podlehl týden po svém otci. O úmrtí halového mistra Evropy na 800 metrů z roku 1984 informoval Italský olympijský výbor (CONI).

13:56 Šéf NHL Gary Bettman v úterý poprvé od 12. března, kdy byla soutěž zastavena kvůli pandemii koronaviru, připustil možnost, že se nedohraje základní část. Hlavním důvodem by bylo získat více času na vyřazovací bitvy play off, aby tak měla liga vítěze Stanley Cupu. Více čtěte ZDE>>>

13:34 Německá kina, divadla či sportovní zařízení, která byla nucena kvůli koronaviru zrušit plánovaná představení nebo zápasy, nemusí lidem za lístky vracet hotovost, ale mohou jim místo nich dát poukaz. Příslušné opatření dnes schválila spolková vláda, parlamentem by mělo projít bez potíží.

13:32 Ligová fotbalová asociace, která řídí v Česku profesionální soutěže, má dnes jednání ligového výboru, na němž bude řešit dohrání přerušené sezony.

13:09 Přerušená sezona Evropské ligy basketbalistek, ve které USK Praha obhajuje třetí místo, by se mohla na podzim dohrát turnajem pro osm čtvrtfinalistů.

12:55 Bulharský fotbalový klub CSKA Sofia zahájil navzdory vládním opatřením proti šíření koronaviru a zákazu shromažďování společný trénink. Video, které se objevilo na několika bulharských webech, zachycuje srbského trenéra Miloše Kruščiče se dvěma asistenty a nejméně šesti hráči na hřišti. Přístup CSKA vyvolal kritiku a klub zřejmě čeká trest.

V Bulharsku je vyhlášen stav nouze minimálně do 13. května. V zemi platí zákaz shromažďování více než dvou osob a bulharský fotbalový svaz zakázal už 17. března všem klubům až do odvolání veškeré společné tréninky.

12:00 Hokejisté Liberce se zapojují do pomoci při pandemii koronaviru. Nejdříve začali rozvážet potraviny seniorům a teď i roušky. Podílí se na distribuci 100.000 kusů jednorázových ústenek z netkané textilie od Nadace Syner institucím v Libereckém kraji.

„Hokej nám samozřejmě velmi chybí a jsme rádi za jakoukoliv jinou aktivitu. Když je to navíc takto prospěšná aktivita, neváhali jsme ani chvíli a pustili se do práce s Nadací Syner. Pomáháme tam, kde je to nejvíc potřeba, a určitě se do takových aktivit budeme připojovat i nadále,“ uvedl v tiskové zprávě klubu útočník Michal Bulíř.

10:54 Nákaza koronavirem, jejíž epicentrum je nyní v USA, se výrazně dotkla i české fotbalové reprezentantky do 19 let Natálie Valáškové, která studuje v Jižní Karolíně a hraje za tamní tým USC Upstate. Její dohodu na přestup do New Jersey totiž komplikuje fakt, že je právě kvůli pandemii pozastaveno uzavírání nových smluv. Situaci Valášková popsala v rozhovoru pro web 1. FC Slovácko, který je jejím mateřským klubem.

10:43 Francouzské kluby se domluvily s fotbalisty na dočasném snížení platů. Po úterní dohodě o tom informoval předseda hráčské asociace UNFP Philippe Piat s tím, že opatření se týkají pouze hráčů s měsíčním příjmem nad deset tisíc eur.

Fotbalistům s příjmem nad tuto částku se plat sníží o dvacet procent a hráči s platem nad sto tisíc přijdou o polovinu. Opatření bude trvat do té doby, než kluby dostanou peníze z vysílacích práv, které televizní společnosti po přerušení soutěží kvůli pandemii koronaviru přestaly vyplácet.

9:54 Rakouská snowboardistka Anna Gasserová věnuje sbírku svých lyžařských brýlí zdravotníkům pečujícím o pacienty nakažené koronavirem. Jako ochranné prostředky tak budou mimo jiné sloužit brýle, v nichž Gasserová v roce 2018 triumfovala na olympijských hrách v Pchjongčchangu v disciplíně Big Air.

9:28 Fotbalová Serie A, která je momentálně stejně jako většina světových soutěží přerušena kvůli pandemii koronaviru, by se mohla dohrávat bez videorozhodčích na zápasech. Prohlásil to předseda italské komise rozhodčích Marcello Nicchi.

9:23 NHL v úterý oznámila, že koronavirem se nakazil třetí nejmenovaný hráč Colorada. Nyní je v izolaci, podle vyjádření vedení soutěže nebyl v blízkém kontaktu s dalšími hokejisty ani členy týmu Avalanche. Je to celkově osmý případ nákazy nemocí covid-19 v NHL, zbývajících pět zaznamenali v Ottawě.

8:40 Do boje s dopady pandemie koronaviru se zapojil i kapitán brazilských mistrů světa z roku 1994 Carlos Dunga. Pro chudé obyvatele Porta Alegre zajistil dodávky potravin a spolu s několika místními fotbalisty dokonce pomáhal nakládat krabice se zeleninou a ovocem.

„Víme, že ve favelách je hodně lidí, kteří nepracují a tak nemají na jídlo. Proto jsem zavolal kamarádům, se kterými chodím hrát fotbal a domluvili jsme se, že s tím něco uděláme,“ řekl agentuře Reuters Dunga. Po domluvě s několika supermarkety a dopravci tak zajistil více než deset tun jídla.

8:21 Fotbalisté Slovácka i nadále trénují individuálně a čekají, až jim vládní nařízení umožní sejít se k týmovému tréninku. Jako tým ovšem fungují i na dálku. Vybrali mezi sebou 40.000 korun, které putují na výrobu 150 kusů ochranných štítů a na nákup chybějící keprovky na kompletaci roušek.

8:00 Slavia se rozhodla pomoci klubům první a druhé fotbalové ligy, které se po přerušení soutěží kvůli pandemii koronaviru dostanou do finančních problémů. Na sociální síti twittter o tom informoval předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík.

„SK Slavia Praha se vzdá patnácti procent příjmů z následujících dvou ročníků evropských soutěží ve prospěch fondu solidarity s ostatními kluby první a druhé české fotbalové soutěže. K tomuto závazku vyzývá i všechny další případné reprezentanty v soutěžích UEFA,“ napsal Tvrdík.

Úterý 7. dubna 2020

21:50 Šéf Asociace profesionálních fotbalistů (PFA) Gordon Taylor věnoval půl milionu liber na podporu národního zdravotního systému (NHS) prostřednictvím nadace, kterou založili hráči Premier League. Pětasedmdesátiletý funkcionář, jehož roční příjem činí podle médií 2,3 milionu liber, čelil v minulých dnech kritice za to, že odmítal podpořit snížení platů hráčů během současné koronavirové krize.

21:20 Útočník Celty Vigo Fjodor Smolov porušil karanténu a odjel ze Španělska do rodného Ruska proto, aby mohl oslavit 18. narozeniny své přítelkyně. Partnerkou třicetiletého fotbalisty je vnučka někdejšího ruského prezidenta Borise Jelcina Maria Jumaševová.

Ze Španělska Smolov odletěl soukromým letadlem do Minsku, odkud absolvoval zbylých 700 kilometrů do Moskvy autem.

„V současné situaci jsem se potřeboval vrátit do Ruska, abych mohl být blízko rodině. Jsem vděčný Celtě za podporu a chci ujistit, že klub o všech mých krocích věděl,“ uvedl Smolov na instagramu.

20:23 Také Velká cena Kanady formule 1 byla kvůli koronaviru odložena. Oznámili to organizátoři závodu, který se měl uskutečnit 14. června.

19:24 FIFA dala zelenou k dohrání koronavirem přerušené sezony. Povolila prodloužení v červnu končících hráčských smluv i přesunutí přestupových termínů.

19:11 První a druhá nizozemská liga, které byly přerušeny kvůli koronaviru, by se měly znovu rozběhnout 19. června bez diváků na stadionech. Podle médií se na tom při dnešní videokonferenci dohodlo vedení národního svazu se zástupci klubů.

Nizozemské soutěže by tak měly pokračovat v souladu s doporučením UEFA, která důrazně vyzvala k dohrání sezony poté, co Belgie přerušený ročník předčasně ukončila. Pokud však kluby v Nizozemsku začnou od poloviny května trénovat, měla by se liga obnovit v pátek 19. června. Datum pro finále poháru mezi Feyenoordem a Utrechtem zatím určeno nebylo.

18:12 Představitelé dostihového závodiště v Ascotu doufají, že se jim podaří v červnovém termínu uspořádat plánované dostihy alespoň před prázdnými tribunami. Potřebovat ale budou povolení od vládních a zdravotních úřadů a také od Jockey Clubu, který dnes kvůli pandemii koronaviru ohlásil zrušení dalších dostihů včetně Derby a Oaks v Epsomu na začátku června.

„Bylo by to pro dobro celého dostihového sportu, našich vážených partnerů a sponzorů a pro naše televizní diváky doma i v zahraničí,“ uvedli zástupci Royal Ascot v prohlášení.

17:41 Italské druholigové Frosinone se hodlá obrátit na soud, pokud nebude aktuální fotbalová sezona dohrána a klub přijde o šanci na postup do Serie A. Před přerušením soutěže kvůli pandemii koronaviru patřilo Frosinone v tabulce druhé ligy třetí místo.

„Jen vedoucí Benevento, které má dvacetibodový náskok, už má jistý postup, ostatní kluby ne. Podáme žalobu, jestli nám někdo zablokuje cestu do Serie A,“ řekl předseda Frosinone Maurizio Stirpe rozhlasové stanici Punto Nuovo.

17:34 Po nákaze koronavirem zemřel bývalý švýcarský hokejový reprezentant Roger Chappot. Účastníkovi olympijských her v Innsbrucku v roce 1964 bylo 79 let. O jeho úmrtí informoval web IIHF.

S nemocí covid-19 byl Chappot hospitalizován už koncem března, ale po pěti dnech byl propuštěn do domácího léčení. Minulý týden se jeho stav zhoršil a musel na jednotku intenzivní péče, kde byl napojen na plicní ventilátor.

16:55 Kanadský trenér slovenských hokejistů Craig Ramsay se při pandemii koronaviru vzdal platu do doby, než se opět zapojí do práce. Po předčasném konci sezony a zrušení mistrovství světa ve Švýcarsku devětašedesátiletý kouč doufá, že se bude hrát srpnová kvalifikace o olympijské hry.

Ramsay se rozhodl zmírnit ekonomické dopady, které Slovenskému svazu ledního hokeje způsobil předčasný konec ročníku. „Vzdávám se svého platu až do doby, kdy půjdeme zpět do práce. Doufám, že koncem srpna budeme všichni zdraví a dokončíme naši společnou snahu,“ řekl Ramsay svazovému webu.

16:50 Tenistka Petra Kvitová využila otevření venkovních sportovišť a po měsíci vyrazila s raketou na dvorec. Dvojnásobná wimbledonská vítězka si dnes na betonovém kurtu na Spartě zahrála s trenérem Jiřím Vaňkem.

„Vždycky je to skvělý. Tenis je letní sport. Je fajn si zahrát venku a jsem ráda, že to bylo umožněno. Že se otevřely venkovní sportoviště, tenisové kurty a mám možnost si poprvé zahrát venku,“ řekla třicetiletá tenistka v nahrávce pro média.

16:35 Předseda UEFA Aleksander Čeferin je přesvědčený, že fotbalisté Liverpoolu by měli získat titul i v případě, že se anglická liga nedohraje. Premier League byla kvůli pandemii koronaviru přerušena v polovině března a tým trenéra Jürgena Kloppa deset kol před koncem dělilo od prvního triumfu po 30 letech šest bodů.

15:38 Silniční cyklista Jakub Otruba se chystal zaútočit na domácí titul v časovce a zajistit si tak místo v olympijské výpravě do Tokia. S pandemií koronaviru a odložením her v Japonsku vzaly jeho plány za své. Dvaadvacetiletý závodník stáje Elkov Kasper ale věří, že mu rok navíc pomůže.

15:30 Předseda španělské fotbalové ligy Javier Tebas vyjádřil touhu dokončit aktuální sezonu, která je od 11. března kvůli pandemii koronaviru přerušená. Podle Tebase by se mohla La Liga znovu začít hrát 29. května, 6. anebo 28. června. Informovala o tom španělská média.

15:13 Udržet se ve formě pro případný restart NBA pomáhá Tomáši Satoranskému i kondiční trenér basketbalové reprezentace Michal Miřejovský. Rozehrávač Chicaga Bulls a jediný český zástupce v zámořské soutěži s ním trénuje přes internet.

15:04 Atletický svaz má připravené plány na organizaci malých závodů pro reprezentanty, až se částečně uvolní současná striktní omezení proti šíření koronaviru. Potřebovali by, aby se umožnily akce s účastí alespoň 30 lidí. Aktuálně se mohou sdružovat maximálně dva lidé, pokud nejde o členy jedné rodiny.

14:45 Galavečery smíšených bojových umění organizace UFC by měly pokračovat bez diváků na soukromém ostrově. Prezident UFC Dana White uvedl, že na dosud nekonkretizovaném místě plánuje zápasy každý týden i pro zápasníky, kteří by se v době koronavirové krize nemohli dostat do Spojených států amerických. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

13:48 Atleti a střelci vítají otevření venkovních sportovišť, na kterých se může na základě pondělního rozhodnutí vlády v omezeném režimu trénovat. Stadiony chyběly především závodníkům v technických disciplínách, řekl ČTK reprezentační šéftrenér atletů Jan Netscher. Pro sportovní střelce byla střelnice nenahraditelná, uvedl šéf českého svazu Jiří Streit. Kanoisté zatím analyzují, jak se otevření sportovišť projeví v praxi.

13:39 Kvůli koronavirové pandemii se neuskuteční v plánovaném termínu 18. května rozlučka s kariérou dánské tenistky Caroline Wozniacké, jež se měla v exhibičním duelu střetnout se svou americkou kamarádkou Serenou Williamsovou. Pořadatelé oznámili, že pro vyprodaný duel v kodaňské Royal Areně hledají nové datum.

13:30 Vydařenou přípravu chtěly plážové volejbalistky Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou prodat v zápasech. Kvůli pandemii koronaviru ale kemp v Austrálii turnajem Světového okruhu nezakončily a doma musely do karantény. Nyní se po otevření venkovních sportovišť těší na vzduch.

13:15 Mistrovství světa družstev ve stolním tenisu získalo po již druhém odložení kvůli pandemii koronaviru další nový termín. V jihokorejském Pusanu se bude místo června bojovat o týmové tituly až na přelomu září a října. Oznámila to mezinárodní federace ITTF.

12:31 Formule 1 chce zachránit sezonu, jež kvůli pandemii koronaviru přišla zatím o úvodních osm Velkých cen, závody bez diváků. Podle BBC o této možnosti jednalo vedení šampionátu se šéfy týmů a prezidentem Mezinárodní automobilové federace (FIA) Jeanem Todtem.

12:13 Veřejné vystavení olympijského ohně ve Fukušimě skončí. Ještě předtím, než dnes japonský premiér Šinzó Abe vyhlásil v Tokiu, Ósace a dalších pěti prefekturách nouzový stav, o tom kvůli obavám z šíření koronaviru rozhodl organizační výbor odložených tokijských her. Plamen uchovaný v malé zlaté lucerně zůstane v oblasti, kterou v roce 2011 po zemětřesení a tsunami postihla havárie jaderné elektrárny, nejméně do konce dubna.

11:58 Všechny amatérské fotbalové soutěže v Česku od třetí ligy níže byly kvůli pandemii nového typu koronaviru předčasně ukončeny. Rozhodl o tom dnes výkonný výbor Fotbalové asociace ČR. Semifinále a finále domácího poháru vedení FAČR odložilo na neurčito, podle předsedy Martina Malíka by se MOL Cup mohl dohrát v průběhu června. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

11:38 Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Teddy Riner se domnívá, že odložení tokijských her o rok bylo spravedlivé rozhodnutí vůči všem sportovcům, kteří tak mají nyní stejné podmínky ke kvalifikaci a přípravě na tuto vrcholnou akci. „Proč by někdo měl být z odložení her naštvaný? Lidé umírají. Musíte dát všem sportovcům férové podmínky a v současnosti všichni stejnou výchozí pozici nemají,“ řekl deníku L'Équipe desetinásobný mistr světa Riner, jenž dnes slaví 31. narozeniny.

11:18 Tenista Jiří Veselý i golfista Stanislav Matuš na jednu stranu vítají, že můžou na venkovní sportoviště. Na druhou ale ani jeden z nich neví, kdy se dostanou do akce. Turnajová sezona je totiž v obou sportech kvůli pandemii nového typu koronaviru odložena minimálně do půlky července.

11:13 Kvůli pandemii koronaviru byly odloženy další dva závody mistrovství světa silničních motocyklů. V květnu se nepojede v Itálii, v červnu ve Španělsku.

10:33 Sezona Major League Baseball by se mohla celá odehrát v Arizoně. Jako jeden ze scénářů v době pandemie koronaviru to podle zdrojů agentury AP vyplynulo z pondělního jednání vedení elitní zámořské soutěže s hráčskou asociací.

10:03 Fotbalový útočník Tottenhamu Son Hung-min si během přerušení anglické ligy kvůli pandemii koronaviru odbude v rodné Koreji povinnou vojenskou službu. S námořní pěchotou podstoupí třítýdenní intenzivní výcvik na ostrově Čedžu. Začít by měl 20. dubna. Informovala o tom agentura Reuters. Son Hung-mina čeká během výcviku vystavení slznému plynu, cvičení pod palbou a na závěr třicetikilometrový pochod s plnou polní. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

9:46 Německá fotbalová liga (DFL), zastupující 36 klubů z nejvyšších dvou soutěží, jedná podle médií s televizní společností Sky o předčasném vyplacení peněz za dosud nesehrané zápasy. Ty by pomohly klubům, které se vinou přerušení soutěže kvůli koronavirové pandemii dostaly do složité ekonomické situace. Televize Sky platí ročně za vysílací práva 876 milionů eur (24 miliard korun) a je tak největším sponzorem ligy.

9:31 Rozhodnutí o dalším osudu NBA padne nejdříve v květnu. Řekl to komisionář elitní severoamerické basketbalové soutěže Adam Silver, který se nevzdává naděje, že se zdravotní situace ve Spojených státech zlepší a ligu bude možné dokončit. „Minulý týden jsem spolupracovníkům řekl, že v dubnu určitě žádné rozhodnutí nepřijmeme. A neznamená to, že ho přijmeme 1. května,“ uvedl Silver na twitteru.

8:47 Světová federace FIFA navrhla posunout začátek přestupního období a vyzvala kluby, aby prodloužily končící smlouvy s fotbalisty až do skutečného zakončení sezony. Hráčské kontrakty v Evropě jsou většinou uzavírány do 30. června, ale kvůli k pandemii koronaviru je pravděpodobné, že do té doby se ještě aktuálně přerušené ligové soutěže nedohrají.

8:12 Tenistka Simona Halepová využila neplánovanou soutěžní přestávku k doléčení zraněné nohy. Loňská wimbledonská vítězka získala v únoru titul v Dubaji, posléze se ale musela odhlásit z turnaje v Indian Wells, který se nakonec kvůli pandemii koronaviru stejně nehrál. Osmadvacetiletá rumunská hráčka nyní na sociálních sítích uvedla, že už může zase běhat bez bolesti.

7:37 Virtuální verze liverpoolské Velké národní vynesla 2,6 milionu liber (81,3 milionu korun) na boj s koronavirem. Kvůli pandemii se slavný dostih nemohl konat minulou sobotu na závodišti v Aintree, ale jeho počítačová simulace přitáhla k televizním obrazovkám více než pět milionů lidí.

Pondělí 6. dubna 2020

21:29 Vedoucí tým anglické fotbalové ligy Liverpool vzal zpět své rozhodnutí poslat na nucenou dovolenou část zaměstnanců a fanouškům se omluvil. Zástupci Reds oznámili, že se na výplaty personálu v době koronavirové krize pokusí najít alternativní zdroje.

21:26 Pokuty za fotbalové disciplinární prohřešky poputují v Brazílii do fondu, který podpoří boj zdravotníků s koronavirem. Rozhodl o tom národní sportovní tribunál, který má v době zastavení soutěží na stole 77 případů.

19:57 Judistické mistrovství Evropy v Praze bylo kvůli koronaviru znovu odloženo. Neuskuteční se ani 19. až 21. června, novým termínem by měl být listopad.

18:10 Trenér anglické fotbalové reprezentace Gareth Southgate souhlasil s třicetiprocentním snížením platu v době pandemie koronaviru. Stejný krok učinil i kouč ženského národního týmu Phil Neville. Informovala o tom BBC.

Podle BBC vydělává Southgate ročně tři miliony liber (téměř 94 milionů korun), Neville si přijde na 300 tisíc liber (skoro 9,4 milionu korun). Všem zaměstnancům anglické Fotbalové asociace s minimálním ročním výdělkem 50 tisíc liber (přes 1,5 milionu korun) se mzda dočasně zkrátí o 7,5 procenta.

18:03 Stáj formule 1 Williams přistoupila k úsporným opatřením a po dobu koronavirové krize sníží o 20 procent platy jezdců George Russella, Nicholase Lafitiho a vyššího managementu. Řada dalších zaměstnanců půjde na nucenou dovolenou.

Williams tak následoval další britskou stáj McLaren. Ta poslala zaměstnance na dovolenou už minulý týden poté, co vláda garantovala, že zaměstnanci na nucené dovolené budou pobírat 80 procent platu až do výše 2500 liber měsíčně. Jezdcům a vedení snížil McLaren platy na tři měsíce.

17:59 Lidé budou moct od úterý individuálně sportovat na venkovních sportovištích. Běh nebo jízda na kole v lese budou možné i bez roušek. O uvolnění restriktivního opatření informoval po dnešním jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Vláda nejprve zakázala konání sportovních akcí spojených s větší účastí lidí. V polovině března rozhodla o zákazu vstupu veřejnosti na vnitřní i venkovní sportoviště. Individuální sportovní aktivity mimo sportoviště byly dosud možné pouze se zakrytými ústy a nosem.

17:35 Ani další golfový major turnaj US Open se letos neuskuteční v plánovaném termínu. Místo června se bude ve Winged Foot hrát 17. až 20. září.

17:16 Matka španělského fotbalového trenéra Pepa Guardioly po nákaze koronavirem zemřela. Oznámil to Guardiolův zaměstnavatel, anglický klub Manchester City. Dolores Salaové bylo 82 let, nemoci podlehla v Barceloně.

17:04 Fotbalové kluby italské Serie A se jednomyslně shodly na snížení mezd v době pandemie koronaviru. Pokud se ročník nedohraje, zkrátí platy o třetinu.

16:43 Golfové British Open letos kvůli pandemii koronaviru svůj 149. ročník neodehraje. Zrušení oznámili pořadatelé nejstaršího golfového turnaje na světě.

16:40 Nevšední vozidla začala tento týden dopravovat stravu pro personál pražských nemocnic v Motole a Střešovicích. Klíčová zdravotnická zařízení v boji s pandemií nového koronaviru budou každý den zásobovat 150 jídly auta českých fotbalových reprezentantů Pavla Kadeřábka, Davida Pavelky, Ladislava Krejčího a bývalého brankáře Petra Čecha.

Fotbalisté původně uzavřeli s automobilkou Volkswagen spolupráci hlavně s výhledem na letní mistrovství Evropy. Šampionát byl ale kvůli pandemii o rok odložen, a tak vozy s polepem jmen jednotlivých hráčů začaly sloužit charitativním účelům.

16:34 Nizozemská fotbalová reprezentace, národní svaz a hlavní sponzor ING Bank podpoří kluby během pandemie koronaviru 11 miliony eur (přes 300 milionů korun). Fotbal se v Nizozemsku nebude hrát minimálně do 1. června.

16:30 Britský lékař, jemuž zloděj během služby na jednotce intenzivní péče v univerzitní nemocnici v Cardiffu ukradl kolo, získal rychle náhradu od cyklisty týmu Ineos Luka Roweho. Třicetiletý velšský jezdec promptně zareagoval na doktorův tweet, v němž si na nenechavce postěžoval, a nové kolo mu dnes doručil.

16:23 Elitní americká kladivářka Gwen Berryová zvažuje, že se přihlásí mezi nezaměstnané. Kvůli rušení závodů a odložení olympijských her totiž přichází o většinu příjmů. Třicetiletá vítězka loňských Panamerických her si navíc není jistá, zda vydrží s vidinou olympijských her pokračovat další rok. Znamená to pro ni totiž nejen překonat aktuální krizovou situaci, ale také další odloučení od patnáctiletého syna.

Berryová na rozdíl například od českých atletických reprezentantů nemá stálý příjem, je závislá na startovném a prémiích. „Lidé si jako olympionika představují někoho, kdo má spoustu peněz, jako jsou profesionální baseballisté nebo basketbalisté. Ale tohle rozhodně není ten případ. Jenom procento z nás, a možná ani to ne, má drobný příjem. Zbytek z nás ne,“ prohlásila třetí žena loňských světových tabulek v rozhovoru pro CNN.

16:12 Vzpěračka Púpak Basamíová, která se loni stala první íránskou účastnicí mistrovství světa v ženské kategorii, během pandemie koronaviru přerušila sportovní kariéru. Vystudovaná zdravotní sestra se zapojila do boje s nemocí covid-19 v jedné z nemocnic.

„Nejprve se starala o členy vzpěračského týmu a národní federace, teď pomáhá v nemocnici v první linii. Slouží lidem,“ řekl předseda íránské vzpěračské federace Alí Moradí.

15:42 Všichni tři nakažení fotbalisté Fiorentiny se vyléčili z nemoci covid-19. Italský klub dnes na svých internetových stránkách informoval, že Patrick Cutrone, German Pezzella a Dušan Vlahovič již nemají pozitivní test na nový koronavirus. Všichni tři hráči patřili mezi první nakažené fotbalisty v Evropě. S novou nemocí bojovali od poloviny března. Dalších sedm nakažených má Fiorentina mimo hráčský kádr A-týmu a tři ze zaměstnanců dokonce museli v březnu do nemocnice. O jejich stavu klub neinformoval. Itálie zůstává zemí s nejvyšším počtem obětí nové nákazy. Na nemoc covid-19 tam zemřelo skoro 16 tisíc lidí.

15:20 Fotbalista Jakub Blaszczykowski chce v době krize způsobené pandemií nového koronaviru zachránit svůj tým Wislu Krakov. Čtyřiatřicetiletý polský záložník uvažuje o tom, že spolu se dvěma obchodními partnery koupí prvoligový klub, kde odkud se odrazil do velkého fotbalu, a odvrátí jeho možný bankrot. „Je pravda, že to má v hlavě, nelze popřít, že o tom přemýšlí. Ale nic ještě není uzavřeno,„ citovala agentura SID hráčova poradce Wolfganga Vögeho.

15:08 Závody silničních motocyklů 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích na Jičínsku se v květnu kvůli epidemii koronaviru nepojedou. Pořadatelé uvažují o přesunu 58. ročníku na polovinu srpna, kdy se na hořickém okruhu měly konat závody České Tourist Trophy a evropského šampionátu IRRC. Na webu to uvedl Automotoklub (AMK) Hořice.

14:40 Srbský trenér Ivan Jovanovič předčasně skončil u fotbalové reprezentace Spojených arabských emirátů, aniž by ji vedl v jediném zápase. Sedmapadesátiletý kouč měl se svými svěřenci absolvovat kvalifikační zápasy o postup na mistrovství světa v Kataru 2022, jež byly kvůli pandemii koronaviru odloženy.

14:35 Golfisté jsou podle prezidenta České golfové federace Zdeňka Kodejše připraveni vyjít se zpřísněnými pravidly na hřiště. Hrálo by se maximálně ve dvou, nesahalo na praporkovou tyč a byly by delší rozestupy. Vláda by mohla od čtvrtka zmírnit opatření kvůli pandemii nového koronaviru, která panují od 12. března, kdy byl zaveden nouzový stav. Uvažuje se o otevření sportovišť pro individuální sporty, mezi než golf patří. Uvolnění bude podmíněno souhlasem epidemiologů na základě středečních výsledků statistik šíření koronaviru.

14:28 Fanoušek hokejistů Plzně se rozhodl založit transparentní účet ve snaze pomoci extraligovému klubu překonat nelehké období během pandemie koronaviru. Na účet nazvaný “Fanoušci Indiánům„ bude možné přispívat od úterý do konce srpna. Vybraná finanční částka bude následně převedena jako dar na konto klubu.

14:12 Zatímco většina bundesligových klubů se postupně vrací k tréninku v malých skupinách, fotbalisté Brém se při pandemii nového koronaviru stále musí připravovat jen individuálně. Jejich žádost dosud neschválily tamní úřady. Trenér Werderu Florian Kohfeldt si stěžuje, že jeho svěřenci, mezi nimi i čeští hráči Jiří Pavlenka a Theodor Gebre Selassie, budu oproti konkurenci výrazně znevýhodněni.

„Nadále budeme respektovat všechna nařízení, ale stále nás znervózňuje, že naši konkurenti na jiných místech už nějakou dobu trénují ve skupinách. Mám obavy, že tím oproti konkurenci budeme v nevýhodě. Uvítali bychom jednotné celostátní řešení,“ uvedl na klubovém webu Kohfeldt. Více o situaci v Německu čtěte ZDE!

14:05 Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR bude v úterý dopoledne jednat o dalším osudu nižších soutěží a domácího poháru MOL Cupu, které řídí. Kvůli pandemii nového typu koronaviru hrozí, že se soutěže od třetí ligy níže včetně mládežnických nebudou moci dohrát a vedení FAČR je bude muset ukončit. Fotbal se v Česku zastavil 12. března s vyhlášením nouzového stavu.

13:32 Vedení hokejistů Karlových Varů se domluvilo s hráči a trenéry v rámci úsporných opatření při pandemii koronaviru na snížení platů do konce srpna.

12:50 Veslařské Primátorky se budou konat až na konci léta. Pořadatelé kvůli pandemii koronaviru posunuli tradiční závod z červnového termínu na 20. září.

12:07 Australský tenisový bouřlivák Nick Kyrgios nabídl svým krajanům, kteří se ocitli během koronavirové krize v nouzi, že jim nakoupí a doveze jídlo až ke dveřím. Podobně jako v mnoha dalších zemích světa i v Austrálii přišly tisíce lidí o práci a musí se zdržovat převážně doma.

„Pokud někdo nemá práci, přišel o příjmy, došlo mu jídlo nebo prostě jen zažívá těžké časy... Prosím, nechoďte spát s prázdným žaludkem. Nebojte se nebo se nestyďte napsat mi do soukromé zprávy,“ uvedl dnes na instagramu čtyřiadvacetiletý Kyrgios, jemuž patří ve světovém žebříčku v přerušené tenisové sezoně 40. místo.

10:45 Kvůli pandemii koronaviru se o uplynulém víkendu nemohla konat Valašská rallye, soutěž se však v příštích dnech uskuteční zatím alespoň virtuálně. Organizátoři prvního dílu českého šampionátu se rozhodli uspořádat online rallye.

„Věřím, že náš nápad padne zejména u licencovaných jezdců na úrodnou půdu a že projeví zájem setkat se svými fanoušky v těchto dnech alespoň virtuálně a současně s nimi také rádi změří síly,“ uvedl ředitel rallye Jaromír Tomaštík.

10:27 Vedení hokejového Hradce Králové se domluvilo s devíti hráči a generálním manažerem Alešem Kmoníčkem, že se vzdají odměn za březen a duben. Více čtěte ZDE.

10:02 Platy fotbalistům v době pandemie nového typu koronaviru snížil i druholigový Žižkov. Na rozdíl od jiných klubů však hráči pražského celku budou moci získat peníze zpět, pokud se po ukončení individuální přípravy vrátí do tréninku řádně nachystáni a splní fyzické testy.

Za březen Viktoria vyplatí hráčům plné prémie a 80 procent ze základní mzdy. Od následující měsíce pak budou pobírat 70 procent platu, a to s garancí až do konce roku, pokud by se nezačalo hrát.

„Naší snahou bylo na jedné straně nastavit reálná úsporná opatření, ale na straně druhé jsme si vědomi, že musíme zajistit hráčům nejen podmínky na kvalitní individuální přípravu, ale také nedopustit, aby se dostali do existenčních problémů. A to se týká všech členů klubu,“ uvedl pro klubový web ředitel Viktorie Milan Richter.

9:35 Žlutý trikot z Tour de France pětinásobného šampiona Bernarda Hinaulta vynesl v online aukci na boj s koronavirem 12.050 eur (přes 300.000 korun). Dalších 765 eur vydělal v internetové dražbě na eBay dres cyklistického mistra Francie z roku 2016 Arthura Vichota.

9:32 Šéf stáje McLaren Zak Brown se obává, že formule 1 může kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru přijít až o čtyři týmy. Podle amerického manažera tomu může zabránit pouze zásadními změnami v pravidlech, včetně omezení rozpočtů stájí na sto milionů dolarů.

9:05 Olympijský vítěz Semi Kunatani byl společně s dalším nejmenovaným fidžijským ragbistou zatčen za to, že po návratu do vlasti z ciziny nešel do povinné čtrnáctidenní karantény. Oba hráče kritizoval národní svaz i ministerský předseda této ostrovní země.

Olympijský šampion v sedmičkovém ragby z Ria de Janeiro Kunatani hraje za londýnský klub Harlequins. Společně s kolegou se vrátili na Fidži přes Singapur, a protože nedodrželi čtrnáctidenní karanténu, byli zadrženi. V zemi s necelým milionem obyvatel, kde je ragby zdaleka nejpopulárnějším sportem, je zatím hlášeno 12 případů nákazy koronavirem.

8:10 Hráčská unie AIC vyzvala italský svaz k podpoře fotbalistů z nižších soutěží. Prezident unie Damiano Tommasi uvedl, že se těmto hráčům a hráčkám v době koronavirové krize výrazně snížila životní úroveň a ohroženy jsou i jejich rodiny.

„Ve třetí a čtvrté lize i v ženském fotbalu jsou hráči a hráčky, kteří svými nízkými platy živí rodiny. Chceme jim dodat trochu jistoty. Sedmdesát procent hráčů ve třetí lize vydělává méně než 50 tisíc eur hrubého ročně,“ uvedl Tommasi.

6:27 Fotbalisté dalších bundesligových klubů se ode dneška začnou připravovat na případný restart soutěže v malých skupinkách. Při tréninku budou dodržovat hygienická nařízení včetně odstupu od ostatních. Ke společné přípravě se po domácí karanténě kvůli koronaviru vrátí i mistrovský Bayern či Schalke.

6:20 Švédský tyčkař Armand Duplantis se rozhodl vydražit startovní číslo, s kterým skočil svůj první světový rekord, a výtěžek věnovat na boj s koronavirem. Číslo z únorového mítinku v polské Toruni umístil do internetové aukce, která skončí ve čtvrtek.

Neděle 5. dubna 2020

21:10 Vedení španělské ligy vyzvalo kluby, aby daly fotbalistům v době pandemie koronaviru neplacené volno, což se nelíbí hráčské asociaci. Zástupci soutěže a hráčů jednají o tom, jak zmenšit finanční ztráty plynoucí z koronavirové krize, které mohou podle agentury AP dosáhnout až miliardy eur. Na snížení platů fotbalistů se zatím neshodli. Hráči tvrdí, že souhlasí se snížením platů, aby pomohli klubům během krize, ale ne v takové míře, v jaké chce liga. Jednat chtějí přímo s kluby.

19:55 Španělský prvoligový klub Celta Vigo řeší další porušení karantény svého fotbalisty v době pandemie koronaviru. Bez svolení se rozhodl vrátit domů i ruský útočník Fjodor Smolov. Podle ruských médií opakovaně žádal z osobních důvodů o výjimku, ale vedení ligy mu nevyhovělo.

19:30 Po nákaze koronavirem zemřel bývalý hráč amerického fotbalu Tom Dempsey. Bylo mu 73 let. V zámořské lize NFL strávil jedenáct sezon, přestože se narodil bez prstů na pravé noze, kterou kopal. Více čtěte zde »

18:25 Zhruba dva a půl milionu dolarů, tedy více než 60 milionů korun, slíbil zdravotníkům na boj s koronavirem bulharský profesionální boxer Kubrat Pulev. Lékařům a nemocnicím chce věnovat polovinu výdělku ze souboje s úřadujícím mistrem světa Britem Anthonym Joshuou. Otázkou je, kdy se zápas po pandemii uskuteční. Utkat se měli v Londýně 20. června, nový termín zatím stanoven nebyl. „Věnuji 50 procent peněz, které zápasem s Joshuou vydělám, neúnavným hrdinům v boji s tímto ďábelským koronavirem. Lékaři, sestry i nemocnice potřebují vybavení, aby se s ním vypořádali,“ řekl bulharský vyzyvatel německému listu Bild.

17:47 Virtuální cyklistický závod Kolem Flander vyhrál Belgičan Greg Van Avermaet. Olympijský vítěz, který v domácím monumentu dojel v letech 2014 a 2017 druhý, se dočkal prvenství až na trenažéru. Český cyklista Zdeněk Štybar obsadil mezi 13 startujícími desáté místo. Jezdci absolvovali v domácích podmínkách jen závěrečných 32 kilometrů trasy závodu. Organizátoři doufají, že tradiční závod se jim podaří uskutečnit naživo v jiném termínu.

17:42 Navzdory koronavirové pandemii bude i nadále pokračovat fotbalová liga v Burundi, která je jednou ze čtyř, které se ve světě stále hrají. Odsouhlasily to kluby v této středoafrické zemi. „Po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví bylo rozhodnuto, že při dodržování patřičných hygienických opatření se budou první i druhá liga dál hrát,“ oznámil dnes tamní svaz. Do konce sezony zbývají odehrát tři kola.

16:00 Mistr světa Magnus Carlsen ohlásil na dobu koronavirové krize, kdy se zastavily i šachové soutěže, vlastní online turnaj. V něm se devětadvacetiletý norský velmistr střetne s dosud neurčenými sedmi soupeři o podíl z celkové dotace 250 000 dolarů (6,4 milionu korun). „Šachy jsou unikátní v tom, že tahy jsou stejné, ať už je děláte na dřevěné desce nebo na monitoru počítače,“ řekl webu chess24 Carlsen. Turnaj Magnus Carlsen Invitational se bude hrát od 18. dubna do 3. května. Šachisté se nejprve střetnou každý s každým a nejlepší čtyři po sedmi kolech postoupí do Final Four, v němž se vyřazovacím systémem utkají o celkové vítězství.

15:14 „Tady Valentino Rossi. Ano, ten pilot. Jsem to já, přísahám.“ Motocyklová superstar takhle volala 102leté Italice Grondonaové, ženě, jež v italském Janově dokázala porazit nemoc COVID-19.„Paní Italico, chtěl jsem vám poblahopřát. Jste mnohem silnější než já. Skutečná bojovnice. Mít vaši energii, pokračoval bych ještě dvacet let,“ řekl jednačtyřicetiletý jezdec a pozval stařenku na některý ze závodů, hned jak současná situace ve světě jeho konání umožní. Paní Italica se rozplývala štěstím. „Moc jsem si přála ho poznat. A on, on osobně, mi zavolal. Bylo to laskavé, jsem nadšená,“ citoval oddanou fanynku server oasport.it.

15:00 Extraliga házenkářů se dohrávat nebude. Český svaz rozhodl o jejím ukončení a ročník 2019/20 nebude mít mistra. Nikdo nesestoupí ani nepostoupí. Více čtěte zde »

12:45 Srbský fotbalista Aleksandar Prijovič byl odsouzen k tříměsíčnímu domácímu vězení za porušení opatření proti šíření koronaviru. Devětadvacetiletý útočník saúdskoarabského týmu Al Ittihád byl v pátek v podvečer zadržen s 19 dalšími lidmi při popíjení v baru v bělehradském hotelu. Prijovič tím porušil zákaz sdružování většího počtu osob a omezení vycházení mezi pátou hodinou odpolední a pátou ranní. Během sobotního videosoudu v Bělehradu vinu přiznal a byl odsouzen k domácímu vězení na čtvrt roku.

12:30 Fotbalisté AS Řím napodobili kolegy z Juventusu Turín či Interu Milán a přistoupili na dobu koronavirové krize na redukci svých mezd. Měli se vzdát šedesáti procent z březnových výplat. V dalších třech měsících navíc nebudou brát žádné peníze, platy za duben, květen a červen jim ale mají být rovnoměrně doplaceny ve zbylých smluvních letech. Ušetřit by se tím mělo zhruba osm milionů eur (222 milionů korun). Římský klub podle odhadů médií vynakládá ročně na hráče a další personální náklady 180 milionů eur (téměř 5 miliard korun).

11:06 Americký prezident Donald Trump řekl během sobotní telekonference lídrům nejvýznamnějších severoamerických soutěží, že doufá, že se jejich ligy po koronavirové krizi brzy znovu rozběhnou. A to s diváky na tribunách.

10:45 Podle německého virologa Alexandera Kekulého je teoreticky možné, že by se fotbalová bundesliga v květnu znovu rozběhla. Ředitel institutu lékařské mikrobiologie při univerzitní klinice v Halle/Saale nicméně upozornil, že v letošním roce se nejspíš všechna utkání odehrají před prázdnými tribunami.

10:16 Bývalý světový rekordman ve skoku o tyči Renaud Lavillenie může i v době koronavirové krize pilovat v domácích podmínkách techniku, protože má k dispozici vlastní sektor na zahradě přímo před svým domem v Pérignat-les-Sarlieve. Pro zpestření tam sám pro sebe pořádá i soutěže, kterým říká „závody v domácím vězení“, a po tom sobotním se na sociální síti pochlubil, že přeskočil 561 centimetrů.

9:53 Bývalý nejlepší fotbalista světa Ronaldinho, který je v Asunciónu ve vězení kvůli falšování dokladů a podezření z praní špinavých peněz, bude kvůli koronaviru déle ve vězení. Práci paraguayských úřadů totiž nákaza omezuje a vyšetřování se proto podle agentury SID prodlouží.

Ronaldinho, který byl zvolen nejlepším fotbalistou světa v letech 2004 a 2005, byl v paraguayské metropoli zadržen začátkem března poté, co se prokázal falešným pasem. Proč měl někdejší hráč Barcelony a AC Milán padělané doklady, není jasné. Policisté vyšetřují i možnost, že se zapletl do praní špinavých peněz.

9:21 Předseda UEFA Aleksander Čeferin nesouhlasí se způsobem, jakým chce FIFA pomoci klubům, které se kvůli pandemii koronaviru dostaly do finančních problémů. Podle něj by o takových věcech neměla světová fotbalová federace rozhodovat sama.

8:02 Bývalý záložník Barcelony Xavi následoval příklad svého někdejšího spoluhráče a později trenéra Pepa Guardioly a také on věnoval milion eur (27,7 milionu korun) nemocnici v Barceloně. Ta peníze využije na nákup pomůcek pro ošetřující personál i pro pacienty s nemocí covid-19.

7:00 Vedoucí tým anglické fotbalové ligy Liverpool poslal na nucenou dovolenou část svých zaměstnanců, kteří tak budou dostávat podporu od státu. Klub slíbil, že jim částku dorovná, aby i v době přerušení soutěže kvůli koronavirové krizi pobírali plat ve stoprocentní výši.

Sobota 4. dubna 2020

19:00 Český trenér fotbalistů Ludogorce Razgrad Pavel Vrba se s vedením klubu dohodl na dočasném snížení platu o 30 procent. Na redukci mezd o stejnou část přistoupili kvůli pandemii koronaviru a přerušení soutěží i jeho asistenti a hráči. Bulharský šampion o tom informoval na svém webu. VÍCE ZDE>>>

18:50 Prezident Mezinárodní kanoistické federace (ICF) José Perurena strávil týden v nemocnici s nákazou koronavirem a po zlepšení stavu se nyní z onemocnění covid-19 zotavuje doma v Madridu. Čtyřiasedmdesátiletý španělský funkcionář, který je také šéfem Mezinárodní asociace světových her (IWGA), byl hospitalizován poté, co před tím strávil dva týdny doma v důsledku nouzového stavu vyhlášeného vládou.

18:40 Belgický fotbalový svaz RBFA zahájil jednání s evropskou unií UEFA, aby našly společné řešení po předčasném ukončení ligové soutěže kvůli pandemii koronaviru. UEFA s rozhodnutím Belgičanů nesouhlasila a naznačila, že by tamní kluby mohly přijít o účast v příštím ročníku evropských pohárů.

17:20 Vedoucí tým anglické fotbalové ligy Liverpool poslal na nucenou dovolenou část svých zaměstnanců, kteří tak budou dostávat podporu od státu. Klub slíbil, že jim částku dorovná, aby i v době přerušení soutěže kvůli koronavirové krizi pobírali plat ve stoprocentní výši.

15:40 Italské fotbalové lize hrozí v případě nedohrání sezony kvůli pandemii koronaviru ztráta příjmů ve výši 225 milionů eur (6,25 miliardy korun). Podle listu Corriere dello Sport už televizní společnosti Sky a DAZN vyplatily 83 procent dohodnuté sumy, a pokud by byl ročník předčasně ukončen, zbylých 17 procent by se ke klubům Serie A nedostalo.

13:37 Návrh povinně a často testovat fotbalisty v bundeslize, pokud se znovu rozběhne, se nesetkal v odborných kruzích s pochopením. Virolog Ulf Dittmer z univerzity v Essenu by to považoval za plýtvání s testy na koronavirus a přidělávání práce pro už tak vytížené laboratoře.

12:55 Sigma Olomouc se jako další prvoligový klub dohodla s fotbalisty A-mužstva a realizačním týmem na snížení platů kvůli krizi způsobené pandemií nového koronaviru. Hráči budou pobírat menší mzdy po dobu nouzového stavu. O jakou část platů se jedná, Hanáci neuvedli.

12:04 Až 20 milionů liber (přes 630 milionů korun) se chystá rozdělit britská tenisová asociace na zmírnění následků pandemie koronaviru. Granty a bezúročné půjčky budou moci žádat hráči, kteří nepatří do světové špičky, trenéři, funkcionáři a provozovatelé tenisových areálů v zemi.

11:33 Kvůli pandemii koronaviru byl odložen i druhý díl americké dostihové Trojkoruny Preakness Stakes, který se měl běžet 16. května v Baltimoru. Nový termín 145. ročníku zatím pořadatelé nestanovili.

10:32 Velká cena Ústí nad Labem v boxu se letos neuskuteční. Pořadatelé se tradiční turnaj rozhodli kvůli pandemii koronaviru zrušit. Jednapadesátý ročník mezinárodního boxerského klání se měl na severu Čech konat od 11. do 13. června.

9:44 Hokejový klub Ottawa Senators nabídl svou arénu Canadian Tire Centre s dalšími třemi přilehlými halami a rozsáhlými parkovacími domy k využití v boji s pandemií koronaviru. Majitel klubu Eugene Melnyk dal k dispozici i 17 nevyužitých soukromých apartmá v hale včetně toho svého.

V týmu Senators se šest lidí včetně minimálně dvou hráčů nakazilo koronavirem. NHL stojí od 12. března a nad pokračováním sezony visí otazník.

9:22 Brazilská fotbalová hvězda Neymar věnoval milion dolarů (25,7 milionu korun) na boj s koronavirem v rodné zemi. Podle televizní stanice SBT částku rozdělil mezi brazilskou pobočku dětského fondu UNICEF a nadaci svého přítele televizního moderátora Luciana Hucka.

Podobně se nedávno zachoval i Neymarův spoluhráč z Paris St. Germain Kylian Mbappé, který věnoval významnou částku francouzské charitativní organizaci. Výše jeho příspěvku nebyla zveřejněna

8:32 Podle světové hráčské unie FIFPRO si velká část profesionálních fotbalistů nemůže dovolit krácení mezd během koronavirové krize. FIFPRO tvrdí, že mnoho hráčů na světě vydělává jen o málo víc, než je průměrný plat v jejich zemi.

7:33 Po odložení olympijských her v Tokiu o rok kvůli pandemii koronaviru se britský veslař Tom Ransley rozhodl ukončit kariéru. Původně chtěl s osmiveslicí bojovat o další medaili po zlatu z Ria de Janeiro a bronzu z Londýna.

Pátek 3. dubna 2020

21:30 Elitní tým CCC, za který jezdí i čeští cyklisté Jan Hirt a Josef Černý, musel kvůli ekonomické situaci způsobené koronavirovou krizí podniknout drastická úsporná opatření. Většina zaměstnanců worldtourové stáje bude dočasně propuštěna a cyklisté budou mít výrazně snížené platy.

21:19 Italská fotbalová liga znovu nezačne dříve než v červnu. Vedení Serie A po dnešním jednání se zástupci hráčské unie zrušilo původní plán opět zahájit přerušenou sezonu na konci května. V jedné z nejpostiženějších zemí nákazou COVID-19 začnou uvažovat o obnovení soutěží jen v případě, že to dovolí aktuální zdravotní situace.

21:12 Do boje s pandemií koronaviru se zapojil i úspěšný akrobatický letec Martin Šonka. V rámci akce Piloti lidem dnes absolvoval první let, při němž dopravil zdravotnický materiál z Brna do Ostravy.

„Přišla možnost pomoct někomu tím, co dělám a co mě baví. Doufám, že tohle brzo skončí a ve vzduchu si letos ještě zablbnu dost a dost, takže teď poletím zodpovědně z bodu A do bodu B,“ řekl Šonka České televizi.

19:46 V boji proti pandemii nového typu koronaviru poslouží i stadion v Dortmundu, který je největší fotbalovou arénou v Německu. Tamní bundesligový klub ve spolupráci s místní lékařskou organizací přeměnil severní tribunu na zdravotnické centrum, kam budou moci chodit lidé s podezřením na nákazu nemocí COVID-19.

„Náš stadion je symbolem města, opěrným bodem pro téměř každého v Dortmundu a okolí. Díky svým technickým podmínkám, prostorovému uspořádání a infrastruktuře je ideálním místem pro aktivní pomoc lidem, kteří jsou potenciálně infikováni koronavirem, nebo mají symptomy, jako jsou onemocnění dýchacích cest a horečka,“ uvedl na klubovém webu šéf Borussie Hans-Joachim Watzke.

19:43 Vedení hokejové Sparty se domluvilo s hráči při pandemii koronaviru kvůli omezené sportovní činnosti na dočasném snížení platů na polovinu.

19:32 Basketbalista Tomáš Satoranský nevěří, že se kvůli pandemii koronaviru přerušená sezona NBA dohraje. Podle jediného českého zástupce v zámořské soutěži, kde nastupuje za Chicago Bulls, je současná situace ve světě větší než sport a všichni by to tak měli brát.

NBA byla přerušena v polovině března a od té doby si nákaza COVID-19 v Americe vyžádala přes 250 tisíc nakažených a 6500 mrtvých. „Situace je vážná a každým dnem se zhoršuje. To je fakt,“ řekl Satoranský v rozhovoru pro facebookový profil kanálu ČT Sport.

18:59 Ženská basketbalová liga WNBA kvůli pandemii koronaviru 15. května nezačne. Odloženy byly i přípravné kempy, které byly v plánu od 26. dubna. Kdy by mohla zámořská soutěž odstartovat, její zástupci neuvedli.

18:42 US Open golfistek bylo kvůli pandemii koronaviru přeloženo z června až na prosinec. Hrát se má podle plánu v Houstonu, ale na dvou hřištích, aby nemusel být v době dřívějšího stmívání snížen počet startujících či jamek. Místo 4. až 7. června se turnaj odehraje 10. až 13. prosince.

18:40 Ligová fotbalová asociace (LFA) se bude řídit doporučením Evropské fotbalové unie UEFA, která vyzvala členské země, aby kvůli pandemii nového typu koronaviru předčasně neukončovaly domácí soutěže a snažily se je dohrát. Více čtěte ZDE>>>

18:12 Na neděli plánovaný cyklistický monument Kolem Flander se po odložení 104. ročníku kvůli pandemii koronaviru za dva dny uskuteční alespoň virtuálně. Závod bude vyhrazený profesionálům a pojede se na posledních 32 kilometrech trati. Zúčastnit se ho má i Zdeněk Štybar.

17:39 Tři změny v kalendáři dnes oznámil promotér mistrovství Evropy tahačů. Kvůli pandemii koronaviru byl odložen květnový závod v Misanu, nové termíny mají i podniky v Le Mans a Jaramě. Další dvě změny však souvisí hlavně se přeložením slavné čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans.

17:37 Po dvoutýdenní karanténě a individuálním tréninku v domácích podmínkách se fotbalisté Hoffenheimu, Düsseldorfu a Kolína nad Rýnem vrátí od pondělí ke společné přípravě. S tréninkem po skupinkách chtěl začít také Werder Brémy, ale úřady spolkové země týmu českých fotbalistů Jiřího Pavlenky a Theodora Gebre Selassieho nedaly svolení.

„Tohle téma zatím nemůže být na pořadu dne,“ řekl brémský ministr vnitra Ulrich Mäurer. Senát této spolkové země si podle něj nedokáže představit, že by fotbalisté v současné situaci normálně trénovali. Německo má k dnešku téměř 80.000 případů nakažených koronavirem a přes tisíc mrtvých.

17:26 Anglické prvoligové fotbalové kluby požádají své hráče, aby kvůli pandemii nového typu koronaviru přistoupili na snížení platů o 30 procent. Při dnešní videokonferenci se na tom jednomyslně shodlo všech 20 účastníků Premier League. Anglická liga rovněž odsouhlasila pomoc ve výši 125 milionů liber (3,94 miliardy korun) klubům z nižších soutěží.

16:50 Netovární týmy královské třídy MotoGP v mistrovství světa silničních motocyklů dostanou od promotérské společnosti Dorna v době koronavirové krize finanční pomoc. Dorna v období bez závodů podpořila také stáje z nižších kategorií Moto2 a Moto3.

Soukromé týmy inkasují od promotéra šampionátu platby za duben, květen a červen, bez ohledu na to, zda se seriál rozběhne, či nikoli. „To by mělo zajistit ekonomickou stabilitu nezávislých týmů a jejich zaměstnanců a zajistit jejich existenci do budoucna,“ uvedla Dorna. V MotoGP jezdí šest továrních a pět nezávislých či satelitních týmů.

16:36 Český kouč slovenské fotbalové reprezentace Pavel Hapal se s vedením svazu dohodl na dočasném snížení platu kvůli pandemii nového typu koronaviru o 40 procent. Na redukci mezd přistoupili i ostatní zaměstnanci svazu. Opatření zatím potrvá měsíc.

16:35 Hokejisté a trenéři extraligového Zlína se dohodli s vedením klubu na snížení platů o 40 procent, které platí od dubna. Kvůli pandemii koronaviru nedostanou ani postupové bonusy a části dalších bonusů. O dohodě informoval klub na svém webu.

Zlínský celek se držel doporučení svazu, aby zůstaly zachovány v plné výši platy hokejistů, kteří měsíčně vydělají do 50 tisíc korun.

16:23 Fotbalisté Manchesteru United věnují 30 procent ze své mzdy místním nemocnicím a zdravotnickým zařízením na boj s nemocí COVID-19. Podle agentury Reuters jde o první velkou finanční pomoc hráčů v době koronavirové krize v Premier League.

S nápadem na to věnovat třetinu platů do zdravotnictví přišel kapitán United Harry Maguire a ostatní hráči podle britského Daily Mail souhlasili. List neuvedl, zda jde o jednorázové opatření, nebo redukce mezd potrvá více měsíců.

15:30 Švédský hokejový gólman Robin Lehner, který aktuálně působí v dresu Vegas Golden Knights, trpí bipolární poruchou. Stavy nadšení se u něj střídají s velkými depresemi. Před pár dny se nechal slyšet, že prozatím odložená sezona NHL už se nebude moct dohrát. Později se opřel do švédské vlády. „Proberte se už, sakra!“ napsal na Twitteru k příspěvku ukazující statistiku úmrtnosti na COVID-19 v jednotlivých zemích. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

15:27 Hokejový brankář David Rittich naplnil rčení o tom, že všechno zlé je pro něco dobré. Pozastavení NHL kvůli pandemii koronaviru umožnilo opoře Calgary doléčit potíže s poraněným loktem, v rodné Jihlavě pak měl během karantény dostatek času dohnat resty okolo domu, který si loni pořídili s manželkou Nikolou.

15:09 Akvabela Alžběta Dufková touží po čtvrté účasti na olympijských hrách. S Vendulou Mazánkovou si zajistily na SP v Paříži účast v olympijské kvalifikaci a zamířily do Spojených států amerických na další přípravu, ale musely kvůli pandemii koronaviru odjet předčasně. S tréninkem improvizují v domácích podmínkách, stejně jako plavci do bazénů nesmějí. Dufková věří, že odložení olympijských her na rok 2021 může být pro české duo výhodou.

14:39 Motocyklový jezdec Filip Salač na začátku března v Kataru úspěšně vstoupil do nové sezony mistrovství světa, na další start v šampionátu ale čeká doma a zřejmě ještě dlouho čekat bude. Osmnáctiletý závodník z Mladé Boleslavi se snaží udržovat v kondici, ale na motocyklu trénovat nemůže.

14:24 Pořadatelé tenisového Wimbledonu byli prozřetelně pojištěni pro případ zrušení turnaje vinou infekční choroby. Příslušnou pojistku uzavřel organizační výbor po epidemii SARS v roce 2003 a nyní by díky tomu měl podle britských médií jako náhradu škody získat částku 100 milionů liber, tedy 3,1 miliardy korun. Podle odhadů očekávali pořadatelé letošního ročníku londýnského grandslamu příjmy ve výši 250 milionů liber (7,8 miliardy korun).

13:57 Fotbalisté Plzně jako výraz poděkování za nasazení v boji s pandemií koronaviru věnovali záchranářům 100 dresů podepsaných hráči. Dresy předali generální manažer klubu Adolf Šádek spolu s hlavním trenérem Adrianem Guľou a jeho asistentem Markem Bakošem na výjezdové základně Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje v Plzni na Borech. Každý dres je podepsaný konkrétním hráčem a je k němu přiložen certifikát originality a poděkování.

FC Viktoria Plzeň děkuje záchranářům, kteří stojí dennodenně v první linii a zachraňují naše životy! ❤️ Abychom jim alespoň trochu udělali radost v těžké době, věnovali jsme jim 100 originálních podepsaných dresů. pic.twitter.com/9TLkrkJbRD — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) April 3, 2020

13:51 Mezinárodní unie ITU prodloužila triatlonistům závodní pauzu kvůli pandemii koronaviru o dva měsíce do 30. června. Rozhodl o tom dnes v Lausanne její výkonný výbor. Rušení závodů se nedotklo Světového poháru v Karlových Varech, jehož čtvrtý ročník má termín na konci srpna.

12:54 Zrušení Wimbledonu nebylo pro legendární tenistku Martinu Navrátilovou překvapení, protože si neuměla představit, jak by se travnatý grandslam za současné pandemie koronaviru konal. Přesto byla devítinásobná vítězka dvouhry na trávě v All England Clubu smutná, když pořadatelé ve středu zrušení slavného turnaje oznámili. „Čekala jsem to, ale pořád to je tvrdá rána,“ řekla třiašedesátiletá Navrátilová ve videorozhovoru pro Tennis Channel s další bývalou světovou jedničkou Tracy Austinovou z USA.

12:32 K volání Ajaxu Amsterdam po předčasném konci aktuálního ročníku nizozemské fotbalové ligy se přidaly také další kluby AZ Alkmaar a PSV Eindhoven. Eredivisie by se ráda přidala k sousední Belgii, kde byla sezona ukončena ve čtvrtek a titul byl přidělen vedoucím Bruggám. S předčasným ukončováním sezony ale nesouhlasí Evropská fotbalová unie UEFA. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

12:32 Bývalý světový rekordman v maratonu Wilson Kipsang skončil v Keni na policejní stanici, protože porušil nařízení v souvislostí s pandemií koronaviru. Během nočního zákazu vycházení totiž s dalšími lidmi ve vyhlášeném středisku Iten popíjel v baru.

12:15 Sezona hokejové Tipsport extraligy 2019/20 sice již předčasně skončila kvůli pandemii koronaviru, vedení české nejvyšší soutěže už však představilo rozlosování na nový ročník. Další extraligové boje začnou v pátek 18. září a hned velice pikantně, neboť se v prvním kole proti sobě střetne nováček z Českých Budějovic a hradecký Mountfield. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

12:13 Český pohár horských kol zcela obmění termínový kalendář, který původně čítal šest závodů. Pořadatelé seriálu Strabag Cup tím zareagovali na středeční rozhodnutí Mezinárodní cyklistické unie (UCI), která prodloužila kvůli pandemii koronaviru závodní přestávku do 1. června. Sérii by mělo odstartovat před polovinou července mistrovství republiky v Peci pod Sněžkou, jež mělo pohár původně uzavřít.

11:43 Dvanáct vybraných fotbalistů z nejvyšší české soutěže se od soboty zúčastní turnaje v hraní videohry FIFA20. Vítěz rozhodne o tom, kam poputuje 100 tisíc korun, které na boj proti koronaviru věnuje Ligová fotbalová asociace. LFA o tom informovala v tiskové zprávě.

Do akce se zapojí 12 z 16 prvoligových klubů. Vybranými hráči jsou Lukáš Provod (Slavia), Matouš Trmal (Slovácko), Lukáš Železník (Opava), Lukáš Bartošák (Zlín), Karel Knejzlík (Liberec), Jan Matoušek (Jablonec), Vít Beneš (Olomouc), Jan Kopic (Plzeň), Lumír Číž (Ostrava), Jakub Nečas (Bohemians) a Patrik Žitný (Teplice). Turnaj začne v sobotu 4. dubna a vyvrcholí o dva týdny později.

11:35 Snahu baseballisty Martina Červenky proniknout do slavné Major League Baseball aktuálně hatí pandemie koronaviru. Český chytač se smlouvou s organizací Baltimore Orioles zůstává v USA, kde čeká na zahájení sezony, a trénuje třeba i na parkovišti.

11:13 Šéf Světové atletiky Sebastian Coe by mistrovství světa odložené kvůli olympiádě na rok 2022 rád viděl na začátku července. Šampionát v americkém Eugene by v takovém termínu předcházel Hrám Commonwealthu a mistrovství Evropy. Tři vrcholné akce by se musely vměstnat do dvou letních měsíců.

11:08 Z kalendáře cyklistické WorldTour pro letošek vypadl závod Kolem Švýcarska. Pořadatelé o jeho zrušení v době koronavirové pandemie informovali s dvouměsíčním předstihem, o náhradním termínu generálky na Tour de France neuvažují. Mezinárodní unie UCI zatím oficiálně pozastavila sezonu do 1. června, Kolem Švýcarska mělo začít o týden později.

10:28 Podle předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina se fotbal po překonání pandemie koronaviru zásadně změní. Řekl to v rozhovoru pro italskou agenturu ANSA. „Fotbal se vrátí, a až se tak stane, oslavíme společně překonání této noční můry. Vezmeme si z toho jedno ponaučení, kterému vy i já musíme rozumět: fotbal po koronaviru bude naprosto jiný. Bude více začleňovat, bude společenštější a nápomocnější, provázanější s jednotlivými zeměmi a zároveň globálnější, méně arogantní a srdečnější. Budeme lepší, lidštější a pozornější k opravdovým hodnotám,“ prohlásil padesátiletý funkcionář.

10:14 Nejsledovanější profesionální soutěže v Japonsku, fotbalovou J-League a baseballovou NPB, čeká další odklad. Pokračující pandemie koronaviru v zemi pořadatelů olympijských her neumožní ligy rozehrát ani v nově stanovených termínech. Shodl se na tom krizový štáb složený z představitelů obou soutěží na dnešním jednání. Nové termíny zatím stanoveny nebyly.

10:06 Prezident Australského olympijského výboru (AOC) John Coates si kvůli koronaviru o pětinu snížil příjem. Vzdal se 118.400 australských dolarů (zhruba 1,8 milionu korun) ze svého ročního „příjmu za konzultace“. Za rok 2020 tak bude pobírat 475.600 australských dolarů (7,3 milionu korun).

9:29 Evropská fotbalová unie vyzvala národní asociace, aby kvůli pandemii předčasně neukončovaly domácí soutěže. Takový postup v současné situaci považuje UEFA za unáhlený. Naopak by podle ní měla snaha všech směřovat k tomu, aby se ligy dohrály na hřišti, přičemž reálný termín restartu vidí až v červenci.

9:26 Nouzový stav v České republice vyvolaný pandemií koronaviru zastavil život i na regionálních fotbalových akademiích pro hráče ve věku 14 a 15 let. Jak řekl ředitel projektu Karel Poborský serveru seznamzpravy.cz, příprava talentů pokračuje v rámci možností z domova, protože jsou zavřené školy, internáty i sportoviště. Mladí fotbalisté dostávají od trenérů podobně jako od učitelů vypracované tréninkové plány, které plní.

„Cvičení mají natočená na videu a podle nich se kluci připravují. Někteří z nich mají k dispozici i GPS vesty. Moc jich nemáme, jen pár kusů, ale jsme rádi i za ně. Naměřené hodnoty po běhu nebo cvičení se pak elektronickou cestou dostanou k trenérům a ti je můžou vyhodnocovat,“ vyložil Poborský.

8:36 Fotbalisté v zámořské MLS se nebudou moci společně připravovat na pokračování ligy ještě nejméně tři týdny. Vedení soutěže ve čtvrtek prodloužilo kvůli šíření nákazy koronaviru zákaz využívání tréninkových center zatím do 25. dubna.

7:58 V Bělorusku, jediné evropské zemi, kde se v době pandemie koronaviru hraje fotbalová liga, se dění již také částečně zastavilo. Tamní svaz kvůli vládním nařízením přerušil soutěže juniorů a mládeže. Muži zatím ve své profesionální lize pokračují, dnes jsou na programu dva zápasy třetího kola.

1:02 Kvůli pandemii koronaviru bylo zrušeno finále Světového poháru v jachtařských olympijských třídách. Závody se měly uskutečnit od 14. do 21. června v Enošimě, která bude i dějištěm o rok odložené olympijské regaty v rámci tokijských her.

Čtvrtek 2. dubna 2020

22:13 Vedení hokejových Vítkovic se domluvilo při pandemii koronaviru s hráči na snížení březnových a dubnových výplat o padesát procent a se všemi zaměstnanci o 40 procent z dubnového příjmu. Jaká budou opatření v předposledním týmu uplynulého ročníku extraligy od 1. května, bude ostravský klub teprve řešit. Více čtěte ZDE >>>

21:20 Obavy z konání Tour de France se zvyšují s pandemií koronaviru každým dnem, ale s Vueltou zatím španělští pořadatelé počítají. Třetí Grand Tour sezony má začít 14. srpna v nizozemském Utrechtu. Květnové Giro d'Italia bylo již před třemi týdny odloženo, osud Tour začínající 27. června je velmi nejistý.

21:10 Po odložení olympijských her o rok postihl stejný osud i Světové hry v neolympijských sportech a disciplínách. V létě 2021 je měl uspořádat americký Birmingham, nyní se ve státě Alabama uskuteční až v roce 2022. Rozhodla o tom Mezinárodní asociace světových her (IWGA), soutěžit se bude od 7. do 17. července 2022.

20:01 Maďarský plavec László Cseh si kvůli odložení tokijských her protáhne o rok kariéru, aby se pokusil zkompletovat olympijskou medailovou sbírku. Čtyřiatřicetiletý rodák z Budapešti stál na stupních vítězů při čtyřech předchozích olympiádách, ale mezi šesti cennými kovy mu chybí zlato. Byl čtyřikrát druhý a dvakrát třetí, k tomu má ve sbírce 17 medailových umístění na mistrovství světa včetně dvou titulů a 33 zlatých medailí z mistrovství Evropy.

19:20 Také ruská výprava po turecké, chorvatské a slovenské hlásí po olympijské kvalifikaci boxerů člena nakaženého koronavirem. Podle ruské federace se právě v Londýně nakazil trenér Anton Kadušinov. Před ním byli pozitivně testováni zejména boxeři včetně Slováka Andreje Csemeze.

18:03 Předseda britské vládní komise pro sport, média a kulturu Julian Knight pohrozil anglickým fotbalovým klubům mimořádnou daní. Nelíbí se mu totiž, že celky z Premier League snižují platy řadovým zaměstnancům, zatímco hráčských mezd se úsporná opatření kvůli koronaviru zatím nedotkla. VÍCE ZDE>>>

17:31 Cyklista Roman Kreuziger má za sebou dvoutýdenní karanténu, kterou musel podstoupit po návratu domů do Plzně z etapového závodu Paříž - Nice. Ve středu se díky tomu mohl projet venku na kole, dnes absolvoval vedle jiného prostřednictvím jedné ze sociálních sítí živý chat s fanoušky, při němž zodpovídal písemné dotazy. A přiblížil tak pocity, které jako silniční profesionál nyní zažívá.

„Je to jako mít v garáži krásné ferrari nebo mercedes, s nímž však nemůžete vyjet a řídit ho. I ten sebelepší motor pak začne trochu trpět, potřebujete ho provětrat. Snad ještě není tahle sezona u konce a budu moct naplno využít své nohy,“ uvedl Kreuziger.

16:48 Podobně jako v NHL nebo NBA se nevyhnul nákaze koronavirem ani profesionální sportovec z další zámořské elitní soutěže, fotbalové MLS. Prvním případem je nejmenovaný hráč Philadelphie Union. Podle vedení klubu má mírné příznaky nemoci COVID-19 a cítí se dobře.

16:40 Útočník Tottenhamu Son Hung-min doufá, že si během přerušení anglické fotbalové ligy kvůli pandemii koronaviru odbude v rodné Koreji povinnou vojenskou službu. Normálně by musel strávit na vojně 21 měsíců. Díky předloňskému triumfu na Asijských hrách získali korejští fotbaloví reprezentanti výjimku a jsou povinni absolvovat jen měsíční výcvik.

16:24 Fotbalisté Teplic sice nemůžou trénovat ani hrát, ale přesto si na konci dubna „zahrají“ s Borussií Dortmund o postup do základní skupiny Ligy mistrů. Severočeský celek rozšířil řady klubů, které začaly prodávat lístky na imaginární zápasy. Veškerý výtěžek ze vstupného pak věnuje teplické nemocnici na boj s koronavirem.

16:02 Basketbalový reprezentant Ondřej Balvín i po přerušení španělské ligy zůstal v Bilbau, které je jednou z nejvíce zasažených oblastí koronavirem na Pyrenejském poloostrově. Situaci mu pomáhá zvládnout skutečnost, že je bez rodiny i partnerky, ale přiznal, že kvůli psovi pravidelně porušuje zákaz vycházení.

15:20 Autoklub ČR jménem malých sportovních svazů a klubů vyzval ministerstvo školství k urychlení vyplácení dotací. Úřad tvrdí, že je rychlejší než dříve.

14:45 Belgická fotbalová liga byla kolo před koncem základní části kvůli koronaviru ukončena.Titul získaly Bruggy, kde působí i útočník Michael Krmenčík.

14:00 Pandemie koronaviru výrazně poznamená i ekonomickou situaci českého motorsportu. Podle prezidenta Autoklubu České republiky Jana Šťovíčka rušení a překládání závodů může znamenat ztrátu ve výši desítek milionů korun. Šťovíček to řekl v rozhovoru s Českou televizí.

„Pořadatelé nám již hlásí škody a pohybují se zatím v řádech stovek tisíc až milionů korun. Já se ale obávám, že vystoupí až do řádů desítek milionů korun. Každý týden, měsíc v začínající sezoně, je citelný,“ uvedl Šťovíček s tím, že ekonomické problémy bude mít i Autoklub ČR.

13:40 Předseda fotbalového klubu z Brescie Massimo Cellino je proti dohrání sezony italské ligy, která byla kvůli pandemii koronaviru přerušena. Dokonce prohlásil, že pokud bude Serie A pokračovat, jeho tým ke zbývajícím zápasům nenastoupí.

13:05 Tiger Woods a Phil Mickelson by měli v květnu sehrát exhibiční golfové utkání společně se slavnými hráči amerického fotbalu Tomem Bradym a Peytonem Manningem. Výtěžek akce, o jejíchž detailech se stále jedná, půjde na boj s pandemií koronaviru.

Agentura Reuters na základě informací od dobře obeznámeného zdroje uvedla, že charitativní duel se uskuteční na hřišti bez fanoušků a bude ho organizovat PGA Tour a společnost WarnerMedia.

12:20 České Budějovice se jako další prvoligový klub dohodly s fotbalisty a ostatními zaměstnanci včetně vedení na snížení platů kvůli koronavirové krizi.

11:35 Kvůli pandemii koronaviru se 17. května nepojede Velká cena Francie silničních motocyklů, v níž se měli poprvé v sezoně představit jezdci MotoGP.

11:30 Fotbalisté Sparty se s vedením dohodli na snížení platů. Podle klubového webu půjde o 20 až 30 procent podle výše fixní části měsíční výplaty. Více čtěte ZDE.

11:11 Fotbalisté Benficy Lisabon rozšířili řady sportovců, kteří pomáhají v boji s koronavirem. Hráči mezi sebou vybrali peníze, za které se pro lisabonské nemocnice nakoupilo 51 tisíc roušek, 540 tisíc párů rukavic, 750 ochranných brýlí, 750 ochranných obleků nebo 200 bezkontaktních teploměrů.

10:55 Baseballové poháry se letos kvůli pandemii nového typu koronaviru neuskuteční. Evropská baseballová konfederace (CEB) všechny turnaje včetně Poháru mistrů, který se měl poprvé uskutečnit v Ostravě, zrušila.

„Aktuální situace v Evropě to prostě nedovoluje,“ uvedl v tiskové zprávě Petr Ditrich, šéf české asociace a první viceprezident CEB. Funkcionáři diskutovali o možném přeložení pohárů na podzim. „Proti sobě stály dva argumenty. Prvním bylo nerušit poháry, které mají dlouhou tradici, častěji delší než mistrovství Evropy a jako ve fotbale mají často i vyšší kvalitu. Nakonec převážilo praktické hledisko. Chtěli jsme dát prostor domácím soutěžím. Letošní kalendář bude každopádně zkrácený,“ konstatoval Ditrich.

10:20 Evropská fotbalová unie (UEFA) se kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru rozhodla dočasně zmírnit pravidla finanční fair play. Kluby tak nebudou muset při licenčním řízení před nadcházející sezonou 2020/2021 předkládat výsledky hospodaření.

„Vzhledem k nejistotě způsobené neočekávanou situací jsme se rozhodli pozastavit v licenčním řízení podmínky vztahující se k informacím o hospodaření klubů. Výjimka se však týká výhradně sezony 2020/2021,“ uvedla UEFA v prohlášení po středeční videokonferenci s generálními sekretáři všech 55 členských svazů.

9:42 Fotbalisté Lipska, mezi které patří i český reprezentační útočník Patrik Schick, jako další v bundeslize přistoupili na snížení platů. Dobrovolně se vzdali minimálně deseti procent, aby klubu pomohli se zmírněním ekonomických dopadů pandemie koronaviru.

„Vzhledem k situaci v jaké se nacházíme, je to pěkné a důležité gesto,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Markus Krösche. Lipsko neupřesnilo procento, o které budou hráčům výplaty během přerušení soutěží kvůli nákaze COVID-19 sníženy. Pouze uvedlo, že jde o dvouciferné číslo.

9:40 Ředitel cyklistické Tour de France Christian Prudhomme odmítl myšlenku, že by se nejslavnější závod světa v době koronavirové krize konal bez diváků. Doufá, že se „Stará dáma“ letos v létě pojede, i když možná v jiném termínu.

Francouzským médiím Prudhomme řekl, že zatím počítá s konáním Tour podle plánu 27. června až 19. července. „Všechno samozřejmě záleží na vývoji pandemie koronaviru,“ uvedl.

„Na názvu 'Tour de France' je nejdůležitější slovo 'Francie'. Hlavní je zdravotní situace v zemi. Já chci jedinou věc, a to, aby se Tour jela toto léto,“ uvedl Prudhomme. „Nejde tady o samotnou Tour. Ale kdyby se nekonala, znamenalo by to, že země je v katastrofálním stavu, což se snad nestane.“

9:18 McLaren jako první stáj formule 1 poslal zaměstnance na dovolenou a na tři měsíce snížil platy vedení i oběma jezdcům Landu Norrisovi a Carlosi Sainzovi. Britský tým tak učinil v rámci úsporných opatření poté, co začátek nové sezony na neurčito odložila pandemie koronaviru.

„Jde o krátkodobou ochranu pracovních míst, aby se naši zaměstnanci mohli po uklidnění situace vrátit k práci na plný úvazek,“ citovala agentura Reuters mluvčího McLarenu. Podle něj se povinné volno netýká asi 150 zaměstnanců, kteří se podílí na výrobě plicních ventilátorů pro britské nemocnice bojující s nákazou COVID-19.

8:41 Profesionální sportovci v Itálii nesmějí na oficiálních sportovištích trénovat minimálně do 13. dubna. Vyplývá to z nařízení vlády, jež ve středu prodloužila omezení pohybu v zemi kvůli nákaze koronavirem o dalších deset dnů.

8:25 Sportovnímu řediteli Ajaxu Amsterodam Marcu Overmarsovi se nelíbí záměr nizozemského fotbalového svazu dohrát přerušenou sezonu. Podle bývalého reprezentanta, který přirovnal vedení národního svazu a UEFA k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, by na prvním místě mělo být zdraví.

7:57 Bezprostředně po zrušení letošní travnaté sezony s vrcholem ve Wimbledonu ujistil hvězdný tenista Roger Federer, že si protáhne kariéru minimálně do příštího roku. Osmatřicetiletý Švýcar organizátorům svého oblíbeného turnaje v německém Halle potvrdil, že se na něm v roce 2021 představí.

7:42 Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Bernand Hinault dal do aukce jeden ze svých žlutých trikotů pro lídra závodu, aby získal prostředky na boj s koronavirem. Společně s ním věnoval do internetové dražby na eBay Arthur Vichot dres pro mistra Francie z roku 2016.

Pětašedesátiletý Hinault během kariéry v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století strávil ve žlutém trikotu na Tour de France 75 dnů. Do aukce dal ten z roku 1982, kdy se mu podařilo vítězné double Giro d'Italia-Tour.

Středa 1. dubna 2020

21:32 Kvůli odložení olympijských her v Tokiu o rok se v původním červencovém termínu roku 2021 neuskuteční Evropský olympijský festival mládeže v Banské Bystrici. Organizátoři by nejraději akci pro sportovce ve věku 14 až 18 let přesunuli na rok 2022.

21:04 Fotbalové soutěže v Rusku se kvůli pandemii koronaviru nebudou hrát minimálně do konce května. Přerušeny byly před dvěma týdny, kdy byla vyhlášena pauza do 10. dubna. Sezonu chce vedení ruské ligy dokončit.

„V současnosti nemáme v plánu soutěž předčasně ukončit,“ uvedl šéf ruské nejvyšší soutěže Sergej Prjadkin v prohlášení. Rusko patřilo mezi země, kde přerušili fotbalovou ligu až po dlouhém váhání. Osm kol před koncem vede tabulku Petrohrad o devět bodů před Krasnodarem.

20:24 Kouč fotbalistů Bournemouthu Eddie Howe se jako první z trenérů v anglické lize dobrovolně vzdal části platu během pandemie koronaviru. Osmnáctý celek tabulky tabulky uvedl, že jde o výrazné snížení. Podle listu The Guardian si Howe vydělá tři miliony liber (přes 93 milionů korun) ročně.

Se snížením platu souhlasili i Howeův asistent Jason Tindall, sportovní ředitel Richard Hughes a šéf klubu Neill Blake

19:49 Mezinárodní cyklistická unie dnes prodloužila kvůli pandemii koronaviru závodní přestávku do 1. června. Představitelé UCI po konzultaci se zástupci organizátorů, týmů a jezdců oznámili, že pauza se týká všech cyklistických disciplín a všech kategorií jezdců.

Sezona byla přerušena v polovině března po skončení zkráceného závodu Paříž-Nice, jenž se jel bez diváků. Následné závody byly zrušeny, včetně významných jarních klasik v Itálii, Belgii i Nizozemsku. Odloženo bylo také Giro d'Italia, jež mělo odstartovat 9. května v Budapešti. Prodloužení pauzy znamená například zrušení etapového závodu Critérium du Dauphiné ve Francii.

18:52 I když nepodstoupil test, je brankář fotbalistů Aston Villy Pepe Reina přesvědčen, že prodělal nákazu nemocí COVID-19. Sedmatřicetiletý španělský gólman na sobě pociťoval příznaky nového typu koronaviru a chvílemi se prý dusil. Uplynulé dny označil za nejhorší chvíle v životě.

„Asi před dvěma týdny jsem se začal cítit špatně. Byl jsem hodně unavený a ucítil jsem první symptomy viru. Horečka, suchý kašel a bolest hlavy, která nepolevovala,“ řekl Reina italskému listu Corriere dello Sport.

„Nejtěžší chvíle nastaly, když jsem nemohl dýchat, 25 minut se mi nedostávalo kyslíku. Byly to nejhorší okamžiky mého života. Nekonečné minuty strachu, jako by se mi zavřelo hrdlo,“ líčil Reina, který v Aston Ville hostuje z AC Milán.

18:12 Kvůli koronavirové pandemii se v červnu neodehrají dva zápasy baseballové MLB v Londýně. Na Olympijském stadionu, jenž je domovem fotbalistů West Hamu, se měly 13. a 14. června střetnout týmy Chicago Cubs a St. Louis Cardinals.

18:12 V době koronavirové krize odhalili na Ukrajině sázkařský podvod. Jednalo se o přípravné zápasy amatérských klubů z nižších lig, které se ale vzhledem k přerušení fotbalových soutěží nehrály. Případem se zabývá etická komise národního svazu.

Zápasy se údajně měly hrát 25. a 26. března ve městě na Berďansk na jihu země. K tomu se na falešné internetové stránce objevila pozvánka na další duely 29. května v centrální Kirovohradské oblasti.

Ukrajinský svaz přitom zastavil veškeré soutěže a zápasy už 18. března.

17:35 Fotbalová Zbrojovka Brno už prodala na imaginární zápas se Slavií na pomoc v boji s novým koronavirem vstupenky v hodnotě milion korun. Momentálně druholigový klub si dal za cíl virtuálně vyprodat někdejší slavný stadion za Lužánkami, kam v říjnu 1996 přišlo na zápas s Pražany 44.120 diváků, což je dosud nejvyšší návštěva v české lize.

Výtěžek z prodeje virtuálních lístků získá brněnská Fakultní nemocnice v Bohunicích na boj s nemocí COVID-19. Do akce se zapojila i Slavia. Podle brněnského klubu fanoušci koupili zatím pět tisíc lístků, které se prodávají za 200 korun.

17:24 Basketbalový klub Armex Děčín pomůže děčínské nemocnici při pandemii koronoviru příspěvkem ze vzpomínky na historicky první účast ve finále nejvyšší mužské soutěže z roku 2015. Fanoušci si mohou zakoupit vstupenku do virtuálního prostoru, který jim nabídne vzpomínky na cestu za stříbrnou medaili.

„Kdyby se teď mohl hrál basketbal, naše děti by mohly chodit normálně do školy a my bychom mohli žít bez omezení, asi bychom si na 5. výročí prvního finále na zimáku nevzpomněli. Situace se ale vyvinula jinak a čas na to si zavzpomínat je. A když je navíc na co vzpomínat, byla by škoda to neudělat,“ uvedl generální manažer Děčína Lukáš Houser v tiskové zprávě.

17:11 Slavný tenisový Wimbledon se letos neuskuteční. Pořadatelé z londýnského All England Clubu dnes travnatý grandslam kvůli pandemii koronaviru zrušili. Více čtěte ZDE>>>

16:31 Fanouškovské skupiny dvou běloruských fotbalových klubů chtějí kvůli hrozbě nákazy koronavirem bojkotovat zápasy. V Bělorusku se jako v jediné evropské zemi hrají profesionální fotbalové soutěže s diváky na tribunách.

Příznivci Šachtěru Soligorsk uvedli, že přestanou na zápasy chodit, „než nám epidemiologická situace umožní vrátit se do hlediště“. Národní svaz vyzvali, aby „sebral odvahu a zastavil ligovou soutěž, jako to udělali ve zbytku světa.“ Více čtěte ZDE>>>

16:30 Evropská fotbalová unie UEFA odložila kvůli pandemii nového typu koronaviru všechny červnové mezistátní zápasy. Hrát se mimo jiné mělo play off o postup na evropský šampionát, který byl už dříve přesunut na příští rok. Většina národních týmů včetně české reprezentace dosud neměla na červen určené konkrétní soupeře.

UEFA po dnešní videokonferenci s generálními sekretáři všech 55 členských zemí také prodloužila přerušení evropských pohárů - Ligy mistrů a Evropské ligy, a to až do dalšího oznámení. Výkonný výbor unie pak úplně zrušil květnové mistrovství Evropy fotbalistů do 17 let a červencové Euro hráček do 19 let.

15:30 Nákaza novým typem koronaviru se nevyhnula ani trojnásobnému mistru světa v závodech na ploché dráze Nickimu Pedersenovi. „Začal jsem kašlat, pak se přidaly bolesti hlavy a cítil jsem se velmi unavený. Potom jsem měl i průjem a pár dní slabou horečku,“ popsal na Instagramu. Vyjádřil ale obavy, že onemocněly i jeho partnerka a dcera, u kterých se rovněž projevily příznaky choroby.

15:15 Pro Turky je nezapomenutelný. Se 120 starty je stále rekordmanem v počtu reprezentačních startů. Nyní však bývalý brankář Barcelony Recber Rüstü (46) bojuje s koronavirem. Jeho stav začíná být kritický. „Zšedla mu kůže i ústa. Těžko se mu mluví,“ popsala manželovy útrapy jeho žena. Více čtěte zde »

Bývalý turecký brankář Recber Rüstü bojuje s koronavirem • Foto Pavel Lebeda / Sport

14:42 Dalším klubem, který se s hráči dohodl na snížení mezd, je basketbalový Nymburk. O kolik, klub neuvedl. „Za majitele i vedení jsme rádi, že k tomu všichni přistoupili pozitivně. Je vidět, že jim na budoucnosti klubu záleží. Potvrdilo se, že všichni táhneme za jeden provaz a že dobrá chemie v týmu se neprojevuje jen na hřišti,“ dodal.

14:06 Fotbalisté Baníku Ostrava budou dočasně pobírat o čtvrtinu menší platy. Vedení prvoligového klubu úsporným opatřením reagovalo na pandemii koronaviru. Více čtěte zde »

13:11 Mistrovství světa v plaveckých sportech by se mohlo kvůli kolizi s odloženou olympiádou posunout z příštího léta na přelom září a října 2021, nebo na květen až červen 2022. Tyto dvě varianty má podle agentury AP před sebou Mezinárodní plavecká federace (FINA), která oznámila, že by rozhodnutí mělo padnout do dvou týdnů.

12:57 Hokejovému klubu Admiral Vladivostok hrozí, že nebude moci nastoupit do příští sezony Kontinentální ligy. Ministerstvo sportu Přímořského kraje, jehož hlavním městem je právě Vladivostok, přesměrovalo finanční prostředky určené na podporu klubu na boj s pandemií koronaviru. Rozhodnutí se týká i tamního fotbalového týmu z druhé nejvyšší ruské soutěže.

12:45 Protože na skutečné zápasy NBA se v nejbližší době kvůli pandemii koronaviru nedostane, zámořská liga se chystá vrhnout do světa esportu a připravuje turnaj ve videohře NBA 2K20, ve které se utkají opravdoví aktéři basketbalové soutěže. Účastníků bude šestnáct, mezi nimi například hvězdný Kevin Durant z Brooklynu, který bude nasazenou jedničkou. K papírovým favoritům mají podle vstupního herního žebříčku patřit i dvojka Trae Young z Atlanty, trojku má Hassan Whiteside z Portlandu.

12:26 Sokolským jednotám kvůli omezením proti šíření koronaviru chybějí příjmy z pronájmů a v řadě případů také peníze za členské i oddílové příspěvky. U velkých jednot se jedná řádově o statisíce korun. Například Sokol Královské Vinohrady se v krizové situaci dostal do druhotné platební neschopnosti a musel začít propouštět.

12:13 V době přerušení nejlepší basketbalové ligy světa NBA dostanou fanoušci dárek v podobě dokumentu o nejlepším hráči všech dob Michaelu Jordanovi. Televize ESPN vyslyšela přání a s dvouměsíčním předstihem začne od 19. dubna vysílat první z deseti dílů seriálu The Last Dance (Poslední tanec), který mapuje poslední mistrovskou sezonu Chicaga Bulls.

11:48 Premier League a nižší anglické fotbalové soutěže budou na dnešním jednání s Asociací profesionálních fotbalistů usilovat o společnou dohodu v otázce odkladu výplat mezd. Návrh má klubům finančně pomoci v době pandemie koronaviru, která přerušila všechny soutěže v zemi. Informovala o tom BBC.

11:20 Kvůli pandemii koronaviru byl o víkendu odložen začátek domácí ligové sezony amerického fotbalu, vedení soutěže ale věří, že se stihne odehrát celá. Podle předsedy domácí asociace Filipa Hobzy by se mohlo začít v červnu.

10:44 Bývalý tenista Patrick McEnroe, mladší bratr legendárního bouřliváka Johna, se nakazil koronavirem. Třiapadesátiletý vítěz čtyřhry na grandslamovém French Open z roku 1989 informoval o svém pozitivním testu na sociálních sítích. Otestovat se nechal poté, co zhruba před deseti dny začal vnímat mírné příznaky nemoci. Nyní už se cítí v pořádku.

10:41 Mistrovství Evropy ve veslování se v červnu v Polsku kvůli pandemii koronaviru neuskuteční. Veslaři by v Poznani měli závodit v září nebo v říjnu.

10:22 Problémy spojené se zrušením soutěží kvůli pandemii koronaviru se nevyhnuly ani basketbalovému celku USK Praha. Podle generálního manažera Marka Kučery klubu od poloviny března vypadly příjmy od sponzorů a navíc přišel o možnost ucházet se o pořádání závěrečného turnaje Evropské ligy žen. Více čtěte zde<<<

10:16 Osm maďarských plavců a jeden trenér se nakazili koronavirem. O pozitivních testech informovala Maďarská plavecká federace s obavami, že další případy mohou přibývat. Vedle mistryně světa a Evropy Boglárky Kapásové, která o svém nakažení informovala jako první na sociálních sítích. Mezi nakaženými jsou také bronzový medailista z MS a ME Dominik Kozma, další člen bronzové kraulařské štafety z MS 2017 Richárd Bohus a Dávid Horváth, který byl ve stříbrné polohovkářské štafetě na loňském ME v krátkém bazénu.

10:10 Zatímco pandemie koronaviru způsobila zmatky a nejistoty v celosvětovém sportovním kalendáři, populární liga amerického fotbalu NFL své plány nemění. Viceprezident soutěže Jeff Pash v úterý ujistil, že se zářijovým začátkem všichni počítají, stejně tak se zápasy mimo území Spojených států amerických, tedy v Londýně a Mexiku.

9:58 Prodej vstupenek na letošní motocyklovou Grand Prix České republiky v Brně se dostal na minimum. ČTK a Českému rozhlasu Brno to řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). Podle ní promotérská společnost Dorna zastává stanovisko, že se závody v srpnu na Masarykově okruhu pojednou, jejich konání by ale mohla zhatit pandemie koronaviru a s tím přijatá opatření. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout do konce května. Podle Vaňkové je ve hře i jednání s Dornou o snížení zalistovacího poplatku. Ten nyní činí kolem 120 milionů korun.

9:14 Ve věku 68 let podlehl následkům nákazy koronavirem bývalý předseda fotbalistů Olympique Marseille Pape Diouf, který pomohl klubu získat v roce 2010 ligový titul. Mistrovský tým vybudoval během pětiletého působení v Marseille.

8:36 Fotbalisté v nizozemské lize včetně Michala Sadílka z Eindhovenu nebo Tomáše Necida z Haagu mají jistotu, že minimálně do 1. června soutěž obnovená nebude. Řekl to premiér Mark Rutte, jenž v úterý prodloužil opatření proti šíření koronaviru.

8:15 Vedení NHL prodloužilo všem hokejistům i členům realizačních týmů domácí karanténu zatím o devět dnů do 15. dubna. Pozitivně testováni na nemoc COVID-19 byli z NHL čtyři hráči.

7:02 UEFA projedná prostřednictvím videokonference se zástupci svých 55 členských zemí možnost dohrání fotbalové Ligy mistrů, Evropské ligy a národních soutěží, které byly přerušeny kvůli pandemii koronaviru.

6:22 Po řadě zrušených či odložených sportovních událostí dnes zřejmě stejný osud postihne i nejslavnější a nejstarší tenisový turnaj na světě Wimbledon. Začít má za tři měsíce 29. června, ale v době koronavirové pandemie není pravděpodobné, že by se mohl uskutečnit.

Úterý 31. března 2020

20:35 Inter Milán jako druhý klub Serie A přistoupil během pandemie koronaviru na snížení platu. Hráči i trenér Antonio Conte následovali mistrovský Juventus, jehož fotbalisté nebudou pobírat žádnou mzdu čtyři měsíce. Turínský klub spočítal, že tím ušetří 90 milionů eur.

20:16 Plány na obnovení profesionální basketbalové ligy v Číně CBA v polovině dubna vzaly prozatím za své. Vláda nejlidnatější země světa podle agentury AP kvůli přetrvávajícím obavám z pandemie koronaviru nařídila, aby všechny velké sportovní soutěže zůstaly na neurčito přerušené.

19:30 Londýnský starosta Sadiq Khan požádal o pomoc v boji s koronavirem místní fotbalové kluby, zejména z Premier League, ale i z druhé ligy. Zaslal jim dopis, zda by mohly uvolnit své lékaře i další zdravotnický personál a také dát k dispozici stadiony, tréninkové pozemky či parkoviště k vybudování polních nemocnic.

18:58 Předseda Mezinárodní automobilové federace (FIA) Jean Todt může do odvolání bez hlasování upravovat kalendář koronavirem narušené sezony. Vyplývá to ze změn pravidel, kterými chce vedení šampionátu rychleji a lépe reagovat na vývoj situace.

18:42 Odložené mistrovství světa v letech na lyžích v Planici se uskuteční ještě v tomto roce. Slovinští pořadatelé oznámili, že závodit se bude v druhé polovině prosince a světový šampion bude znám před Vánocemi. Konkrétní termín zveřejněn nebyl.

18:01 Fanoušci fotbalového klubu Borussie Mönchengladbach se originálně připravují na variantu, že německá liga se bude kvůli koronaviru dohrávat bez diváků. Začali vyrábět vlastní plastové podobizny v životní velikosti, které po restartu přerušené bundesligy umístí na tribuny. Navíc část peněz z výroby jde na charitu.

17:40 Světová fotbalová federace (FIFA) finančně podpoří národní svazy, kluby a hráče, jejichž příjmy utrpěly po zastavení téměř všech soutěží kvůli pandemii koronaviru. Další detaily FIFA, která může sáhnout do rezervního fondu s téměř třemi miliardami dolarů, zatím nezveřejnila.

17:26 Kanadský trenér Jaroslavle Mike Pelino je prvním nakaženým koronavirem z Kontinentální hokejové ligy, která byla předčasně ukončena před týdnem. Šedesátiletý kouč vedl v uplynulé sezoně i českého obránce Jakuba Nakládala a nyní se zotavuje doma v Kanadě, stejně jako jeho manželka.

17:13 Tenisový challenger Moneta Czech Open v Prostějově by se i letos mohl hrát během druhého týdne Roland Garros. Pořadatelé jednají o přesunutí turnaje na přelom září a října, kdy se má letos netradičně hrát i antukový grandslam.

16:29 Mistryně světa a Evropy v plavání Maďarka Boglárka Kapásová se nakazila koronavirem. Šestadvacetiletá závodnice na instagramu uvedla, že je bez příznaků nemoci. Čeká ji dvoutýdenní domácí karanténa.

15:20 Vedení hokejového Liberce se při pandemii koronaviru dohodlo s hráči a realizačním týmem na snížení platů. U některých jde o více než 50 procent.

15:05 Vedení brněnské Zbrojovky se s hráči dohodlo na dočasném snížení platů. „Jedná se o poměrné snížení platů hráčů a členů realizačního týmu, mnou počínaje, a je odvislé od výše platu. Kluci to jednohlasně podpořili a přistoupili na to dobrovolně, což je pro nás důležitý signál, že táhneme opravdu za jeden provaz. Hráči si uvědomují, jak je vážná situace a že je potřeba si dočasně utáhnout opasky,“ uvedl sportovní manažer Tomáš Požár. „Opatření platí do doby, než se opět začne hrát.“

14:35 Přestávka v první a druhé německé fotbalové lize kvůli koronaviru se protáhne minimálně do 30. dubna. Návrh svazu schválili zástupci 36 klubů.

14:27 Odkaz na koronavirus se pravděpodobně nějakým způsobem odrazí v zahajovacím ceremoniálu olympijských her v Tokiu, které začnou 23. července 2021. Pandemii, která byla příčinou bezprecedentního odložení této gigantické sportovní akce o jeden rok, chce reflektovat hlavní producent ceremoniálu Marco Balich.

„Myslím si, že olympijský ceremoniál, který sleduje celé lidstvo, bude muset nějak reflektovat, co se stalo, nebo na to odkazovat. Myslím, že kreativní tým se bude muset popasovat s tím, jak zpodobnit tuhle velmi krutou dobu,“ řekl Balich agentuře Reuters v telefonickém rozhovoru z Milána.

13:20 Americká ragbyová federace vyhlásila bankrot. Kvůli pandemii koronaviru musela 20. března přerušit své soutěže a přišla o značnou část příjmů, což ještě zhoršilo její špatnou finanční situaci.

Americký svaz doufá, že s pomocí světové federace se dokáže opět postavit ekonomicky na nohy. Plánovaná reorganizace by se podle agentury Reuters neměla nijak dotknout fungování reprezentačních týmů mužů a žen, které se připravují na olympijské hry v Tokiu.

13:05 Nymburští basketbalisté by měli spolu s dalšími čtvrtfinalisty dohrát Ligu mistrů na podzim formou turnaje Final Eight. Hrát se bude na jeden zápas.

12:30 Ženská tenisová asociace WTA pracuje na tom, aby měly hráčky po rozběhnutí sezony možnost vyššího výdělku z turnajů, a uvažuje o prodloužení letošního kalendáře. Chce tím pomoci profesionálkám z nižších pater žebříčku, které jsou zastavením sezony kvůli pandemii koronaviru nejvíce zasaženy, neboť jsou z velké části existenčně závislé na příjmech z prize money.

„WTA pilně pracuje s našimi turnaji na maximalizaci možnosti výdělků, až se profesionální tenisový okruh znovu rozjede. Uvažuje také o prodloužení aktuální sezony plánované na 44 týdnů, aby se mohlo konat více turnajů,“ uvedla WTA v prohlášení pro agenturu Reuters.

11:50 Slovenská hokejová liga bude nakonec po předčasném konci sezony kvůli pandemii koronaviru bez mistra. Banská Bystrica přišla o titul po zásahu svazu.

11:30 Ve vyhlášeném keňském středisku Iten zadrželi v pondělí dvanáct vytrvalců, kteří navzdory zákazu trénovali společně. Deset Keňanů a dva cizinci porušili omezení, která v této africké zemi platí kvůli šíření koronaviru.

Běžci skončili na policejní stanici, kde se za ně přimluvili zástupci místního atletického svazu. Uznali, že vytrvalci udělali chybu. Podle trenéra Elkanaha Ruta riskovali životy jiných atletů i veřejnosti.

11:05 Newcastle United je prvním klubem anglické fotbalové ligy, jenž v době koronavirové krize dočasně uvolnil všechny své zaměstnance s výjimkou hráčů. Ředitel klubu Lee Charnley informoval v pondělí pracovníky, že rozhodnutí padlo v zájmu budoucnosti klubu.

Newcastle tak napodobil druholigové kluby Birmingham City či Millwall, které poslaly na nucenou dovolenou většinu svých zaměstnanců s výjimkou hráčů A týmu a jeho trenérů.

10:15 Část Národního tenisového centra Billie Jean Kingové, kde se koná grandslamové US Open, se dočasně promění v nemocnici. V zastřešených prostorách areálu ve Flushing Meadows bude umístěno 350 lůžek, jež pomohou ulevit přeplněným newyorským nemocnicím v době koronavirové pandemie.

Americká tenisová asociace USTA původně plánovala, že areál zůstane otevřený pro veřejnost, které v něm umožní trénovat či hrát zápasy. Nakonec bude ale tenisové centrum uzavřeno a jeho část se změní v nemocnici. „Chceme pomoci. New York je náš domov, jsme v tom všichni společně,“ uvedl mluvčí USTA Chris Widmaier.

Dodal, že v kuchyních druhého největšího kurtu Louise Armstronga se denně uvaří 25.000 porcí jídla pro pacienty, dělníky, dobrovolníky a školáky.

10:00 Šéfové Fiorentiny a FC Turín nepovažují za pravděpodobné, že by se sezona italské fotbalové ligy dohrála. Serie A byla kvůli pandemii koronaviru přerušena před třemi týdny a její restart je v nedohlednu.

„Nejdříve řešme zdraví, až potom fotbal,“ řekl veřejnoprávnímu rozhlasu RAI majitel Fiorentiny Rocco Comisso. Itálie je co do počtu obětí nejhůře zasaženou zemí na světě, nemoci COVID-19 tam podle pondělních údajů podlehlo 11.591 lidí. „Uvidíme, kdy se budeme moci vrátit k tréninku. Ale je tu reálná možnost, že mistrovská sezona neskončí,“ uvedl Comisso.

9:14 Britský pilot McLarenu Lando Norris přijde kvůli sázce o vlasy. Loňský nováček formule 1 si musí oholit hlavu poté, co na streamovací platformě Twitch během hraní na počítači pomohl vybrat 12.000 dolarů (téměř 300.000 korun) na boj s koronavirem.

Dvacetiletý Norris o víkendu virtuálně závodil v hrách F1 2019, Rocket League a iRacing. Sledovalo ho při tom 136.000 lidí, kteří na jeho účtu překonali vytyčenou hranici 10.000 dolarů. „Díky všem, že jste vybrali přes 12 tisíc dolarů na boj proti COVID-19. Teď si ale budu musel ostříhat vlasy,“ napsal Norris na twitteru.

8:24 Česko-slovenská interliga házenkářek byla dvě kola před koncem kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončena. O případném sehrání českého play off bude svaz jednat se zástupci klubů. Tabulku společné soutěže vedl jasně Most, který už v únoru získal na prvním místě nedostižný náskok.

Na ukončení interligy, jež slouží jako základní část před národními boji o titul, se dohodly házenkářské svazy obou zemí. „V souvislosti s platnými rozhodnutími ústředních krizových štábů obou zemí a bez možnosti určení termínu uvolnění přechodu přes hranice i po uplynutí karantény v obou zemích došlo k ukončení MOL ligy v soutěžním ročníku 2019/2020,“ uvedl Český svaz házené.

7:45 Bývalý šéf Brazilské fotbalové federace José Maria Marin bude předčasně propuštěn z amerického vězení, kde si odpykává čtyřletý trest za úplatky. Sedmaosmdesátiletý funkcionář opustí federální věznici v Pensylvánii i kvůli riziku nákazy novým typem koronaviru.

Marin byl v roce 2018 odsouzen ke čtyřem letům vězení za přijímání úplatků výměnou za marketingová a vysílací práva na jihoamerické fotbalové soutěže. Ve vězení měl být do 9. prosince, po žádosti svých právníků se na svobodu dostane zhruba o osm měsíců dříve.

7:30 Golfový klub Augusta National, jenž hostí jeden z nejslavnějších světových turnajů Masters, věnuje dva miliony dolarů (téměř 50 milionů korun) na boj s koronavirem. Částku rozdělí rovnoměrně mezi místní univerzitu, která by díky tomu mohla provádět výrazně více testů, a charitativní organizaci pomáhající nejvíce ohroženým obyvatelům státu Georgia.

Pondělí 30. března 2020

21:57 Nešťastnou zprávu z Anglie obdržel o víkendu Karlos Vémola. Kvůli nákaze koronavirem totiž zemřel jeho šestasedmdesátiletý kamarád, trenér boxu Colin Webster. „Byl důvodem, proč k nám do klubu chodil Anthony Joshua,“ vzpomíná bojovník v rozhovoru pro deník Sport. A také vyzývá, aby si lidé tolik nestěžovali na současná omezení. Více čtěte ZDE>>>

21:17 Na golfovém okruhu European Tour se nezačne hrát dříve než v červnu. Dalším turnajem, který byl odložen kvůli pandemii koronaviru, se stalo Irish Open, plánované na 28. až 31. května. Nejbližší akcí v kalendáři je turnaj v marockém Rabatu, který se má hrát od 4. do 7. června.

20:53 Žádný z hokejistů Washingtonu nebyl pozitivně testován na koronavirus ani neměl příznaky nemoci COVID-19, i když byli Capitals ve stejné šatně jako infikovaní basketbalisté Utahu. Uvedl to generální manažer předloňského vítěze Stanley Cupu Brian MacLellan.

20:12 Po týdenní hospitalizaci byl trenér fotbalistů Galatasaraye Istanbul Fatih Terim propuštěn z nemocnice. Z nemoci COVID-19 se bude dál léčit v domácí karanténě. Šestašedesátiletý kouč v minulosti vedl i AC Milán či tureckou reprezentaci. Liga v Turecku je stejně jako ostatní fotbalové soutěže v Evropě s výjimkou Běloruska kvůli pandemii koronaviru přerušena. V nemocnici zůstává bývalý brankář turecké reprezentace Recber Rüstü, který se rovněž nakazil koronavirem. Podle médií musel být po hospitalizaci napojen na dýchací přístroj.

20:04 Aston Villa uloží disciplinární trest a pokutu svému kapitánovi Jacku Grealishovi, jenž nerespektoval vládní doporučení nevycházet během pandemie koronaviru z domova. Čtyřiadvacetiletý fotbalista se za sobotní návštěvu kamaráda omluvil. V britských médiích se objevily fotografie z nedělního rána, na nichž Grealish odchází na předměstí Birminghamu z místa menší dopravní nehody. Zda byl za volantem vozu, jenž narazil do dvou stojících aut, není jasné.

18:46 Generální sekretář České basketbalové federace Michal Konečný očekává, že po stanovení nového termínu olympijských her začne světová federace FIBA jednat s Mezinárodním olympijským výborem o náhradním termínu kvalifikace. Otazník visí nad mistrovstvím Evropy mužů, které má Česká republika příští rok v září spolupořádat. Původně měla česká reprezentace bojovat o místo na hrách na konci června v Kanadě. Olympiáda však byla kvůli pandemii koronaviru přesunuta na příští léto, což výrazně zamíchá se sportovní termínovou listinou příštího roku. „Stav kolem olympijské kvalifikace a EuroBasketu je zatím neměnný,“ uvedl Konečný v tiskové zprávě.

18:38 Poradce týmu formule 1 Red Bull Helmut Marko navrhoval uspořádání kempu, na němž by se jezdci stáje nakazili koronavirem a tím si v době přerušení sezony vybudovali imunitu. Vedení stáje myšlenku šestasedmdesátiletého Rakušana zavrhlo. „Máme čtyři jezdce formule 1 a osm nebo deset juniorů. Nápad byl takový, že je soustředíme na jedno místo, kde by mohli překlenout tohle poměrně mrtvé období,„ řekl Marko rakouské televizi ORF. „A pak by bylo ideální, kdyby přišla infekce, protože to jsou všechno mladí, silní a zdraví muži. Byli by následně dobře vybavení, až se to rozjede, na pořádně tvrdé mistrovství světa,“ dodal poradce týmu, za který jezdí Max Verstappen a Alexander Albon.

17:35 Problémy s financováním má Sport Park Liberec, jehož součástí je i multifunkční hokejová Home Credit Arena, v důsledku pandemie koronaviru. Do potíží se po zrušení naplánovaných akcí dostal kvůli tomu, že mu banka Sberbank v pátek s okamžitou platností ukončila čerpání provozního úvěru. Hokejový klub Bílí Tygři Liberec o tom informoval na svém facebookovém profilu. Více čtěte ZDE>>>

17:00 Do pomoci proti pandemii nového typu koronaviru se zapojil i projekt Kolo pro život. Organizátoři největšího domácího seriálu závodů horských kol pro širokou veřejnost uspořádali sbírku látek pro šití roušek a dnes 80 kilogramů tohoto materiálu předali Českému červenému kříži.

16:44 Vedení anglické fotbalové ligy vypracovalo plán na dohrání aktuální sezony, která se kvůli šíření onemocnění COVID-19 nebude hrát minimálně do 30. dubna. Zbylých 92 utkání by se mohlo uskutečnit bez diváků v tréninkových kempech v Londýně a střední Anglii v červnu a červenci a všechna by vysílala televize. Informoval o tom deník The Independent.

16:25 Fotbalista PSV Eindhoven Michal Sadílek věnoval 500 tisíc korun na boj proti koronaviru a z pomoci potřebným má větší radost než například z nákupu luxusních hodinek. Dvacetiletý záložník nebo obránce nechápe laxní přístup Nizozemců k současné situaci, přestože už nemoci COVID-19 v zemi podlehlo přes 800 lidí a více než 10 tisíc je nakaženo.

„Myslím, že se docela projevilo i to, že nejvyšší lidé v Holandsku k těm opatřením přistoupili docela pozdě. Teprve asi pět dní nazpátky vyšla zpráva, že lidé mají dodržovat rozestup 1,5 metru, když někam jdou. Ale někteří na to pořád neslyší. Potkám třeba skupinku deseti kluků, jak si jdou zahrát fotbálek a vůbec to neřeší. Je to docela smutné. A velký rozdíl oproti Česku, kde se většina lidí ta nařízení snaží dodržovat,„ uvedl Sadílek.

16:05 Český olympijský výbor (ČOV) považuje posunutí olympijských her takřka přesně o rok kvůli pandemii koronaviru za logické. Mimo jiné proto, že poskytne pořadatelům i sportovcům maximální možný čas na přípravu a nejméně ovlivní termínovou listinu. Léto podle ČOV vyhovuje i převážné většině sportovců. Japonští organizátoři dnes po dohodě s Mezinárodním olympijským výborem oznámili, že olympijské hry začnou příští rok 23. července a potrvají do 8. srpna.

15:29 Atletické mistrovství světa se kvůli odložené olympiádě uskuteční o rok později. Světová atletika jedná s pořadateli šampionátu v americkém Eugene o novém termínu v roce 2022. Původně se mělo v Oregonu závodit od 6. do 15. srpna 2021, ale toto období koliduje s novým termínem olympijských her 23. července až 8. srpna 2021.

15:00 Fotbalisté Barcelony se v době pandemie nového koronaviru vzdali 70 procent svých platů. Navíc přispějí na to, aby zaměstnanci klubu mohli nadále pobírat plnou mzdu. Hráči se na tom domluvili s vedením katalánského klubu tři dny poté, co první návrh na podobu škrtů nepřijali.

14:40 MŠK Žilina, jeden z nejúspěnějších klubů posledních let a sedminásobný mistr, se dostal do likvidace. Informaci přinesl sport.sk, podle nějž dostala většina kádru hromadnou výpověď a od 1. dubna si hráči mohou hledat jiné angažmá. Více čtěte ZDE.

13:22 Odložené olympijské hry v Tokiu se příští rok uskuteční ve stejném termínu, podle médií se MOV a organizátoři shodli na zahájení 23. července.

13:11 Brazilský fotbalista Neymar odmítl, že by po návratu do vlasti nedodržoval nařízenou izolaci. Osmadvacetiletý hvězdný útočník Paris St. Germain vzbudil rozruch dvěma fotkami na instagramu, na nichž je vidět s několika přáteli na hřišti pro plážový volejbal. Podle hráčova mediálního týmu šlo o osoby, které Neymara doprovázely na cestě z Francie do Brazílie a jsou s ním v karanténě.

13:10 Legendární etiopský vytrvalec Haile Gebrselassie věnoval bezmála 50.000 dolarů (asi 1,2 milionu korun) na boj s koronavirem ve své vlasti. Podpořil nově zřízený vládní výbor, který shromažďuje finanční prostředky a materiál pro přípravu na nouzovou situaci v druhé nejlidnatější africké zemi. Ve stomilionové Etiopii je aktuálně 21 potvrzených případů koronaviru.

11:40 Imaginární fotbalový zápas na podporu boje proti pandemii nového koronaviru uspořádá i Sigma Olomouc. Fanoušci si ode dneška mohu kupovat vstupenky na fiktivní utkání s Realem Madrid, s nímž Hanáci před 28 lety remizovali doma 1:1. Výtěžek půjde do Fakultní nemocnice Olomouc na nákup ochranných pomůcek proti nemoci COVID-19.

Sigma vyzvala fanoušky, aby se pokusili přiblížit tehdejší rekordní návštěvě 14.213 diváků. Příznivci si mohou virtuální vstupenku kupovat v síti Ticketportal měsíc, jednotná cena je 100 korun. Zapojit se mohou i firmy a organizace, počet lístků není omezen.

11:05 Samotné Japonsko podle prvních odhadů bude stát odklad olympijských her 641 miliard jenů (v přepočtu asi 147 miliard korun). Uvedl to Kacuhiro Mijamoto, profesor ekonomie univerzity Kansai, který se specializuje na ekonomický dopad her. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ale upozornil, že odložení budou muset zaplatit všichni aktéři. V Japonsku počítají ztráty hoteliéři, problémy s kontrakty řeší lokální sponzoři a potíže čekají řadu dalších.

10:21 Přestože fotbalisté Tottenhamu během pandemie nového koronaviru nemohou do svého tréninkového centra, o přípravu s Josém Mourinhem úplně nepřijdou. Londýnský celek od dneška zařadil hráčům do domácích individuálních plánů živé video tréninky s portugalským koučem a jeho asistenty.

8:32 Marcus Smart je dalším basketbalistou NBA, který se uzdravil z nemoci COVID-19. Rozehrávač Bostonu Celtics odevzdal pozitivní test na koronavirus před dvěma týdny a měl minimální příznaky. O tom, že se vyléčil, informoval v neděli na sociálních sítích.

8:25 Daniel Křetínský, šéf fotbalové Sparty a spolumajitel Czech News Center, měl pozitivní test na koronavirus. Oznámil to v rozhovoru pro E15 a Blesk. Od poloviny března je v izolaci, téměř žádné příznaky nemoci necítil.

8:20 Fotbalové soutěže v Evropě stojí, ale to se netýká Běloruska. Tamní fotbalová liga dál vesele běží, sobotní minské derby dokonce sledoval vyprodaný stadion. Více čtěte ZDE.

Neděle 29. března 2020

20:27 Celkem 300 tisíc korun mezi sebou v Prostějově vybrali bývalí i současní sportovci a manažeři s cílem podpořit boj proti koronaviru. Na daru pro místní nemocnici se podíleli například bývalý tenisový reprezentant Jiří Novák, jeho současný daviscupový kolega Jiří Veselý nebo basketbalista Lukáš Palyza. Společně s nimi věnoval peníze také sportovní manažer Miroslav Černošek.

„Mně ten nápad přišel od prvního okamžiku velice dobrý. V současné situaci, kdy se lidi musí semknout, jsem byl od první chvíle připraven jakkoli přispět,“ řekl České televizi Veselý, který věnoval 50 tisíc korun stejně jako někdejší pátý hráč světa Novák a daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil.

19:41 Práce na stavbě nové haly hokejového klubu New York Islanders musely být kvůli opatřením proti šíření koronaviru zastaveny. Na aréně v Belmont Parku se pracuje od září a první zápasy NHL měla hostit od sezony 2021/22. Zatím není jasné, zda nucená odstávka plánovaný termín ohrozí. V New Yorku od pátku platí nařízení, podle nějž se musejí zastavit veškeré stavební projekty, které nejsou zásadně důležité. New York je v USA nejhůře postiženou částí pandemií koronaviru, do soboty tu úřady evidovaly více než 52.000 nakažených.

19:29 Mezinárodní federace stolního tenisu (ITTF) odvolala kvůli pandemii koronaviru a cestovním omezením až do konce června všechny mezinárodní turnaje. Hrát se tudíž nebude ani mistrovství světa družstev v jihokorejském Pusanu, pro které se hledá nový termín. V Koreji se o týmové tituly mělo bojovat od 21. do 28. června. ITTF na svém webu přislíbila, že nové datum šampionátu oznámí v příštím týdnu.

18:46 Americká golfová série PGA Tour hodlá podpořit nosiče holí, kteří při přerušení sezony kvůli šíření koronaviru přišli o práci. Ti, kteří se dostanou do finančních potíží, mohou požádat PGA o pomoc ze zvláštního fondu.

17:37 Fotbalista Tottenhamu Son Hung-min odcestoval navzdory šířící se nákaze koronaviru ve Velké Británii se svolením klubu z Londýna do Koreje. Sedmadvacetiletý útočník vyrazil domů do Asie z vážných osobních důvodů. Povolení k odjezdu do Nizozemska dostal i Steven Bergwijn, jehož manželka má těsně před porodem. V Koreji, která hlásí zhruba 10.000 nakažených koronavirem, ho čeká povinná dvoutýdenní karanténa. Jednu už má přitom Son Hung-min za sebou: čtrnáct dní v izolaci musel strávit i poté, co se z vlasti vrátil po operaci zlomené ruky v únoru do Británie.

16:35 Bývalý španělský fotbalový reprezentant José Luis Capón zemřel po nákaze koronavirem ve věku 72 let. Někdejší obránce Atlética Madrid s klubem dvakrát vyhrál ligový titul a jednou Španělský pohár. V roce 1974 pomohl týmu do finále PMEZ, v němž Atlético až v opakovaném duelu v Bruselu podlehlo Bayernu Mnichov.

16:28 Sportovci ve spolupráci s umělci ve Španělsku vybrali díky benefičnímu koncertu na boj s pandemií koronaviru přes půl milionu eur. Čtyřhodinová akce prostřednictvím sociálních sítí, kterou zorganizoval tamní fotbalový svaz, vynesla na nákup zdravotních pomůcek 665.000 eur, tedy 18,2 milionu korun.

16:09 Červnové mistrovství Evropy v raftingu na Lipně a v Roudnici nad Labem se neuskuteční. Šampionát pro čtyřčlenné a šestičlenné týmy se měl konat od 8. do 13. června, Svaz vodáků České republiky ale rozhodl kvůli pandemii koronaviru o jeho zrušení. O pořadatelství se chtějí Češi ucházet znovu v budoucnu.

15:46 Bývalý profesionální mistr světa v boxu Lukáš Konečný se uzdravil z onemocnění COVID-19, které způsobuje nový typ koronaviru. Dvojnásobný bronzový medailista z amatérského světového šampionátu oznámil prostřednictvím sociální sítě, že má za sebou dva kontrolní testy s negativním výsledkem.

„Jsem tedy vyléčen. Všem děkuji za podporu,„ vzkázal 41letý Konečný. V diskusi pak přiblížil, že se chce v týdnu ještě pro jistotu podrobit testu na protilátky, a upřesnil průběh nemoci: “Jeden den mi bylo hůře, ale jinak zdravej.„

14:58 Fotbalista Dallasu Zdeněk Ondrášek je zklamaný z přístupu Američanů v době pandemie nového typu koronaviru. Přestože USA evidují nejvíce případů nemoci COVID-19 na světě, Ondrášek si myslí, že je to lidem jedno a například do parku chodí nyní častěji než obvykle. Proto by ho nepřekvapilo zhoršení situace, která na něj doléhá i psychicky, jelikož po přerušení sezony má pocit, že fotbal nehrál rok a ne teprve tři týdny. Více čtěte ZDE>>>

14:23 Fotbalový klub Atalanta Bergamo z jedné z nejvíce zasažených oblastí koronavirem má osm nakažených zaměstnanců. Řekl to šéf týmu z Lombardie Antonio Percassi. Město zasáhla pandemie obzvlášť tvrdě, zdrojem bleskového šíření nákazy byl podle epidemiologů i únorový zápas Ligy mistrů mezi Atalantou a Valencií. Do Milána na něj dorazilo z Bergama na 45 tisíc fanoušků. Kdo z členů klubu měl pozitivní test, neupřesnil, podle dřívějších informací je z hráčů nemocný brankář Marco Sportiello.

13:40 Fotbalový klub AS Řím se rozhodl první zápas po skončení pandemie koronaviru věnovat lékařům a dalšímu zdravotnickému personálu, který s nákazou bojuje. V rámci akce “Hrdinové„ jim daruje pět tisíc lístků a navíc na jejich podporu založil fond, kde se už podařilo vybrat víc než půl milionu eur.

Pomoci se rozhodl také trenér Interu Milán Antonio Conte. Bývalý trenér Juventusu nebo italské reprezentace spolu s manželkou zakoupili a věnovali dvanáct laptopů nemocným studentům medicíny hospitalizovaným v turínské nemocnici Regina Margherita. Ti tak díky počítačům budou moci pokračovat ve studiu i během pobytu v nemocnici.

13:16 Druhý nejvýše postavený muž ve vedení NHL Bill Daly i přes rychle se šířící pandemii koronaviru v USA věří, že sezona NHL bude dohrána, a to dokonce v plném rozsahu. Jeho víru posílilo i úterní rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru (MOV) o odložení olympijských her v Tokiu. Pro NHL se tím uvolnila významná porce vysílacího času televize NBC v červenci a srpnu.

NHL přerušila základní část 12. března, stojí tak již dva a půl týdne. A podle všeho ještě hodně dlouho stát bude. Zástupce komisionáře Garyho Bettmana ale zůstává optimistou. “Myslím, že s postupem času jsme zjistili, že lze přes léto využít ještě o něco větší prostor, než jsme se původně domnívali. A to i s ohledem na to, abychom byli připraveni na další sezonu a odehráli její základní část celou,„ prohlásil Daly.

11:45 Nejlepší současný boxer Anthony Joshua se svým promotérem poděkovali zdravotníkům v první linii za nasazení v boji s koronavirem a pozvali některé z nich zdarma na své zápasy. Zástupce hvězdného Brita Eddie Hearn upřesnil, že na každý galavečer včetně titulového souboje šampiona těžké váhy Joshuy rozdá mezi lékařský personál vždy 200 vstupenek.

11:30 Japonskou tenisovou hvězdu Naomi Ósakaovou zklamalo odložení olympijských her v její rodné zemi na příští rok, rozhodnutí ale jednoznačně podpořila a chápe ho. Dvaadvacetiletá bývalá světová jednička a současná desátá hráčka žebříčku je jednou z tváří tokijské olympiády. Hry se nemohou v původním termínu uskutečnit kvůli pandemii koronaviru, která podle aktuálních statistik celosvětově vykazuje už přes 660.000 případů nákazy a na 31.000 obětí nemoci COVID-19.

10:16 Brankář Vegas Golden Knights Robin Lehner má za to, že NHL už se letos hrát nebude. Co mu na pandemii koronaviru nejvíce vadí? Více čtěte ZDE>>>

Robin Lehner otevřeně promluvil o koronaviru. Má za to, že NHL se letos už hrát nebude. • Foto profimedia.cz

10:05 Bývalý brankář turecké fotbalové reprezentace Recber Rüstü se nakazil koronavirem a skončil v karanténě v nemocnici. Na sociálních sítích o tom v sobotu informovala manželka někdejšího gólmana Barcelony nebo Fenerbahce.

9:54 Nákaza novým typem koronaviru se nevyhnula ani majiteli newyorských sportovních velkoklubů, hokejových Rangers a basketbalových Knicks. Miliardář James Dolan byl pozitivně testován na nemoc COVID-19, ale jak uvedli Knicks v prohlášení, projevují se na něm jen slabé příznaky onemocnění, nebo vůbec žádné. Dodali, že Dolan je v domácí izolaci a může se bez problémů věnovat byznysu.

9:00 Trenér ukrajinské fotbalové reprezentace Andrej Ševčenko přirovnal pandemii koronaviru k výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986. Bývalý útočník AC Milán také označil lékaře, sestry a další zdravotnické pracovníky za skutečné hrdiny.

“Bydlím na okraji Londýna a už jsem doma zavřený deset dní,„ poukázal Ševčenko v rozhovoru pro Sky Sport Italia na situaci ve Velké Británii, kde si nákaza COVID-19 zatím vyžádala 17 tisíc nakažených a tisíc mrtvých. “Musíme doufat, že se všechno brzy zlepší. A respektovat nařízení vlády, zůstat doma a nechat lékaře pracovat. Oni, zdravotní sestry a dobrovolníci jsou opravdoví hrdinové,„ dodal.

Andrej Ševčenko přirovnal pandemii koronaviru k výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986. • Foto Profimedia.cz

8:30 Zatímco se svět obává vysoce nakažlivé nemoci COVID-19 a umírají na ni denně tisíce lidí, běloruský prezident Alexandr Lukašenko uspořádal v Minsku hokejový amatérský turnaj. Chtěl ukázat, že koronavir není hrozba. Bělorusko je také jedinou zemí v Evropě, kde se stále hraje nejvyšší hokejová i fotbalová liga.

8:00 Předseda UEFA Aleksander Čeferin se obává, že pokud se fotbalové soutěže nepodaří obnovit do konce června, zůstanou nedohrané. Evropské ligy včetně pohárů byly pozastaveny kvůli pandemii koronaviru, zatímco mistrovství Evropy bylo odloženo na příští rok.

7:52 Prodloužení sezony formule 1 až do ledna by mohla být jedna z možností, jak zachránit sezonu mistrovství světa v době koronavirové krize. Řekl to šéf stáje Ferrari Mattia Binotto, dalšími opatřeními by mohlo být ji dříve zmiňované zkrácení závodních víkendů jen na dva dny či zhuštění závodů.

Sobota 28. března 2020

21:29 Ani ruská volejbalová liga už se kvůli pandemii koronaviru nedohraje a po dnešním rozhodnutí sezona předčasně skončila i Heleně Havelkové. Jednatřicetiletá zkušená smečařka, která před rokem pomohla Dynamu Moskva ke zlatému hattricku a nyní s týmem nedohrála semifinále, se stihla jedním z posledních letů vrátit domů.

„Bylo to za vteřinu dvanáct,“ řekla Havelková z Liberce, kde je v rodinném kruhu v dobrovolné karanténě už pár dnů. V minulé sezoně v dresu Dynama přidala do své bohaté sbírky po Itálii, Polsku i Turecku další ligový titul, vyhrála také Ruský pohár i Superpohár, ale sen v podobě triumfu v Lize mistrů si nesplnila.

O posledních dnech Heleny Havelkové před návrate čtěte ZDE.

19:50 Aleš Matějů je pro ukončení Serie A. I když by to pro jeho Brescii znamenalo sestup. Více čtěte ZDE.

19:08 V kádru hokejistů Colorada Avalanche se objevil druhý případ hráče nakaženého novým typem koronaviru. Klub jméno nezveřejnil, pouze oznámil, že hráč je v domácí izolaci. V NHL se ví dohromady o čtyřech případech, další dva pocházejí z týmu Ottawy.

Klub z Denveru v prohlášení uvedl, že všichni, kdo přišli s hráčem do blízkého kontaktu, byli informováni a zůstávají v karanténě, kterou dříve nařídilo vedení ligy. Žádný další hokejista ani člen realizačního týmu podle klubu nevykazuje příznaky nemoci COVID-19.

Ve čtvrtek vedení Colorada, v němž působí i brankář Pavel Francouz a útočník Martin Kaut, oznámilo první případ nákazy. Nejmenovaný hráč se podle klubu už zcela zotavil.

17:14 Pátek 15. května je podle pořadatelů Tour de France posledním možným dnem, kdy se rozhodne o konání nejslavnějšího cyklistického závodu. Právě Tour je jedním z posledních velkých letních závodů či soutěží, které mají kvůli pandemii koronaviru zatím nejistý osud. Začít by měla 27. června.

Starostové měst, přes která má třítýdenní „Stará dáma“ vést, nesouhlasí s návrhem francouzské ministryně sportu Roxany Maracineanuové, že jednou z možností je Tour uspořádat bez diváků. I kvůli těmto ohlasům pořádající společnost ASO dnes stanovila termín pro finální rozhodnutí.

16:20 Také druhý závod domácího šampionátu v motokrosu musel být kvůli pandemii koronaviru odložen. V Lokti nad Ohří se mělo jet 26. dubna, západočeští pořadatelé nyní budou s promotérem seriálu Richardem Gironim hledat jiný termín.

„Datum závodu bude upřesněno po ukončení opatření vlády ČR ohledně pořádání sportovních akcí. Doufáme, že se nám podaří odstartovat 31. května v Opatově, ale v současné chvíli není nic jisté,“ uvedl web šampionátu czechmx.cz.

15:17 Portál iSport.cz získal zprávu, kterou na kluby rozeslala Ligová fotbalová asociace. Body v ní vycházejí ze čtvrteční videokonference, které se zúčastnili zástupci UEFA, Asociace evropských klubů a European Leagues. Pracovní skupina v ní nabízí konkrétní postup, co s rozehranými soutěžemi, a co s příští sezonou, podmíněno je to samozřejmě postupným uvolňováním vládních opatření kvůli pandemii koronaviru. Více čtěte ZDE.

13:18 Novým typem koronaviru se nakazil také íránský diskař Ihsan Hadádí, stříbrný olympijský medailista z Londýna 2012 a šestinásobný asijský šampion. S odvoláním na asijská média o tom informoval web Světové atletiky.

13:05 Uruguayský fotbalový svaz zareagoval na hrozící ekonomickou krizi, způsobenou pandemií koronaviru, dočasným propuštěním všech trenérů. Úsporné opatření se nevyhnulo ani hlavnímu kouči reprezentace Óscaru Tabárezovi. V platnost vstoupí od 1. dubna.

Podle uruguayských médií se rozhodnutí svazu dotkne zhruba čtyř stovek lidí. Funkcionáři ale ujistili, že všichni propuštění trenéři, které svaz zaměstnával, budou dostávat příspěvek v nezaměstnanosti.

12:20 Sezona severoamerické Major League Baseball se kvůli pandemii koronaviru nejspíš notně protáhne a mohla by skončit až v prosinci. Majitelé klubů se v pátek dohodli s hráčskou unií, že se budou snažit odehrát všechny plánované zápasy.

Podle agentury AP to v současné době znamená, že finálová série bude zřejmě mnohem blíž k Vánocům než k tradičnímu říjnovému Halloweenu. Loni získali baseballisté Washingtonu Nationals titul 30. října.

11:26 Velšská ragbyová unie nabídla pro potřeby boje s pandemií koronaviru stadion v Cardiffu, který se promění v polní nemocnici pro 2000 pacientů. Funkcionáři dali Principality Stadium k dispozici tento týden a práce v aréně už naplno běží.

11:23 Fotbalový Zlín jako třetí klub v české lize kvůli dopadům pandemie nového typu koronaviru dočasně sníží platy. Hráči, realizační tým i management budou po dohodě s vedením tři měsíce brát o 30 procent nižší mzdu.

Zlín následoval Jablonec a Mladou Boleslav, které oznámily dočasné snížení platů v úterý. Hráči středočeského klubu budou pobírat půl roku o 20 procent nižší mzdu, Jablonečtí neuvedli, o jakou část platů půjde a jak dlouho opatření potrvá.

Zlín jako třetí klub v české lize kvůli dopadům pandemie nového typu koronaviru dočasně sníží platy. • Foto Dominik Bakeš (Sport)

10:33 Přední český biker Kristian Hynek pomáhá během tréninku na kole, když v rámci akce „Jedeme k těm, kteří jedou dál“ rozváží polévku. Vozí ji zdarma těm, kteří nemají čas a mnohdy ani sílu si pro jídlo dojít - pracovníkům odběrových míst, kteří pomáhají v boji s koronavirem.

10:15 V australské fotbalové lize evidují po přerušení soutěže prvního nakaženého hráče koronavirem. Pozitivní případ dnes ohlásil tým Newcastle Jets. Jméno postiženého fotbalisty klub nezveřejnil, uvedl jen, že je i s celou rodinou v karanténě. Ostatní hráči mužstva mají zatím jen pečlivě sledovat svůj zdravotní stav.

10:10 Předseda organizačního výboru olympijských her v Tokiu Joširo Mori zpochybnil možnost, že by se odložené soutěže pod pěti kruhy uskutečnily v jarních měsících. Funkcionář je přesvědčen, že se bude závodit přibližně ve stejné době, v níž se olympiáda měla konat letos, než byla kvůli pandemii koronaviru odložena na příští rok. Řekl to v rozhovoru pro japonskou televizi.

10:00 Zrušení sezony kvůli pandemii koronaviru může mít pro basketbalový klub z Nymburka obrovské následky, které se podle generálního manažera Ondřeje Šimečka projeví zejména v následujících sezonách. Středočeský celek se kromě očekávaného omezení podpory od sponzorů připravuje i na variantu, že bude muset s hráči jednat o snížení smluv. A počítá také s možností, že bude zrušena Liga mistrů, která mohla být pro klub vítanou finanční injekcí.

9:03 Sprinterské veterány Justina Gatlina a Asafu Powella odložení olympijských her neodradilo. Ačkoliv jsou daleko ve čtvrté dekádě života, plánují v Tokiu i příští rok závodit. A Američan Gatlin, kterému bude v únoru 2021 39 let, dokonce věří, že může zabojovat o své druhé olympijské zlato.

8:20 Útočník Barcelony Luis Suárez se zapojil do boje s pandemií koronaviru v rodné Uruguayi alespoň na dálku prostřednictvím hmotné pomoci potřebným. V první várce fotbalista připravil a zaplatil 500 balíků naplněných potravinami a hygienickými pomůckami, které dostanou potřebné rodiny ve čtvrti Casavalle v uruguayské metropoli Montevideu.

„Není zač děkovat. Tohle je to nejmenší, co můžu udělat, abych svým krajanům pomohl,“ řekl Suárez, jenž se momentálně zotavuje po lednové operaci menisku v pravém koleni a je zavřený v karanténě ve Španělsku. V dalších dnech bude s financováním balíčků v chudších částech města pokračovat.

Sobota 28. března 2020

21:40 Fotbalista Dortmundu Marco Reus s manželkou založili sbírku na pomoc malým a středním firmám ve vestfálské metropoli, které jsou zasaženy dopady koronavirové krize. Kapitán Borussie pojmenoval nový projekt „Pomoz svému rodišti“ a na úvod společně s ženou přispěl částkou půl milionu eur (13,7 milionu korun).

21:21 Také fotbalisté Schalke 04 se vzdají části platů a prémií, aby v době pandemie koronaviru podpořili klub a jeho zaměstnance. Opatření má trvat zatím do 30. června, připojí se také představenstvo a realizační tým. Měsíčně půjde o částku v „milionové výši“, oznámil klub z Gelsenkirchenu na svém webu.

„Znamená to cenný příspěvek k zajištění likvidity klubu a pomůže to k zabezpečení a stabilitě Schalke 04 coby jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu Gelsenkirchen,“ uvedl klub, jehož počet spolupracovníků dosahuje čísla 600. „Korona se týká bohužel každého z nás, proto je důležité, že si navzájem pomáháme a navzájem se podporujeme. Hráči jsou si vědomi velké zodpovědnosti a vyjádřili se solidárně. To je úžasná známka loajality,“ konstatoval sportovní ředitel Jochen Schneider.

21:20 Slavný oblouk nad stadionem ve Wembley se dnes večer rozzářil barvami italské trikolóry jako připomínka přípravného duelu mezi Anglií a Itálií, který musel být kvůli pandemii koronaviru zrušen. Oba týmy měly vzájemným utkáním zahájit přípravu na mistrovství Evropy, které už bylo mezitím rovněž odloženo na příští rok.

„Nemůžeme dnes být spolu na hřišti, ale stojíme při sobě a jsme jednotní v této těžké době,“ tweetoval anglický fotbalový svaz u fotografie rozzářeného stadionu v zelené, bílé a červené barvě. Nad vchodem do Wembley navíc svítil italský nápis: „Jsme rozděleni, ale jsme spolu. Forza Italia.“

19:41 Sedm stájí formule 1 sídlících ve Velké Británii nabídlo zemi technologickou podporu v boji s koronavirem. V rámci projektu Boxová ulička poskytnou pomoc při výrobě a vývoji stále více potřebných dýchacích přístrojů. Do aktivity, ke které vyzvala v minulých dnech britská vláda, se pod heslem „Společně proti koroně“ zapojily týmy Mercedes, Red Bull, Racing Point, Haas, McLaren, Renault a Williams.

19:31 Semifinálové zápasy německého fotbalového poháru budou kvůli pandemii koronaviru odloženy. Původně se mělo hrát 21. a 22. dubna, vedení německého svazu dnes ale vzhledem k situaci oznámilo jejich přesunutí na zatím neurčený pozdější termín.

18:51 Basketbalisté Utahu i další zaměstnanci klubu nakažení koronavirem se uzdravili a už nemusí být dál v izolaci. Oznámili to zástupci Jazz. Právě první pozitivní test pivota Rudyho Goberta vedl 11. března k přerušení NBA, následně se infekce prokázala i u jeho spoluhráče Donovana Mitchella.

18:42 I kdyby současná pandemie nového koronaviru neumožnila dohrát zbytek sezony italské fotbalové ligy, podle šéfa svazu Gabrieleho Graviny bude stoprocentně vyhlášen nový mistr. Momentálně nejvíce počítá s tím, že se přerušená soutěž dokončí nejpozději do 30. července.

17:38 Ofenzivní záložník Paulo Dybala, který je jedním ze tří fotbalistů Juventusu Turín s potvrzenou nákazou novým typem koronaviru, připustil, že se u něj velmi silně projevily příznaky nemoci. Těžce se mu dýchalo a po pěti minutách byl unavený. Nyní se ale už argentinská ofenzivní hvězda „Staré dámy“ cítí lépe a snaží se začít s tréninkem.

17:15 Měl teploty, kašlal. Myslel si, že nastydl při jízdě na kole. Omyl. Ladislav Vízek je jedním z lidí, kterým vyšel pozitivní výsledek na nemoc COVID 19. Co je ale nejdůležitější, legendárnímu fotbalistovi už je lépe. Atak koronaviru zvládne. „Není to nic příjemného. Neskutečně protivný bacil. Chvíli je vám dobře, pak zase zle. Všem nemocným z celého srdce přeju, ať se uzdraví,“ upřímně vzkazuje v rozhovoru pro iSport.cz. Také popisuje, jak se nakazil a že se mu dostává podpory od svých blízkých kamarádů – zetě Vladimíra Šmicera i Ivana Haška. Více čtěte ZDE>>>

16:43 Kvůli pandemii koronaviru byla zrušena evropská olympijská kvalifikace ve sportovní střelbě z puškových a pistolových zbraní, která se měla konat v květnu v Plzni. Na tamní armádní střelnici Dukly Plzeň v Lobzích se mělo bojovat od 20. do 24. května o poslední volná místa pro účast na olympijských hrách v Tokiu. Český střelecký svaz (ČSS) rozhodl o zrušení soutěže kvůli nejistému vývoji situace v Evropě.

16:05 Golfistky využily přeložení olympijských her a mění termín majoru Evian Championship. Francouzský turnaj byl v plánu od 23. července, ale po dohodě americké LPGA a evropské LET se uskuteční 6. až 9. srpna.

15:50 Mistrovství světa horských kol se kvůli pandemii koronaviru v červnu v Albstadtu neuskuteční. Němečtí pořadatelé a UCI hledají náhradní termín.

14:45 Mezi sportovní hvězdy pomáhající vlastními prostředky v boji s koronavirem se zařadil i tenista Novak Djokovič. Milion eur, tedy více než 27 milionů korun, věnoval rodnému Srbsku na nákup plicních ventilátorů a dalších zdravotních pomůcek. Již dříve podobnou sumu daroval ohroženým rodinám ve Švýcarsku Roger Federer, finančně se snaží pomoci třeba i Španěl Rafael Nadal.

14:30 Basketbalový klub Fenerbahce Istanbul potvrdil, že u jednoho hráče a tří zaměstnanců byla odhalena nákaza koronavirem. O Jana Veselého by jít nemělo.

13:35 Elitní spurtér Fernando Gaviria se zotavil z nákazy koronavirem a po čtyřech týdnech opustil nemocnici v Abú Zabí. Onemocněl během závodu elitního seriálu WorldTour Kolem Spojených arabských emirátů a den po týmovém kolegovi Maximu Richezeovi může také zamířit domů.

12:50 Nižší házenkářské soutěže v Česku kvůli koronaviru skončily. Podle vyjádření svazu byl ročník anulován bez určení postupujících a sestupujících týmů; svaz si vyhradil právo ve výjimečných případech rozhodnout o zařazení klubu do jiné soutěže. O osudu mužské extraligy, ženské interligy a obou Českých pohárů se rozhodne do 15. dubna.

12:45 Po olympijské kvalifikaci boxerů v Londýně se zdvojnásobil počet účastníků nakažených koronavirem. Ke třem Turkům přibyli tři členové chorvatské výpravy. Z boxerů měli pozitivní test tři, zbývajícími nakaženými jsou trenéři.

Ve čtvrtek oznámil turecký svaz, že nemoc COVID-19 mají dva sportovci a jejich kouč. Dnes Chorvaté informovali o jednom nakaženém boxerovi a dvou trenérech. O letenky do Tokia usilovalo před dvěma týdny v Copper Areně na 400 reprezentantů včetně šesti Čechů, nikdo z nich proti soupeři z Turecka či Chorvatska neboxoval.

11:54 Fotbalisté v Brazílii dostali v době pandemie koronaviru třítýdenní placené volno. Hráči z první až čtvrté ligy se mají klubům znovu hlásit 20. dubna, soutěže by se pak mohly znovu rozběhnout na začátku května.

11:53 Premier League, nejlepší klubová světa, je z důvodu šíření nákazy koronavirem přerušená do 30. dubna. Co bude dál? Čtěte ZDE

11:52 Zatímco v některých klubech i sportovních organizacích přistoupili po zastavení soutěží kvůli koronaviru na snížení platů, Australané propustili většinu zaměstnanců fotbalového svazu. Generální ředitel FFA James Johnson dnes v prohlášení oznámil, že výpověď dostalo 70 procent lidí, aby federace zůstala solventní.

11:50 Organizátoři atletické Diamantové ligy odložili další květnové mítinky ve Stockholmu, Neapoli a Rabatu. Upravený kalendář roku 2020 zveřejní později.

10:54 Italský ministr sportu Vincenzo Spadafora pochybuje, že by nejvyšší italská fotbalová liga mohla po přerušení znovu začít od 3. května. K těmto úvahám podle něj vedly až příliš optimistické předpovědi. Opětovný start sportovních soutěží závisí podle Spadafory na vývoji šíření nákazy nového typu koronaviru.

„Prognózy, že by se sportovní soutěže mohly rozběhnout na přelomu dubna a května, byly až moc optimistické s ohledem na současný vývoj zdravotní nouze,“ řekl Spadafora v rozhovoru pro televizi Rai.

10:29 Vedení fotbalistů Barcelony sníží hráčům a realizačnímu týmu platy, aby tím zmírnilo ekonomické dopady přerušení nejvyšší španělské ligy kvůli šíření nového typu koronaviru. Katalánský celek o tom informoval na webu. Podle deníku Marca hráči první návrh klubu na podobu škrtů neschválili. (Více čtěte ZDE)

Jako první se části platu vzdali hráči Atlética Madrid po dohodě s klubovým vedením. Přesná výše ale není známa. K podobnému kroku se chystá i Valladolid. Hráči a trenéři však podle médií přistoupí na snížení mzdy jedině v případě, že sezona předčasně skončí.

10:13 Po hokejové NHL oznámila snížení platů svých zaměstnanců také basketbalová NBA. Základní mzdy zkrátila o 20 procent zhruba stovce pracovníků s nejvyššími příjmy v době, kdy je liga přerušena kvůli pandemii koronaviru.

Podle ESPN opatření v NBA vstoupila v platnost okamžitě. Vedení NHL snížilo platy o čtvrtinu s účinností od 1. dubna.

10:10 Je těžká doba, musí to pochopit i hráči… Koronavirová epidemie zapříčinila přerušení FORTUNA:LIGY a má dopad na ekonomiku prvoligových fotbalových klubů v Česku. Proto některé z nich, v čele s Jabloncem a Mladou Boleslaví, přišly za hráči (ale i trenéry a členy realizačních týmů) s návrhem na snížení platů. Jak to chodí konkrétně? Čtěte ZDE

10:07 Naděje na brzký začátek čínské fotbalové ligy zasáhl zákaz vstupu cizinců do země, který vláda vyhlásila ve snaze zamezit dalšímu šíření koronaviru. Do Číny se tak podle agentury Reuters nedostanou ani zahraniční fotbalové hvězdy.

Čínské týmy se tento týden vrátily k tréninku. Start nejvyšší soutěže, která měla původně začít 22. února, je však stále nejasný. Nyní se hovoří o konci dubna nebo počátku května.

08:54 Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta se již plně zotavil z nákazy koronavirem. Dva týdny po pozitivním testu a v den svých 38. narozenin oznámil, že v pořádku je i jeho rodina. Španělský kouč byl prvním z Premier League s nemocí COVID-19, poté byla anglická liga 13. března přerušena.

„Už jsem zcela v pořádku, nemocný jsem se cítil jen pár dnů. Byl to pro mě normální virus,„ řekl Arteta pro klubový web. „Tři čtyři dny jsem měl zvýšenou teplotu, suchý kašel a bolelo mě na hrudi,“ popsal typické příznaky.

08:20 NHL má třetího pozitivně testovaného hráče na koronavirus a podle prohlášení Colorada se jeho nejmenovaný hokejista již zotavil. Předtím se nakazili dva hráči Ottawy. NHL je přerušená od 12. března, do konce základní části v té době zbývaly zhruba tři týdny. Nyní jsou v karanténě všichni hráči NHL zatím do 6. dubna.

Vedení týmu Colorado Avalanche, v němž působí i dva Češi brankář Pavel Francouz a útočník Martin Kaut, ve čtvrtek oznámilo, že infikovaný hokejista měl mírné příznaky a od začátku symptomů byl v domácí izolaci. Nyní už je zcela zdráv.

Čtvrtek 26. března 2020

22:03 Basketbalista Christian Wood z Detroitu, jenž byl jako jeden z prvních hráčů NBA pozitivně testován na koronavirus, oznámil, že se infekce zbavil. Čtyřiadvacetiletý hráč Pistons, u něhož se nákaza prokázala 15. března, se podle svého manažera cítí výborně a zcela zdráv.

21:50 Při jednání MOV se sportovními svazy se podle AFP dohodlo, že ti sportovci, kteří už se na OH do Tokia kvalifikovali, budou mít své místo jisté i příští rok.

21:25 První jednání pracovní skupiny Mezinárodního olympijského výboru s představiteli 33 sportovních federací o novém termínu olympijských her v Tokiu nepřineslo žádný konkrétní výsledek. Podle vyjádření prezidenta mezinárodní federace stolního tenisu Thomase Weikerta pro agenturu SID by se funkcionáři měli na novém datu odložených her shodnout do tří týdnů. Při hledání nového termínu olympijských her se musejí zohlednit často protichůdné preference sportovních federací. Silné slovo budou mít majitelé televizních práv, od nichž má MOV většinu příjmů.

20:45 Fotbalisté Atlétika Madrid se jako první ve španělské lize vzdali části platu, aby v krizi vyvolané pandemií koronaviru klubu finančně ulevili. K úsporným opatřením se přidali i členové trenérského týmu čtvrtfinalisty Ligy mistrů. Rozhlasové stanici Marca to oznámil předseda klubu Enrique Cerezo. „Přišli jsme s tím (návrhem) za nimi. Všichni dobře vědí, co se tu kolem děje, takže s tím neměli žádný problém,“ řekl Cerezo. Jak velké části platu se fotbalisti a členové realizačního týmu vzdali, ale funkcionář neprozradil.

18:35 Slavný automobilový závod 500 mil v Indianapolis změnil poprvé od války termín. Místo 24. května se kvůli pandemii koronaviru pojede až 23. srpna.

18:25 Jihoamerická fotbalová konfederace CONMEBOL nabídla klubům hrajícím Pohár osvoboditelů a Jihoamerický pohár výplatu až 60 procent prémií za účast předem. Chce jim tak v době přerušení soutěží kvůli pandemii koronaviru pomoci zůstat solventní.

17:45 Tenista Rafael Nadal vyzval španělské sportovce, aby se finančně zapojili do boje proti pandemii koronaviru. Společně s basketbalistou Pauem Gasolem z Milwaukee přišel s iniciativou na podporu Červeného kříže. „Cíl je jasný, vybrat 11 milionů eur na pomoc 1,35 milionu lidí. Věříme, že se připojí celý španělský sport. Pau a já už jsme přispěli a věříme, se postaráte o to, aby tohle bylo naše největší vítězství,“ prohlásil šampion.

17:15 Kluby zámořské basketbalové ligy WNBA si letos budou kvůli pandemii koronaviru vybírat hráčky virtuálně. Vedení soutěže oznámilo, že termín draftu 17. dubna dodrží, ale basketbalové naděje, fanoušci ani novináři se na jednom místě nesejdou. Komisionářka ligy Cathy Engelbertová jména vybraných hráček oznámí na obrazovce televizní stanice ESPN, zatím jen není jasné, zda z domova nebo z kanceláře. První volbu bude mít každopádně New York Liberty.

16:28 Fotbalový Real Madrid dál pomáhá v boji proti koronaviru. Španělský velkoklub dočasně přeměnil svůj stadion Santiago Bernabéu na centrální sklad se zdravotnickým materiálem. Real se dohodl s nejvyšší sportovní radou, že větší množství ochranných pomůcek a dalšího vybavení bude uskladněno na jednom místě, aby se ve španělské metropoli usnadnila a urychlila distribuce potřebných věcí lékařům a dalším lidem ze zdravotnictví.

16:17 Mistr světa a evropský šampion v hodu diskem Piotr Malachowski odložil kvůli touze doplnit medailovou sbírku o olympijské zlato rozlučku s kariérou, kterou si naplánoval na zářijový Memoriál Kamily Skolimowské. Než ale zahájí přípravu, podrobí se operaci kolena. „Učinil jsem dvě důležitá rozhodnutí. Budu trénovat na olympijské hry v roce 2021, a abych se mohl připravovat na sto procent a byl opravdu silný a nebezpečný soupeř, podstoupím operaci pravého kolena. Bude to pro mě velmi složité, ale doufám, že se vrátím silnější,“ citoval Malachowského web Evropské atletiky.

15:36 Basketbalistka Julia Reisingerová se před uzavřením hranic kvůli pandemii koronaviru na poslední chvíli stihla ze Španělska vrátit do České republiky. Vedení Valencie ji přitom do posledního okamžiku přemlouvalo, aby zůstala, že situace s nákazou COVID-19 není tak vážná.

14:29 Stávající smlouvy fotbalistů a trenérů s kluby by podle návrhu Světové fotbalové federace FIFA měly být prodlouženy do konce sezon, které byly odloženy kvůli pandemii koronaviru. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na zatím neschválený návrh FIFA, podle něhož by měly být upraveny i přestupové termíny.

14:06 Letošní 107. ročník cyklistické Tour de France by se mohl jet kvůli pandemii koronaviru bez diváků. Uvedla to francouzská ministryně sportu Roxana Maracineanuová. Zdůraznila ale, že jde jen o jeden z možných scénářů pro nejslavnější cyklistický závod světa a na nějaké konkrétní rozhodnutí je ještě brzy.

11:54 Sezona elitním silničním motocyklistům podle očekávání nezačne ani v Jerezu. Závod plánovaný na 3. května byl kvůli pandemii koronaviru odložen na neurčito. V královské kubatuře MotoGP tak odpadl již čtvrtý závod a vzhledem k rostoucímu počtu obětí nemoci COVID-19 dojde s největší pravděpodobností v kalendáři mistrovství světa brzy k dalším změnám.

11:51 Všichni členové týmu formule 1 McLaren se po dvoutýdenní karanténě v Austrálii vrátili domů. Původně se v Melbourne připravovali na začátek sezony, ale když se jeden ze zaměstnanců britské stáje nakazil koronavirem, byla úvodní Grand Prix zrušena. Později s globálním rozšířením nákazy bylo odvoláno nebo zrušeno dalších sedm závodů mistrovství světa.

11:31 Ve věku 79 let zemřel ve středu v Sao Paulu trenér brazilských reprezentantů v šermu Gennadij Mjakotnych a lékaři mají podezření, že příčinou úmrtí byla nákaza koronavirem. Uznávaný ruský kouč, jehož specializací byl fleret, si podle brazilských médií stěžoval v úterý na příznaky typické pro onemocnění COVID-19, na doporučení lékařů ale zůstal doma. Za několik hodin se jeho stav zhoršil a posléze zemřel ve voze rychlé záchranné služby. Testy na koronavirus by měly být vyhodnoceny v pátek.

11:13 Předseda italského fotbalového svazu Gabriele Gravina věří, že navzdory pandemii koronaviru se podaří v létě dohrát Serii A. Jednou z variant je podle něj prodloužení sezony až do července, nebo dokonce až do srpna.

10:12 Předseda MOV Thomas Bach prohlásil, že olympijské hry by nemusely být v létě, ale už v jarních měsících. V dubnu nebo květnu by v Japonsku nebylo takové vedro jako na přelomu července a srpna, kdy měla být olympiáda letos.

10:00 Majitel Ludogorce Razgrad, jehož fotbalisty od ledna trénuje někdejší kouč Plzně a české reprezentace Pavel Vrba, se uzdravil z nákazy koronavirem. Padesátiletý Kiril Domušjev o tom informoval na internetových stránkách bulharského klubu.

9:27 Vedení NHL odložilo kvůli pandemii koronaviru slavnostní vyhlášení cen i draft, které se měly konat v červnu. Nový termín obou akcí zatím není jasný.

9:22 Šachový Turnaj kandidátů v Jekatěrinburgu byl kvůli opatřením proti šíření koronaviru přerušen. Výsledky sedmi odehraných kol zůstávají v platnosti, pokračovat se bude v novém termínu. Mezinárodní šachová federace (FIDE) to oznámila na své webové stránce.

8:50 Fotbalový reprezentant Michal Sadílek pošle na Moravu půl milionu korun, aby pomohl v boji s koronavirem. Záložník PSV Eindhoven peníze rozdělí mezi nemocnici v Uherském Hradišti, kde se narodil, a uzavřené město Uničov. Více čtěte ZDE.

8:43 Boxerský šampion těžké váhy Anthony Joshua se dobrovolně uchýlil do domácí izolace, poté co se v minulých dnech setkal s princem Charlesem. K preventivnímu opatření se třicetiletý profesionální mistr světa rozhodl po zveřejnění informace, že následník britského trůnu se nakazil koronavirem.

„AJ je doma a řídí se doporučením vlády. Daří se mu dobře a všem postiženým přeje rychlé uzdravení,“ řekl listu Daily Mail mluvčí držitele mistrovských pásů organizací WBA, IBF a WBO.

Anthony Joshua se dobrovolně uchýlil do domácí izolace, poté co se v minulých dnech setkal s princem Charlesem. • Foto Facebook

8:22 Prvním nakaženým tenistou z okruhu ATP je nadějný Brazilec Thiago Seyboth Wild, který před necelým měsícem získal v Santiagu de Chile premiérový titul. Dvacetiletý hráč o tom informoval na sociálních sítích.

„Dnes jsem dostal výsledek o nemoci COVID-19. Měl jsem asi deset dnů příznaky, horečku a cítil se slabý, ale už je to mnohem lepší,“ oznámil Seyboth Wild, předloňský vítěz juniorky na US Open.

8:01 Na nedávné olympijské kvalifikaci boxerů v Londýně, která se jako jedna z mála sportovních událostí v době pandemie koronaviru konala, se nakazili tři účastníci turecké výpravy. Předseda tureckého svazu Eyüp Gözgec řekl listu The Guardian, že měli pozitivní test dva boxeři a trenér. Obvinil proto Mezinárodní olympijský výbor z nezodpovědného jednání, protože soutěž nezrušil.

7:13 Kapitán Toronta John Tavares napsal fanouškovské obci i zaměstancům Maple Leafs krásný dopis. Olympijský šampion a vítěz Světového poháru v něm apeloval, aby lidé toto období využili ve svůj prospěch a strávili kvalitní čas s rodinou a svými milovanými. Také vyzval k častému mytí rukou a poděkoval zdravotníkům i dalším přestavitelům první linie boje s koronavirem.

Středa 25. března 2020

21:26 FIFA zvažuje změnu data letního přetupního období. V jednání má být jeho odložení, případně prodloužení.

21:03 O osudu nejslavnějšího tenisového turnaje Wimbledonu se rozhodne v příštím týdnu. Pořadatelé oznámili, že svolali mimořádné zasedání a zároveň připustili, že odložení a případně i zrušení je možné.

20:24 Hokejisté prvoligového Vsetína budou brát v březnu plnou výplatu a v dubnu v průměru polovinu příjmu. Uvedl to na klubovém webu sportovní manažer Radim Tesařík a popřel, že by klub rozdal při současné situaci po předčasném ukončení soutěže kvůli pandemii koronaviru hráčům hromadné výpovědi.

19:55 Fotbalista Michal Sadílek přispěje na boj s pandemií nového koronaviru půlmilionem korun. Český reprezentant do 21 let, jenž působí v nizozemském PSV Eindhoven, věnuje částku nemocnici v Uherském Hradišti a městu Uničov, které patří do uzavřené oblasti v Olomouckém kraji. ROZHOVOR s Michalem Sadílkem čtěte ZDE>>>

18:41 Hokejisté Komety Brno se na dnešním jednání s majitelem a trenérem Liborem Zábranským dohodli, že finančními ústupky pomohou klubu v chodu v době očekávaných ekonomických ztrát při pandemii koronaviru. Zástupci týmu uvedli, že chtějí svým přístupem vrátit Kometě to, jakým způsobem se klub k hráčům dosud choval. VÍCE ZDE>>>

18:03 Starosta Bergama Giorgio Gori označil únorový zápas fotbalové Ligy mistrů mezi Atalantou a Valencií v Miláně za biologickou bombu. O tom, že ostře sledovaný duel byl pravděpodobně spouštěčem rychlého šíření nového typu koronaviru, již dříve hovořil italský imunolog. V Itálii i Španělsku již nemoci COVID-19 podlehly tisíce lidí a právě provincie Bergamo je nejhůře zasaženým místem v zemi. VÍCE ZDE>>>

17:25 Fotbalové asociaci ČR jen vinou zrušených či odložených zápasů národního týmu kvůli pandemii nového typu koronaviru vznikly finanční ztráty v řádech vyšších desítek milionů korun. Další budou odvislé od toho, jak se bude situace okolo nemoci COVID-19 dál vyvíjet. FAČR už sáhla k razantním úsporným opatřením a například sníží odměny pro ty, kteří pracují v režimu home office. VÍCE ZDE>>>

16:52 Atletická Zlatá tretra se uskuteční až 8. září. Původně se měl největší český mítink konat na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích 22. května, kvůli pandemii koronaviru se ale ostravští pořadatelé dohodli s vedením Světové atletiky na náhradním termínu. ČTK o tom informoval manažer mítinku Alfons Juck.

15:16 Španělská fotbalová federace (RFEF) nabídla zdravotnickým složkám pro boj s pandemií koronaviru ubytovací zařízení národního týmu a část personálu. Klubům chce zase kvůli přerušení soutěží poskytnout finanční pomoc. Informovala o tom agentura Reuters. „Hotel reprezentačního mužstva je k dispozici jako nemocnice či jako místo pobytu pro zdravotníky. Nabízíme i pomoc psychologů a fyzioterapeutů,“ řekl předseda RFEF Luis Rubiales na tiskové konferenci.

15:12 Tenisová legenda Roger Federer se připojil ke sportovcům, kteří se rozhodli finančně přispět na boj s pandemií koronaviru. Švýcarský tenista věnoval společně s manželkou Mirkou milion švýcarských franků (asi 26 milionů korun) na pomoc ohroženým rodinám ve své vlasti. „Všichni teď prožíváme náročné časy a nikdo by neměl zůstat stranou,“ uvedl osmatřicetiletý rekordman v počtu grandslamových titulů. „Náš příspěvek je jen začátek. Doufáme, že nás budou další následovat a podpoří rodiny, které to potřebují,“ napsal Federer na twitteru.

15:02 České házenkářky by zbytek kvalifikace o postup na prosincové mistrovství Evropy mohly odehrát turnajovým formátem na jednom místě. Play off o postup na světový šampionát mužů v příštím roce by se pak mohlo posunout až do července. V tiskové zprávě o tom informoval výkonný výbor evropské federace EHF, které kvůli pandemii nového koronaviru prodloužila přerušení soutěží na duben i květen. Zároveň nastínila kalendář, kdy by se mohly zápasy ovlivněné nemocí COVID-19 odehrát.

14:35 Krasobruslařský svaz sčítá finanční ztráty způsobené zrušením mistrovstvím světa i dalších akcí. Navíc v minulých dnech a týdnech jeho funkcionáři zažívali velké komplikace při snaze dostat české závodníky ze zahraničí zpět domů. Šlo například o tým Harmonia, který se ještě v polovině března zúčastnil juniorského mistrovství světa v synchronizovaném bruslení ve Velké Británii.

14:28 Úterní odložení olympijských her v Tokiu na příští rok znamenalo pro českého dráhového cyklistu Tomáše Bábka zároveň automatické prodloužení kariéry. Právě blížící se léto vyhlížel dlouhodobě jako její vrchol. Moc toužil - a nadále touží - po olympijské medaili. Podobně jako ostatní si ale nyní hlavně přeje, aby co nejdříve skončilo období nejistoty a mohl tak co nejlépe využít rok přípravy navíc, který se před ním odložením her otevřel.

13:32 Pražský půlmaraton se letos uskuteční v neděli 6. září, oznámili pořadatelé. Závod naplánovaný na 28. března byl odložen kvůli šíření koronaviru.

13:30 Hvězda NBA Karl-Anthony Towns prožívá současnou situaci opravdu těžce. Jeho matka Jacqueline Cruz musela být kvůli komplikacím po nakažení koronavirem uvedena do kómatu. Pivot Minnesota Timberwolves se s tím svěřil ve svém šestiminutovém videu, které umístil na Instagram a několikrát musel bojovat se slzami. „Je důležité, aby si svět uvědomil, jak vážné to je. A co se vlastně děje,“ řekl Towns. (VÍCE čtěte ZDE <<<)

13:19 Světový okruh v plážovém volejbalu přišel kvůli koronaviru o dva turnaje nejvyšší pětihvězdičkové kategorie. V srpnu se nebudou hrát majory ve Vídni ani v Hamburku.

13:17 Pro dvojnásobného olympijského vítěze ve veslování Olafa Tufteho zřejmě bude odložení her v Tokiu na příští rok znamenat konec kariéry. Někdejší norský rival Ondřeje Synka to připustil v rozhovoru pro list VG. „Nemám chuť tuhle kapitolu teď uzavírat. To bych zahodil čtyři roky. Ale kdybych se musel rozhodnout dneska, musel být říct ne. Tak, jak to je, už nemůžu dál pokračovat,“ řekl Tufte, jenž chtěl v Tokiu startovat v párové čtyřce.

13:02 Kromě reprezentačního áčka si na první sraz v roce 2020 musí počkat i fotbalová jednadvacítka. V pátek měla v Řecku hájit první místo v kvalifikační skupině o EURO, ale koronavirová krize odložila hit na Krétě přinejmenším do června. UEFA zároveň hledá nový termín pro mistrovství Evropy, aby se časově nekrylo s odloženým EURO dospělých (nově 11. června až 11. července 2021). (VÍCE čtěte ZDE<<<)

11:56 Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach připustil, že se odložené hry v Tokiu nemusejí nutně konat v létě. Při telefonické konferenci s novináři zdůraznil, že hledání nového termínu bude vyžadovat oběti a kompromisy od všech zúčastněných.

„Naším posláním je zorganizovat olympiádu a naplnit sny sportovců,“ řekl Bach. Zatím je jisté jen to, že se odložený sportovní svátek bude konat nejpozději v létě 2021, v úvahu ale připadají i jarní měsíce.

11:32 Fotbalisté Realu Madrid se spojili v boji proti koronaviru a společně budou financovat vypravení charterového letu, který do Španělska dopraví zdravotnický materiál. Letadlo objednané ve spolupráci s UNICEF by mělo v Madridu přistát v pátek, ochranné pomůcky a další vybavení pak budou rozděleny místním nemocnicím. V rozhovoru pro stanici Antena 3 o tom informoval kapitán Realu Sergio Ramos.

11:26 Přestože se čínské fotbalové týmy vrátily tento týden k tréninku, start tamní nejvyšší soutěže, která měla původně začít 22. února, je zatím stále nejasný. Kvůli pozitivnímu testu Marouanea Fellainiho na koronavirus po jeho návratu do Číny liga možná nezačne ani v polovině dubna, jak se předpokládalo.

11:08 Pražský maraton se 3. května nepoběží. Očekávanou zprávu, která byla nevyhnutelná vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru, dnes oznámili na facebooku pořadatelé. Hledají nový termín pro jediný maraton ve svém seriálu RunCzech. Měl by být na podzim.

10:58 Plochodrážní Grand Prix Polska, která měla otevřít letošní seriál mistrovství světa, byla odložena. Původně se mělo jet ve Varšavě 16. května, polská vláda ale kvůli pandemii koronaviru zakázala do odvolání konání jakýchkoli venkovních akcí. Novým provizorním termínem pro závod je 8. srpen.

10:56 Vícebojařský mítink v Götzisu se letos neuskuteční. Tradiční soutěž, kterou pětkrát ovládl Roman Šebrle a v roce 2001 na ní jako první desetibojař pokořil hranici devíti tisíc bodů, pořadatelé kvůli pandemii koronaviru zrušili. Atleti měli v Rakousku závodit 30. a 31. května.

10:40 Vedení Kontinentální hokejové ligy rozhodlo vzhledem k vývoji pandemie koronaviru o zrušení zbytku sezony. Gagarinův pohár tak nepozná vítěze. Soutěž byla minulý týden v úterý přerušena před startem čtvrtfinálových duelů do 10. dubna. Vedení ligy původně uvažovalo o dokončení play off třeba i v červnu a červenci, ale nakonec od tohoto nápadu ustoupilo. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

10:20 Odklad olympijských her v Tokiu moderní pětibojaře nepřekvapil. S velkým napětím teď ale budou čekat, jak mezinárodní federace UIPM případně upraví kvalifikační kritéria. Kvůli koronaviru už byl zrušen celý seriál Světového poháru a mistrovství světa odloženo na září nebo říjen.

10:02 Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach požádal sportovce o pochopení a shovívavost s možnými škrty a přesuny při přípravě přeložených olympijských her v Tokiu. Na odložení největšího sportovního svátku kvůli současné pandemii koronaviru se v úterý Bach dohodl s japonskými organizátory a zástupci vlády, OH se budou konat příští rok.

„Nemůžu vám slíbit ideální řešení, ale mohu slíbit, že uspořádáme ty nejlepší možné olympijské hry,“ řekl Bach v pětiminutovém videovzkazu sportovcům na YouTube.

9:35 Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková plánovala letos po olympiádě v Tokiu přerušení kariéry a mateřství. Po úterním rozhodnutí o přeložení her kvůli koronaviru na příští rok ale tyto plány změnila. Spolu s Barborou Hermannovou se pokusí na olympiádu kvalifikovat.

„Momentálně trochu vstřebávám fakt, že je olympiáda opravdu odložená. Doufala jsem v to, že se nám kvalifikace do Tokia podaří, že se nám Tokio podaří, a pak jsem měla v plánu založit rodinu,“ uvedla Nausch Sluková z Los Angeles v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která hráčky zastupuje.

8:57 Zatímco pro mnohé sportovce znamenalo odložení olympijských her v Tokiu na příští rok těžkou ránu, světový rekordman v běhu na 400 metrů Wayde van Niekerk nad úterním rozhodnutím MOV zajásal. Jihoafrický běžec se totiž více než dva roky potýkal s vážným zraněním kolena a nový termín her mu dá možnost dostat se do lepší formy.

Olympijský šampion z Ria a dvojnásobný mistr světa se vážně zranil na podzim 2017 při charitativním zápase v ragby. Závodit znovu začal až letos v únoru.

08:20 Zápas mezi elitními boxery těžké váhy Tysonem Furym a Deontayem Wilderem se kvůli koronaviru v červenci neuskuteční. Novým termínem bude asi říjen.

08:12 Japonská fotbalová liga odložila kvůli pandemii koronaviru znovuzahájení soutěže o další měsíc. Podle nového plánu by se elitní J-League, která je přerušená od konce února, měla znovu rozběhnout 9. května.

Podle původních předpokladů se mělo začít hrát 3. dubna. Výkonný výbor ale po dnešním jednání tuto variantu opustil. Až v pozdějším termínu na přelomu dubna a května se k zápasům vrátí i nižší soutěže v Japonsku.

07:46 Fotbalista Barcelony Lionel Messi věnoval milion eur (asi 27,7 milionu korun) na boj s koronavirem. Příspěvek argentinské hvězdy bude rozdělen mezi nemocnici v Barceloně a další lékařské zařízení v Messiho vlasti. Messi tak navázal na trenéra Manchesteru City Pepa Guardiolu, španělský kouč věnoval už v úterý stejnou částku.

Úterý 24. března 2020

21:40 Brankář Atalanty Bergamo Marco Sportiello měl pozitivní test na koronavirus. Počet potvrzených případů mezi fotbalisty italské ligy tak stoupl na 15. V týmu z Lombardie, která je nejhůře postiženou oblastí v Itálii, je ale prvním nakaženým hráčem.

21:11 Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola rozšířil řadu sportovních osobností, které se rozhodly pomoci v boji s koronavirem. Španělský kouč daroval milion eur (asi 28 milionů korun) na nákup ochranných pomůcek pro nemocnice v Katalánsku.

Devětačtyřicetiletý Guardiola se rozhodl pomoci skrze charitativní nadaci lékařské fakulty v Barceloně, která o jeho daru informovala na svém webu. Bývalý kouč Bayernu Mnichov v katalánském klubu v minulosti působil jako hráč i trenér. Celkem s ním získal devět titulů a třikrát s Barcelonou vyhrál Ligu mistrů.

20:43 Vedení NHL přistoupí s účinností od 1. dubna ke zkrácení mezd zaměstnancům v administrativě elitní severoamerické hokejové ligy o 25 procent. Podle informací agentury Bloomberg by se škrty měly dotknout pracovníků s příjmem přesahujícím 75.000 dolarů ročně. Opatření, které by mělo lize pomoci minimalizovat ekonomické ztráty způsobené pandemií koronaviru a nucenou pauzou, potvrdil komisionář NHL Bill Daly, blíže je ale komentovat odmítl.

20:00 Hlavní sponzoři olympijských her v Tokiu 2020 budou stát při Mezinárodním olympijském výboru i po odložení letošního sportovního svátku kvůli koronaviru. Experti, kteří znají podobu smluv, jsou přesvědčeni, že firmy nebudou požadovat zpět miliardy dolarů z kontraktů. Podle právníků obeznámených se smlouvami by to jejich podoba ani neumožňovala.

Čtrnáctka globálních společností včetně Coca-coly, Procter and Gamble či Intelu už letos utratila 500 milionů dolarů a ve víceletých smlouvách se zavázaly vyplatit částky blížící se ke čtyřem miliardám (103 miliard korun). Není ale vyloučeno, že některé společnosti budou chtít i kvůli ekonomické krizi způsobené současnou pandemií spolupráci ukončit.

19:15 Plochodrážní závody semifinále a finále mistrovství světa družstev, které se jezdí jako Plochá dráha národů, byly kvůli pandemii koronaviru odloženy. Dohodli se na tom zástupci Mezinárodní motocyklové federace (FIM) a promotérské společnosti BSI. Nové termíny společně hledají.

19:10 Místo těžkých vah Lukáši Krpálkovi teď po hlavě skáčou jeho dva synové. Zlatý muž z Ria se v nouzovém stavu proměnil v domácího kutila a už ví, že obhajovat bude až za rok. Doufá ale, že letos dostane šanci na velký závod – mistrovství Evropy v pražské O2 areně.

Více čtěte ZDE.

19:05 Mistrovství světa v rallye přišlo kvůli pandemii koronaviru o další dvě soutěže. Odloženy byly květnová rallye v Portugalsku i červnová v Itálii. Oznámila to Mezinárodní automobilová federace FIA.

18:27 Italský fotbalová liga očekává, že pokud by se sezona přerušená kvůli pandemii nového typu koronaviru nedohrála, přišlo by dvacet klubů Serie A o 720 milionů eur (20 miliard korun) z televizních práv. Vedení soutěže proto pro takový případ připravilo seznam pomocných opatření, která bude požadovat o vládě. Ve hře je i povolení sponzoringu od sázkových kanceláří.

18:00 Dominik Hašek: „Vím, že situace je vážná, určitě to nezlehčuju. Ale tahle reakce mi přijde unáhlená. Proč nepočkali minimálně ještě měsíc?“

Více čtěte ZDE

17:42 Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo a jeho agent Jorge Mendes pomůžou portugalským nemocnicím v boji s pandemií koronaviru. Společně kompletně vybaví oddělení nemocnic Santa Maria v Lisabonu a Santo Antonio v Portu.

Lisabonská nemocnice od útočníka Juventusu a Mendese dostane deset lůžek včetně ventilátorů, přístrojů na monitorování srdce nebo vybavení pro transfuzi. Do Porta pak pětinásobný nejlepší fotbalista světa pošle 15 obdobně vybavených lůžek pro jednotku intenzivní péče.

Oddělení, která Ronaldo s Mendesem pomohli vybavit, ponesou jejich jména. „Moc jim děkujeme. V době, kdy naše země potřebuje každou pomocnou ruku, je to obrovské a užitečné gesto,“ citovala agentura Reuters prohlášení ředitele nemocnice Santo Antonio v Portu Paula Barbosy.

17:30 Pandemie koronaviru zrušila také dva přípravné zápasy českých házenkářů s Rakouskem, které se měly uskutečnit 16. a 18. dubna. Jeden z dvojice reprezentačních trenérů Jan Filip má pochybnosti i o tom, zda se v původním červnovém termínu odehraje play off kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Černé Hoře.

16:53 Německá fotbalová liga by měla být kvůli pandemii koronaviru přerušená minimálně do konce dubna. Návrh vedení soutěže však ještě musí schválit kluby.

16:52 Český olympijský výbor uvítal odložení OH v Tokiu na rok 2021. Podle předsedy Jiřího Kejvala představuje nový termín obrovskou výzvu pro všechny.

16:20 Mistrovství světa v plavání, které se mělo příští rok v létě uskutečnit ve Fukuoce, bude po dnešním odložení olympijských her v Tokiu kvůli koronaviru velmi pravděpodobně přesunuto na jiný termín. Informovala o tom Mezinárodní plavecká federace FINA.

15:48 Závody mistrovství světa superbiků se v polovině dubna v Nizozemsku neuskuteční. Mezinárodní motocyklová federace se domluvila s promotérem, že na okruhu v Assenu se kvůli pandemii koronaviru pojede až od 21. do 23. srpna.

15:43 Atletické MS by se mohlo kvůli odkladu OH posunout i na rok 2022, uvedla Světová atletika. Odložení OH vítá. O novém termínu MS v Eugene bude jednat. Také paralympijské hry byly odloženy na rok 2021. Konají se tradičně v dějišti OH po jejich skončení. Nový termín olympijských her zatím nebyl určen.

15:28 Po rozhodnutí o přeložení olympijských her na rok 2021 byla zrušena oficiální část štafety, jež měla ve čtvrtek odstartovat ve Fukušimě. Olympijský oheň ale zůstane v Japonsku až do zahájení her v novém termínu.

15:01 Fotbalisté Jablonce se s majitelem klubu Miroslavem Peltou dohodli na dočasném snížení platů v době pandemie nového typu koronaviru. Opatření má Severočechům pomoci v době, kdy se nehrají soutěže a řada sponzorů omezuje přísun financí. O jakou část ze mzdy hráčů se jedná, klub neuvedl. Více čtěte ZDE>>>

14:49 Nedostatek roušek v České republice už se dotkl i fotbalového prostředí. Ve Slezsku a na Moravě na to dva kluby zareagovaly po svém: ostravský Baník ochranu obličeje zařadil okamžitě do svého fanshopu a výtěžek z prodeje věnuje charitě, hráči Sigmy Olomouc v nich běhají díky zaměstnankyni fanshopu. Jediný problém je v nedostatku materiálu, což výrobu zdržuje. Více čtěte ZDE>>>

13:44 Olympijské hry v Tokiu se letos v létě kvůli pandemii koronaviru neuskuteční. Japonský premiér Šinzó Abe se v úterý s prezidentem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasem Bachem dohodl v telefonickém rozhovoru na přeložení her na příští rok. Zrušeny bez náhrady OH nebudou. Více čtěte ZDE>>>

13:13 Kluby napříč Tipsport extraligou i Chance ligou řeší vážné finanční potíže způsobené nečekaně brzkým koncem soutěží. Někde se hráčům snižují platy, jinde se rovnou propouští. Zatím nejradikálnější krok byli nuceni udělat v Chomutově. V klubu k dnešnímu dni skončili všichni hráči starší 23 let. Celkem by mělo jít o osmnáct hokejistů, tedy téměř kompletní tým. „Moc mě to mrzí, finančně jsme na tom ale špatně. Je to radikální řešení, ale z naší strany absolutně nevyhnutelné,“ popisuje pro iSport.cz sportovní manažer Pirátů Ivan Huml. Ve Vsetíně zase hráči souhlasili se snížením gáže na polovinu. Více čtěte ZDE>>>

13:05 Fotbalisté Bayernu Mnichov se v rámci boje proti koronaviru vzdají pětiny svých platů. Na dvacetiprocentní snížení mezd přistoupili i členové vedení bavorského velkoklubu.

Podle německé agentury DPA jde o výsledek diskusí mezi vedoucími přestaviteli Bayernu a lídry týmu. Německý mistr chce snížením platů finančně pomoci dalším zaměstnancům klubu, které zasáhla úsporná opatření během pandemie koronaviru. O pětinu menší výplaty budou mít všichni hráči i členové správní a dozorčí rady.

Podobné solidární gesto už nedávno udělaly jiné bundesligové kluby Mönchengladbach, Brémy a Schalke 04. Například Dortmund nebo Leverkusen o redukci platů jednají.

11:56 Bezmála čtyři pětiny atletů podporují odložení olympijských her v Tokiu kvůli koronaviru. Jsou ale proti jejich zrušení. Ukázal to průzkum mezi více než čtyřmi tisícovkami atletů, který zveřejnila Atletická asociace sdružující profesionální závodníky. Odložení olympijských her, které by měly začít 24. července, je vzhledem k vývoji situace velmi pravděpodobné.

11:33 Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě se kvůli pandemii koronaviru v termínu 22. až 24. května nepojede. Závody byly odloženy na později.

11:23 Legenda světového fotbalu Paolo Maldini vzkázal fanouškům, že se cítí dobře a očekává, že se do týdne zbaví nákazy koronavirem. Jedenapadesátiletý sportovní ředitel AC Milán měl v závěru minulého týdne pozitivní test na COVID-19 stejně jako jeho osmnáctiletý syn Daniel.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří projevili lásku a starost o zdraví mé a mého syna. Je nám dobře, měli bychom být schopni se viru zbavit do týdne,“ uvedl ve vzkazu fanouškům Maldini, jenž poděkoval i všem lékařům, zdravotníkům a policistům, kteří jsou v boji proti koronaviru v první linii. „Díky vám jsme hrdí, že jsme Italové,“ řekl jeden z nejlepších obránců historie.

11:00 Po Valašské rallye a Rallye Šumava Klatovy byl kvůli pandemii koronaviru odložen i třetí díl domácího šampionátu v automobilových soutěžích v Českém Krumlově. Na jihu Čech se měl 48. ročník tradičního závodu uskutečnit 22. a 23. května.

10:36 Trenér fotbalistů Tottenhamu José Mourinho se aktivně zapojil do boje proti šíření koronaviru. Slavný portugalský kouč v Londýně jako dobrovolník pomáhá připravovat a roznášet jídlo určené pro seniory v karanténě.

„Jsem tady, abych trochu pomohl... Samozřejmě i vy můžete darovat jídlo, peníze nebo být dobrovolníky,“ uvedl Mourinho na twitteru jedné z charitativních organizací.

10:23 Fotbalisté v Anglii se smířili s tím, že jedinou variantou dokončení ligové sezony jsou zápasy bez diváků. Uvedl to Bobby Barnes, zástupce šéfa Asociace profesionálních fotbalistů (PFA).

Fotbalové soutěže se v Anglii kvůli pandemii koronaviru zastavily před necelými dvěma týdny a jsou přerušeny do konce dubna. Představitelé Premier League i nižších lig počítají s tím, že sezonu v pozdějším termínu dohrají.

„V ideálním světě bychom hráli před plnými tribunami, ale myslím, že to není příliš pravděpodobné. Nežijeme v ideálním světě a hráči, s kterými jsem mluvil, akceptují, že to bude muset být takhle,“ řekl Barnes k dohrání sezony bez diváků serveru The Athletic.

10:05 Po dvou měsících se konečně vrátil do branky, na nejvyšší úrovni odchytal čtyři zápasy v kuse. Na lavičku poslal Portugalce Joela Pereiru, preferovaného hosta z Manchesteru United. A najednou šmik. Gólman Zdeněk Zlámal (34) sedí doma v Hulíně v karanténě, bojí se jít vynést koš. K tomu má reálné obavy z toho, aby neasistoval u sestupu Hearts od Midlothian. Před přerušením soutěže dřepěl slavný klub z Edinburghu po třiceti kolech na posledním místě tabulky. Trudné časy… Více čtěte ZDE>>>

9:22 Konečné rozhodnutí o odložení olympijských her v Tokiu padne v příštích dnech. Agentuře Reuters to řekly dva zdroje z olympijského hnutí.

9:08 Tři hlavní kanadské juniorské hokejové soutěže kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončily sezonu. Poprvé ve více než stoleté historii se tak nebude hrát o Memorial Cup pro zámořského juniorského šampiona.

Zastřešující organizace Canadian Hockey League (CHL) oznámila, že kvůli zdravotní krizi ruší play off soutěží WHL, OHL a QMJHL i turnaj o Memorial Cup, jenž mělo 22. až 31. května hostit město Kelowna. Memorial Cup byl udělován každoročně od roku 1919. Získalo ho i deset Čechů, naposledy loni útočník Jakub Lauko.

8:41 Kvůli cestovním omezením v souvislosti s pandemií koronaviru byla přerušena také sezona australské fotbalové ligy. Jednomyslně se na tom shodli zástupci všech klubů.

V australské nejvyšší soutěži zbývá odehrát šest kol před startem play off, jenž byl původně naplánován na začátek května. Liga se zastaví minimálně do 22. dubna, kdy úřady posoudí situaci ohledně šíření viru v zemi.

8:04 Japonský premiér Šinzó Abe bude dnes telefonicky jednat s šéfem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasem Bachem o možném odložení olympijských her kvůli pandemii koronaviru. Tokio bude podle agentury Kjódó požadovat, aby se hry konaly nejpozději dvanáct měsíců po původním termínu 24. července až 9. srpna.

7:30 Americký olympijský a paralympijský výbor dnes prohlásil, že by kvůli celosvětové pandemii způsobené koronavirem měly být posunuty letošní olympijské hry v Tokiu. Informovala o tom agentura Reuters. Hry by podle dosavadních plánů měly začít v červenci.

Pondělí 23. března 2020

21:05 Německý fotbalový svaz už má představu, jaké pro něj bude mít pandemie koronaviru finanční následky. Podle generálního sekretáře Friedricha Curtiuse může přijít v nejhorším případě až o 50 milionů eur (1,4 miliardy korun). Díky dlouhodobým smlouvám se sponzory ale svazu ekonomické problémy nehrozí.

20:48 Trenér fotbalistů Galatasaraye Istanbul Fatih Terim se nakazil novým typem koronaviru a musel být hospitalizován. Šestašedesátiletý bývalý kouč tureckého národního týmu o tom informoval na sociální síti.

„Jsem v dobrých rukou v nemocnici. Nemějte obavy,“ napsal na twitteru Terim, který patří k nejlepším tureckým trenérům historie. V minulosti mimo jiné krátce vedl i AC Milán.

19:23 Poslední velké sportovní akci roku 2020 zřejmě odzvonilo. Letní olympijské hry, které mělo hostit v létě japonské Tokio, budou kvůli pandemii koronaviru odloženy, pravděpodobně do roku 2021. Serveru USA TODAY to prozradil Dick Pound, dlouholetý člen Mezinárodního olympijského výboru. Více čtěte ZDE>>>

19:13 Evropská fotbalová unie kvůli pandemii koronaviru odložila všechna finále tohoto ročníku pohárů včetně Ligy mistrů. Že se závěrečné zápasy nebudou moci odehrát v původních květnových termínech, bylo prakticky jasné už od minulého týdne, kdy UEFA přerušila všechny své soutěže. O nových termínech dosud nerozhodla.

18:58 Pokud by byly olympijské hry v Tokiu odloženy o rok, je světová atletická federace připravena změnit termín svého mistrovství světa. Šampionát se má uskutečnit v Oregonu od 6. do 15. srpna 2021, podle prohlášení Světové atletiky jsou ale organizátoři v případě nutnosti schopni uspořádat boje o medaile jindy.

„Místní pořadatelé diskutovali se svými partnery a ujistili nás, že Oregon je schopen zorganizovat mistrovství světa v jiném termínu, pokud by to bylo nutné,“ uvedla Světová atletika.

18:58 Vedení Anderlechtu Brusel požádalo své fotbalisty, aby se vzdali jednoho měsíčního platu. Nejslavnější belgický klub tím chce snížit ztráty, které mu vznikly přerušením sezony kvůli pandemii nového typu koronaviru. Anderlecht by opatřením ušetřil asi dva miliony eur (55,6 milionu korun).

18:48 Evropská fotbalová unie UEFA kvůli pandemii nového koronaviru odložila všechna finále pohárů včetně Ligy mistrů. O nových termínech zatím nerozhodla.

18:27 Fernando Martín je už druhým bývalým prezidentem fotbalového Realu Madrid, který se nakazil novým typem koronaviru. Na konci minulého týdne podlehl ve věku 76 let nemoci COVID-19 jiný někdejší šéf „Bílého baletu“ Lorenzo Sanz.

18:24 V kalendáři motokrosového mistrovství světa odložili pořadatelé v minulých dnech další tři závody, šampionát bude pokračovat nejdříve 7. června Velkou cenou Ruska. Odjety byly zatím jen březnové Grand Prix v Británii a Nizozemsku, následujících sedm dílů dostalo nový termín.

17:39 Fotbalisté Interu Milán mohou opustit domácí izolaci, ve které byl celý tým po utkání s Juventusem Turín poslední dva týdny. Podle italských médií se u žádného z hráčů neprokázala nákaza novým typem koronaviru a fotbalisté si konečně budou moci zajít nakoupit.

16:56 Bývalá běloruská fotbalová hvězda Alexandr Hleb nechápe, že se v jeho vlasti navzdory pandemii koronaviru rozběhla liga. Podle někdejšího záložníka Arsenalu a Barcelony se lidé o zdravotní hrozbu příliš nestarají a důvěřují prezidentovi Alexandru Lukašenkovi, který ji označil za psychózu. „V Bělorusku to nikoho nezajímá. Je to neuvěřitelné,“ řekl Hleb britskému listu The Sun.

16:30 Český olympijský výbor je připraven na případné odložení letošních olympijských her v Tokiu, ačkoli pracuje i s variantou, že se začne podle plánu 24. července. Původní termín se ale jeví málo reálný. „Jestli by se Hry konaly v současné situaci, tak teď tam asi nikoho nepošleme. Pro nás je měřítko číslo jedna, jestli Hry budou ze zdravotního hlediska bezpečné,“ řekl šéf mise Martin Doktor. Více čtěte ZDE>>>

Česko a Tokio? Teď bychom tam nikoho neposlali, říkají bossové ČOV. Jasno bude do čtyř týdnů

16:00 Mezinárodní cyklistická unie UCI odložila kvůli pandemii koronaviru mistrovství světa v bikrosu, které měl hostit od 26. do 31. května Houston. Unie akceptovala rozhodnutí amerických pořadatelů, kteří se na odkladu usnesli společně s vedením města i státu Texas.

15:27 Fotbalisté Wolfsburgu hodlají navzdory pokračující pandemii koronaviru a zákazu veřejného shromažďování v zemi pokračovat ode dneška ve společné přípravě. Trénink podle agentury SID zahájili kolektivním měřením teploty, které bude od nynějška součástí každodenního rituálu. Zavedena budou i přísnější hygienická opatření.

Společný trénink má obsahovat silovou a atletickou přípravu v malých skupinkách v klubové tělocvičně, do níž nebude mít nikdo další přístup a veškeré prostory budou pravidelně dezinfikovány. Dosud měli fotbalisté stejně jako ve všech ostatních klubech nařízenou individuální přípravu.

15:17 Komise sportovců Českého olympijského výboru v čele s Davidem Svobodou nechce rušit olympiádu v Tokiu, ale uspořádat hry v bezpečné době.

14:10 Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta, který byl jako první v anglické lize pozitivně testován na koronavirus, se už cítí velmi dobře a věří, že příznaky onemocnění odezněly. Právě po jeho nákaze se přerušily fotbalové soutěže v Anglii. Více čtěte ZDE<<<

13:29 Veslařské mistrovství Evropy juniorů se na konci května v Bělehradu neuskuteční. Mezinárodní federace FISA ho kvůli šíření koronavirové nákazy a cestovním omezením odložila a bude hledat nový termín.

FISA už kvůli pandemii zrušila všechny tři díly Světového poháru i olympijskou kvalifikaci. Dva úvodní závody SP se měly jet v dubnu a na počátku května v Itálii, v níž na nemoc COVID-19 zemřelo nejvíce lidí. Třetí závod SP byl na programu od 22. do 24. května v Lucernu.

13:16 Američané se podle prezidenta Donalda Trumpa budou v otázce přístupu k olympijským hrám v Tokiu řídit rozhodnutím japonského premiéra Šinza Abeho.

12:40 Fotbalové soutěže ve Španělsku byly do odvolání přerušeny. Vedení La Ligy a národní fotbalová federace uvedly, že se začne znovu hrát až v okamžiku, kdy nebude ohroženo zdraví hráčů a fanoušků. Kvůli šíření nového typu koronaviru platí v zemi minimálně do 12. dubna nouzový stav.

Kvůli šíření onemocnění COVID-19 se zastavily téměř všechny evropské ligy vyjma běloruské soutěže. Před přerušením španělské ligy vedla tabulku Barcelona o dva body před Realem Madrid.

Španělsko je čtvrtou nejhůře zasaženou zemí na světě. Novým typem koronaviru se tam nakazilo přes 33 tisíc lidí, z nichž 2182 zemřelo.

12:39 Nadace Evropský fotbal pro rozvojovou síť spustila kampaň „Podporujme jeden druhého“. Jejím cílem je spojit fotbalové kluby, společenské organizace a lidi z celého světa za účelem podpory jejich rodin, sousedů a zdravotníků v době šíření nákazy nového typu koronaviru. Do kampaně se už zapojilo několik evropských klubů. Nadace o tom informovala v tiskové zprávě.

„Iniciativa má za cíl inspirovat lidi, kluby, soutěže a všechny zainteresované subjekty, aby si na sebe dávaly pozor a vzájemně se podporovaly. Zároveň má za cíl sloužit k předávání rad, jak zůstat zdravý, společensky aktivní z domova a zabránit dalšímu šíření viru,“ uvedla nadace v tiskové zprávě.

Do kampaně se připojily například Burnley, Bruggy, Salcburk, Schalke 04, Šachtar Doněck, Getafe, Dinamo Záhřeb nebo PSV Eindhoven.

12:37 Ani Velká cena Ázerbájdžánu formule 1 se kvůli pandemii koronaviru neuskuteční. Oznámili to dnes pořadatelé, na městském okruhu v Baku se mělo jet 7. června. Je to už osmý odložený či zrušený závod letošního mistrovství světa.

Šampionát měl začít 15. března v Melbourne, Velká cena Austrálie ale byla po pozitivním testu na koronavirus u jednoho z členů stáje McLaren zrušena. Odloženy pak byly další závody v Bahrajnu (22. března), Vietnamu (5. dubna), Číně (19. dubna), Nizozemsku (3. května) a Španělsku (10. května).

12:30 Mistrovství světa družstev v badmintonu se kvůli pandemii koronaviru v původním květnovém termínu v Aarhusu neuskuteční. Dánští pořadatelé dnes šampionát odložili, nově by se měl odehrát od 15. do 23. srpna.

11:53 Legendární Carl Lewis by kvůli pandemii koronaviru odepsal celou letošní atletickou sezonu a olympijské hry v Tokiu by odložil na rok 2022, aby nebyly ve stejném roce jako atletické mistrovství světa. Devítinásobný olympijský šampion to řekl v telefonickém rozhovoru pro agenturu Reuters.

„Smažme tuhle sezonu, koncentrujme se na mistrovství světa (v roce 2021) a dejme to dohromady. Bude to hodně bolet, ale vymažme ji,“ řekl Lewis. Kvůli šířící se nákaze přijímají vlády přísná opatření omezující pohyb lidí, kvůli uzavřeným hranicím není možné cestovat. „Jsme v šedé zóně. Nemyslím si, že by olympiáda byla, ale musíme se pořád připravovat,“ uvedl osmapadesátiletý Američan.

11:45 Polský olympijský výbor (PKOL) se přidal k hlasům volajícím po odložení olympijských her v Tokiu. Jeho zástupci zdůraznili, že kvůli pandemii koronaviru vzrůstá nejistota mezi sportovci, kterým se stále zhoršují podmínky k přípravě. Dokončeny navíc nejsou kvalifikace v řadě sportů.

11:30 Nákazu novým typem koronaviru prodělal i plavecký olympijský vítěz Cameron van der Burgh a hovoří o ní jako o jedné z nejhorších životních zkušeností. Jedenatřicetiletý jihoafrický reprezentant, který předloni končil kariéru, má po čtrnáctidenním boji s nemocí COVID-19 už jen mírnější příznaky.

„Nejhorší virus, jakému jsem kdy čelil. Přitom jsem mladý, žiju zdravě a jako sportovec a nekuřák mám silné plíce. Nejhorší příznaky, zejména vysoká horečka, už odezněly, ale pořád kašlu a jsem nesmírně unavený. I normální chůze mě vyčerpá na několik hodin,“ napsal na twitteru.

Nákazu novým typem koronaviru prodělal i plavecký olympijský vítěz Cameron van der Burgh a hovoří o ní jako o jedné z nejhorších životních zkušeností. • Foto profimedia.cz

9:57 Japonský premiér Šinzó Abe prohlásil, že za současných okolností by se olympijské hry v Tokiu konat nemohly. Doufá, že Mezinárodní olympijský výbor rozhodne o jejich osudu co nejdříve. Abe dnes ve svém projevu v parlamentu poprvé připustil možnost odložení her kvůli pandemii koronaviru.

Předseda vlády pořadatelské země tak následoval nedělní oznámení MOV, který uvedl, že kvůli celosvětovému šíření nákazy uvažuje o jiném scénáři, než je plánovaný termín OH od 24. července do 9. srpna. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů.

Podle Abeho by odložení bylo nejlepší variantou pro případ, že by se jinak olympiáda nemohla uskutečnit v kompletní podobě. „V takovém případě by rozhodnutí o odložení bylo nevyhnutelné,“ řekl premiér.

9:50 Japonská fotbalová reprezentantka Nahomi Kawasumiová se kvůli pandemii koronaviru odhlásila ze štafety s olympijskou pochodní, která zatím navzdory sílícím úvahám o odložení her pokračuje podle původních plánů. Mistryně světa se obává, aby se nenakazila nebo aby nenakazila jiné lidi, až bude cestovat z USA, kde působí ve Sky Blue FC v New Jersey.

9:39 Basketbalista Utahu Rudy Gobert, jenž se zotavuje z nákazy koronavirem, přiznal, že v posledních dnech ztratil čich a chuť. Francouzský pivot Jazz, po jehož pozitivním testu byla minulý týden přerušena NBA, se se svými zkušenostmi svěřil na sociálních sítích.

Gobert na sebe upoutal pozornost i tím, že nejdřív situaci ohledně koronaviru nemístně zlehčoval, načež byl pozitivně testován.

„Lidi, nejnovější informace, ztráta čichu a chuti je rozhodně jeden ze symptomů, už čtyři dny jsem nic necítil. Máte někdo stejnou zkušenost?“ zeptal se Gobert fanoušků na twitteru.

Sedmadvacetiletý Francouz se stal 11. března prvním hráčem v NBA, který měl pozitivní test na koronavirus. Soutěž poté byla okamžitě přerušena, zatím na 30 dní.

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing? — Rudy Gobert (@rudygobert27) March 22, 2020

6:52 Kanada nepošle své sportovce na letní olympijské a paralympijské hry, které se mají uskutečnit v Tokiu. Informoval o tom dnes Kanadský olympijský výbor (COC). Rozhodnutí souvisí s obavami kvůli šíření koronaviru, kterým se po celém světě nakazilo již na 330.000 lidí a přes 14.000 jich zemřelo. Podle kanadského výboru „není nic důležitějšího než zdraví a bezpečí našich atletů i světového společenství“.

Canada will not send athletes if the 2020 Olympics Games in Tokyo go on as scheduled, and calls for a one-year postponement of the Games. pic.twitter.com/oWVorb7gLi — TSN (@TSN_Sports) March 23, 2020

Neděle 22. března 2020

22:30 Elitní brazilské fotbalové kluby dávají v boji proti důsledkům koronavirové pandemie k dispozici své stadiony. Ty by měly sloužit jako polní nemocnice a ulevit tak přeplněným zdravotnickým zařízením. Jedním z nich bude i legendární Maracaná.

21:42 Odveta semifinále Poháru CEV volejbalistů mezi Petrohradem a Novosibirskem se ve čtvrtek hrát nebude. Evropská konfederace CEV ji odložila na neurčito poté, co ruský volejbalový svaz v pátek zastavil kvůli šíření koronaviru domácí soutěže.

21:30 Zástupy turistů v sedmdesátitisícovém Ajacciu, centru Korsiky, vystřídaly pusté ulice a strach. Pandemie viru Covid-19 naplno udeřila i tady. „Jsme jedno z epicenter. Vláda rozhodla, že ty nemocné, kteří jsou na respirátorech, budou převážet lodí na pevninu. Aby se uvolnila lůžka pro další,“ vypráví házenkářský kouč Jan Bašný v rozhovoru pro iSport.cz (VÍCE čtěte ZDE<<<), který měl ve středu v Zubří vést ženský národní tým v kvalifikaci EURO 2020 proti Švédsku. Místo toho nemůže vyrazit dál než dva kilometry od bytu a vždy musí mít s sebou podepsaný arch papíru.

20:32 Po odložení nebo zrušení sedmi úvodních závodů sezony formule 1 kvůli koronaviru se podle odborného magazínu Autosport nepojede ani Velká cena Ázerbájdžánu. Na městském okruhu v Baku se mělo závodit 7. června. Šampionát by tak začal až 14. června kanadskou Grand Prix v Montrealu.

19:28 Mezinárodní olympijský výbor (MOV) poprvé přiznal, že kvůli pandemii koronaviru uvažuje o odložení olympijských her v Tokiu. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů. Úplné zrušení her ale ve hře není. „To by žádný problém nevyřešilo a nikomu by to nepomohlo. Proto není téma zrušení her na stole,“ uvedl MOV po nedělním krizovém jednání své výkonné rady. Olympijské hry v Tokiu se mají konat od 24. července do 9. srpna. Představitelé MOV i japonští organizátoři dosud na trvali na tom, že hry se uskuteční v původním termínu. V posledních dnech ale začaly sílit hlasy z národních olympijských výborů, sportovních svazů i od samotných sportovců, aby byly kvůli koronavirové krizi odloženy.

17:00 Představitelé Lazia Řím oznámili, že fotbalisté A-týmu v pondělí s tréninkem nezačnou. Tým z metropole se společně s Neapolí a Cagliari stal v minulých dnech terčem kritiky kvůli tomu, že šéfové klubu nutili i v době vrcholící pandemie koronaviru hráče zpět do tréninku.

16:40 Pořadatelé olympijských her v Tokiu se kvůli pandemii koronaviru potichu připravují i na možné odložení soutěží. Třebaže Mezinárodní olympijský výbor i japonská vláda trvají na původním termínu her 24. července až 9. srpna, dva zdroje blízké organizátorům řekly agentuře Reuters, že už vznikají scénáře různých možností odložení. „Byli jsme požádáni o simulaci variant odložení her. Proto vytváříme alternativní plány B, C, D podle doby, o jakou by se hry odložily,“ řekl jeden z nejmenovaných zdrojů. Součástí těchto plánů jsou podle něho i ekonomické dopady. Druhý zdroj uvedl, že se uvažuje o odložení her o rok či dva, ale i o kratší dobu - měsíc nebo 45 dnů. „Rozhodnout se o tom ale každopádně musí co nejdříve, jinak náklady porostou,“ řekl. MOV ani japonští pořadatelé zatím zprávu Reuters nekomentovali.

16:04 Tíseň už padla i na Turecko a českého obránce Ondřeje Čelůstku. Jeden zápas bez diváků a šlus. Liga zastavena, lidé zmizeli z ulic Antalye, turismus na přímořské Riviéře utrpí obří ztráty. Ve všeobecné nejistotě je uvrtaný i stoper Antalyasporu, jemuž končí smlouva a vůbec neví, kdy se vrátí do práce. „Možná tady prodloužím, ale kdyby se objevila zajímavější nabídka, po pěti letech bych zkusil novou výzvu,“ připustil reprezentant v rozhovoru pro iSport.cz. (VÍCE čtěte ZDE <<<)

15:10 Belgický fotbalový klub RSC Anderlecht v rámci úsporných opatření, která si vyžádala pandemie koronaviru, propustil klubovou legendu Pära Zetterberga. Bývalý švédský fotbalista byl od roku 2018 v bruselském klubu asistentem trenéra. Předtím Zetterberg za Anderlecht odehrál deset sezon a získal s ním šest titulů v belgické lize.

15:03 Lukrativní Světový pohár v Dubaji vypadne letos kvůli pandemii koronaviru z dostihového kalendáře. Pořadatelé jednoho z nejbohatších dostihů světa v neděli oznámili, že 25. ročník přeložili kvůli ochraně zdraví všech zúčastněných na příští rok. Původně počítali, že se dostihový mítink uskuteční 28. března bez diváků.

14:54 I pro kapitána hokejové reprezentace Jakuba Voráčka, který se při pozastavení sezony NHL vrátil do Česka, je složité se při současných omezeních kvůli pandemii koronaviru udržovat ve formě. Pokud se však ročník NHL opět rozběhne, chce být třicetiletý útočník Philadelphie připravený, neboť tým Flyers by podle něj mohl mířit vysoko. Během rozhovoru s ČTK ale několikrát zdůraznil, že hokej je teď na vedlejší koleji a prioritou je zdraví. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

14:17 Představitelé anglické fotbalové ligy začínají předběžně plánovat znovuzahájení sezony a její dohrání ve zrychleném rytmu. Podle informací listu Sunday Telegraph počítá ideální scénář s tím, že by se kvůli pandemii koronaviru přerušený ročník Premier League rozehrál k 1. červnu, v krajním případě bez diváků, a zbývající zápasy se zvládly za šest týdnů. Nová sezona by mohla po krátké pauze začít v srpnu podle plánu.

13:18 Pauza vynucená pandemií koronaviru ovlivní rozhodování motocyklové hvězdy Valentina Rossiho o pokračování, či konci kariéry. Jednačtyřicetiletý Ital chtěl mít původně jasno v polovině letošní sezony, do které však zatím jezdci královské třídy mistrovství světa MotoGP ani neodstartovali. „Chtěl jsem se rozhodnout v polovině sezony, teď ale budu potřebovat více času, abych došel k nějakému závěru,“ řekl Rossi televizní stanici Sky Sport.

12:26 Předseda italského fotbalového klubu z Brescie Massimo Cellino je přesvědčen, že aktuální ligová sezona se už kvůli pandemii koronaviru nedohraje. „Nebuďte hlupáci, jak bychom mohli pokračovat v sezoně? Já už myslím jedině na tu další,“ řekl Cellino listu Corriere dello Sport. „Pokud chce Lazio titul, ať si ho vezmou. Italský pohár, scudetto..., pokud ho Claudio Lotito chce, může ho mít. Myslí si, že je jeho tým neporazitelný, tak mu tu víru nechme. Jak tu ale můžeme mluvit o titulu, když máme epidemii na vlastním prahu? Fotbal by mě teď už nemohl zajímat míň,“ prohlásil.

11:30 Přes obavy z šíření koronaviru se přišlo podívat na olympijský oheň vystavený na železniční stanici v japonském Sendai více než 50 tisíc lidí. Řada z nich strávila s rouškami na obličeji v půlkilometrové frontě několik hodin. Zájem lidí organizátory překvapil a podle médií dokonce uvažovali o předčasném ukončení sobotní akce.

„Stála jsem tu tři hodiny, ale vidět olympijský oheň bylo povzbuzující,“ řekla sedmdesátiletá žena televizní stanici NHK.

The long line to watch the the Olympic fire at Sendai station. pic.twitter.com/jYkHVPmw8o — Yokan-Iwate(いわて/岩手) (@Yokan112) March 21, 2020

10:41 Olympijský plavecký šampion Chad le Clos musel kvůli pandemii koronaviru už podruhé předčasně ukončit tréninkový kemp. Po zrušené přípravě v Itálii narychlo opustil i náhradní soustředění v Turecku a odcestoval domů do Kapského Města. Neví ale, jak dlouho zůstanou v Jihoafrické republice sportovní areály ještě otevřené.

10:30 Bývalý belgický fotbalový reprezentant Marouane Fellaini se nakazil koronavirem. Pozitivní test měl po svém návratu do Číny, kde hraje za Šan-tung Lu-neng. Někdejší záložník Manchesteru United je prvním fotbalistou v čínské nejvyšší soutěži, kterého nákaza postihla.

9:47 Jednou z mála sportovních událostí, které nebyly v těchto dnech zrušeny kvůli pandemii koronaviru, bylo Louisianské derby v New Orleans. Sobotní dostih na liduprázdném závodišti o milion dolarů vyhrál hřebec Wells Bayou. „Bylo to jako hrát Super Bowl na prázdném stadionu,“ řekl žokej vítězného koně Florent Geroux k zvláštní atmosféře bez diváků.

The Louisiana Derby, the rare American sporting event not called off because of the coronavirus pandemic, was run in front of an eerie, empty grandstand.



Wells Bayou won the $1 million prep race for the Kentucky Derby.



By @brettmartel: https://t.co/mDCzbLc2iJ — AP Sports (@AP_Sports) March 21, 2020

9:40 Kvůli pandemii koronaviru byla v Austrálii přerušena populární liga australského fotbalu, která se právě rozběhla. Hrát se nebude minimálně do konce května. Naopak fotbalová a ragbyová liga chtějí pokračovat v současném režimu bez diváků.

8:40 Čtyřnásobný mistr Evropy v šermu Němec Max Hartung vyloučil svou účast na olympijských hrách v Tokiu, pokud se navzdory současné pandemii koronaviru uskuteční v plánovaném termínu 24. července až 9. srpna. „Došel jsem k tomuhle rozhodnutí sám od sebe. Pro mě je ten termín neudržitelný,“ řekl televizní stanici ZDF třicetiletý šavlista, který má i světový titul v soutěži družstev.

Sobota 21. března 2020

23:05 V Česku už je bezmála tisíc nakažených novým typem koronaviru. A přibývají i mezi sportovci. Po bývalém boxerovi Lukáši Konečném se nakazil i bývalý hokejista a nynější skaut Jan Vopat. O jeho zdravotním stavu informovala na svém facebooku jeho manželka Lenka. „Opravdu je prvním potvrzeným nakaženým virem Covid-19 v Litvínově,“ napsala v průběhu soboty na profil. Průběh nemoci je podle ní zatím mírný. VÍCE ZDE>>>

22:30 Bývalý předseda Realu Madrid Lorenzo Sanz, který se nakazil koronavirem, zemřel ve věku 76 let. Funkcionář, jenž stál v čele klubu v letech 1995 až 2000, s týmem slavil dva tituly ve fotbalové Lize mistrů. Jeho úmrtí oznámil Sanzův syn na twitteru.

Sanz bojoval od minulého týdne s horečkou, v úterý se jeho stav zhoršil natolik, že musel být hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Test v nemocnici potvrdil, že je nakažen koronavirem. Jeho syn o dva dny později řekl novinářům, že se u Sanze objevila infekce ledvin a jeho stav není dobrý. VÍCE ZDE>>>

19:15 Argentinský útočník Paulo Dybala na instagramu potvrdil, že on i jeho přítelkyně měli pozitivní test na koronavirus. Je třetím nakaženým fotbalistou Juventusu Turín. Už dříve se nákaza objevila u Daniele Ruganiho a Blaise Matuidiho. První případy hlásí AC Milán, pozitivní výsledky mají technický ředitel klubu Paolo Maldini a jeho syn Daniel.

19:12 Druhý hokejista Ottawy měl pozitivní test na koronavirus. Jméno hráče kanadský klub stejně jako u prvního případu zveřejněného před třemi dny neoznámil. NHL je kvůli pandemii koronaviru přerušená od 12. března.

19:07 Bundesligový Eintracht Frankfurt hlásí druhého nakaženého fotbalistu koronavirem. Stejně jako v prvním případě, po němž vedení poslalo na testy kompletní tým i všechny zaměstnance, klub nezveřejnil identitu nakaženého hráče. Kompletní výsledky všech odběrů budou mít zástupci Eintrachtu k dispozici v příštích dnech.

18:00 Fotbalisté Lipska, za které hraje i český reprezentační útočník Patrik Schick, se po pěti dnech v omezeném režimu vrátili do přípravy. Čtvrtfinalista Ligy mistrů uzpůsobil trénink pandemii nového typu koronaviru a mužstvo rozdělil do několika skupin, v nichž hráči odděleně prováděli různá individuální cvičení.

16:56 Slovenská fotbalová liga se kvůli pandemii nového typu koronaviru nezačne znovu hrát dříve než v květnu. Vedení soutěže v online hlasování prodloužilo přerušení první ligy, které mělo původně trvat do 4. dubna.

15:17 Hokejové mistrovství světa, které mělo v květnu uspořádat Švýcarsko, bylo kvůli pandemii koronaviru zrušeno. Rozhodla o tom rada Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Ve Švýcarsku v současné době platí zákaz všech akcí do 30. dubna. Na turnaj s rozpočtem přes 30 milionů eur (815 milionů korun), který se měl konat v Curychu a Lausanne od 8. do 24. května, bylo prodáno přes 300 tisíc vstupenek. Titul z Bratislavy měli obhajovat Finové. Kouč Miloš Říha na závěr svého angažmá u české reprezentace přišel o možnost vylepšit loňské čtvrté místo a ukončit čekání na medaili, které trvá již od zisku bronzu z roku 2012. VÍCE ZDE>>>

14:34 Slavný švýcarský tenista Roger Federer vyzval ve videu na instagramu své spoluobčany, aby brali vážně koronavirovou pandemii a opatření proti jejímu šíření. Osmatřicetiletý Federer promluvil na sociálních sítích po výzvě ministra zdravotnictví Alaina Berseta, který rozjel virtuální štafetu známých švýcarských osobností, jež mají co říct ostatním v době krize. „Musíme tento virus porazit a je nyní důležitější než kdy jindy, abychom si vzájemně pomáhali,“ uvedl Federer ve videu se zasněženými horami v pozadí.

12:45 Mistr světa formule 1 Lewis Hamilton je v domácí izolaci. Britský pilot stáje Mercedes uvedl, že byl v kontaktu s lidmi, kteří byli později pozitivně testováni na koronavirus. Podle médií šlo o charitativní akci 4. března v Londýně, kterou navštívili také manželka kanadského premiéra Justina Trudeaua nebo herec Idris Elba. Oba jsou mezi nakaženými.

11:26 Basketbalisté Luka Dončič a Dwight Powell z Dallasu finančně pomohou zdravotníkům v boji s koronavirem. Společně s majitelem Mavericks Markem Cubanem a klubovou nadací věnovali půl milionu dolarů (12,8 milionu korun) na úhradu péče o děti pracovníků dvou texaských nemocnic.

„Zdravotníkům v této době nemůžeme dostatečně poděkovat, dělají, co mohou. Jsem vděčný Lukovi a Dwightovi, že se ke mně přidali,“ řekl Cuban. „Obětují toho tolik pro ostatní... Je mi ctí, že jsem jim mohl pomoci,“ přidal jednadvacetiletý slovinský rozehrávač Dončič.

11:07 Kluby italské fotbalové ligy chtějí v případě nedohrání aktuální sezony kvůli koronaviru snížit hráčům mzdy o 30 procent. O návrhu, jenž zatím nebyl prezentován oficiálně, informovala italská média.

Týmy Serie A vydávají ročně na platy fotbalistů 1,3 miliardy eur (35,5 miliardy korun). Liga odhaduje ztráty v případě jejího nedohrání na 720 milionů eur (19 miliard korun). VÍCE ZDE>>>

10:45 Gymnastická federace USA se obrátila na sportovce s dotazem, zda jsou za současné pandemie koronaviru pro odložení letošních olympijských her v Tokiu, nebo pro jejich konání v původním termínu. Pro americké fanoušky patří soutěže ve sportovní gymnastice k vrcholům her: reprezentantky USA jim v poslední době kralovaly a k dalším zlatým medailím jim může pomoci devatenáctinásobná mistryně světa Simone Bilesová.

10:30 Pandemie koronaviru obrátila lidem každodenní život vzhůru nohama, uvěznila je v jejich domovech a nová realita doléhá i na sportovce. Slavná americká tenistka Serena Williamsová přiznala, že cítí úzkost. „Každá maličkost mě dovádí k šílenství,“ uvedla třiadvacetinásobná grandslamová šampionka. „Ze začátku jsem si říkala: 'Ale co, tohle se mě nijak netýká',“ popisovala Williamsová v sérii videí na mobilní aplikaci TikTok. Ukázala tam, jak po zrušení turnaje v Indian Wells procvičovala vyhýbání se sociálnímu kontaktu. „Tohle první zrušení vedlo k dalším a dalším a z toho všeho vznikla úzkost, kterou teď cítím. Můžu vyletět z kůže, když někdo kolem mě kýchne nebo zakašle,“ řekla osmatřicetiletá hrající legenda.

9:37 Nejznámější čínský fotbalista Wu Lej se nakazil koronavirem. Ne však ve vlasti, kde má pandemie původ, ale ve Španělsku během svého působení v Espaňolu Barcelona.

9:30 Američtí basketbalisté se vracejí do Číny s nadějí, že se tamní liga po pandemii koronaviru brzy opět rozběhne. Do Pekingu už přiletěl i bývalý hráč NBA Jeremy Lin, který na sociální síť umístil svoji fotografii s Velkou čínskou zdí. Liga v Číně byla kvůli šíření nemoci COVID-19 přerušena od 1. února. Nyní již v zemi původu pandemie několik dnů nepřibyl žádný nový případ nákazy a podle médií by se basketbal mohl znovu začít hrát 15. dubna, pokud to úřady povolí. Už v minulém týdnu se v Číně znovu rozběhly atletické soutěže.

"Bezpečně jsem přistál v Pekingu, abych dokončil sezonu CBA," napsal k fotografii na instagramu Jeremy Lin. • Foto Instagram.com

8:40 Norský olympijský výbor požádal předsedu MOV Thomase Bacha o odložení letošních her v Tokiu. Měly by se konat, až bude pandemie nového koronaviru pod kontrolou. MOV trvá na tom, že hry v japonské metropoli začnou podle plánu 24. července.

Norové se na Bacha obrátili po jednání se sportovními svazy ve své zemi. Přidali se tak ke stále rostoucím hlasům, které volají po odložení her.

V minulých dnech se pro změnu termínu vyslovila řada sportovců nebo předsedové národních olympijských výborů ve Španělsku a Slovinsku. Kvůli celosvětovému šíření nemoci COVID-19 a přijatým opatřením nemají sportovci podle nich možnost se na vrcholnou akci řádně připravit.

7:30 Pandemie koronaviru zasáhla i do dění na světovém okruhu v beachvolejbalu, všechny dubnové i květnové turnaje FIVB byly zrušeny. Na svém oficiálním facebooku se k situaci vyjádřil i nejlepší český pár Markéta Sluková s Barborou Hermannovou. Jak to vidí s olympiádou v Tokyu?

Na svém oficiálním facebooku se k situaci vyjádřil i nejlepší český pár Markéta Sluková s Barborou Hermannovou. Jak to vidí s olympiádou v Tokiu? • Foto facebook.com

Pátek 20. března 2020

22:38 Mistrovství světa juniorek ve florbalu ve švédské Uppsale bylo kvůli pandemii koronaviru přeloženo. Česká reprezentace bude na turnaji obhajovat bronz z roku 2018 ze švýcarského St. Gallenu.

Původně se měl turnaj devatenáctek hrát od 6. do 10. května, novým termínem je 2. až 6. září. Věková hranice pro reprezentantky zůstává stejná jako v původní pozvánce na květnový termín.

21:31 Kvůli pandemii koronaviru byl odložen turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu v Ostravě. Hrát se mělo od 20. do 24. května, nový termín se hledá.

„Omlouváme se, ale organizátoři se rozhodli vzhledem k současné situaci a omezením v České republice po dohodě s (mezinárodní volejbalovou federací) FIVB posunout J&T Banka Ostrava Beach Open. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, jejich prodej se však pozastavuje. O novém termínu turnaje a dalším vývoji budeme informovat,“ uvedli pořadatelé na facebooku.

21:17 Ředitel francouzského cyklistického týmu Groupama-FDJ Frédéric Grappe volá po sjednocení pravidel mezi profesionálními jezdci během koronavirové krize. Vadí mu, že v některých zemích mohou cyklisté stále jezdit venku, zatímco jinde jsou odkázáni jen na domácí trenažéry. Obává se, že po obnovení závodů budou kvůli tomu rozdíly mezi jezdci příliš markantní.

20:57 Tři čínští šermíři byli po návratu z Grand Prix v Budapešti pozitivně testováni na koronavirus. Stejný výsledek měli podle agentury Jonhap také tři jihokorejští kordisté, kteří v maďarské metropoli na začátku března soutěžili rovněž.

Číňané se z Maďarska vrátili v pondělí 16. března. Po příletu podstoupili ihned na letišti vyšetření, které ukázalo tři pozitivní případy. Všichni jsou podle národního svazu nyní s mírnými příznaky nemoci COVID-19 v pekingské nemocnici, další členové výpravy skončili v izolaci.

20:35 Evropská fotbalová unie UEFA oznámila, že mistrovství Evropy navzdory odložení na příští rok ponese stále název Euro 2020. O několik hodin později vzala UEFA toto tvrzení zpět s tím, že o jménu pro přeložený šampionát ještě není jasno.

„I když se bude hrát od 11. června do 11. července 2021, šampionát stále ponese název UEFA EURO 2020,“ uvedla dnes na twitteru UEFA, jež letos chtěla oslavit 60. výročí šampionátu „panevropským“ turnajem ve dvanácti zemích. O několik hodin později ale unie předchozí výrok korigovala: „Omlouváme se za chybu, ale o jménu přeloženého Eura na rok 2021 se zatím nerozhodlo. Předešlý tweet vyšel omylem.“

19:33 Olympijský výbor USA podpořil stanovisko MOV, který i za současné pandemie koronaviru trvá na tom, že olympijské hry v Tokiu začnou podle plánu 24. července. Američtí funkcionáři po jednání v Denveru konstatovali, že na rozhodnutí o případném odložení her je příliš brzy.

19:25 O osudu basketbalové Ligy mistrů kvůli pandemii koronaviru se bude znovu jednat 30. března. Ny výsledek čekají i nymburští čtvrtfinalisté.

18:37 Fanoušci formule 1 se po zrušení úvodních sedmi Velkých cen sezony dočkají náhražky ve formě virtuálních závodů, kterých se zúčastní i skuteční piloti F1. Vedení šampionátu spustilo oficiální sérii videoherních Grand Prix a první se pojede tuto neděli, kdy se měla původně uskutečnit Velká cena Bahrajnu.

„Každý následující závodní víkend bude závod formule 1 z reálného světa nahrazen virtuální Velkou cenou,“ oznámili představitelé šampionátu, jenž se kvůli pandemii koronaviru rozběhne nejdříve v červnu. „V prvním závodu série budou na roštu současní piloti formule 1 společně s množstvím hvězd, které oznámíme později,“ uvedli zástupci seriálu F1.

16:21 Pandemie nového typu koronaviru odložila také dubnovou baráž o postup na mistrovství světa futsalistů, do níž postoupila i česká reprezentace. Dvojzápas národního týmu s Chorvatskem se podle UEFA pravděpodobně odehraje až v období mezi červnem a polovinou srpna.

Svěřenci trenéra Tomáše Neumanna měli nejprve 9. dubna odehrát úvodní zápas v Chorvatsku a o tři dny později měli nastoupit k domácí odvetě. Do baráže prošli z druhého místa v kvalifikační skupině, kterou hostilo Brno. Světový šampionát v Litvě je naplánovaný na 12. září až 4. října.

16:02 Podle prezidenta hráčské asociace v Itálii Damiana Tommasiho není aktuálně ještě čas na to, aby kluby Serie A fotbalistům během přestávky kvůli pandemii koronaviru snižovaly platy. Bývalý reprezentant si však uvědomuje, že tato otázka ještě na přetřes přijde a hráči se budou muset k redukci mezd postavit. Více čtěte ZDE>>>

15:55 Cyklistický závod Visegrádské čtyřky na trase Brno-Mikulov-Brno, naplánovaný na neděli 26. dubna, byl odložen. Rozhodla o tom Mezinárodní cyklistická unie (UCI), která kvůli pandemii koronaviru zrušila veškeré závody do konce dubna.

„Akce je součástí mini série jednorázových závodů v zemích Visegradské čtyřky, takže další postup se snažíme koordinovat společně. Pokud by se vše podařilo vyjednat podle plánu, závody by měly být přeloženy na srpen,“ uvedl za pořadatelský tým Favoritu Brno tajemník Zdeněk Valenta.

15:51 Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku se letos v Ostravě neuskuteční. Šampionát, který se měl konat 4. až 6. června, odvolal výkonný výbor mezinárodní federace FISAF kvůli pandemii koronaviru. Českému svazu aerobiku a fitness (FISAF.cz) nabídne pořadatelství na stejném místě v roce 2021.

15:40 Virolog Jonas Schmidt-Chanasit z Institutu Bernharda Nochta pro tropické lékařství je přesvědčený, že německá fotbalová liga se letos nedohraje. Bundesliga je momentálně přerušena kvůli pandemii koronaviru a podle experta se pravděpodobně obnoví až v roce 2021.

„Když se podíváte, jak situace v Evropě vypadá a jak ještě vypadat bude, tak jsem pevně přesvědčen, že je naprosto nereálné, aby se letos ještě hrálo,“ řekl vědec v rozhovoru pro televizní stanici NDR. „Řešením nejsou ani zápasy bez diváků, protože fanoušci by se ke společnému sledování sešli jinde. Situaci by to znovu jen zhoršilo,“ dodal.

14:28 Světový šampionát ve snookeru, který tradičně na přelomu dubna a května uzavírá sezonu, se letos v Sheffieldu v obvyklém termínu neuskuteční. Pořadatelé turnaj kvůli pandemii koronaviru odložili a věří, že se ho podaří uspořádat v červenci nebo v srpnu.

14:22 Odehrál 28 zápasů za slovenskou hokejovou reprezentaci, pár sezon působil i v Česku, především v Plzni a Pardubicích. Teď devětadvacetiletý útočník Ján Sýkora „hraje“ za úplně jiný tým... Na sociálních sítích sdílel video, jak pracuje na stavbě. „Mám rodinu, dvě děti, musím z něčeho žít a platit účty,“ vysvětloval pro agenturu TASR hokejista, který v sezoně poznamenané zraněním odehrál 33 zápasů ve slovenské extralize za Detvu. Jenže sezona skončila kvůli epidemii koronaviru předčasně... Více čtěte ZDE>>>

14:04 České hokejové hry v Brně se na jaře neuskuteční. Závěrečný turnaj série Euro Hockey Tour, který měl být generálkou na mistrovství světa, byl kvůli pandemii koronaviru přesunut na srpen. Zrušeny byly i všechny zápasy národního týmu v Euro Hockey Challenge.

V náhradním srpnovém termínu by se měl domácí turnaj místo přelomu dubna a května hrát podle původního plánu rovněž v Brně. Český tým tak bude moci usilovat o prvenství v celém seriálu Euro Hockey Tour. Další České hry (Carlson Hockey Games) se uskuteční v řádném termínu v dubnu a květnu příštího roku.

13:50 Domácí soutěže ve stolním tenisu včetně extraligy letos budou bez play off. Do konce dubna výkonný výbor České asociace stolního tenisu (ČAST) rozhodne, zda vyhlásí mistry, či nikoliv. Do té doby jsou kvůli pandemii nového typu koronaviru soutěže odloženy.

„Vyčkáváme na vývoj situace. Pokud se nezlepší, znovu zasedneme a vyneseme resumé, které možná bude konečné, možná bude odkladné,“ řekl ČTK generální sekretář ČAST Jan Brothánek. Stolní tenis má výhodu, že nepotřebuje velké haly a nemá velké počty účastníků. V případném uvolnění karantény by se soutěže mohly dohrát.

13:31 Organizátoři Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě se nevzdávají naděje, že i přes pandemii koronaviru uspořádají závody v původním termínu. Akce, která byla již osmkrát vyhlášena nejlepším závodem v cross country na horských kolech, je naplánována na 22. až 24. května. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout nejpozději za měsíc.

Právě v Novém Městě na Moravě má seriál odstartovat. „Situace je velmi těžko předvídatelná a mění se každým dnem. Denně tedy vyhodnocujeme aktuální stav v naší zemi a reportujeme jej představitelům Mezinárodní cyklistické unie (UCI). I díky tomu, že je náš díl závodního seriálu stále vzdálen více než dva měsíce, můžeme doufat, že se uskuteční v původním termínu,“ uvedli organizátoři na webu závodu.

13:10 Mistrovství Evropy v badmintonu se kvůli pandemii koronaviru v plánovaném dubnovém termínu v Kyjevě neuskuteční. Dohodli se na tom ukrajinští pořadatelé se zástupci evropské i světové federace. Doufají, že se turnaj podaří odehrát později.

Šampionát se měl v Kyjevě konat od 21. do 26. dubna a měl být pro hráče jednou z posledních šancí kvalifikovat se na olympijské hry. Odloženy dnes byly i další kontinentální šampionáty v Asii a Americe, které se měly hrát ve stejném termínu.

12:56 Mistrovství Evropy v plaveckých sportech je další sportovní akcí, která musela být odložena kvůli pandemii koronaviru. Šampionát se měl konat od 11. do 24. května v Budapešti. Mohl by se uskutečnit ve druhé polovině srpna, ale o tomto náhradním termínu se ještě bude jednat na přelomu května a června. V tiskové zprávě o tom informovala evropská federace LEN.

Odklad vzhledem k současné krizi navrhli maďarští pořadatelé. Bazény jsou stejně jako ostatní sportoviště v řadě zemí včetně Česka uzavřeny, lidé nesmějí cestovat přes hranice. Vedení LEN organizátorům vyhovělo.

12:42 Polský fotbalový reprezentant Jakub Blaszczykowski se rozhodl finančně podpořit boj s koronavirem. Záložník Wisly Krakow prostřednictvím své nadace Ludzki Gest věnoval 400 tisíc zlotých (asi 2,4 milionu korun).

„Před námi stojí veliká výzva. Musíme s tím bojovat společně. Je to obrovská zkouška naší empatie a odpovědnosti,“ napsal Blaszczykowski na facebooku.

12:13 Bývalý fotbalový brankář Petr Čech souhlasí s tím, jaký postup v boji s koronavirem zvolila britská vláda, která na rozdíl od řady zemí zatím nesáhla k drastickým opatřením jako třeba omezování pohybu. Podle poradce sportovního a technického úseku Chelsea jsou lidé v Londýně disciplinovaní a dodržují všechna nařízení. Sám Čech pracuje z domova a snaží se příliš nevycházet.

„Je to o dodržování pravidel a osobní odpovědnosti. Když má někdo symptomy, zůstane doma sedm až 14 dní bez výjimky. Když se toto pravidlo dodržuje, není z mého pohledu potřeba všechno hned zakazovat,“ uvedl Čech v rozhovoru pro ČTK a Právo zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která ho zastupuje.

12:10 Od kolegy boxera, se kterým bývá často na trénincích, se nakazil koronavirem. Nepříjemné zjištění sám Lukáš Konečný skoro nijak neprožívá, už tak měl kvůli vzniklé situaci starostí nad hlavu. Co jej ale zaskočilo, byla panika některých lidí v okolí. „Mám pocit, že kdybych teď vylezl ven na ulici, lidi mě ukamenují,“ popisuje s povzdechem bývalý světový šampion. Více čtěte ZDE>>>

11:22 Rozehrávač Phoenixu Devin Booker věnuje na boj s pandemií koronaviru 100.000 dolarů (asi 2,5 milionu korun). Další peníze chce basketbalista získat od dárců prostřednictvím sociálních sítí. Finanční podporu různým organizacím nabízejí třeba i hráči amerického fotbalu z NFL.

Quarterback Jared Goff z Los Angeles Rams se spoluhráčem Andrewem Whitworthem přispějí každý 250.000 dolarů (asi 6,3 milionu korun) místní potravinové bance. Zapojil se i quarterback Seattlu Russell Wilson, úřadující vítěz Super Bowlu Patrick Mahomes z Kansasu věnuje charitativním organizacím 100.000 dolarů.

11:10 Zatímco řada cyklistů je kvůli opatřením proti šíření koronaviru odkázána na domácí trénink na trenažéru, Belgičan Oliver Naesen si dopřál pořádnou jízdu. Čtyřnásobný účastník Tour de France objel se svým tréninkovým parťákem Maximem Pirardem 365 kilometrů napříč Flandry.

„Fakt jsem to potřeboval. Když se díváte do mobilu nebo sledujete televizi, všude slyšíte jen o koronaviru. Není to nic pěkného,“ řekl belgické stanici Sporza devětadvacetiletý člen elitní francouzské stáje AG2R La Mondiale.

Cyklisté přišli kvůli pandemii koronaviru o řadu významných závodů a stejně jako další sportovci netuší, kdy se sezona znovu rozběhne.

08:29 Brazilské fotbalové kluby se zapojily do boje s pandemií koronaviru a nabídly své stadiony a tréninková centra k dispozici úřadům. Vzniknout by na nich mohla například odběrová místa. Bahia ve svém areálu uvolnila tři budovy s 28 pokoji, v nichž mohou být izolováni nakažení pacienti bez vážných příznaků.

„Dáváme tréninková centra k dispozici vládě pro pacienty s COVID-19, na jak dlouho bude potřeba,„ uvedli zástupci fotbalového klubu Bahia. Místní úřady už nabídku klubu na vznik improvizované karantény přijaly. „Do areálu Fazendao budeme přijímat nakažené, kteří nepotřebují komplexní lékařskou péči,“ uvedl guvernér státu Bahia Rui Costa.

07:37 Basketbalová NBA hlásí další případy nakažených koronavirem. Pozitivní testy u svých hráčů nebo členů týmů nově oznámili zástupci Bostonu, Los Angeles Lakers a Philadelphie. Infekce už tak zasáhla sedm klubů z ligy, v níž působí v barvách Chicaga i český reprezentant Tomáš Satoranský.

Nákazu koronavirem jako jediný veřejně potvrdil bostonský rozehrávač Marcus Smart. Fanoušky ujistil, že se mu daří dobře a nemá žádné závažné symptomy.

Kluby totožnost infikovaných nezveřejnily. Philadelphia ohlásila tři případy, aniž by upřesnila, zda se jedná o hráče nebo členy realizačního týmu, Lakers evidují dva nakažené basketbalisty.

Čtvrtek 19. března 2020

22:53 Eintracht Frankfurt se stal třetím německým bundesligovým týmem, jehož fotbalista se nakazil koronavirem. Pozitivní výsledek testu oznámili zástupci klubu dnes večer, o jakého hráče se jedná ale neupřesnili. V nejbližší době testy podstoupí také kompletní kádr včetně všech členů realizačního týmu a zaměstnanců, všechny každopádně čeká dvoutýdenní karanténa.

Fotbalista si podle vyjádření klubu stěžoval na typické obtíže spojované s nákazou koronavirem a test jeho přítomnost potvrdil. Už dříve se infekce objevila u obránce Lucy Kiliana z Paderbornu, tento týden ohlásila bez zveřejnění identity jednoho nakaženého Hertha Berlín, jejíž barvy hájí i český záložník Vladimír Darida.

21:46 Hlavní trenér New Orleans Saints Sean Payton byl pozitivně testován na koronavirus. Informaci potvrdil pro ESPN. Payton je prvním pozitivně testovaným člověkem z prostředí NFL, nejslavnější ligy amerického fotbalu.

21:46 Vedení NBA nakázalo všem 30 klubům, aby kvůli riziku šíření koronaviru od pátku uzavřely veškerá tréninková centra. Do těchto prostor nebudou mít podle informací stanice ESPN až do odvolání přístup basketbalisté ani další členové týmů. Nákaza se objevila už ve čtyřech ligových klubech.

21:23 Legendární cyklista Bernard Hinault by neváhal s odložením Tour de France, pokud si to situace kolem pandemie koronaviru vyžádá. Nejslavnější závod planety, který Hinault pětkrát vyhrál, má odstartovat 27. června.

„Sport je báječný. Tour de France je fantastická party, ale život je důležitější. Mluvíme o riziku smrti. Upřímně řečeno, v takovém případě jde cyklistika stranou,“ řekl Hinault v rozhovoru pro list Le Parisien.

„Když bude potřeba Tour zrušit, tak to bez okolků udělejme. Čelíme zatracené nemoci, to je mnohem vážnější,“ prohlásil pětašedesátiletý Francouz, který vládl na Tour v letech 1978, 1979, 1981, 1982 a 1985.

19:53 Zápas o titul mistra světa v boxu mezi šampionem těžké váhy Anthonym Joshuou a Kubratem Pulevem se kvůli pandemii koronaviru v červnu v Londýně neuskuteční. Bulharský vyzyvatel oznámil, že se duel o pásy organizací WBA, WBO a IBF musí o několik měsíců odložit.

Podle osmatřicetiletého Puleva by se mohl zápas uskutečnit ještě před koncem roku. Původně se mělo boxovat 20. června na stadionu Tottenhamu pro 62.000 fanoušků. Aréna ale zřejmě v létě nebude k dispozici, protože se nejspíš budou dohrávat přerušené fotbalové soutěže.

Zástupci britského šampiona, jenž získal zpět světové tituly loni v prosinci, kdy v Saúdské Arábii porazil na body Američana Andyho Ruize, ještě v úterý věřili, že se duel uskuteční v červnu. Jako další variantu nabízeli neupřesněný červencový termín. Pulev je ale přesvědčen, že bude odklad delší.

19:31 Velká cena Monaka formule 1 se letos kvůli pandemii koronaviru neuskuteční. Zrušení proslulého závodu plánovaného na 24. května oznámili pořadatelé. Více čtěte ZDE>>>

18:59 Zatímco po celém světě se sportovní život kvůli pandemii koronaviru prakticky zastavil a jednotlivé země pozastavují soutěže, v Bělorusku se rozběhl nový ročník fotbalové ligy. Na oba dnešní zápasy úvodního kola navíc měli fanoušci volný přístup na stadiony.

Podle šéfa běloruského fotbalového svazu Vladimira Bazanova není 51 případů nákazy koronavirem v zemi důvodem, aby se nemohlo hrát. „Proč bychom ji (sezonu) nemohli zahájit? Je snad v naší zemi vyhlášen výjimečný stav?“ uvedl Bazanov na svazovém webu. „Situace není kritická. Takže jsme se rozhodli zahájit ligu v ten pravý čas. Dnes,“ dodal.

18:55 Celý svět je paralyzován koronavirem, šíření nové nemoci na celou planetu tvrdě dopadá. Trenér německé fotbalové reprezentace Joachim Löw se nad tíživou situací zamyslel a dospěl k názoru, že světové populaci se vrací to, jak se v poslední době chovala. „Zdá se, že se země trochu vzpírá a brání proti lidstvu a jeho počínání,“ prohlásil Löw. Více čtěte ZDE>>>

18:52 Fotbalisté Gonzalo Higuaín, Miralem Pjanič a Sami Khedira po negativním testu na koronavirus dostali od Juventusu svolení opustit karanténu a odcestovat do svých zemí. Turínský klub to oznámil italským médiím.

Deník La Repubblica na svém webu dopoledne oznámil, že Higuaín utekl z karantény a na turínském letišti ho při nástupu do soukromého letadla zastavila policie, které ukázal negativní test na onemocnění COVID-19. Juventus však uvedl, že šlo o nedorozumění a hráčům umožnil opustit zemi. Higuaín požádal klub, aby mohl vycestovat do Argentiny kvůli nemocné matce.

18:36 Odmítáte přistoupit na výrazně nižší mzdu? Pak jste dohráli! Naprosto nekompromisně se postavilo vedení švýcarského klubu FC Sion ke krizi spojené se šířením koronaviru, která zastavila prakticky všechny evropské ligy. Svým hvězdám oznámilo snížení mzdy na 12 350 franků (asi 324 tisíc korun). Když s tím hráči nesouhlasili, klub s nimi okamžitě hromadně rozvázal smlouvy. Více na čtěte ZDE>>>

17:48 Jediný český zástupce v basketbalové NBA Tomáš Satoranský z Chicaga se při světovém vývoji pandemie koronaviru domnívá, že se tato sezona nedohraje. Podle osmadvacetiletého rozehrávače Chicaga se ale majitelé klubů budou snažit udělat všechno pro to, aby se ročník ještě podařilo zachránit.

„Myslím, že týmy budou chtít sezonu dohrát. Budou se snažit obcházet všechna různá pravidla. Myslím, že i z logických důvodů, které vnímáme z vývoje v Evropě, se soutěž nedohraje a zruší se celý ročník. To ale samozřejmě není na mně,“ řekl Satoranský v rozhovoru zprostředkovaném českým novinářům agenturou PPGroup, která jej zastupuje.

17:45 Zámořská fotbalová liga Major League Soccer (MLS) odložila kvůli šíření nového typu koronaviru další zápasy. Původně byla přerušena na měsíc téměř do poloviny dubna. Vedení soutěže chce znovu začít 10. května s cílem odehrát kompletní program. Informovala o tom agentura Reuters.

MLS musela zrušit ještě více utkání poté, co Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí ve Spojených státech v neděli vyhlásilo, že na příštích osm týdnů je zapovězeno shromažďování lidí do skupin přesahujících 50 osob. Každoroční finálový zápas MLS Cup by se mohl posunout z listopadu na prosinec, kdy se hrál už mezi lety 2012 až 2018.

17:31 Únorový osmifinálový zápas fotbalové Ligy mistrů mezi Atalantou a Valencií hraný v Miláně mohl být podle italského imunologa Francesca Le Focheho jedním ze spouštěčů rychlého šíření nového typu koronaviru v Bergamu. Právě stejnojmenná provincie je nejhůře zasaženým místem v celé Itálii.

V zemi se onemocněním COVID-19 nakazilo přes 35 tisíc lidí a téměř 3000 osob zemřelo. Jen v Bergamu zemřelo 533 lidí, z toho 93 za posledních 24 hodin. Krematoria ani nestíhají pohřbívat oběti pandemie. S odvozem rakví z nemocnic pomáhá i armáda.

„Je pravděpodobné, že šíření viru vyvolalo několik velkých spouštěčů. Je dost možné, že zápas Atalanta - Valencie byl jedním z nich. Byl to vrchol kolektivní euforie ve výjimečné sezoně Bergama,“ řekl Le Foche deníku Corriere dello Sport.

17:26 Doporučení nebo přání UEFA z úterní konference zní jasně: dohrajte svoje soutěže. Lehko se to řekne, hůř udělá. Zvlášť v Itálii a v Česku to bude pěkná honička. Deník Sport nabízí přehled aktuálního stavu nejlepších evropských lig a FORTUNA: LIGY a jejich výhled, pokud by se začalo hrát už o víkendu 9. května, jak praví ideální scénář. Více čtěte ZDE>>>

16:28 Vedení formule 1 odložilo kvůli pandemii koronaviru i Grand Prix v Nizozemsku, Španělsku a Monaku. Se zahájením sezony počítá nejdříve v červnu. Světový šampionát měl začít 15. března v Melbourne, Velká cena Austrálie ale byla po pozitivním testu na koronavirus u jednoho z členů stáje McLaren zrušena. Odloženy byly i další závody v Bahrajnu (22. března), Vietnamu (5. dubna) a Číně (19. dubna). Představitelé F1 doufají, že se pro ně podaří najít náhradní termíny. Vedení F1 také odložilo plánované změny technických a finančních pravidel z příští sezony na rok 2022.

14:20 Všechny anglické fotbalové soutěže se kvůli pandemii koronaviru nebudou hrát minimálně do 30. dubna. Ve společném prohlášení o tom informovaly anglická asociace, vedení Premier League a druhé ligy. Přerušená sezona se může dohrát i po termínu, kdy měla původně skončit, tedy po 1. červnu.

13:25 V boji s pandemií koronaviru se rozhodl pomoci i bývalý anglický fotbalový reprezentant Gary Neville. Pětačtyřicetiletý někdejší obránce uzavře své dva hotely v Manchesteru pro veřejnost a zdarma je poskytne zdravotníkům, kteří se starají o nakažené.

12:18 Skotský fotbalový klub Heart of Midlothian chce všem svým zaměstnancům včetně hráčů a trenérů v době pandemie nového koronaviru dávat pouze poloviční plat. Kdo na snížení nepřistoupí, bude moci s vedením předčasně ukončit smlouvu. Klub z Edinburghu chce opatřením zmenšit ztráty, které utrpěl přerušením soutěží. Během vynucené pauzy se budou kluby vyrovnávat s velkým výpadkem příjmů, například ze zápasů.

11:35 Fotbalové Brno se pokusí na podporu boje proti novému koronaviru virtuálně vyprodat někdejší legendární stadion Lužánky. Zbrojovka si imaginárně zopakuje slavný zápas s pražskou Slavií, na který v říjnu 1996 dorazilo 44.120 diváků, což je dodnes nejvyšší návštěva v samostatné lize. Veškerý výtěžek z virtuálních vstupenek získá brněnská Fakultní nemocnice v Bohunicích na boj s nemocí COVID-19. Více čtěte ZDE>>>

10:20 Komisionář basketbalové NBA Adam Silver se zastal klubů, které se jako celek podrobily testům na koronavirus. Reagoval tak na kritiku newyorského starosty Billa de Blasia, jemuž vadí, že se týmy díky svým finančním možnostem nechávají testovat, zatímco běžní občané na testy dlouho čekají. „Testy by neměly být pro bohaté, ale pro nemocné. Neměl by se nechat testovat celý tým NBA na COVID-19, když těžce nemocní lidé musejí čekat,“ uvedl De Blasio na twitteru.

10:07 V italském fotbalovém klubu Fiorentině mají už deset lidí nakažených novým typem koronaviru. Tři z nich jsou v nemocnici, kam byl kvůli dýchacím potížím převezen lékař týmu. Nákaza se objevila už i v Brescii, kde působí dvojice českých hráčů Aleš Matějů a Jaromír Zmrhal. „Situace se zhoršuje, máme v klubu máme asi deset lidí postižených touto nešťastnou nemocí. Tři zaměstnanci jsou v nemocnici, zbytek nakažených je doma,“ řekl prezident florentského klubu Rocco Commisso pro Sky Sport Italia.

9:14 Čtyřnásobný olympijský vítěz Matthew Pinsent vyzval k tomu, aby byly hry v Tokiu odvolány. Bývalý britský veslař se domnívá, že pořádání OH v době globální zdravotní krize způsobené pandemií koronaviru je nevhodné. „Pane Bachu, je mi líto, ale tohle je úplně mimo,“ oslovil devětačtyřicetiletý Pinsent na twitteru prezidenta Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha.

8:56 Druhý test trenéra fotbalistů brazilského Flamenga na koronavirus měl negativní výsledek. Sám pětašedesátiletý portugalský kouč Jorge Jesus přitom v úterý na sociální síti informoval, že je kvůli nákaze v karanténě, ale cítí se dobře.

8:36 Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) sdílel ve čtvrtek ráno na svém twitterovém účtu video od bývalého daviscupového reprezentanta Radka Štěpánka. „Poslechněme vládu a zachovejme disciplínu. Je to o nás všech, jeden za všechny, všichni za jednoho. Tak pojďme bojovat za Česko,“ apeluje na své krajany bývalý osmý tenista světa.

Jsme v tom spolu. A spolu to zvládneme. Díky Radku! pic.twitter.com/42VusejM89 — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 19, 2020

8:08 Všech sedm členů týmu formule 1 McLaren, kteří byli v Austrálii otestováni na koronavirus, mělo negativní výsledky. Britská stáj dále oznámila, že mechanik, jenž minulý týden v Melbourne odevzdal původní pozitivní test, je nyní bez příznaků nemoci COVID-19.

Kvůli nákaze svého člena na koronavirus se McLaren den před plánovanými tréninky odhlásil z Velké ceny Austrálie, kterou měla v neděli odstartovat sezona F1. Grand Prix byla následně kvůli obavám o zdraví jezdců a všech zúčastněných odložena, stejně jako další plánované závody v Bahrajnu, Vietnamu a Číně.

Všech sedm členů týmu formule 1 McLaren, kteří byli v Austrálii otestováni na koronavirus, mělo negativní výsledky. • Foto profimedia.cz

7:45 Nejvýznamnější jihoamerické fotbalové klubové soutěže Pohár osvoboditelů a Jihoamerický pohár byly kvůli pandemii koronaviru přerušeny do 5. května. Oznámila to kontinentální konfederace CONMEBOL, jež minulý týden zastavila jihoamerickou obdobu Ligy mistrů a Evropské ligy předběžně do 21. března.

Kvůli šíření nemoci COVID-19 už byly v Jižní Americe odloženy úvodní zápasy kvalifikace o mistrovství světa v Kataru, jež se měly hrát na konci března. S předstihem byl na příští rok přeložen šampionát Copa América s termínem na přelomu června a července.

V největší a nejlidnatější jihoamerické zemi Brazílii byly o víkendu zastaveny fotbalové pohárové, ženské a juniorské soutěže. Rozhodnutí o ligách jednotlivých států, které se nyní hrají, nechala národní konfederace na místních organizacích. Celostátní liga má začít 3. května.

7:00 Mexická moderní pětibojařka Mariana Arceová měla pozitivní test na nový koronavirus. Štafetová mistryně světa a vítězka závodu jednotlivkyň na loňských Panamerických hrách se podle agentury AP nakazila na soustředění ve Španělsku. O víkendu se odtamtud vrátila a posléze pocítila příznaky nemoci.

Středa 18. března 2020

22:34 Myjte si ruce! Tenhle nápis byl v Cheltenhamu všude, jinak nejprestižnější překážkový mítink světa proběhl s celou parádou. Více ZDE

22:29 Už i v Česku se mezi fotbalisty šíří „Stay home challenge“, kde ligisté i amatéři dělají nožičky s věcmi, které neublíží domácímu vybavení. Nejčastěji něco takového najdou na záchodě. Více čtěte ZDE.

22:28 Mexická moderní pětibojařka Mariana Arceová měla pozitivní test na nový koronavirus. Štafetová mistryně světa a vítězka závodu jednotlivkyň na loňských Panamerických hrách se podle agentury AP nakazila na soustředění ve Španělsku. O víkendu se odtamtud vrátila a posléze pocítila příznaky nemoci.

22:22 Anglická fotbalová liga (EFL), zastřešující organizace pro tři nižší soutěže pod autonomní Premier League, poskytne svým klubům finanční injekci v celkové výši 50 milionů liber (1,48 miliardy korun). Balíček má pomoci týmům překlenout období, kdy jsou soutěže kvůli pandemii koronaviru přerušeny a klubům chybějí příjmy ze vstupného.

21:30 Italský fotbalový klub Cagliari hodlá navzdory pandemii koronaviru od pondělí znovu začít trénovat. Představitelé týmu uvedli, že hráči budou rozděleni do malých skupin, aby dodržovali dostatečné odstupy.

Itálie je přitom po Číně druhou nejhůře koronavirem postiženou zemí na světě s více než 35 tisíci potvrzenými případy nákazy a téměř třemi tisíci úmrtími. Tamní Serie A byla po vypuknutí nákazy přerušena jako první z pěti velkých evropských lig.

20:57 Kvůli pandemii koronaviru se v Račicích na začátku května neuskuteční Světový pohár ani dodatečná evropská olympijská kvalifikace v rychlostní kanoistice. Český svaz kanoistů o tom dnes po dohodě s mezinárodní federací ICF informoval v tiskové zprávě.

Olympijská kvalifikace se měla na severu Čech jet 6. a 7. května, v dalších třech dnech měl na račickém kanálu následovat Světový pohár. ICF vzhledem k současným opatřením kvůli nemoci COVID-19 oba závody bez náhrady zrušila.

19:45 Hokejový klub Ak Bars Kazaň vyzval vedení Kontinentální ligy, aby kvůli pandemii koronaviru ukončilo sezonu bez udělení Gagarinova poháru. Vyřazovací část je zatím přerušena do 10. dubna, po odhlášení Jokeritu Helsinky a Barysu Nur-Sultan v ní včetně Kazaně zbylo šest klubů a funkcionáři vymýšlejí nový herní systém.

19:00 Tenisové organizace ATP a WTA odvolaly veškeré turnaje až do 7. června, tedy to původně předpokládaného konce French Open. Žebříčky do té doby zůstanou zmrazené na aktuálním stavu.

18:50 Kvůli epidemii koronaviru se 12. dubna nepojede nejvýznamnější cyklistický závod v Nizozemsku Amstel Gold Race. Až do konce dubna byly odvolány všechny závody v sousední Belgii, která tak po monumentech Kolem Flander a Lutych-Bastogne-Lutych přišla například o další klasiku Brabantský šíp.

„Bezpečnost a zdraví jezdců, našich návštěvníků a všech, kteří pracují na Amstel Gold Race, je pro nás to nejdůležitější,“ uvedl ředitel závodu Leo van Vliet po odvolání 55. ročníku náročné klasiky v Ardenách, kterou v roce 2013 vyhrál Roman Kreuziger.

18:33 Mezinárodní fotbalová federace FIFA zatím neurčila nový termín klubového mistrovství světa. To se mělo konat v létě příštího roku, ale po úterním odložení evropského šampionátu i Copy América kvůli pandemii koronaviru se tyto turnaje dostaly do termínové kolize.

18:32 Keňský atletický svaz přikázal s okamžitou platností uzavřít kvůli pandemii koronaviru všechny tréninkové kempy a kluby v zemi. Sportovcům funkcionáři doporučili, aby se dál připravovali individuálně. V Keni jsou momentálně na soustředění i zahraniční atleti včetně českých reprezentantů Jiřího Homoláče a Marcely Joglové.

Dvacáté maratonkyně z loňského mistrovství světa Joglové se opatření netýká. „Já jsem sice v Keni, ale individuálně. Nejsem v žádném kempu a tréninkový plán mám od pana (Pavla) Červinky,“ řekla.

18:01 Vedení formule 1 si udělalo na léto místo v kalendáři pro případné odjetí Velkých cen, jež byly zrušeny kvůli pandemii koronaviru. Šéfové seriálu dnes uvedli, že přestávku v programu plánovanou na srpen přesunuli už na současné období března a dubna, kdy se stejně žádné závody jet nemohou.

Týmy F1 měly mít v srpnu tradiční dvoutýdenní pauzu, kdy se musejí zastavit všechny závodní aktivity a práce na vozech. Ta byla nyní prodloužena na 21 dnů a přesunuta na březen a duben.

18:00 Slavný automobilový závod 24 hodin Le Mans byl kvůli pandemii koronaviru odložen. Nepojede se v polovině června, ale až 19. a 20. září.

17:30 Celkem 15 nakažených hlásí španělským tým Deportivo Alavés. Na koronavirus jsou pozitivní tři hráči, pět zaměstnanců a 7 členů realizačního týmu.

16:23 „Když nejde virus za Zlatanem, půjde Zlatan za virem.“ Švédský fotbalista aktuálně hrající v AC Milán, založil fond, do kterého podle BBC rovnou vložil 100 tisíc eur. Švédský fotbalista ve videu na sociálních sítích sdělil, že chce podpořit hlavně lékaře a další zdravotníky, protože to jsou právě oni, komu se teď nejvíc fandí.

16:15 Výbor České basketbalové federace (ČBF) schválil návrh Asociace ligových klubů na ukončení nejvyšší soutěže basketbalistů kvůli pandemii koronaviru. O konečném pořadí ročníku, mistrovi i baráži se rozhodne až po skončení nouzového stavu.

16:00 Hokejový klub Valerenga Oslo propustil po předčasném ukončení sezony kvůli pandemii koronaviru všechny hráče i zaměstnance. Tradiční účastník norské ligy o tom informoval na klubovém webu.

„Kvůli koronaviru, který nyní ovlivňuje tolik z nás, bylo letošní play off zrušeno. Bohužel jsme se museli v takto obtížné situaci uchýlit k drastickým opatřením a propustit všechny hráče a zaměstnance. I přes současné těžké období se už těšíme na pěkné a inspirativní okamžiky, které přinese další sezona,“ uvedl klub v prohlášení. Valerenga je s 26 mistrovskými tituly rekordmanem norského ligového hokeje.

15:59 Jak dohrát sezonu? Koronavirová pandemie zapříčinila přerušení řady lig, jejichž vedení čekají náročná rozhodnutí. Vydržet a zkusit soutěže dohrát, nebo je ukončit, jako to například udělali v české hokejové extralize? Španělská La Liga i anglická Premier League již přišly s určitými plány. Čtete ZDE.

15:46 Do šití chybějících roušek proti šíření nového typu koronaviru se zapojil i prvoligový zlínský fotbalista Jakub Janetzký. Dvaadvacetiletý záložník vyrábí ochranné pomůcky spolu s přítelkyní, která je zdravotní sestra, a její rodinou. Zatím ušili asi 20 roušek.

15:37 Fotbalový klub z Valladolidu odmítl nabídku španělské ligy na dodávku sady testů na koronavirus pro hráče. Podle mluvčího se tak rozhodl z etických a zdravotních důvodů. Klub to oznámil den poté, co předseda španělské fotbalové federace Luis Rubiales zkritizoval kluby za preventivní testování hráčů bez zjevného důvodu v době, kdy je testů nedostatek.

14:07 S pandemií koronaviru se rozhodla bojovat i německé fotbalová reprezentace. Hráči v čele s kapitánem a brankářem Manuelem Neuerem založili sbírku a sami do ní na úvod věnovali 2,5 milionu eur (asi 68 milionů korun).

13:23 Asociace ligových klubů kvůli pandemii koronaviru odhlasovala ukončení nejvyšší soutěže basketbalistů. Doporučení by mělo ještě dnes potvrdit vedení basketbalové federace, nicméně o konečném pořadí ročníku, mistrovi i baráži bude rozhodovat až po skončení nouzového stavu.

12:31 Složitá situace ho přivedla před nelehkou volbu. Karlos Vémola v současnosti pobývá ve svém domě ve Velké Británii a dlouho zvažoval, zda se má vrátit do Česka, kde na něj čekají partnerka Lela s tříměsíční dcerou Lili. Nakonec ale zvolil setrvání v Londýně, aby neriskoval zdraví malé dcerky a mohl se postarat o své starší děti. „Je to těžké. Co jim můžu radit? Nechci, aby podlehly nějaké panice, když stejně musí do školy,“ říká s obavami bijec z Olomouce. Více čtěte ZDE>>>

12:31 Fotbalová Chelsea umožní zaměstnancům nemocnic, kteří bojují s pandemií koronaviru, dva měsíce bydlet v hotelu na stadionu Stamford Bridge. Zdravotníci budou mít k dispozici všechny pokoje a veškeré náklady zaplatí majitel londýnského klubu Roman Abramovič.

12:13 Mezi nakaženými novým typem koronaviru v Číně se objevil první profesionální fotbalista. Úřady potvrdily pozitivní test u třicetiletého brazilského hráče, podle informací médií se jedná o útočníka Dorieltona z druholigového Mej-čou Hakka. Fotbalista je v nemocnici v Kuang-čou, podrobnosti o jeho zdravotním stavu nejsou známy.

11:45 Turecko, jedna z mála zemí, kde ještě v době koronavirové pandemie probíhá fotbalová liga, i když za zavřenými dveřmi. Ani to se nezamlouvalo hvězdě Trabzonsporu, bývalému záložníkovi Chelsea Johnu Obimu Mikelovi. Nigerijec viděl jasně jiné priority než fotbal a po vzájemné dohodě klub opustil. Více čtěte ZDE>>>

11:45 ME ve vodním slalomu se kvůli koronaviru v květnu v Londýně neuskuteční. Mělo být posledním dílem české nominace na OH. Její podmínky se změní.

10:46 Koronavirem se nakazil bývalý profesionální mistr světa v boxu a radní v Ústí nad Labem Lukáš Konečný. Dvojnásobný bronzový medailista z amatérského světového šampionátu je momentálně s rodinou v domácí karanténě, cítí se dobře a žádné zdravotní problémy nemá.

10:34 Pořadatelé Laver Cupu počítají i po nečekaném přeložení Roland Garros s tím, že se jejich exhibiční turnaj v Bostonu odehraje v původním zářijovém termínu. Francouzská tenisová federace v úterý odložila kvůli pandemii koronaviru antukový grandslam z května na přelom září a října, čímž se v kalendáři dostal do kolize nejen s Laver Cupem, ale i s několika turnaji ATP a WTA. Jak reagují tenisté na změnu termínu French Open? Více čtěte ZDE>>>

9:57 Dramatickou cestu z Česka do svých rodných zemí absolvovali dva hokejisté PSG Berani Zlín. Pro iSport.cz ji popsali dva lidé z klubu. Obránce Ralfs Freibergs už je v pohodě, do rodného Lotyšska se dostal včas. „Ale bylo to na poslední chvíli,“ ulevil si generální manažer Martin Hosták. Osmadvacetiletý bek vyrazil po předčasném ukončení extraligové sezony domů autem, tradiční trasou to však kvůli uzavřeným hranicím nešlo. Musel jet přes Polsko, projet Litvu. Stihl to tak tak. „Je v pořádku,“ potvrdil dnes ráno Martin Hamrlík, druhý kouč Beranů. Více čtěte ZDE>>>

9:51 Šest členů fotbalového Espaňolu Barcelona mělo pozitivní test na nový typ koronaviru. Španělský klub, který byl v dobrovolné karanténě už od poloviny března, o tom bez dalších detailů informoval na svých internetových stránkách.

8:47 Wimbledonská šampionka Simona Halepová se rozhodla v Rumunsku finančně podpořit boj s pandemií koronaviru. Osmadvacetiletá tenistka na facebooku oznámila, že přispěje na lékařské vybavení nemocnicím v Bukurešti a Constantě a doufá, že ji další lidé budou následovat.

„Bohužel procházíme velice těžkým obdobím, jaké jsme si ještě před pár měsíci ani nedovedli představit. Na druhou stranu je to skvělá příležitost ukázat, že dokážeme být oporou a být zodpovědní nejen k sobě, ale i k lidem okolo,„ napsala druhá hráčka světového žebříčku. “Zatímco my jsme doma, lékaři a sestry vyvíjejí nesmírné úsilí k záchraně každého života a sami se ve jménu vyššího dobra vystavují riziku,„ dodala.

8:32 Světová fotbalová federace FIFA věnuje deset milionů dolarů (246 milionů korun) na boj s pandemií koronaviru. K podobnému kroku se odhodlal i majitel Juventus rodina Agnelliů, která úřadům a nemocnicím v severozápadní italské oblasti Piemont darovala deset milionů eur (271 milionů korun).

8:20 Bývalý předseda fotbalového Realu Madrid Lorenzo Sanz se nakazil koronavirem a je ve vážném stavu v nemocnici. O onemocnění šestasedmdesátiletého funkcionáře informovaly španělské deníky Marca a Ideal Granada.

7:30 Nejmenovaný hokejista Ottawy měl pozitivní test na koronavirus. První potvrzený případ mezi hráči NHL oznámili zástupci klubu. Hokejista měl podle nich mírné příznaky nemoci a nyní je v karanténě. Představitelé Senators zároveň vyzvali ostatní členy týmu, aby se rovněž izolovali a pečlivě sledovali svůj zdravotní stav. Více čtěte ZDE>>>

5:00 Na své třetí mistrovství Evropy si rok počká, pandemie koronaviru skolila i největší fotbalovou událost roku. Vladimír Darida rozhodnutí UEFA o odložení velkého turnaje vítá. S německou Hertou aspoň ještě dostane možnost, aby se liga po zlepšení aktuální situace dohrála. „Je to asi nejlepší řešení. Třeba hrát bez fanoušků nedává žádný smysl,“ připouští reprezentační lídr v rozhovoru pro iSport Premium. Rozebírá i aktuální situaci v Německu, kde se kvůli šíření nebezpečného viru zavádějí tvrdá opatření. Týkají se i jeho klubu. Více čtěte ZDE>>>

Úterý 17. března 2020

22:57 Kvůli pandemii koronaviru byl odložen i druhý major golfové sezony PGA Championship, který se měl hrát v polovině května.

22:05 Čtyři basketbalisté Brooklyn Nets měli pozitivní test na koronavirus. Počet potvrzených případů mezi hráči v NBA tak stoupl na sedm. Podle zámořských médií je mezi nimi i hvězdný Kevin Durant. Vedení klubu oznámilo, že jeden z nakažených projevoval symptomy nemoci, další tři byli bez příznaků. Všichni jsou nyní v karanténě a starají se o ně týmoví lékaři.

Brooklyn před přerušením NBA naposledy nastoupil 10. března v Los Angeles proti Lakers. Poté zamířili do San Francisca, zápas s Golden State už ale nesehrál.

21:28 Majitel bulharského fotbalového klubu Ludogorec Razgrad, který od ledna trénuje někdejší kouč Plzně Pavel Vrba, se nakazil koronavirem. Kiril Domušjev o svém pozitivním testu informoval na sociálních sítích a ujistil, že zůstává v karanténě.

První test přitom padesátiletému bulharskému magnátovi, jehož tým vypadl na konci února v druhém kole Evropské ligy s Interem Milán, vyšel negativní. Stále se ale necítil dobře a druhý test nákazu potvrdil. “Starejte se o sebe, dodržujte všechna pravidla, ale nemějte strach! I tuhle nemoc porazíme,„ vzkázal na facebooku.

Bulharsko evidovalo k dnešnímu večeru 81 nakažených novým typem koronaviru. Dva lidé zemřeli.

21:07 Úřadující olympijská vítězka ve skoku o tyči Katerina Stefanidiová zkritizovala Mezinárodní olympijský výbor za chování v době pandemie koronaviru. Podle atletky funkcionáři riskují zdraví sportovců, když jim za současné situace doporučují pokračovat v přípravě na olympijské hry v Tokiu.

„Nic není odloženo, nic není zrušeno. Ale oni (MOV) nás tlačí do rizika,“ řekla řecká hvězda v rozhovoru pro agenturu Reuters. „Všichni chceme, aby se Tokio uskutečnilo, ale jaký je plán B, pokud se to nestane? Kdybych věděla, jaké jsou možnosti, mělo by to zásadní vliv na můj trénink, protože teď možná riskuju, což bych třeba nedělala, kdybych věděla, že tu nějaký plán B je,“ dodala.

19:33 Juventus má dalšího fotbalistu nakaženého novým typem koronaviru. Po obránci Daniele Ruganim měl pozitivní test francouzský záložník Blaise Matuidi.

18:00 Mezinárodní hokejová federace zatím odložila rozhodnutí o osudu květnového MS ve Švýcarsku. Kvůli koronaviru ale zrušila turnaje první divize.

17:22 Dubnové cyklistické monumenty Paříž-Roubaix a Lutych-Bastogne-Lutych se kvůli pandemii koronaviru nepojedou. Pořadatelé oba závody odložili.

16:55 Tenisový grandslam Roland Garros byl kvůli pandemii koronaviru přeložen na přelom září a října. Původně měl pařížský turnaj začít 24. května.

16:50 Fotbalový šampionát Afriky, který měl v dubnu hostit Kamerun, byl kvůli obavám z šíření koronaviru odložen na neurčito. Náhradní termín není stanoven.

16:20 Rušení soutěží kvůli koronaviru nabouralo olympijské kvalifikace ve všech 33 sportech. Rozděleno je 57 procent z 11.000 účastnických míst, uvedl MOV.

15:18 UEFA potvrdila, že letní fotbalové Euro kvůli pandemii koronaviru o rok odložila. Šampionát se bude hrát od 11. června do 11. července 2021. Více čtěte ZDE>>>

15:01 Kvůli šíření nákazy novým typem koronaviru se nebude hrát fotbal ani v Rusku. Premier Liga, nižší soutěže i pohár byly přerušeny do 10. dubna.

14:59 Kvůli koronaviru bylo na příští rok odloženo fotbalové mistrovství Jižní Ameriky, které se mělo na přelomu června a července uskutečnit v Argentině a Kolumbii. Dnes o tom informovala jihoamerická fotbalové konfederace CONMEBOL.

14:26 Vedení Kontinentální hokejové ligy se rozhodlo kvůli epidemii koronaviru přerušit play off do 10. dubna. Původně byla soutěž přerušena jen na týden. Více čtěte ZDE>>>

13:40 Rozhodnuto. Fotbalové mistrovství Evropy, které mělo letos v průběhu června a července hostit dvanáct zemí napříč Evropou, je kvůli pandemii koronaviru přeloženo o jeden rok. Informovala o tom na svém oficiálním twitterovém účtu norská fotbalová asociace. UEFA zatím rozhodnutí nepotvrdila. Více čtěte ZDE>>>

13:33 V nouzovém stavu to jinak nejde, proto od včerejška vyhlásily všechny ligové týmy individuální přípravu svých hráčů. Včetně Zlína, jehož opory jako Antonín Fantiš či Tomáš Poznar na sociálních sítích propagují nošení roušek, omezení pohybu a domácí karanténu. Dnes už však tito fotbalisté společně s Róbertem Matejovem a Lukášem Bartošákem na svých Instagramech sdíleli ve stories videa, jak čtveřice společně hraje nohejbal a stolní tenis. To vše s hashtagem #treninkvirus. Více čtěte ZDE>>>

13:05 vzkaz plzeňského trenéra Adriana Guľy v době, kdy je kvůli hrozbě nákazou koronaviru přerušená fotbalová liga

12:30 Na zahájení štafety s olympijskou pochodní, které se uskuteční 26. března ve Fukušimě, nebudou mít přístup diváci. Toto opatření proti šíření koronaviru dnes oznámili pořadatelé. Trasa štafety by měla zůstat zachována, ale výkonný ředitel organizačního výboru Toširo Muto vyzval fanoušky, aby ji sledovali na dálku prostřednictvím přenosu na webu.

12:29 Předseda japonského fotbalového svazu Kózó Tašima měl pozitivní test na koronavirus. Dnes o tom informovala agentura Kjódó. Dvaašedesátiletý bývalý reprezentant je současně členem vedení Japonského olympijského výboru, který kvůli pandemii řeší budoucnost letních her v Tokiu.

12:15 Fotbalisté Herthy Berlín, mezi které patří i český záložník Vladimír Darida, jsou ve čtrnáctidenní karanténě. Jeden z hráčů měl totiž pozitivní test na koronavirus. Německý klub o tom bez bližších detailů informoval na svých internetových stránkách.

One of our players has unfortunately tested positive for Coronavirus. All players, coaches and backroom staff will now undergo the recommended 14-day isolation period. pic.twitter.com/vQcv7R7x9f — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) March 17, 2020

11:19 První tři mítinky atletické Diamantové ligy byly kvůli pandemii koronaviru odloženy. Měly se uskutečnit 17. dubna v Dauhá a 9. a 16. května v Číně. Pořadatelé elitního atletického seriálu o tom dnes informovali v tiskové zprávě.

11:00 Přední britští atleti dostali od vedení národního svazu důrazné doporučení, aby v době pandemie koronaviru nejezdili za přípravou do zahraničí. Na olympijské hry v Tokiu se mají chystat v domácích podmínkách, třebaže ty mohou být skromnější než tréninkové kempy v cizině.

10:35 Když už sportovci nemůžou kvůli pandemii koronaviru soutěžit ve skutečnosti, měří síly alespoň pomocí počítačových her. Vítěz cyklistické Tour de France z roku 2018 Geraint Thomas nebo jeho krajan Adam Yates pořádají online závody pro amatéry i profesionály.

No racing for a while so I’m saddling up in the Tour of Watopia again tonight… Group B at 5pm GMT / 6pm CET on @gozwift – see you there! pic.twitter.com/Ow8kGnWNbw — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) March 14, 2020

10:15 Většina Japonců si myslí, že by olympijské hry v Tokiu měly být kvůli koronaviru odloženy. Ukázal to dnes zveřejněný průzkum deníku Asahi. Japonský premiér Šinzó Abe po videokonferenci se zástupci skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 prohlásil, že je pro „kompletní“ olympiádu. Ministryně pro olympijské hry Seiko Hašimotová později upřesnila, že tím myslel hry v řádném termínu za účasti diváků.

V posledním průzkumu 63 procent Japonců uvedlo, že by OH měly být odloženy. Jen 23 procent odpovědělo, že by se měly uskutečnit v řádném termínu. Obdobný průzkum v pondělí zveřejnila agentura Kjódó a výsledky byly stejné. Téměř 70 procent Japonců uvedlo, že si nemyslí, že by Tokio bylo schopné uspořádat vrcholnou sportovní akci tohoto roku podle plánu.

Většina Japonců odložení olympijských her schválila • Foto profimedia.cz

9:08 Věhlasný americký dostih Kentucky Derby byl kvůli šíření koronaviru odložen z 2. května na 5. září. Informoval o tom regionální list Courier-Journal, oficiální oznámení by měli pořadatelé učinit dnes.

8:38 Kvůli pandemii koronaviru byl zrušen tradiční motocyklový závod na britském ostrově Man. Tourist Trophy, která se jezdí od roku 1907 a patří k nejnebezpečnějším motoristickým podnikům, se letos měla uskutečnit od 30. května do 13. června.

8:12 Podle slavného golfisty Tigera Woodse je dobře, že kvůli pandemii koronaviru bylo odloženo několik turnajů včetně dubnového Masters, kde měl obhajovat titul. Podle čtyřiačtyřicetiletého Američana jsou teď důležitější věci než sport. „Musíme být v bezpečí, chytří a dělat, co je pro nás, naše milované a naše okolí nejlepší,“ napsal vítěz 15 turnajů kategorie major na sociální síti. „V životě jsou teď důležitější věcí než golfové turnaje,“ přidal bývalý první hráč světa, který během kariéry získal 82 titulů.

7:47 Trenér fotbalistů brazilského celku Flamengo Jorge Jesus měl pozitivní test na koronavirus. Pětašedesátiletý portugalský kouč byl proto v Riu de Janeiro umístěn do karantény a podle prohlášení na sociální Instagramu se cítí dobře.

Estou sob os cuidados do departamento médico do @flamengo e me sinto bem no momento. Fizemos uma contraprova e aguardamos o resultado. Agradeço desde já as mensagens de carinho e apoio que recebi de vocês. Obrigado, Nação. pic.twitter.com/tHNCknyfY9 — Jorge Jesus (@jorgejesus54_) March 16, 2020

7:36 Vedení fotbalové Valencie oznámilo, že více než třetina fotbalistů a členů realizačního týmu měla pozitivní test na koronavirus. Podle prohlášení španělského klubu, který o prvních nakažených informoval už o víkendu, se zatím ani u jednoho neobjevil příznaky COVID-19. Prvních pět případů se v týmu Valencie objevilo v neděli. O pozitivním testu informovali obránci Ezequiel Garay a Eliaquim Mangala, klub poté uvedl, že nakažení jsou také další hráč a dva členové realizačního týmu. Podle médií byl třetím nakaženým fotbalistou José Luis Gayá.

BREAKING - #ValenciaCF confirm more positive tests at the club of coronavirus. They say 35% of tests (all employees) have come back positive. No clear symptoms were detected in any of the cases. More follows. https://t.co/DFbE9NNkd2 — footballespana (@footballespana_) March 16, 2020

7:16 O osudu květnového mistrovství světa při pandemii koronaviru by mělo být jasněji dnes odpoledne po jednání rady Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Její prezident René Fasel přiznal, že je v současné situaci konání turnaje těžko představitelné. Zrušení šampionátu je zřejmě neodvratné a vedení federace bude při konferenčním hovoru jednat, kdy a jakým způsobem ho vyhlásí.

Pondělí 16. března 2020

22:12 Vedení Kontinentální hokejové ligy přerušilo po odstoupení Jokeritu a Nur-Sultanu na týden play off a bude vytvářet formát pro šest čtvrtfinalistů.

21:45 Velká národní steeplechase, každoročně konaný dostih nedaleko Liverpoolu, se 4. dubna nepoběží. I jeho se dotkla koronavirová pandemie a byl zrušen. „Není vhodné akci pořádat,“ řekl klub žokejů v reakci na doporučení vlády hromadně se neshromažďovat. Nepoběží se ani bez diváků. „Veřejné zdraví je na prvním místě,“ uvedl Sandy Dudgeon, hlavní správce klubů žokejů.

20:15 Tradiční londýnský závod univerzitních osmiveslic Oxford - Cambridge se letos kvůli pandemii koronaviru neuskuteční. Pořadatelé legendárního měření sil elitních posádek na Temži, které bylo naplánováno na 29. března, dnes chystaný 166. ročník závodu zrušili.

19:49 Elitní zámořská baseballová soutěž MLB začne kvůli koronaviru nejdříve v polovině května. Liga měla původně začít 26. března, ve čtvrtek její vedení odložilo start o dva týdny a zároveň zrušilo přípravná utkání.

18:19 Olympijský kvalifikační turnaj v boxu bude dnes v Londýně předčasně ukončen. Zrušeny byly i plánované evropské a americké kvalifikační turnaje.

18:06 Vedení italské fotbalové ligy zvažuje, že by se současná sezona přerušená kvůli koronaviru mohla rozprostřít do následujících dvou ročníků. Podle předsedy svazu Gabriele Graviny je ve hře také možnost zakončit ji vyřazovací částí, nebo ji ukončit s tím, že o titulu, sestupu a účasti v pohárech rozhodne aktuální pořadí po 26 kolech.

17:32 Druhý pozitivní případ nákazy koronavirem ve světě formule jedna oznámil dodavatel pneumatik Pirelli. Postiženým je podle oficiálního vyjádření jeden z pracovníků, který byl součástí týmu v Melbourne na Velké ceně Austrálie. Úvodní závod sezony byl zrušen poté, co se nákaza objevila u jednoho člena stáje McLaren.

15:33 Většina českých atletů musela kvůli pandemii koronaviru zrušit nebo předčasně ukončit plánovaná zahraniční soustředění, řekl ČTK reprezentační šéftrenér Jan Netscher. Jedinou dostupnou destinací v teple je aktuálně Jihoafrická republika, kde je nyní 15 lidí. Ostatní musejí improvizovat v přípravě v domácích podmínkách.

Řadě atletů zakázala vycestovat resortní sportovní centra ministerstva školství, vnitra a obrany. „Šéfové řeší nějaké výjimky, ale je to složité. Hotely se uzavírají, tréninková centra se uzavírají, sportovci hromadně prchají do České republiky,“ popisoval Netscher.

15:18 První a druhá německá fotbalová liga se kvůli pandemii koronaviru nebudou hrát minimálně do 2. dubna. Dnes o tom rozhodlo vedení soutěže. „Samozřejmě to neznamená, že začneme hrát od 3. dubna,“ uvedl generální ředitel Německé fotbalové ligy (DFL) Christian Seifert. Podle něho se další setkání DFL uskuteční v týdnu od pondělí 30. března.

14:35 Ženský tenisový turnaj okruhu WTA v Praze se letos kvůli kvůli pandemii nového typu koronaviru neuskuteční. Šestý ročník J&T Banka Prague Open se měl na antukových kurtech Sparty ve Stromovce konat od 27. dubna do 2. května. WTA Tour dnes oznámila zrušení české akce stejně jako turnajů v Istanbulu a Stuttgartu, které se měly hrát o týden dříve.

14:15 Novým typem koronaviru se nakazil olympijský vítěz a mistr světa v házené Dán Mads Mensah. Osmadvacetiletý hráč německého klubu Rhein-Neckar Löwen byl spolu s rodinou umístěn do dvoutýdenní karantény. Jde o první případ nákazy v házenkářské bundeslize.

13:25 Klub HC Košice odmítl bronzové medaile za třetí místo poté, co je Ligová rada slovenské hokejové ligy udělila od zeleného stolu na základě výsledků zrušeného ročníku. Po jednomyslné dohodě vedení s realizačním týmem a hráči putovaly cenné kovy zpět společnosti Pro-Hokej, která soutěž řídí. Druhý Slovan Bratislava už dopředu vedení soutěže informoval, že stříbrné medaile nechce.

Oba kluby vyjádřily nesouhlasily s vyhlášením výsledků a korunovací Banské Bystrice mistrem. Košice v dopise šéfovi soutěže Richardu Lintnerovi zopakovaly předešlá vyjádření, že by se podobně jako v ostatních hlavní evropských ligách mistr a medailisté vyhlašovat neměli.

12:39 Finský trenér hokejistů Bielu Antti Törmänen měl v neděli pozitivní test na koronavirus. Devětadvacetiletý bývalý útočník, který v roce 1995 získal premiérové finské zlato na mistrovství světa, je v domácí karanténě. Švýcarská liga byla kvůli pandemii nákazy COVID-19 po předchozím odložení zrušena před startem play off.

12:11 Pandemie koronaviru a bezpečnostní opatření v České republice přiměly pořadatele Rallye Šumava Klatovy odložit i druhý závod domácího šampionátu v automobilových soutěžích. Tradiční rallye se měla na západě a jihu Čech uskutečnit od 23. do 25. dubna.

12:09 Omezení na závodišti v Pardubicích: Areál včetně dostihové dráhy je uzavřen pro veškeré rekreační a sportovní aktivity (procházky se psem, běhání apod.)

Dostihový spolek a.s. ruší všechny akce konané na Pardubickém závodišti v měsících březnu a dubnu.

11:57 Prohlášení mluvčího FAČR Michala Jurmana: „Odpolední videokonference s UEFA v úterý 17. března se za FAČR zúčastní předseda Martin Malík a generální sekretář Jan Pauly. V tuto chvíli samozřejmě čekáme, s jakými konkrétními návrhy řešení situace přijde UEFA, Fotbalová asociace ČR se v tuto chvíli přiklání spíše k přesunutí EURA na termín roku 2021, případně do druhé poloviny letošního roku. Veškeré naše návrhy a názory se v tomto směru ale mohou samozřejmě během zítřka vyvíjet. Na základě výměny názorů a postřehů ze strany zainteresovaných asociací, konec konců vznikla myšlenka zmíněné videokonference.“

11:55 Hokejoví Vancouver Canucks vydali prohlášení, podle kterého má jeden ze zaměstnanců organizace pozitivní testy na koronavirus. Zaměstnanec podle vedení klubu není v kontaktu ani s fanoušky ani s hráči a dodržuje podmínky 14denní karantény.

11:47 Dalšími z ligových týmů, které přerušily tréninkový proces a nechávají hráče trénovat individuálně, jsou Jablonec, České Budějovice a Sigma Olomouc.

11:47 Český volejbalový svaz ukončil kvůli koronaviru všechny soutěže, které řídí. Extraligové tituly nebudou uděleny, jinak platí pořadí ke dni ukončení.

11:38 Po zrušení tréninků a zavření škol kvůli pandemii koronaviru připravila Česká basketbalová federace pro mladé hráče a hráčky alternativu, jak se připravovat v domácím prostředí. Na sociálních sítích ode dneška zveřejňuje každý všední den jedno video s různými cvičeními, které dětem pomůže se zdokonalovat.

Nejtěžší cvičení přijde na řadu v pátek. Mladí hráči při něm mohou pořizovat videa, díky kterým mohou v případě sdílení na sociálních sítích Českého basketbalu vyhrát různé ceny.

11:11 Výsledky ankety Fotbalista roku 2019, která kvůli koronaviru přišla o slavnostní vyhlášení, oznámí Fotbalová asociace ČR v neděli v tiskové zprávě. Původně se měl ve stejný den konat galavečer ve Vinohradském divadle.

11:10 Úvod štafety s olympijským ohněm, která měla v Japonsku navštívit místa nejvíce postižená ničivým zemětřesením a vlnou cunami v roce 2011, byl kvůli nákaze koronavirem omezena. Oficiální část od 26. března už by se měla podle agentury Reuters uskutečnit bez výraznějších omezení.

09:48 Kazašský Barys Nur-Sultan jako druhý účastník čtvrtfinále play off Kontinentální hokejové ligy po Jokeritu Helsinky přečasně ukončil sezonu kvůli pandemii koronaviru. Vedení soutěže o jejím osudu jedná, ale zatím na rozdíl od všech ostatních elitních lig neoznámilo přerušení či zrušení ročníku.

09:30 Sportovní ředitel Českého olympijského výboru (ČOV) Martin Doktor v sobotu neodletěl na plánovanou inspekční cestu do dějiště olympijských her v Tokiu. Zrušil ji, protože se chtěl zachovat zodpovědně v současné napjaté situaci kvůli pandemii koronaviru. Ta bude v úterý tématem jednání Mezinárodního olympijského výboru (MOV) se zástupci mezinárodních sportovních federací, uvedla agentura Reuters.

09:29 Ligoví fotbalisté budou po vyhlášení celostátní karantény kvůli pandemii nového typu koronaviru do odvolání trénovat individuálně. Na sociálních sítích o tom dnes informovaly Sparta, Liberec, Teplice, Ostrava a Opava.

09:10 Šachový Turnaj kandidátů je jednou z posledních akcí, která kvůli šířící se nákaze nemoci COVID-19 zůstala v nejbližším sportovním kalendáři. Osm velmistrů začne v úterý v ruském Jekatěrinburgu bojovat o právo vyzvat norského mistra světa Magnuse Carlsena.

08:38 Olympijská kvalifikace v boxu v Londýně bude pokračovat už bez přítomnosti diváků. Kvůli pandemii koronaviru o tom po víkendových bojích rozhodli organizátoři. V Copper Box Areně s kapacitou sedm tisíc míst usilují boxeři a boxerky o 77 účastnických míst na hrách v Tokiu.

08:14 Bývalý předseda anglické Fotbalové asociace Greg Dyke je přesvědčený, že kvůli pandemii koronaviru přerušený ročník Premier League se dohraje. Zrušení by totiž pro vedení soutěže i kluby znamenalo obrovskou finanční ztrátu. Dykeův nástupce a současný šéf Fotbalové asociace Greg Clarke naopak v rozhovoru pro The Times uvedl, že si myslí, že sezona bude předčasně ukončena.

07:40 Zápasy australské fotbalové ligy se budou do konce sezony hrát bez diváků. Oznámil to tamní svaz v rámci opatření v boji s šířící se nákazou koronaviru, kvůli které musely do čtrnáctidenní karantény celky Wellington Phoenix a Melbourne Victory.

07:25 Basketbalista Karl-Anthony Towns z Minnesoty Timberwolves věnoval 100 tisíc dolarů (asi 2,4 milionu korun) nemocnici v Rochesteru, aby při pandemii koronaviru mohla testovat víc lidí. Podle agentury AP to pomůže navýšit kapacitu z 200 na více než 1000 kontrol denně.

@MayoClinic has begun rolling out a test to detect the virus that causes COVID-19. My hope is that we can fight this virus quicker and more efficiently by increasing the testing capabilities and availability and Mayo Clinic’s overall COVID-19 response. pic.twitter.com/af9vcO711p — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) March 16, 2020

Pomoci se rozhodl také slavný Michael Jordan. Majitel klubu Charlotte Hornets spolu s hráči založil fond na podporu asi 500 zaměstnanců na poloviční úvazek, kteří po přerušení NBA kvůli koronaviru přišli o příjmy. Podobné gesto už dříve udělali například Kevin Love, Blake Griffin, Janis Adetonkunbo, LeBron Jamese či Zion Williamson a Stephen Curry.

Neděle 15. března 2020

23:03 Vláda vyhlásila omezení pohybu v ČR. Nařízení má ale řadu výjimek, například cesty do zaměstnání, na nákup, do zdravotnických zařízení, za rodinou a blízkými atd. Více ZDE.

21:45 Kvůli pandemii koronaviru se zastavily fotbalové soutěže také v Brazílii a Mexiku, kde byly přerušeny první a druhá liga i nejvyšší soutěž žen. V zemi pětinásobných mistrů světa národní konfederace do odvolání zastavila Brazilský pohár, ženské a juniorské soutěže. Rozhodnutí o ligách jednotlivých států, které se nyní hrají, nechala na místních organizacích. Celostátní liga má začít až v květnu.

Brazilská konfederace se rozhodla jednat po protestní akci fotbalistů Grémia, kteří k dnešnímu zápasu se Sao Luiz nastoupili s rouškami. Hráči včetně trenéra Renata Portaluppiho tak při nástupu na trávník dali najevo nesouhlas s pokračováním soutěží. Portaluppi navíc pohrozil stávkou.

„Když nejednají příslušné orgány, musejí to vzít do svých rukou kluby. Všude ve světě se přestalo hrát, neměl by to udělat i brazilský fotbal?“ uvedl Portaluppi.

Brazílie hlásila o víkendu 120 případů nákazy novým typem koronaviru. Mexiko má čtyři desítky nakažených.

19:35 V Číně se znovu rozběhly atletické soutěže přerušené kvůli koronaviru. V hale v Pekingu předvedla koulařka Kung Li-ťiao letošní maximum 19,70 m.

19:25 Baseballista New York Yankees působící v nižší soutěži byl pozitivně testován na koronavirus. Hráč se nedostal do kontaktu s nikým z prvního týmu elitní MLB. Zástupci Yankees o tom ujistili vedení Major League Baseball. Hráč podstoupil test v pátek, protože měl teplotu, nyní je v karanténě.

MLB měla začít 26. března. Ve čtvrtek vedení soutěže zrušilo přípravná utkání a odložilo start soutěže nejméně o dva týdny. Člen Yankees je prvním případem nákazy koronavirem v americkém baseballu.

19:00 Podle legendárního ruského hokejisty Vjačeslava Bykova by se KHL měla kvůli pandemii koronaviru přestat hrát podobně jako ostatní soutěže. Z play off v sobotu odstoupil Jokerit Helsinky, který měl v úterý zahájit čtvrtfinálovou sérii s Petrohradem. Rozhodnutí o dalším osudu Gagarinova poháru zatím nepadlo.

„Všechny evropské země věnují pozornost hlavně zdraví lidí, proto se v Jokeritu takhle rozhodli. V celé Evropě jsou zakázány všechny sportovní akce i zábava. Během takové epidemie by neměly být žádné radovánky,“ řekl Bykov.

„Zdraví lidí je na prvním místě. Myslím, že by bylo logičtější zastavit Gagarinův pohár, protože se musíme starat o zdraví hráčů, kteří jsou také ohroženi. Situace ve světě je složitá a tuhle nemoc musíme porazit společným úsilím. Myslím, že je lepší to ukončit a prohlásit tento ročník za neplatný,“ prohlásil bývalý trenér ruské reprezentace. V KHL dvojnásobný olympijský vítěz a pětinásobný mistr světa vedl naposledy v roce 2015 Petrohrad.

„Je tu i finanční stránka, ale soutěže stejně končí. Jde o zdraví lidí, proto se nic nekoná. Užívat si hru v době, kdy vládne smutek a umírají lidé, není správné. Pokud teď všechno přerušíme a odstraníme všechna rizika, bude to přínos pro celé lidstvo,“ dodal devětapadesátiletý Bykov.

17:50 Mezinárodní cyklistická unie přerušila kvůli pandemii koronaviru sezonu. Všechny závody v jejím kalendáři jsou odloženy minimálně do 3. dubna.

Zatímco v některých sportech počítají s prodloužením kvalifikačního období pro olympijské hry, v cyklistice už je zřejmě dobojováno. Silničáři a dráhaři měli kvalifikační akce za sebou, na horských kolech a v bikrosu se mělo o účast v Tokiu závodit až do 1. června. UCI ale plánuje uzavřít nominační boje podle výsledků k 3. březnu.

17:15 Italský fotbalový svaz bude kvůli pandemii koronaviru požadovat odložení mistrovství Evropy. O osudu šampionátu, který by se za normálních okolností měl hrát na přelomu června a července, bude UEFA spolu s 55 členskými zeměmi rozhodovat při mimořádné úterní videkonferenci.

Fotbalové dění v Evropě zastavila pandemie koronaviru, kvůli kterému byla přerušena většina soutěží včetně evropských pohárů, anglické, španělské, italské, německé i české ligy. A podle šéfa italského svazu Gabriele Graviny by mělo být dohrání národních soutěží prioritou před Eurem.

„Chceme zkusit dohrát ligu, protože je to férové a spravedlivé. Mimo jiné i s ohledem na prostředky a oběti, které kluby podstoupily. Proto UEFA navrhneme, aby bylo mistrovství Evropy odloženo,“ řekl Gravina v rozhovoru pro televizní stanici SportMediaset.

Podle médií existuje několik variant, které UEFA v souvislosti s Eurem zvažuje. Jednou je přesunutí turnaje, jenž bude poprvé hostit dvanáct zemí, na příští rok. Další možností, která je prý mnohem pravděpodobnější, je přesunutí mistrovství Evropy na letošní prosinec.

16:55 Fotbalisté Grémia k dnešnímu ligovému zápasu se Sao Luiz nastoupili s rouškami. Hráči včetně trenéra Renata Portaluppiho tak při nástupu na trávník protestovali proti pokračování brazilských soutěží navzdory šíření nákazy koronavirem.

„Protestem chceme upozornit na to, že soutěže by se měly přerušit. Lidský život musí být na prvním místě,“ citoval server UOL ředitele klubu Paula Luze. Utkání ligy státu Rio Grande do Sul, které se v rámci bezpečnostních opatření proti nákaze hrálo bez diváků, skončilo remízou 2:2.

Grémio není jediným klubem, který protestoval proti pokračování soutěží v Jižní Americe. K přerušení lig vyzval například trenér Flamenga Jorge Jesus, zatímco River Plate odmítlo odehrát sobotní duel argentinské ligy s Atléticem Tucumán. Klub z Buenos Aires uzavřel stadion a nepustil na něj soupeřovy hráče ani rozhodčí. Zápas musel být odložen.

16:25 Francouzský fotbalista Paul Pogba z Manchesteru United se rozhodl pomoci v boji s pandemií koronaviru. Sedmadvacetiletý záložník na sociálních sítích vyhlásil finanční sbírku, jejíž výtěžek půjde na nákup pomůcek pro lékaře a zdravotníky.

Vítěz předloňského mistrovství světa k vyhlášení sbírky využil svých dnešních 27. narozenin a jako cílovou hranici určil symbolicky 27 tisíc liber (asi 784 tisíc korun). Pokud se částku během dneška podaří vybrat, přidá francouzský reprezentant z vlastního dalších 27 tisíc.

„Pandemie koronaviru ohrožuje zdraví a životy mnoha lidí včetně dětí, na které může být její dopad obrovský. Peníze budou použity na nákup rukavic, masek a dalších ochranných pomůcek,“ napsal Pogba na svém profilu na facebooku, kde jde také na sbírku přispět.

16:15 Kvůli pandemii koronaviru byly odloženy závody Světového poháru v moderním pětiboji v Sofii a Budapešti i finále seriálu v Soulu. Konat se měly v dubnu a květnu. Světová federace kvůli tomu požádala Mezinárodní olympijský výbor o prodloužení olympijské kvalifikace do 30. června. Původně měl boj o účast v Tokiu skončit 31. května.

„Stanovisko MOV je velmi pevné, a to že olympijské hry v Tokiu začnou 24. července. Od zdravotnických orgánů nejsou žádné náznaky, že by se uvažovalo o zrušení her,“ řekl místopředseda federace moderního pětiboje Juan Antonio Samaranch. „Nikdo nemůže vědět, jaká bude situace za dva nebo tři měsíce, takže jsem přesvědčen, že jsme rozhodli správně,“ uvedl.

Moderní pětibojaři stihli zahájit sezonu na konci února, kdy se rozběhl Světový pohár v Káhiře. Mistrovství světa zůstává v kalendáři od 25. do 31. května v mexickém Cancúnu, kam byl už před měsícem přeložen kvůli koronaviru z čínském Sia-menu.

Kvůli pandemii koronaviru byly odloženy závody Světového poháru v moderním pětiboji v Sofii a Budapešti i finále seriálu v Soulu. Konat se měly v dubnu a květnu. Světová federace kvůli tomu požádala Mezinárodní olympijský výbor o prodloužení olympijské kvalifikace do 30. června. Původně měl boj o účast v Tokiu skončit 31. května.

„Stanovisko MOV je velmi pevné, a to že olympijské hry v Tokiu začnou 24. července. Od zdravotnických orgánů nejsou žádné náznaky, že by se uvažovalo o zrušení her,“ řekl místopředseda federace moderního pětiboje Juan Antonio Samaranch. „Nikdo nemůže vědět, jaká bude situace za dva nebo tři měsíce, takže jsem přesvědčen, že jsme rozhodli správně,“ uvedl.

Moderní pětibojaři stihli zahájit sezonu na konci února, kdy se rozběhl Světový pohár v Káhiře. Mistrovství světa zůstává v kalendáři od 25. do 31. května v mexickém Cancúnu, kam byl už před měsícem přeložen kvůli koronaviru z čínském Sia-menu.

15:53 Mezinárodní volejbalová federace (FIVB) zrušila nebo odložila až do konce dubna turnaje Světového okruhu v obou kategoriích i na všech úrovních. Je mezi nimi i čtyřhvězdičková akce v mexickém Cancúnu, kde chtěl na konci března zahájit sezonu elitní český pár Markéta Nausch Sluková, Barbora Hermannová. Ostravský podnik ve druhé polovině května zatím v kalendáři zůstal. Sluková s Hermannovou se na pokračování olympijské kvalifikace připravují v USA, kam stihly odletět před pár dny ještě před zákazy cestování kvůli koronaviru.

15:15 Badmintonová extraliga byla kvůli opatřením proti šíření koronaviru předčasně ukončena. Titul obhájil tým BK 1973 Deltacar Benátky nad Jizerou, který ovládl základní část, v níž vyhrál všech sedm zápasů. Druhý skončil Sokol Radotín Meteor A a bronz získala BA Plzeň.

O osudu baráže o extraligu se teprve rozhodne, oznámil badmintonový svaz na svém webu.

14:48 Vedení švédského hokeje ukončilo v reakci na pandemii koronaviru předčasně sezonu tamní nejvyšší soutěže. Rozhodnutí platí rovněž pro druhou a třetí ligu i soutěž žen. Mistr Švédska nebude určen a žádný tým nesestoupí. V příští sezoně by se všechny předčasně ukončené soutěže měly hrát se stejnými účastníky.

„Koronavirus s sebou přináší velké obavy a nejistotu napříč celou společností. Pro nás teď bylo nejdůležitější věcí udělat to, co je správné pro společnost jako celek, ale také pro hráče, zástupce týmů a další lidi včetně veřejnosti, jejichž zdraví je na prvním místě,“ prohlásil šéf švédského hokeje Anders Larsson.

Základní část švédské SHL vyhrála s velkým náskokem 14 bodů Lulea před Färjestadem a Rögle.

14:14 Prezident Švýcarského fotbalového svazu Dominique Blanc se nakazil novým typem koronaviru. Sedmdesátiletý funkcionář byl na nákazu pozitivně testován poté, co si vyžádal vyšetření kvůli bolestem v krku a mírnému kašli. Byl odeslán do domácí karantény.

„Cítím se do jisté míry dobře. Mám jen příznaky chřipky,“ uvedl Blanc v prohlášení svazu. Sídlo fotbalové organizace v Muri bylo dnes do odvolání uzavřeno. Informováni byli všichni zaměstnanci, kteří v poslední době přišli s Blancem do osobního kontaktu.

Švýcarská fotbalová liga byla už dříve v důsledku pandemie koronaviru přerušena nejméně do konce dubna.

14:09 Předání olympijského ohně organizátorům letních her v Tokiu se příští týden ve čtvrtek na stadionu v Aténách uskuteční za zavřenými dveřmi. Důvodem je pandemie koronaviru. Dnes o tom informoval Řecký olympijský výbor.

Olympijský oheň byl zapálen ve čtvrtek a i tento ceremoniál se odehrál bez diváků pouze s několika vybranými hosty. Národní olympijský výbor poté vyzval fanoušky, aby se nesrocovali na trase štafety s pochodní, ale když se ve Spartě přesto objevil větší počet fanoušků, byla úvodní část štafety zrušena. Japonská část štafety by měla odstartovat za dva týdny ve Fukušimě.

Organizátoři her v Tokiu by nyní měli převzít pochodeň 19. března na stadionu v Aténách, kde se v roce 1896 konaly první novodobé olympijské hry a kde předání pochodně v minulosti sledovaly tisíce fanoušků. Nyní však bude historický Panathénský stadion pro veřejnost uzavřen.

13:03 Argentinský obránce Ezequiel Garay z Valencie se stal prvním fotbalistou ve španělské lize, u kterého byla potvrzena nákaza novým typem koronaviru. Třiatřicetiletý stoper o pozitivním testu na COVID-19 informoval na sociálních sítích.

„Vypadá to, že rok 2020 pro mě nezačal dobře. Měl jsem pozitivní test na koronavirus, ale cítím se dobře, poslouchám nařízení úřadů a jsem v karanténě,“ napsal na instagramu Garay, kterému už v únoru předčasně ukončilo sezonu vážné zranění kolena.

Bývalý hráč Realu Madrid, Benficy Lisabon nebo Petrohradu je v La Lize prvním potvrzeným nakaženým fotbalistou. Celkem ve Španělsku zaznamenali téměř 6400 nakažených osob z nichž 196 zemřelo. Kvůli pandemii koronaviru v Evropě byl v zemi na 15 dní vyhlášen nouzový stav a fotbalové soutěže byly minimálně do 3. dubna přerušeny.

12:50 Bývalý útočník Manchesteru United Wayne Rooney zkritizoval vedení anglického fotbalu za to, že příliš dlouho otálelo s přerušením soutěží kvůli pandemii koronaviru. Podle něj se funkcionáři chovali, jako kdyby pro ně hráči byli pokusní králíci.

Anglie přerušila Premier League i nižší ligy v pátek poté, co byla nákaza objevena u trenéra Arsenalu Mikela Artety. Ještě před tím byly pozastaveny soutěže ve Španělsku a Itálii, která je po Číně nejvíce zasaženou zemí a platí v ní celostátní karanténa. Posléze se z největších lig připojily také Německo a Francie.

„Proč jsme čekali až do pátku? Proč musela Anglie udělat správné rozhodnutí až poté, co onemocněl Mikel Arteta?“ napsal Rooney ve sloupku pro deník The Times. „Pro kluby, hráče a jejich rodiny to byl nepříjemný týden, ve kterém se ukázala neschopnost vedení ligy i vlády,“ dodal.

„Ostatní sporty jako tenis, formule 1, ragby, golf nebo fotbal v ostatních zemích se přerušovaly, jen u nás nám říkali, že máme pokračovat,“ přidal čtyřiatřicetiletý Rooney, který po návratu ze zámořské ligy MLS působí jako hrající trenér druholigového celku Derby.

„U nás až po mimořádném zasedání vedení soutěží bylo konečně uděláno správné rozhodnutí. Do té doby to téměř vypadalo, že s fotbalisty v Anglii se zachází jak s pokusnými králíky. A spoustu hráčů napadlo, jestli náhodou nejde v první řadě o peníze,“ dodal.

„Naštěstí se nakonec udělalo správné rozhodnutí, protože když jsou v ohrožení lidské životy, tak musí být na prvním místě,“ prohlásil Rooney, který je nejlepším střelcem anglické reprezentace a s Manchesterem United získal pět titulů a jednou vyhrál Ligu mistrů.

Rooney také věří, že přerušenou sezonu se podaří dokončit. „Klidně budeme hrát až do září, když budeme vědět, že my i fanoušci jsme v bezpečí. Je to naše práce,“ uvedl. „Mistrovství světa je až v listopadu a prosinci 2022, takže by se toho mělo využít a dohrát aktuální sezonu do konce roku. Další dvě sezony by pak odstartovaly na začátku nového roku,“ přidal.

11:45 Je to frajer. Cristiano Ronaldo se rozhodl aktivně zapojit do boje s koronavirem – a to hodně velkorysým způsobem.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo will transform his chain of hotels into hospitals where the Coronavirus infected patients in Portugal will be able to be treated completely free of charge.



CR7 will also cover the salaries of all the doctors and workers. Incredible gesture, what a man. 👏❤ pic.twitter.com/MsCHgr7kJA — FutbolBible (@FutbolBible) March 15, 2020

11:43 Hokejovým klubům Slovanu Bratislava a Košicím, které získaly od zeleného stolu ve slovenské lize medaile, se nelíbí vyhlášení výsledků zrušeného ročníku a korunovace Banské Bystrice coby mistra. Šéf soutěže Richard Lintner ale uvedl, že Ligová rada neměla podle řádů jinou možnost, než vítěze určit.

Slovanu Bratislava a Košicím, které získaly od zeleného stolu ve slovenské lize medaile, se nelíbí vyhlášení výsledků zrušeného ročníku a korunovace Banské Bystrice coby mistra. • Foto profimedia.cz

11:08 Hráči NHL a nižší AHL budou i přes přerušení zámořských hokejových soutěží kvůli pandemii koronaviru dostávat plat, jako kdyby základní část běžela dál. Ve druhé farmářské lize ECHL, která je ještě o úroveň níže pod AHL, byla již sezona předčasně zrušena.

11:01 Sportovní šéf formule 1 Ross Brawn předpokládá po odkladu startu mistrovství světa, že letošní kalendář bude tvořit alespoň 17 z původně plánovaných 22 závodů. Z programu už vypadly či byly odloženy Velké ceny Austrálie, Bahrajnu, Číny a Vietnamu, otazníky se teď vznášejí nad konáním květnových Grand Prix Nizozemska, Španělska a Monaka. Řešením může podle Brawna být zrušení letní přestávky a zkrácení nahuštěných závodních víkendů na dva dny.

„Kdybychom zrušili letní přestávku, získali bychom několik víkendů, během kterých můžeme mít závod. Byl by to důstojný kalendář. Bude vypadat jinak, ale tvořil by ho dostatek závodů,“ řekl Brawn televizi Sky. Jeho snahou je pro co nejvíce odložených závodů najít náhradní termín a srpnová téměř měsíční pauza se nabízí.

10:56 Slovinský útočník Josip Iličič se alespoň symbolickým gestem rozhodl podpořit nemocnici v Bergamu, kde se starají o nakažené koronavirem. Dvaatřicetiletý fotbalista lékařům věnoval míč, kterým dal v úterý v odvetě osmifinále čtyři branky a poslal nováčka soutěže Bergamo přes Valencii do čtvrtfinále.

Stranou během pandemie koronaviru, která v Evropě nejvíce zasáhla právě Itálii, nestojí ani další fotbalisté. Kapitán Neapole Lorenzo Isnigne už dříve věnoval jedné z nemocnic ve městě 100 tisíc eur, zatímco obránce Juventusu Leonardo Bonucci poslal jedné z turínských nemocnic 130 tisíc eur.

Josip Iličič nasázel v odvetě osmifinále Ligy mistrů na hřišti Valencie čtyři góly! • Foto Reuters

10:29 Hvězdy NHL a NBA se omlouvají a děkují fanouškům, jiní přispívají na platy zaměstnanců v domácích arenách. Kdo se snaží vykoupit z nemilosti a kdo je za hvězdu?

9:55 V basketbalové NBA se objevil třetí případ nákazy koronavirem u některého z hráčů. Podle zámořských médií bylo onemocnění COVID-19 zjištěno u Christiana Wooda z Detroitu. Vedení Pistons jméno neuvedlo, pouze informovalo o tom, že hráč je v karanténě a neprojevují se na něm vážné příznaky nemoci.

Detroit Pistons forward Christian Wood has tested positive for the coronavirus, a league source tells @wojespn. pic.twitter.com/bKTdJL8GiY — SportsCenter (@SportsCenter) March 15, 2020

9:01 Francouzský pilot Sébastien Ogier vyhrál zkrácenou Mexickou rallye a ujal se vedení v mistrovství světa. Pořadatelé zrušili kvůli pandemii koronaviru závěrečnou etapu, kterou dnes měly tvořit ještě tři rychlostní zkoušky. Šestinásobný mistr světa Ogier vybojoval první triumf po přestupu do Toyoty a vyhrál poprvé od zářijové Turecké rallye.

8:36 Mezinárodní veslařská federace (FISA) zrušila kvůli pandemii koronaviru i závěrečný třetí díl Světového poháru a hlavní olympijskou kvalifikaci, která se měla konat v květnu Lucernu. Již v úterý byly ze stejného důvodu zrušeny první dva závody seriálu, které se měly konat v dubnu a v květnu v Itálii.

7:20 Sportovní svět se pomalu přestává točit, kvůli pandemii koronaviru se ruší a odkládají zápasy, turnaje a další akce po celé planetě. Jak sportovní hvězdy prožívají dobu, kdy náhle nemají co dělat? . Více čtete ZDE>>>

Sobota 14. března 2020

21:16 Fotbalové mistrovství Evropy by se při předpokládaném odložení kvůli pandemii koronaviru mohlo odehrát ještě letos v prosinci. Podle britského listu The Telegraph je to jedna z variant a dokonce i pravděpodobnější než přesunutí turnaje na příští rok.

Evropská unie UEFA bude o osudu šampionátu jednat prostřednictvím videokonference s představiteli všech členských zemí v úterý. Konání turnaje v řádném termínu se začátkem 12. června je kvůli nynější celosvětové hrozbě nákazy koronavirem vysoce nepravděpodobné. Odklad Eura by mohl umožnit dohrát domácí soutěže, které mají například podle šéfa italského svazu Gabrieleho Graviny před šampionátem prioritu.

Francouzský list L'Equipe už v týdnu uvedl, že Euro, které poprvé bude hostit dvanáct zemí, bude odloženo na příští rok. Varianta s přeložením na zimu by mohla být zároveň testem před mistrovstvím světa 2022, které bude v netradičním zimním termínu hostit Katar.

20:23 Fotbalová superstar Lionel Messi nabádá prostřednictvím sociálních sítí fanoušky ke zodpovědnému chování v krizi způsobené pandemií koronaviru. Na instagramu, kde jej sleduje 144 milionů lidí, vyzval argentinský útočník Barcelony příznivce, aby důsledně dodržovali nařízení úřadů a nevystavovali nebezpečí nejrizikovější skupiny obyvatel.

„Zdraví musí být vždycky na prvním místě. Tohle je výjimečná situace a je nutné následovat pokyny zdravotnických organizací a úřadů,“ zdůraznil dvaatřicetiletý fotbalista. „Jen takhle to můžeme efektivně porazit,“ dodal.

„Je důležité chovat se zodpovědně a zůstat doma. Je to také nejlepší příležitost, jak si užít čas s vašimi nejmilejšími,“ napsal Messi pod fotografií, na které je zachycen se dvěma ze svých tří synů. Držitel rekordních šesti Zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu světa také přiznal, že jej a jeho rodinu současná situace znepokojuje. „Máme obavy z toho, co se děje, a chtěli bychom pomoci těm, kterým je nejhůř,“ dodal.

19:53 Den po ženském světovém šampionátu zrušila světová curlingová federace i mistrovství světa mužů, které mělo hostit od 28. března Glasgow. Důvodem jsou opatření, která skotská vláda nařídila s cílem omezit šíření nového typu koronaviru.

Kvůli pandemii onemocnění se neuskuteční ani dubnové MS smíšených dvojic v Kanadě, na kterém na rozdíl od mužského šampionátu měla mít zastoupení i Česká republika. Jako vítězové únorového domácího mistrovství se do Kelowny kvalifikovali Zuzana Paulová a Tomáš Paul.

Ženské MS v kanadském Prince George bylo zrušeno už v pátek pouhé dva dny před začátkem turnaje. Do bojů o cenné kovy i první body do kvalifikace na olympijské hry v Pekingu 2022 měl zasáhnout i český tým pod vedením skipky Anny Kubeškové.

19:26 V týmu fotbalistů Sampdorie Janov, kde působí i český reprezentační záložník Jakub Jankto, už je šest hráčů nakažených novým typem koronaviru. Klub dnes informoval o tom, že pozitivní test měl dvaadvacetiletý záložník Fabio Depaoli.

17:55 Hokejisté Jokeritu Helsinky s českým obráncem Davidem Skleničkou ukončili sezonu a do 2. kola play off Kontinentální ligy proti Petrohradu kvůli pandemii koronaviru nenastoupí. Jokerit ve středu dovršil postup z osmifinále na ledě Jaroslavle po výhře 4:2 na zápasy, sérii o postup mezi nejlepší čtyři celky Gagarinova poháru měli zahájit v úterý v Petrohradu. V pátek byl ve Finsku zrušen i zbytek sezony nejvyšší hokejové soutěže.

Klub postupoval na základě nařízení finské vlády, která mají zabránit šíření koronaviru. „Je to výjimečná situace a vyžaduje výjimečná opatření. Blaho a zdraví lidí a naší společnosti je prvořadé a Jokerit chce jednat v této záležitosti zodpovědně,“ uvedl v prohlášení na oficiálních stránkách klubu jeho prezident Jari Kurri.

„Vedli jsme důkladná jednání s našimi týmovými lékaři a hráči a společně jsme dospěli k tomuto závěru. Je to velmi obtížné, ale nutné rozhodnutí,“ doplnil Kurri.

Jokerit byl s 84 body z 62 utkání třetím nejlepším celkem Západní konference a díky úspěchu proti Jaroslavli i pošesté za svého působení v KHL postoupil do čtvrtfinále. Semifinálovou účast z let 2015 a 2018 nezopakuje.

„Jokerit všem klubům, které pokračují v boji o Gagarinův pohár, přeje hodně štěstí. Klub také děkuje všem svým fanouškům a partnerům za hodně nezapomenutelných okamžiků v sezoně. Teď je ale čas, aby se všichni soustředili na to, aby byli v pořádku a trávili v této situaci čas se svými blízkými,“ doplnil klub v prohlášení.

Třiadvacetiletý Sklenička působí v Jokeritu od poloviny prosince, kdy zamířil do Helsinek z farmy Montrealu z Lavalu z nižší AHL. Účastník posledních dvou světových šampionátů si v základní části KHL připsal ve 25 zápasech pět bodů za dvě branky a tři asistence. V šesti duelech play off vstřelil jeden gól a na jeden přihrál.

15:52 Předseda Srbského fotbalového svazu Slaviša Kokeza byl pozitivně testován na nový typ koronaviru. Podle prohlášení na internetových stránkách federace se dvaačtyřicetiletý funkcionář cítí dobře a je pod neustálým dohledem lékařů.

Srbsko je jednou z hrstky evropských zemí, které po vypuknutí pandemie COVID-19 nepřerušily průběh sezony. Tamní vláda ale v rámci bezpečnostních opatření v pátek rozhodla o tom, že dnešní zápasy se odehrají bez diváků na uzavřených stadionech.

15:46 Žádné důsledky nemá pro basketbalistu Rudyho Goberta vtipkování o koronaviru, kterým se později nakazil. Vedení NBA v pátek podle médií oznámilo, že hráč Utahu nebude potrestán ani pokutován. Po pozitivním nálezu v těle francouzského pivota byla ve středu zámořská liga přerušena na neurčito.

15:25 Bývalý trenér italské fotbalové reprezentace Cesare Prandelli je přesvědčený, že Itálie začala bojovat s šířením nákazy koronaviru příliš pozdě. Dvaašedesátiletý kouč v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Lady Radio také uvedl, že několik jeho přátel už nemoci, kterou považuje za varování přírody, podlehlo.

14:04 Pandemie koronaviru velmi pravděpodobně ovlivní i odvolání Manchesteru City proti dvouletému vyloučení z evropských fotbalových pohárů. Sportovní arbitráž CAS, na kterou se anglický celek po trestu od UEFA obrátil, totiž kvůli nákaze začala odkládat naplánovaná slyšení.

13:53 Série Euro Hockey Challenge se kvůli pandemii koronaviru pravděpodobně zruší, ale definitivně se rozhodne v pondělí. Švédská hokejová federace už zveřejnila, že se dubnové dvojzápasy v Norsku, s Dánskem i Finskem hrát nebudou. Český národní tým měl absolvovat v EHCh po dvou duelech s Rakouskem, Německem a se Slovenskem. Podle generálního sekretáře svazu Martina Urbana je jasné, že duely hrát nelze, ale čeká se na vyjádření všech účastníků.

13:09 Cyklistický mistr světa Mads Pedersen nenastoupil do dnešní závěrečné etapy závodu Paříž-Nice. Čtyřiadvacetiletý jezdec stáje Trek-Segafredo se rozhodl vrátit domů do Dánska, protože severská země se kvůli šířící se nákaze koronaviru chystá uzavřít hranice.

„Není příjemné nechat tady kluky z týmu, ale myslím, že je správné uposlechnout výzvu úřadů,“ uvedl Pedersen v tiskové zprávě své stáje. „Dánsko vyzvalo všechny občany, aby se co nejrychleji vrátili domů, takže po dohodě s vedením týmu nenastoupím do dnešní etapy,“ přidal.

Dánsko v pátek oznámilo, že od sobotního odpoledne v rámci bezpečnostních opatření uzavře hranice před všemi zahraničními návštěvníky. Země dosud zaznamenala 801 nakažených. Celosvětově si nemoc vyžádala již 130 tisíc nakažených osob a 5000 mrtvých.

Závod Paříž-Nice, kterého se účastní i čeští jezdci Zdeněk Štybar a Roman Kreuziger, měl původně skončit až v neděli, ale poté, co Francie zakázala sportovní akce nad 100 diváků, byla závěrečná etapa zrušena.

13:02 Dnešní Světový pohár v Mooloolabě na východě Austrálie byl na delší dobu posledním závodem triatlonového kalendáře. Mezinárodní unie ITU dnes pozastavila počínaje pondělkem do 30. dubna všechny své akce kvůli pandemii koronaviru, jak předtím udělaly i jiné sportovní federace.

12:10 V týmu fotbalistů Fiorentiny se objevily další dva případy nákazou koronavirem. Den poté, co italský klub informoval o pozitivním testu u útočníka Dušana Vlahoviče, byla nákaza zjištěna také u Patricka Cutroneho a Germána Pezzelly.

11:25 Pokud se NBA nerozběhne do konce března, přijde zámořská basketbalová soutěž podle médií o 275 milionů dolarů. Liga byla ve čtvrtek přerušena na neurčito poté, co u Rudyho Goberta z Utahu byl objeven koronavirus.

Podle šéfa NBA Adama Silvera bude liga pozastavená minimálně třicet dní, což by pro ni znamenalo obrovskou ztrátu. Ta by se navíc nepříjemně promítla i do platového stropu pro kluby, který už v probíhající sezoně jednu ránu utrpěl po ztrátě sponzora z Číny.

Jak velká bude ztráta, záleží na tom, jestli se sezona dokončí, nebo ne. Podle médií je průměrný příjem z jednoho zápasu zhruba dva miliony dolarů, což by v případě předčasného ukončení ročníku znamenalo, že by liga přišla o půl miliardy dolarů. Kdyby se ještě v březnu začalo hrát, byla by ztráta 275 milionů.

11:00 NHL stejně jako další sportovní soutěže v Evropě i za oceánem ochromila pandemie koronaviru, direktoriát soutěže přerušil její chod ve čtvrtek. Zatím dočasně… V klubech ale mají napilno dál. Hvězdou posledních hodin je Sergej Bobrovskij, o poznání horší nálada panuje v San Jose, kde byl jeden ze zaměstnanců na COVID-19 pozitivně testován. Jak vidí budoucnost šéf Gary Bettman a samotní hokejisté?

5:00 Konečné slovo nepadlo. Zatím ne. Ale je jasné, že mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku se kvůli pandemii koronaviru konat nebude. Čekalo se na opatření švýcarské vlády a kantonů, v nichž se má pořádat, Rada IIHF má rozhodnout zkraje příštího týdne. Plánované jednání kvůli zákazu cestovat nahradí v pondělí a úterý telekonference. Mezi členy councilu patří Petr Bříza. „Pokud bude jasné, že se šampionát nesmí konat z důvodu vyšší moci, lze předpokládat, že se pořádat nebude,“ řekl pro iSport Premium. Více čtete ZDE>>>

Pátek 13. března 2020

22:22 Mezinárodní fotbalová federace FIFA dnes doporučila odložit všechny mezistátní přípravné zápasy, které byly naplánovány nejen na březen, ale i duben. Krátce předtím oznámili Němci, že 31. března se v Norimberku utkání s Itálií podle očekávání neuskuteční. Již dříve česká reprezentace přišla o březnové duely v USA s Mexikem a Hondurasem.

21:50 Kvůli pandemii koronaviru byl zrušen zbytek sezony Evropské ligy basketbalistek s účastí USK Praha. Pokračovat nebude ani Evropský pohár mužů a žen.

21:34 Prvního hráče s pozitivním testem má i německá bundesliga, v karanténě je dvacetiletý obránce Luca Kilian z Paderbornu.

21:03 Basketbalová liga žen byla kvůli opatřením proti šíření koronaviru ukončena. Mistrem byl vyhlášen vítěz základní části USK Praha a má desátý titul v řadě. Celkově 14. triumfem vyrovnaly svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové rekord Žabin Brno.

20:35 Dva dny před startem byl kvůli pandemii koronaviru zrušen závod horských kol Cape Epic. V Jihoafrické republice měl v populárním závodu dvojic útočit na čtvrté vítězství Jaroslav Kulhavý, který se ještě před odvoláním letošního ročníku se svým týmem rozhodl odhlásit a odjet domů.

„Nebylo to snadné rozhodnutí. Tvrdě jsme trénovali a hodně tomuto cíli obětovali, ale někdy jsou prostě důležitější věci,“ řekl olympijský vítěz z Londýna. Na Cape Epic triumfoval v letech 2013 a 2015 se Švýcarem Christophem Sauserem a předloni s Američanem Howardem Grottsem, s kterým měl v barvách týmu Specialized startovat i letos.

20:11 Kvůli opatřením zavedeným po pandemii koronaviru se někteří sportovci dostávají z předčasně ukončených Světových pohárů domů vládním speciálem. Omezena je totiž letecká doprava, takže na normální linku by čekali marně. Své letadlo poslala polská vláda do norského Trondheimu pro skokany na lyžích nebo Slováci pro biatlonisty do finského Kontiolahti.

19:48 Prestižní maratony v Bostonu a Londýně se kvůli pandemii koronaviru v dubnu neuskuteční. Američtí organizátoři přeložili závod z 20. dubna na 14. září. V britské metropoli se poběží 4. října místo 26. dubna. Tahákem Londýnského maratonu měl být souboj nejrychlejších maratonců historie Keňana Eliuda Kipchogeho a Etiopana Kenenisy Bekeleho.

19:47 Koronavirem se nakazil podle webu Fiorentiny také útočník Dušan Vlahovič. Dvacetiletý Srb je bez příznaků nemoci a zůstává doma.

19:04 Po útočníkovi Manolu Gabbiadinim byli pozitivně testování na koronavirus další čtyři fotbalisté Sampdorie Janov, kde působí i český reprezentační záložník Jakub Jankto. Podle klubového webu se nakazili Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina a Morten Thorsby a týmový lékař Amedeo Baldari. Všichni jsou v pořádku a stejně jako celý tým se nacházejí v karanténě.

Gabbiadini byl pozitivně testován ve čtvrtek. V neděli nastoupil do zápasu s Veronou, která rovněž zamířila do karantény. Jako první z hráčů působících v Serii A byl pozitivně testován na koronavirus obránce Juventusu Daniele Rugani. Kromě turínského mužstva je v karanténě rovněž Inter Milán.

V Itálii se koronavirem dosud nakazilo přes 17.000 lidí a 1266 jich zemřelo. Italská vláda vyhlásila v pondělí celostátní karanténu. Kvůli rozšíření koronaviru má Serie A pauzu minimálně do 3. dubna.

18:51 Florbalová sezona kvůli koronaviru předčasně skončila, nebude se hrát ani superfinále v O2 areně. Superliga mužů i extraliga žen budou bez mistra.

18:24 Dostihovou i jezdeckou sezonu v Česku brzdí pandemie koronaviru. Jockey Club oznámil, že jsou zrušeny úvodní mítinky v Praze a Mostu. Česká jezdecká federace odvolala soutěže ve všech disciplínách.

18:04 Finsko je další zemí, kde se rozhodli předčasně ukončit hokejovou ligu. Soutěž měla kvůli pandemii koronaviru pokračovat bez diváků, ale dnes byla zrušena. Play off vůbec nezačne a mistrovský titul nebude udělen.

17:37 Sezona Světového poháru v biatlonu skončí sobotními stíhacími závody v Kontiolahti. Nedělní smíšené štafety mezinárodní unie IBU zrušila.

17:19 O dalším osudu akcí české hokejové reprezentace není po čtvrtečním zrušení zbytku extraligy i některých dalších evropských soutěží kvůli pandemii koronaviru jasno. O zápasech Euro Hockey Challenge a Euro Hockey Tour se jedná. Jasněji by mělo být v úterý, kdy Mezinárodní hokejová federace zřejmě rozhodne o konání květnového mistrovství světa ve Švýcarsku. Rada IIHF bude jedna prostřednictvím konferenčního hovoru.

17:00 Nejasný výklad některých vládních opatření v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se snaží rozklíčovat Česká unie sportu (ČUS). Podle interpretace ČUS se například nemusí plošně uzavírat všechna vnitřní sportoviště. „Bohužel, v médiích se neustále mluví o tom, že se musí sportoviště uzavřít. Není to tak. Tělocvičny a vnitřní sportovní plochy fungují, jen nemůže být na jednom místě víc než třicet osob. To potvrdil také ministr zdravotnictví a náš právní rozbor. Jakmile vylezou další oficiální dokumenty, budeme upřesňovat,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, v prohlášení.

16:28 Vedení německé ligy se na poslední chvíli rozhodlo odvolat 26. kolo, které dnes mělo začít předehrávkou Düsseldorf - Paderborn. Na pondělní schůzce s kluby navrhne přerušení první a druhé ligy minimálně do 2. dubna. Původně se o nadcházejícím víkendu mělo hrát bez diváků.

„Naším cílem je dohrát ligu do léta. Jde nám hlavně o sportovní stránku, nicméně musíme brát v potaz i to, že kdybychom soutěž předčasně ukončili, mohlo by to pro některé kluby mít likvidační následky,“ uvedlo dnes vedení německých soutěží v prohlášení.

16:08 Řecká část štafety s olympijským ohněm byla den po slavnostním zapálení předčasně ukončena. Při zastávce ve Spartě přilákala nečekaně mnoho lidí, přestože národní olympijský výbor vyzýval, aby se kvůli pandemii koronaviru na trase štafety nesrocovali. Čtvrteční ceremoniál se zapálením pochodně a startem štafety v Olympii se konal bez diváků pouze před několika vybranými hosty.

15:42 Kvůli pandemii koronaviru ruší akce i golf. Rozehrané prestižní The Players Championship bylo ukončeno po prvním kole a vedení organizací PGA i LPGA Tour shodně odvolalo další tři turnaje. Muži si navíc v plánovém termínu nezahrají major Masters, pořadatelé prestižní akci odložili.

„S lítostí oznamujeme zrušení The Players Championship a další turnajů až do Valero Texas Open,“ oznámili ve čtvrtek večer zástupci PGA Tour.

15:21 Mistrovství republiky v půlmaratonu, které se mělo běžet 11. dubna jako součást Pardubického vinařského půlmaratonu, bude kvůli koronaviru později. Pořadatelé ho odložili po čtvrtečním vyhlášení nouzového stavu a hledají náhradní termín. Rádi by závod zorganizovali do prázdnin.

14:34 Cyklistický závod Giro d'Italia, který měl začít 9. května v Budapešti, byl odložen. Organizátoři chtějí Grand Tour uspořádat v jiném termínu.

14:11 Uzavření bazénů kvůli koronaviru komplikuje olympijskou přípravu českých plavců. Měsíční pauza by byla fatální, tvrdí Simona Kubová. Hledá se řešení.

14:08 Úvodní tři etapy cyklistického Gira d'Italia v Maďarsku se startem 9. května v Budapešti byly kvůli koronaviru zrušeny. Ohrožen je celý závod.

14:00 Kvůli koronaviru byly odloženy dva březnové zápasy českých házenkářek v kvalifikaci ME proti Švédsku i čtvrtfinále Vyzývacího poháru Dukla - Karviná.

13:43 Kvůli koronaviru byly odloženy závody F1 v Bahrajnu a Vietnamu. Vedení seriálu tom informovalo krátce po zrušení zahajovací Velké ceny Austrálie.

13:06 Kvůli pandemii koronaviru byl předčasně ukončen Světový pohár v běhu na lyžích. Mezinárodní lyžařská federace dnes zrušila zbývající dva závody v programu, jež se měly jet tento víkend v Québecu. Celkovými vítězi jsou Rus Alexandr Bolšunov a Norka Therese Johaugová.

12:23 Cyklistický závod Paříž-Nice předčasně skončí sobotní královskou etapou do Valdebore la Colmiane. Kvůli boji proti šíření koronaviru se v neděli nepojede 8. etapa s cílem v Nice.

12:07 Kvůli šíření nákazy nového typu koronaviru se nebude hrát fotbal ani v Anglii. Premier League i nižší soutěže byly do 3. dubna přerušeny. Dnes o pozastavení soutěží informovala také Francie, zatímco v Itálii a Španělsku se přestalo hrát už dříve. Německo o odložení bundesligy rozhodne v úterý.

11:15 UEFA kvůli epidemii koronaviru odložila všechny zápasy evropských pohárů, které se měly hrát příští týden. O dalším osudu soutěží rozhodne v úterý.

11:00 Kvůli koronaviru byly přerušeny fotbalové soutěže také ve Francii. Země mistrů světa následovala Itálii a Španělsko, Německo se má přidat po víkendu.

10:42 Bez emocí. Jako fakt. Tak přijali fotbalisté Sparty informaci o tom, že v následujících týdnech neodehrají žádný soutěžní zápas ani v režimu bez diváků. Svěřenci trenéra Václava Kotala v pátek absolvují společný trénink, na víkend dostali od klubu volno. Sparta už zároveň chystá plán na další období. Více čtěte ZDE>>>

10:37 Hokejový brankář Petr Mrázek se v úterý vrátil po zranění do sestavy Caroliny, nyní jej ale stejně jako další hráče NHL čeká další vynucená pauza. Vedení kanadsko-americké soutěže kvůli pandemii koronaviru ve čtvrtek na neurčito přerušilo sezonu a osmadvacetiletý český gólman s tím zcela souhlasí. Více čtěte ZDE>>>

10:34 Pandemie koronaviru výrazně ovlivňuje i cyklistický kalendář. Dalšími zrušenými závody elitní série WorldTour jsou etapový závod Kolem Katalánska, jenž se chystal na jubilejní 100. ročník, a klasiky v Belgii sloužící jako příprava na dubnový „Monument“ Kolem Flander.

10:25 Ve čtvrtek zástupci Premier League ohlásili, že víkendová klání se odehrají podle plánu. Jenže nepočítali s tím, jak rychle se situace mění... Arsenal před čtvrteční půlnocí vyšel ven s informací, že jeho trenér Mikel Arteta má koronavirus, později se na seznam nakažených přidal i Callum Hudson-Odoi z Chelsea. Liga ještě nevydala jasné prohlášení, čeká se ale odložení zápasů. Více čtěte ZDE>>>

10:20 Nepatří mezi nejbohatší kluby, přesto zažila hokejová Olomouc povedenou sezonu. A její fanoušci to, stejně jako ti v Karlových Varech, ocenili. Přestože byl ročník předčasně ukončen a druhý zápas předkola se Zlínem (1:3) musel být odehrán bez jejich podpory, hanáčtí příznivci zavalili plecharénu vzkazy, že vstupné za lístky na „tichý“ duel vrátit nechtějí. „Neskutečná věc, jsou úžasní,“ děkuje jim kapitán Martin Vyrůbalík. Více čtěte ZDE>>>

9:56 Dočasně je pozastaven také seriál formule-E. Aktuální ročník, ve kterém závodí elektrické monoposty, má za sebou pět závodů. Co bude dál se uvidí za dva měsíce. BREAKING: Formula E and @FIA take decision to temporarily suspend season.



Full statement: https://t.co/bbO1X6Ct9P pic.twitter.com/NBdXyzQ611 — ABB Formula E (@FIAFormulaE) March 13, 2020

9:34 Čeští baseballisté nakonec neodletěli na kvalifikaci prestižního World Baseball Classic. Turnaj v Tucsonu na poslední chvíli odložila MLB na neurčito.

8:43 Kvůli pandemii koronaviru se neuskuteční Argentinská rallye. Čtvrtý díl mistrovství světa byl na programu od 23. do 26. dubna v okolí Villa Carlos Paz v provincii Córdoba. Promotér šampionátu soutěž odložil po zavedení bezpečnostních opatření argentinské vlády a pokusí se najít náhradní termín. Naproti tomu třetí pokračování MS v Mexiku ve čtvrtek začalo podle plánu.

8:28 Finále Světového poháru v běhu na lyžích v kanadském Canmore, jež se mělo konat v závěru příštího týdne 20. až 22. března, bylo kvůli pandemii koronaviru zrušeno. Sezona by měla vyvrcholit tento víkend dvěma závody v Québecu.

8:07 Dva dny před startem bylo kvůli pandemii koronaviru zrušeno mistrovství světa žen v curlingu. Do bojů o cenné kovy i první body do kvalifikace na olympijské hry v Pekingu 2022 měly v kanadském Prince George zasáhnout i Češky vedené skipkou Annou Kubeškovou.

8:01 Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta se nakazil koronavirem. Víkendový zápas jeho týmu proti Brightonu byl odložen a kluby anglické ligy svolaly na dnešek mimořádné jednání o dalším programu soutěže, které teď hrozí přerušení. První případ nákazy oznámila také Chelsea, na COVID-19 byl pozitivně testován mladý anglický reprezentant Callum Hudson-Odoi. Více čtěte ZDE>>>

6:16 Velká cena Austrálie formule 1, která měla v Melbourne odstartovat dnešními tréninky, se neuskuteční. Úvodní závod nové sezony mistrovství světa byl zrušen poté, co byl u jednoho z členů stáje McLaren objeven koronavirus. Ve společném prohlášení o tom informovala Mezinárodní automobilová federace a vedení šampionátu. V ohrožení nyní navíc může být i zbytek sezony. Více čtěte ZDE>>>

Čtvrtek 12. března 2020

Zásadní události dne:

V Česku platí nouzový stav vyhlášený vládou. Sportovní a kulturní akce s účastí nad 30 osob jsou zrušeny

Hokejová Chance liga byla ukončena. Postupujícím se staly České Budějovice, které vyhrály základní část

Fortuna liga se nebude hrát ani bez diváků, jak bylo původně plánováno

Nejasno okolo MS v hokeji. Server Hockey news přišel s informací, že šampionát byl zrušen, IIHF to na Twitteru dementovala.

Podívejte se na přehled všech zrušených akcí >>>

22:07 Tradiční závěrečný turnaj univerzitní basketbalové ligy NCAA označovaný jako „March Madness“ se neuskuteční. Vedení sledované zámořské soutěže šampionát zrušilo v důsledku pandemie koronaviru. Stalo se tak zhruba 24 hodin poté, co bylo rozhodnuto o konání akce s vyloučením široké veřejnosti. Původně mělo vedle mužstev, realizačních týmů a rozhodčích přihlížet bojům jen omezené množství rodinných příslušníků.

Na sledovaném turnaji startuje vždy 68 nejlepších univerzitních celků. Šampionát měl vyvrcholit od 4. do 6. dubna v Atlantě. V loňském roce sledovalo finálový duel v Minneapolis přes 72.000 diváků.

Zrušen byl i ženský turnaj pro 64 celků, v němž se mělo o titulu rozhodnout v New Orleans.

21:47 Mezinárodní fotbalová federace FIFA odložila kvůli obavám z šíření koronaviru březnové úvodní zápasy kvalifikace mistrovství světa 2022 v Kataru. Světová organizace vyhověla žádosti jihoamerické konfederace CONMEBOL. První zápasy se měly hrát od 26. do 31. března, nové termíny bude FIFA teprve hledat podle vývoje pandemie ve světě.

CONMEBOL vyjádřil obavy vzhledem k množství legionářů v kádrech národních týmů. „Řada reprezentantů působí v zemích zasažených virem a z bezpečnostních důvodů by museli po návratu strávit nějakou dobu v karanténě, takže na ně jejich mužstva nemohou spoléhat,“ stálo v oficiálním prohlášení, které podepsali zástupci všech deseti členských zemí.

Argentinci na březnovou kvalifikaci nominovali i šest hráčů z Itálie, která patří k nejvíce zasaženým zemím. Další zápasy jihoamerické kvalifikace podle původního kalendáře jsou na programu až v září.

20:35 Mistrovství světa hokejistů do 18 let se v dubnu v USA neuskuteční. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) turnaj kvůli pandemii koronaviru zrušila. S odkazem na rozhovor s prezidentem federace Réném Faselem o tom informoval novinář Bob McKenzie z kanadské televizní stanice TSN.

20:20 VIDEO: ohlédnutí za tím, jak hrozba koronaviru zastavuje rychle jednu sportovní akci za druhou.

Koronavirus drtí sport. Fotbalová liga přerušena, hokejová extraliga zrušena

20:08 Kvůli šíření koronaviru se sportovní kolotoč po celém světě brzdí a celý se postupně zastavuje. Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek ohlásil třicetidenní zákaz veškerých cest do Spojených států z Evropy. To se velmi vážně dotýká české fotbalové reprezentace, která měla 23. března odletět na americké turné. Před mistrovstvím Evropy bylo v plánu sehrání dvou přípravných utkání proti Mexiku (26. března v Charlotte) a Hondurasu (29. března v Miami). Vzhledem k nastoleným omezením ale turné padá. Vedení reprezentace to potvrdilo ve čtvrtek večer. Více čtěte ZDE

18:36 Po NBA a MLS došlo i na ni. NHL kvůli koronaviru pozastavuje sezonu 2019/20, hrát se nebude s okamžitou platností. Velký otazník zůstává nad dohráním základní části (týmům zbývá nastoupit zhruba k 12 duelům) a zároveň i nad Stanley Cupem, který nebyl historicky udělován pouze ve dvou sezonách: během ročníku 2004/05 kvůli celoroční výluce a 1918/19 z důvodu Španělské chřipky.

18:17 NBA, která přerušila sezonu na neurčito, už má druhý případ nákazy koronavirem. Přes noc se v týmu Utah Jazz objevil další případ onemocnění COVID-19, podle zámořských médií bylo zjištěno u rozehrávače Donovana Mitchella.

17:56 Všechny soutěže kvůli šíření koronaviru a nouzovému stavu přerušil i házenkářský svaz. Jedná s evropskou federací EHF o osudu reprezentačních akcí.

17:41 Obě úterní odvetná osmifinále fotbalové Ligy mistrů Manchester City - Real Madrid a Juventus Turín - Olympique Lyon byla odložena. Evropská fotbalová unie UEFA zareagovala na to, že hráči Realu i Juventusu jsou v karanténě kvůli koronaviru.

Tým Realu je v izolaci poté, co měl jeden z basketbalistů madridského klubu pozitivní test na koronavirus. Basketbalisté využívají stejné tréninkové centrum jako fotbalisté „Bílého baletu“. Juventus zamířil do dvoutýdenní karantény po pozitivním testu obránce Danieleho Ruganiho. Španělská i italská liga byly přerušeny.

Real na konci února úvodní zápas se City doma prohrál 1:2, Juventus si z Lyonu odvezl porážku 0:1. Náhradní termíny odvet zatím nebyly oznámeny.

Půjde o první odložené duely v této sezoně LM. Kvůli koronaviru byly zatím bez diváků sehrány úterní zápas Valencie - Bergamo a středeční utkání Paris St. Germain - Dortmund. Za zavřenými dveřmi se příští středu mají uskutečnit další dvě odvetná osmifinále Barcelona - Neapol a Bayern Mnichov - Chelsea.

UEFA situaci kolem koronaviru projedná příští úterý se všemi 55 členy. Jednou z možností může být podle médií posunutí Ligy mistrů a Evropské ligy na léto a odložení mistrovství Evropy na příští rok.

17:05 Zámořská fotbalová liga Major League Soccer byla kvůli šíření koronaviru na 30 dní přerušena. V nové sezoně týmy stihly odehrát dvě kola.

16:39 Sezona hokejové extraligy byla po vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru definitivně ukončena. Mistrovský titul nebude udělen. Český svaz ledního hokeje dnes pokračování soutěže nejprve na dva týdny přerušil a po dnešním rozhodnutí vlády oznámil, že vyřazovací část už se dál hrát nebude.

16:28 Judistické mistrovství Evropy v Praze se místo prvního květnového víkendu uskuteční až v termínu od 19. do 21. června. Turnaj, jehož největší domácí hvězdou by měl být úřadující mistr světa a olympijský šampion Lukáš Krpálek, byl odložen kvůli nevyzpytatelnému vývoji aktuální pandemie koronaviru. Organizační výbor Českého svazu juda se na novém termínu dohodl s Evropskou judistickou unií.

Nové datum už schválila i mezinárodní federace, informoval svaz na svém facebookovém profilu. Vzhledem k prodloužení kvalifikačního období kvůli rušení turnajů mohou na ME judisté získávat body do olympijského žebříčku.

Mezinárodní federace kvůli koronaviru tento týden zrušila všechny turnaje naplánované do 30. dubna. Evropský šampionát měl v pražské O2 Areně začít 1. května, ale vzhledem k vývoji ve světě i v Česku byl vážně ohrožen. V ČR byl dnes vyhlášen nouzový stav, potrvá minimálně 30 dní. Zakázány jsou akce s účastí od 30 osob.

16:11 Evropská fotbalová unie UEFA projedná příští úterý se všemi 55 členy situaci kolem koronaviru. Prostřednictvím videokonference se bude řešit budoucnost všech domácích i evropských soutěží a letního mistrovství Evropy, které se má premiérově uskutečnit ve 12 městech napříč kontinentem od 12. června do 12. července. UEFA o tom informovala na svém webu. Podle francouzského listu L'Equipe bude Euro odloženo na příští rok.

15:54 Mužská tenisová asociace ATP zrušila kvůli pandemii koronaviru všechny turnaje na šest týdnů. Hrát by se opět mohlo nejdříve od 27. dubna. Ženská WTA se zatím nevyjádřila, ale dá se očekávat podobné rozhodnutí. Nejspíše nebude ani turnaj WTA v Praze na přelomu dubna a května.

Jako první byl kvůli koronaviru zrušen turnaj Indian Wells, který se měl hrát tento týden. Dnes odvolali pořadatelé další velký turnaj v Miami a pár minut poté přišla mužská ATP Tour s oznámením o zastavení sezony.

Mezinárodní tenisová federace ITF odložila i dubnový finálový turnaj Fed Cupu v Budapešti a hledá náhradní termín.

15:40 Všechny soutěže musel přerušit také basketbalový svaz. „Na základě rozhodnutí vlády ČR musíme reagovat. V tuto chvíli jsou obě nejvyšší soutěže (mužů a žen) s okamžitou platností přerušeny. Pracujeme na scénářích, za jakých podmínek by bylo možné v případě pozitivního vývoje pokračovat po odvolání stavu nouze. Další možné scénáře budeme konzultovat společně s kluby,“ uvedl v prohlášení sportovní ředitel mužské i ženské ligy Zdeněk Ringsmuth.

15:35 Mistrovství světa v letech na lyžích v Planici, jež mělo 19. až 22. března uzavřít skokanskou sezonu, bylo kvůli koronaviru odloženo na příští rok.

15:30 Vyjádření ČOV: Český olympijský výbor respektuje rozhodnutí vlády a přesouvá další plánované akce s účastí nad 30 osob, které měly proběhnout v příštím měsíci. Konkrétně jde o předávání cen fair play za rok 2019 spojené se seminářem Fair play jako životní postoj, které se mělo konat 2. dubna. Na neurčito je přesunuta také akce Trenérka a cvičitelka roku 2019, jež měla proběhnout 6. dubna.

ČOV se dál bez jakéhokoliv omezení připravuje na olympijské hry a jejich start 24. července v Tokiu. „Jsme v úzkém kontaktu se všemi organizacemi, jak s Mezinárodním olympijským výborem, s japonskými organizátory a dalšími institucemi a s žádnou jinou variantou nepočítáme. Máme i nadále plnou důvěru v opatření a kroky, které se kvůli výskytu koronaviru dělají po celém světě,“ uvedl Jiří Kejval. „Všechny zprávy o případném odložení či dokonce zrušení olympiády jsou nyní naprosto liché,“ upozornil.

15:04 Podle zdrojů serveru The Hockey News bylo zrušeno mistrovství světa v hokeji 2020! Oficiální oznámení by mělo následovat během několika dní.

EDIT: Mezinárodní hokejová federace IIHF na Twitteru reagovala prohlášením, že MS zrušeno není a na stavu příprav se aktuálně nic nemění.

15:02 Světový pohár skokanů na lyžích byl vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru v Norsku před dnešním předposledním závodem v Trondheimu předčasně ukončen. Velký křišťálový glóbus získal podruhé v kariéře Rakušan Stefan Kraft.

15:01 Kvůli pandemii koronaviru byl v USA podle očekávání zrušen po Indian Wells další velký tenisový turnaj mužů i žen v Miami. Začít měl 23. března.

14:59 Itálie hlásí druhý potvrzený případ nakaženého fotbalisty. Pozitivní testy měl útočník Sampdorie Manolo Gabbiadini.

14:56 Dalším týmem, který zasáhl koronavirus je účastník Premier League Leicester. „Měli jsme několik hráčů (3) s příznaky koronaviru. Preventivně byli vyřazeni mimo soupisku,“ uvedl kouč „lišek“ Brendan Rodgers.

14:52 Ligová fotbalová asociace v reakci na vyhlášení nouzového stavu rozhodla o odložení všech utkání FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY po dobu jeho trvání.

14:31 Fotbalový klub Bohemians už ohlásil zrušení víkendového ligového duelu s Teplicemi.

14:30 UEFA v reakci na šíření koronaviru svolává zástupce členských svazů k jednání, při kterém se rozhodne o dalším postupu ohledně hlavních soutěží, tedy i Ligy mistrů a Evropské ligy.

14:22 Finále Světového poháru v biatlonu, jež se mělo konat 20.-22. března v Oslu, bylo kvůli koronaviru zrušeno. Sezona skončí tento týden v Kontiolahti.

14:14 Od pátku 13. března od 6:00 ráno se zakazují divadelní a sportovní akce, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, jak veřejné tak soukromé, s účastí přesahující 30 osob. Pro sport to prakticky znamená, že přerušena bude muset být i fotbalová liga.

Zakazuje se přítomnost veřejnosti mezi 20:00 – 6:00 v zařízeních stravovacích služeb a pobyt v posilovnách, fittnes klubech, galeriích.

14:10 Vláda ČR vyhlásila nouzový stav na 30 dní. S největší pravděpodobností se tak zpřísňují opatření o shromažďování lidí, které se dotknou i sportu. „Vláda vyhlašuje nouzový stav. Děláme všechno proto, abychom zabránili šíření koronaviru. V tuhle chvíli máme 96 nálezů. Vláda ČR v v souladu s Ústavou vyhlašuje z důvodu ohrožení zdraví Nouzový stav od 14 hodin dne 12. března. Na dobu 30 dnů,„ uvedl premiér ČR Andrej Babiš.

13:30 McLaren se kvůli pozitivnímu testu člena týmu na koronavirus odhlásil z víkendové Velké ceny Austrálie formule 1. Zahajovacímu závodu mistrovství světa v melbournském Albert Parku, v němž mohl Lewis Hamilton zahájit útok na sedmý titul a vyrovnání rekordu Michaela Schumachera, tak hrozí zrušení.

Podle agentury SID je nakaženým členem britské stáje mechanik, jenž si po příletu do Austrálie začal stěžovat na příznaky podobné chřipce. “Okamžitě, jak začal vykazovat symptomy, byl testován a izolován. Budou ho léčit místní zdravotnická zařízení,„ uvedl McLaren v prohlášení na webu.

Celkem se mezi týmy F1 objevilo před startem Velké ceny Austrálie pět podezřelých případů, z toho čtyři ve stáji Haas. Ještě před oznámením McLarenu nepřímo vyzval ke zrušení nedělního závodu, který má začít pátečními tréninky, úřadující mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu.

13:10 Kluby fotbalové FORTUNA:LIGY se ve středu domluvily na tom, že soutěž bude pokračovat bez diváků. Proti tomuto řešení vystupovala Slavia, jejíž zástupci se na jednání nedostavili. Jana Nezmara teď na sociální síti „omlouval“ předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík, který ale zároveň naznačil, že liga se hrát nebude. „Podle našich informací ale je situace již vyřešena,“ napsal na Twitteru. Více čtěte ZDE »

13:05 Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje potvrdil odložení extraligy do 29. března kvůli pandemii koronaviru a zároveň ukončil první ligu. Postoupit do extraligy má vítěz základní části - Motor České Budějovice.

První liga předčasně končí. České Budějovice míří do extraligy

12:55 UEFA podle španělského serveru La Marca v návaznosti na poslední události zvažuje, že přeřuší hlavní dvě klubové evropské soutěže. Tedy Ligu mistrů i Evropskou ligu.

Z vtípku hvězdy NBA noční můra! Osahal mikrofony, teď má koronavirus

12:34 Stáj F1 McLaren se odhlásila z Velké ceny Austrálie. Jeden z členů týmu, který byl už dřív v karanténě, měl pozitivní test na koronavirus. Zahajovacímu závodu MS tak hrozí zrušení.

McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020

11:34 Koronavirus zasáhl už i věhlasný Real Madrid. Fotbalisté a basketbalisté museli opustit tréninkové centrum Valdebebas, které sdílejí společně. Důvodem je, že v basketbalovém mužstvu došlo k pozitivnímu testu na koronavirus. V reakci na to byla přerušena fotbalová La Liga. „Bílý balet“ potvrdil, že první tým je v domácí karanténě.

11:00 FIBA kvůli pandemii koronaviru přerušila všechny své soutěže včetně Evropské ligy basketbalistek s účastí USK Praha a Ligy mistrů, kde hraje Nymburk.

10:57 Švýcarsko je další evropskou zemí, kde kvůli šíření koronaviru předčasně ukončili hokejovou sezonu. Vedení soutěže na začátku března odložilo start play off o dva týdny, dnes ale zástupci klubů rozhodli o zrušení zbytku ligy. V květnu má Švýcarsko hostit hokejové mistrovství světa.

„Máme odpovědnost chránit naše hráče, členy klubu a jejich zdraví. To je nyní nejvyšší prioritou,“ uvedl ředitel soutěže Denis Vaucher. Zda se mistrem stane Curych, který vyhrál základní část, nebo nebude titul udělen, se teprve rozhodne.

K podobnému kroku se v minulých dnech rozhodli již v Německu, Rakousku, na Slovensku, v Norsku a v Polsku. Česká extraliga je od středy na dva týdny přerušena.

Zrušení švýcarské ligy je očekávaný krok. Ve středu zakázal kanton Ticino všechny sportovní akce včetně tréninků do konce března. Připravovat se tak nemohli například hokejisté Lugana a Ambri-Piotta. Představitelé Federálního úřadu pro veřejné zdraví navíc avizovali, že se zákaz v nejbližší době rozšíří na celé Švýcarsko.

O tom, zda se ve Švýcarsku uskuteční světový šampionát, by se mělo rozhodnout nejpozději do poloviny dubna. Prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král v minulých dnech uvedl, že nevěří, že se v Curychu a Lausanne bude hrát.

10:48 Pořadatelé letních olympijských her i Mezinárodní olympijský výbor (MOV) navzdory pandemii koronaviru oficiálně stále trvají na uskutečnění her v řádném termínu od 24. července. Zkritizovali jednoho ze členů organizačního výboru Harujukiho Takahašiho, který pro média hovořil o možném odkladu her o jeden až dva roky. V přípravách pokračuje i Český olympijský výbor (ČOV), jehož zástupci by měli v sobotu odletět do Tokia na inspekční cestu.

10:24 Fotbalový Inter Milán zrušil do odvolání tréninky a stejně jako Juventus půjde do karantény. „Nerazzurri“ to na klubovém webu oznámili poté, co byl obránce Juventusu Daniele Rugani ve středu pozitivně testován na koronavirus. Oba týmy proti sobě nastoupily v neděli v italské lize. Rugani strávil celý zápas na lavičce.

Pětadvacetiletý stoper, který nemá příznaky nemoci, je prvním hráčem Serie A pozitivně testovaným na koronavirus, jímž se dosud nakazilo přes 12.000 Italů. Přes 800 jich zemřelo. Italská vláda vyhlásila v pondělí celostátní karanténu.

„Každého, kdo se o mě bojí, chci ujistit, že jsem v pořádku. Tímto na všechny apeluji, aby dodržovali pravidla, protože si virus nevybírá. Udělejme to pro sebe, své milované a lidi kolem nás,“ napsal Rugani na twitteru.

Kvůli karanténě je prakticky jisté, že „Stará dáma“ příští úterý nenastoupí do domácího odvetného osmifinále Ligy mistrů proti Lyonu. Největší hvězda mužstva Cristiano Ronaldo je v současnosti na Madeiře u matky, jež se zotavuje z mrtvice.

10:22 Kvůli koronaviru byly zrušeny závěrečné dva závody SP ve sjezdovém lyžování mužů v Kranjské Goře. Celkovým vítězem je tak Nor Aleksander Aamodt Kilde.

10:10 Březnový přípravný fotbalový turnaj v Dauhá, jehož se měly zúčastnit čtyři přední evropské reprezentační celky, byl kvůli obavám z šíření koronaviru zrušen. Oznámili to zástupci chorvatské federace, která měla do Kataru vyslat národní tým spolu s Portugalskem, Belgií a Švýcarskem.

Turnaj měl být pro všechny účastníky první přípravou na mistrovství Evropy, jež by mělo v červnu a červenci hostit 12 zemí. O náhradním programu během březnové reprezentační pauzy budou všechny čtyři týmy jednat.

9:24 Kvůli šíření koronaviru a omezení cest do Spojených států amerických byly zrušeny závody Světového poháru v běhu na lyžích v Minneapolis plánované na 17. března. Závěrečná fáze seriálu má pokračovat od soboty v Québecu a vyvrcholit příští týden v jiném kanadském městě Canmore.

V Minneapolis se měly v úterý konat sprinty volnou technikou. Mezinárodní lyžařská federace je zrušila krátce poté, co americký prezident Donald Trump ohlásil třicetidenní zákaz veškerých cest z Evropské unie do Spojených států.

Podle FIS jsou už reprezentační týmy v Kanadě, kde se mají jet o víkendu dva sprinty. „Další vývoj ohledně finále v Canmore oznámíme, jakmile bude znám,“ uvedla FIS. V Canmore jsou na programu v závěru příštího týdne dva distanční závody a smíšená štafeta.

Už před zrušením závodu v Minneapolis oznámila silná norská výprava, že do zámoří na finále Světového poháru kvůli hrozbě nemoci COVID-19 neodcestuje. Velký křišťálový glóbus tak poprvé získá Rus Alexandr Bolšunov, mezi ženami měla prvenství jisté Norka Therese Johaugová.

9:22 Všechny zápasy fotbalové Premier League a nižších lig v Anglii se podle deníku The Times budou hrát kvůli šíření koronaviru bez diváků. Odkládat se utkání nebudou. Přímé přenosy ze zápasů se však nebudou vysílat v hospodách, aby se zabránilo shromažďování lidí. Koronavirem se v Británii nakazilo přes 450 lidí a osm nemoci podlehlo.

Ve středu byl odložení ligový duel mezi Manchesterem City a Arsenalem. Hráči londýnského celku přišli po únorovém utkání Evropské ligy do styku s majitelem Olympiakosu Pireus Evangelosem Marinakisem, který nedávno oznámil, že se nakazil novým typem koronaviru.

Podle internetových stránek obou klubů šlo především o preventivní opatření. Riziko, že se hráči Arsenalu nakazili, je podle klubových lékařů velmi malé.

I další tři prestižní evropské soutěže - francouzská, německá a španělská - se v následujících týdnech budou hrát před prázdnými hledišti. Italská Serie A byla přerušena minimálně do 3. dubna. Ve středu vedoucí tým ligy Juventus oznámil, že jeho obránce Daniele Rugani byl pozitivně testován na koronavirus.

8:29 Columbus sehraje jako první tým v NHL bez diváků dnešní zápas proti Pittsburghu. Před prázdnými tribunami budou také domácí duely hokejistů San Jose.

7:15 Basketbalová NBA přerušila na neurčito sezonu. Jeden z hráčů Utahu, podle neoficiálních informací Francouz Rudy Gobert, byl krátce před středečním zápasem proti Oklahomě pozitivně testován na koronavirus. Utkání bylo okamžitě odloženo. VÍCE ČTĚTE ZDE>>>

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

Středa 11. března 2020

23:25 Columbus Blue Jackets bez diváků. Na zápas s Pittsburghem budou mít přístup realizační týmy, média i funkcionáři, ale ne veřejnost. Ke stejnému kroku sáhlo pro následující domácí utkání NHL i San Jose.

23:05 Obránce Juventusu Daniele Rugani je nakažen koronavirem. Informaci zveřejnil klub na svých oficiálních stránkách.

„Daniele Rugani byl pozitivně testován na koronavirus-COVID-19 a v současnosti je bezpříznakový. Juventus aktuálně podniká veškerá karanténní opatření vyžadovaná zákonem, jež se týkají i těch, kteří s ním přišli do styku,“ uvedli představitelé turínského velkoklubu.

Kvůli rozšíření koronaviru má italská liga pauzu minimálně do 3. dubna, ale Juventus dnes trénoval, neboť ho v úterý čeká odveta osmifinále Ligy mistrů proti Lyonu. Je tak možné, že do karantény půjde celý tým. Největší hvězda mužstva Cristiano Ronaldo je v současnosti na Madeiře u matky, jež se zotavuje z mrtvice.

22:55 NCAA: Tradiční závěrečný turnaj označovaný jako „March Madness“, z něhož vzejdou šampioni univerzitní basketbalové ligy NCAA, se kvůli epidemii koronaviru uskuteční v omezených podmínkách. Vedení populární soutěže oznámilo, že zápasy se kvůli šíření nákazy ve Spojených státech budou hrát s vyloučením veřejnosti. Vedle mužstev, realizačních týmů a rozhodčích bude moci bojům přihlížet jen omezené množství rodinných příslušníků.

Na sledovaném turnaji, který začne v příštím týdnu, startuje 68 univerzitních celků. Vrchol se uskuteční od 4. do 6. dubna v Atlantě. V loňském roce sledovalo finálový duel v Minneapolis přes 72.000 diváků. Opatření se týká i ženského turnaje, kterého se zúčastní 64 celků s vyvrcholením 5. dubna v New Orleans.

21:50 MSFL a moravské divize , stejně jako mládežnické soutěže spadající pod Řídící komisi fotbalové asociace pro Moravu, se podle Deníku do konce března hrát nebudou.

21:05 Kvůli šíření koronaviru bylo zrušeno mistrovství světa v krasobruslení, jež se mělo konat od 16. do 22. března v Montrealu.

Mistrovství světa se mělo zúčastnit zhruba 200 závodníků z 50 zemí včetně českých reprezentantů Michala Březiny, Elišky Březinové a tanečního páru Natálie Taschlerová, Filip Taschler.

Světový šampionát krasobruslařů byl naposledy zrušen v roce 1961, kdy při letecké nehodě cestou do Prahy zahynul celý americký tým. V roce 2011 bylo MS po zemětřesení a jaderné havárii v Japonsku přeloženo z Tokia do Moskvy.

20:00 Český svaz házené odložil kvůli koronaviru finálový turnaj Českého poháru žen, který se měl o nadcházejícím víkendu uskutečnit v Kutné Hoře.

V kutnohorské hale Klimeška se měly v sobotních semifinále utkat Písek s Olomoucí a Most s Porubou. Neděle byla vyhrazena zápasu o bronz a finále.

Odložena byla i dnešní dohrávka 20. kola interligy mezi Prešovem a Porubou, a to z rozhodnutí slovenského svazu, který je v této sezoně řídícím orgánem soutěže. Nejbližší 25. kolo společné česko-slovenské soutěže je naplánováno po reprezentační přestávce na 4. dubna.

19:38 Kvůli koronaviru se bude hrát zámořská NBA poprvé bez diváků. Premiéru před prázdnými tribunami zažijí basketbalisté Golden State a Brooklynu.

Warriors, kteří sídlí v San Franciscu, informovali o konání domácího zápasu bez diváků krátce poté, co vedení města zakázalo na dva týdny akce s více než tisícovkou účastníků.

Vedení NBA se už na možnost hrát zápasy za zavřenými dveřmi nějakou dobu připravuje. Hodně hráčů reagovalo odmítavě, jedna z největších hvězd ligy LeBron James z Los Angeles Lakers uvedl, že před prázdnými tribunami hrát nebude.

19:00 Závěrečné závody Světového poháru žen ve sjezdovém lyžování v Aare byly kvůli koronaviru zrušeny. Celkovou vítězkou je Italka Federica Brignoneová. Ester Ledecká je desátá. Mikaela Shiffrinová tak svůj návrat odloží na příští sezonu.

V Aare se měl jet ve čtvrtek paralelní slalom, v pátek obří slalom a v sobotu slalom speciál. Po zrušení závodů dostane Brignoneová také malý glóbus za obří slalom, hodnocení slalomu a paralelních disciplín ovládla Slovenka Petra Vlhová.

Sezona měla původně vyvrcholit 18. až 22. března společným finále Světového poháru mužů a žen v Cortině d'Ampezzo, jež bylo ale kvůli šíření koronaviru v Itálii už minulý týden zrušeno.

17:47 Tenisové Prague OPEN zřejmě také nebude. „Nedovedu se ani teoreticky představit, že by na přelomu dubna a května turnaj proběhl,“ řekl Miroslav Černošek, majitel agentury Česká sportovní, která je promotérem turnaje.

17:35 Úvodní čtvrtfinále Evropské ligy basketbalistek mezi USK Praha a italským Schiem se dnes nakonec neuskuteční. Utkání, které se původně mělo v rámci opatření proti šíření nového typu koronaviru hrát v hale Královka bez diváků, zrušilo ministerstvo zdravotnictví. USK o tom informoval na svém webu.

Ministerstvo o zrušení zápasu žádalo od úterního zákazu akcí s účastí nad sto osob, ale evropská sekce mezinárodní basketbalové federace FIBA mu vstříc nevyšla. Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula proto dnes USK informoval, že dnešní utkání se nesmí hrát, což posléze uznala i FIBA.

„Šlo o Italky z Boloně, což byla zasažená lokalita ještě před tím, než Itálie zavedla karanténu. Byla to riziková lokalita a my jsme nechtěli riskovat zavlečení a rozšíření nákazy. Teď musíme být maximálně obezřetní a odpovědní a nezavdávat příčinu k dalšímu šíření nákazy,“ řekl v televizním rozhovoru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

17:19 Prvním oficiálně známým cyklistou, jenž se nakazil koronavirem během únorového závodu Kolem Spojených arabských emirátů, je Rus Dmitrij Strachov. Nemoc COVID-19 odhalil u člena týmu Gazprom-RusVelo až pátý test. Strachov je v SAE v nemocnici, ale cítí se dobře.

17:17 Finálový turnaj Fed Cupu, který se měl konat 14. až 19. dubna v Budapešti, byl kvůli epidemii nového koronaviru odložen. Oznámila to Mezinárodní tenisová federace (ITF), jež nyní hledá náhradní termín.

Vedení ITF rozhodlo odložit finálový turnaj po dohodě s maďarskými pořadateli i na základě doporučení nezávislých lékařů a odborníků na cestování. „Je to smutná zpráva, ale nechceme riskovat bezpečnost a zdraví. Nebezpečí nemoci COVID-19 je vážné a přesahuje hranice sportu,“ řekl prezident ITF David Haggerty.

České tenistky se na finálový turnaj dostaly díky divoké kartě a jsou nalosovány ve skupině D se Švýcarskem a Německem.

17:08 Evropská fotbalová unie UEFA kvůli omezení cest mezi Španělskem a Itálií odložila čtvrteční duely Evropské ligy Inter - Getafe a Sevilla - AS Řím.

16:09 Pražský půlmaraton, který se měl běžet 28. března, byl vzhledem k opatřením kvůli koronaviru odložen. Náhradní termín závodu pořadatelé nezveřejnili, oznámí ho později.

Půlmaraton v Praze bývá prvním dílem největšího domácího seriálu vytrvaleckých závodů RunCzech. Tentokrát se ale v březnu neuskuteční. „Po dlouhých interních debatách bylo dnes rozhodnuto závod přesunout. Nové datum bude oznámeno v nejbližší možné době na oficiálních webových stránkách www.runczech.com,“ uvedli pořadatelé v tiskové zprávě.

Po půlmaratonu v kalendáři RunCzech následuje Pražský maraton, který je naplánovaný na 3. května. Přípravy na něj zatím pokračují, oznámili pořadatelé.

15:28 Basketbalistky Slavie Praha odmítají kvůli epidemii koronaviru hrát ligu i bez diváků. Jejich dnešní zápas nadstavbové části na hřišti Žabin skončí kontumační výhrou Brňanek 20:0.

Slávistky uvedly, že ani mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nepovažuje klub za dostatečná. Basketbalová federace v úterý rozhodla o pokračování soutěží za dodržení podmínky, že na zápasech bude maximálně 100 lidí. Utkání se proto mají hrát bez fanoušků.

„Podle našeho názoru ani opatření hrát utkání bez diváků nejsou dostatečnou garancí, že nedojde k ohrožení zdraví hráček, trenérů a realizačního týmu,“ uvedla Slavia na svém facebookovém profilu.

„Nebudeme nutit hráčky, z nichž řada studuje, aby nastupovaly k zápasům v době, kdy vláda uzavírá školy. A nebudeme - v žádném případě - podstupovat rizika žalob, vymáhání škod a rizika soudních sporů v případě, že dojde k vážnému onemocnění s případnými následky. Upozorňujeme, že zdraví je mnohem více než dva body z jakéhokoliv sportovního zápasu. A zejména v soutěži, v níž se nehraje o žádné prize money a o vítězi je rozhodnuto dávno před zahájením soutěže,“ uvedl klub s narážkou na suverénní postavení USK Praha.

14:35 Zatím žádné striktní „NE“. Česká extraliga ročník neruší, v tuhle chvíli se nejvyšší hokejová soutěž kvůli epidemii koronaviru pouze odkládá. Do 29. března se zavřou zimáky, předkolo play off, které mělo pokračovat ve čtvrtek ve Zlíně a v Karlových Varech, se tedy nekoná. VÍCE ČTĚTE ZDE>>>

14:30 „Situaci budeme dál vyhodnocovat a uvidíme, jaký to nabere vývoj. O zrušení soutěže jsme nediskutovali,“ prohlásil Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace, která v tuzemsku řídí první a druhou ligu. VÍCE ČTĚTE ZDE>>>

14:17 Maraton ve Vídni je dalším běžeckým závodem, který doplatil na epidemii koronaviru. Akci naplánovanou na 19. dubna dnes pořadatelé zrušili. Považovali za nemožné závod v současné situaci bezpečně uspořádat. V Rakousku jsou navíc zatím do 3. dubna zakázány všechny venkovní akce pro více než 500 lidí. Na maratonu ve Vídni se očekávalo 45 000 účastníků ze 130 zemí. Mezi dvanácti tisícovkami cizinců byly přihlášeny i čtyři stovky běžců z Itálie, která je největším evropským ohniskem koronaviru.

14:00 Obránce druholigového Hannoveru Timo Hübers měl jako první profesionální fotbalista v Německu pozitivní test na koronavirus. Klub předpokládá, že se nakazil v sobotu večer na akci v Hildesheimu, a protože od té doby nebyl v kontaktu s nikým z klubu, neměl by být hrozbou pro ostatní. Nyní je Hübers v domácí karanténě. „Timo se zachoval příkladně. Dosud neměl žádné příznaky, ale když zjistil, že na stejné akci byl člověk pozitivně testovaný na koronavirus, podal zprávu lékaři a zůstal doma v karanténě,“ uvedl hannoverský sportovní ředitel Gerhard Zuber.

13:37 Úvodní čtvrtfinále Evropské ligy basketbalistek mezi USK Praha a italským Schiem se dnes nakonec neuskuteční. Utkání, které se původně mělo v rámci opatření proti šíření nového typu koronaviru hrát v hale Královka bez diváků, zrušilo ministerstvo zdravotnictví. USK o tom informoval na svém webu.

Ministerstvo o zrušení zápasu žádalo od úterního zákazu akcí s účastí nad sto osob, ale evropská sekce mezinárodní basketbalové federace FIBA mu vstříc nevyšla. Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula proto dnes USK informoval, že dnešní utkání se nesmí hrát. Klub nyní čeká na vyjádření FIBA.

13:12 Slovenská hokejová liga byla kvůli obavám z šíření koronaviru předčasně ukončena. Dohodli se na tom zástupci klubů. Titul zřejmě nebude udělen. VÍCE ČTĚTE ZDE>>>

11:46 Golfový turnaj European Tour se letos v Česku neuskuteční. Pořadatelé Czech Masters, které mělo začít 20. srpna na hřišti Albatross u Prahy, soutěž kvůli koronaviru s předstihem zrušili. V nejisté situaci více než pět měsíců před zahájením turnaje zastavili přípravy.

Promotérská společnost Relmost dnes o rozhodnutí informovala v tiskové zprávě. Krok zdůvodnila tím, že vývoj a důsledky koronavirové epidemie nelze předvídat. Počítá ale s pořádáním turnaje v příštím roce, kdy už má v kalendáři rezervovaný termín od 19. do 22. srpna.

Turnaj evropského okruhu Czech Masters se na Albatrossu koná od roku 2014. Loni ho vyhrál Belgičan Thomas Pieters, který tak navázal na triumf z roku 2015.

11:11 Pokud fotbalisté Alexis Sánchez z Interu Milán a Arturo Vidal z Barcelony přiletí na konci března na reprezentační sraz v Chile, zamíří kvůli obavám z nákazy koronavirem do čtrnáctidenní karantény. Prohlásil to chilský ministr zdravotnictví Jaime Maňalich.

„Nebudeme rozlišovat podle profese, protože nikdo není proti viru imunní. A karanténa pro Itálii platí pro všechny. Takže je to pouze na nich, jestli chtějí posilovat doma, nebo být společně v karanténě na národním stadionu,“ uvedl Maňalich v rozhovoru pro deník Emol.

10:51 Jak by podle informací iSport.cz mělo vypadat rozvrstvení účastníků jednotlivých zápasů? Fotbal by se do požadované kvóty nejspíše vlezl, hokej bez výjimky může mít problém... Více čtěte ZDE >>>

10:41 Fotbalisté Getafe kvůli epidemii koronaviru v Itálii neodcestují ke čtvrtečnímu úvodnímu utkání osmifinále Evropské ligy na stadionu Interu Milán. Prohlásil to předseda španělského klubu Ángel Torres Sánchez s tím, že je mu jedno, jestli to bude pro klub znamenat vyřazení.

„Snažili jsme se najít jiné místo než Milán, protože nechceme být přímo v epicentru nákazy,“ řekl Torres Sánchez v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Onda Cero. „Požádali jsme i vedení španělského svazu, aby vyzvalo UEFA k odložení zápasu,“ uvedl.

9:48 Vzpěračské ME v Moskvě plánované na duben odložila mezinárodní federace kvůli koronaviru o dva měsíce. Mělo by se uskutečnit od 13. do 21. června.

8:38 Jak vypadal hektický den v předkole hokejového play off? V 16:41 přistál ve schránkách zainteresovaných mail svazového mluvčího, jenž médiím po půldenní nejistotě s definitivní platností potvrdil konání obou utkání v Olomouci a Hradci Králové. Na Hané zbývalo do úvodního vhazování necelých dvacet minut, v Hradci takový fofr neměli a na přípravu duelu v podivných kulisách dostali víc času. Logistický cíl byl však stejný jako v Olomouci: namačkat maximálně sto lidí na stadion. A víc ani ťuk. VÍCE ČTĚTE ZDE>>>

8:09 Norští běžci na lyžích vynechají kvůli obavám z koronaviru závěr Světového poháru v Kanadě a USA. Křišťálový glóbus tak získá Rus Alexandr Bolšunov.

7:25 UEFA odmítla odložit utkání mezi Wolverhamptonem a Olympiakosem, ačkoliv byl majitel řeckého klubu Evangelos Marinakis pozitivně testován na koronavirus.

7:10 Zápas anglické ligy Manchester City - Arsenal se dnes hrát nebude. Fotbalisté Arsenalu přišli po únorovém utkání Evropské ligy do styku s majitelem Olympiakosu Pireus Evangelosem Marinakisem, který nedávno oznámil, že se nakazil novým typem koronaviru.

Podle internetových stránek obou klubů jde především o preventivní opatření. Riziko, že se hráči Arsenalu nakazili, je podle lékařů londýnského celku velmi malé. „Nicméně i přesto je potřeba striktně dodržovat nařízení vlády, abychom byli dva týdny v izolaci,“ uvedl Arsenal na svém webu.

6.30 Ticho jako v... hokejové hale. Druhé zápasy předkola play off se hrály bez diváků. „Kupodivu jsme si atmosféru s klukama udělali docela dobrou. Žili jsme, na to, že se hrálo bez lidí, měl hokej docela tempo. Ale jasně, že nás mrzí, že lidi u toho být nemohli,“ komentoval nepříjemně tichou kulisu Radek Smoleňák. Jeho Hradec prohrál s Karlovými Vary 3:5 a série je tak 1:1. Dál mluvil o tom, jak vnímá situaci ve společnosti, i jaké má hokej možnosti. Více čtěte ZDE

Úterý 10. března 2020

21:45 Hokejisty Olomouce nepodporoval kvůli opatřením souvisejícím s šířením koronaviru v domácím duelu předkola play off proti Zlínu uvnitř plecharény tentokrát vůbec nikdo. Jen pár desítek věrných jedinců se provizorně utábořilo před stadionem a sledovalo prohru kohoutů 1:3 na laptopech. VÍCE ČTĚTE ZDE>>>

20:21 Hvězdný útočník Kylian Mbappé vynechal trénink před odvetným zápasem Ligy mistrů proti Dortmundu kvůli nemoci. Podle francouzských médií se hvězdný útočník podrobil testu na koronavirus, jeho start v utkání je nejistý.

19:15 Zákaz konání hromadných akcí s účastí nad 100 osob. Výstup z úterního zasedání bezpečnostní rady státu drtivě zasáhl i tuzemský fotbal. Ačkoli se původně diskutovalo i o variantě, že by se nejbližší kola odložila, podle informací serveru iSport.cz k tomu nejspíš nedojde. Minimálně další dva víkendy se bude hrát bez diváků, během navazující reprezentační přestávky zváží Ligová fotbalová asociace (LFA) další kroky. VÍCE ČTĚTE ZDE>>>

18:20 Kvůli epidemii koronaviru skončila německá hokejová liga předčasně, play off ani nezačne. Mistrovský titul podobně jako v lize EBEL udělen nebude.

18:02 Fotbalisté Barcelony a Bayernu Mnichov kvůli šíření nového typu koronaviru příští středu odehrají bez diváků domácí odvetné zápasy osmifinále Ligy mistrů s Neapolí, respektive s Chelsea. Jde o třetí a čtvrté březnové utkání prestižní soutěže, která se budou hrát za zavřenými dveřmi.

17:56 EBEL, ve které své zápasy hraje i tým Orli Znojmo, jako první vrcholná soutěž v Evropě předčasně ukončila sezonu. Dohrávat se nebude ani rozjeté čtvrtfinále, titul udělen nebude.

The Erste Bank Eishockey Liga has to end the current season. With this action, the League is responding to the measures and recommendations of the governments and competent authorities in the participating countries. Details: https://t.co/sqYCOILpJc pic.twitter.com/05asPqLcCx — erstebankliga (@erstebankliga) March 10, 2020

17:17 Zápasů pořádaných Svazem futsalu ČR se mohou počínaje dneškem účastnit pouze aktéři a organizační pracovníci pro pořádání utkání, včetně médií (fotografové, TV štáb, štáb livestreamu, píšící novináři) do maximálního počtu 100 osob.

17:09 Florbalové soutěže budou i po opatřeních kvůli koronaviru pokračovat. Pořadatel ale musí zajistit, aby v hale nebylo více než 100 osob.

16:47 Přípravné fotbalové utkání mezi Německem a Itálií se kvůli šíření koronaviru bude hrát bez diváků. Zápas se uskuteční 31. března v Norimberku.

16:30 Několik evropských fotbalových federací požádalo UEFA o odložení EURO o jeden rok, aby mohly dohrát tuzemské soutěže. UEFA tuto myšlenku v současné době zvažuje.

16:28 Epidemie koronaviru si vynutila další zásah do kalendáře mistrovství světa silničních motocyklů. Po odložení Velké ceny Thajska na říjen byla Grand Prix Ameriky v Austinu přesunuta až na polovinu listopadu. Jezdci královské kubatury MotoGP tak zahájí sezonu nejdříve 19. dubna v Argentině.

15:53 Svaz lyžařů České republiky zrušil do odvolání veškeré lyžařské a snowboardové závody. V ohrožení jsou mimo jiné domácí šampionáty běžců a sjezdařů. Biatlonisté už si v Česku nezazávodí a fanoušci přijdou i o tradiční exhibici v Jablonci. Důvodem je dnešní zákaz akcí s účastní více než sto osob kvůli šíření nového typu koronaviru.

„S ohledem na to, že aktuální zimní sezona má před sebou poslední tři víkendy, kalkulujeme i s variantou, že se v tomto ročníku s velkou pravděpodobností už žádné závody na našem území bohužel neuskuteční,“ uvedl prezident lyžařského svazu Lukáš Heřmanský po zasedání výkonného výboru v tiskové zprávě.

Rozhodnutí o zrušení závodů se týká všech disciplín, které měly pořádat odborné sportovní úseky nebo se svaz či úseky na jejich organizaci měly podílet. „Zrušení platí do odvolání zákazu veškerých společenských akcí s účastí nad sto osob,“ uvedl Heřmanský.

V rámci 93. ročníku Hančova memoriálu by měli běžci na Horních Mísečkách bojovat 28. a 29. března o tituly ve sprintech a v závodech na 30 km žen a 50 mužů volnou technikou. Sjezdaři mají v plánu mistrovství republiky ve slalomu a obřím slalomu 27. a 28. března na Černé sjezdovce ve Špindlerově Mlýně.

Český svaz biatlonu odvolal páté kolo Českého poháru v Harrachově, které se mělo konat 13. až 15. března. „V důsledku to znamená, že sezona pro nás právě skončila,“ řekl ředitel soutěží Českého poháru dorostu a dospělých Vlastimil Vávra na svazovém webu. Nebude ani loučení se zimou v jabloneckých Břízkách, kde se exhibice jezdila i jako mistrovství republiky v super sprintu a letos se měla konat 25. března.

Biatlonisté pokračují na mezinárodní scéně. Reprezentace je ve finském Kontiolahti, kde se od čtvrtka koná Světový pohár. Příští týden je v plánu finále seriálu v Oslu. Juniorům začíná ve středu mistrovství Evropy v rakouském Hochfilzenu.

15:41 Sportovní organizátoři by měli svůj postup konzultovat s hygieniky nebo na vládní infolince, doporučuje Česká unie sportu (ČUS). Rušit se bude slavnostní vyhlašování anket Nejlepších sportovců regionů, které ČUS spolupořádá, a zřejmě i různé menší závody.

Představitelé ČUS jsou v kontaktu s organizátory různých akcí. „Česká unie sportu doporučuje dodržovat při organizaci sportovní činnosti nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví a sledovat vývoj situace na oficiálních zdrojích. Důležité je upřesňovat svůj postup konzultacemi s oficiálními úřady, a to na nonstop infolince Vlády ČR, Krajské hygienické stanici, popřípadě se Státním hygienickým ústavem,“ uvedl pro ČTK předseda ČUS Miroslav Jansta.

15:11 Výkonný výbor Svazu lyžařů ČR vzhledem k mimořádnému nařízení státu a zákazu sportovních akcí s účastí převyšující 100 osob rozhodl o zrušení všech lyžařských a snowboardových závodů napříč jednotlivými disciplínami. A to po dobu platnosti mimořádného nařízení. Více naleznete v přiložené tiskové zprávě.

14:30 Fotbalová dohrávka 23. kola Teplice - Liberec proběhne. „Pořádající klub je povinen zajistit splnění výše uvedeného mimořádného opatření. Další kroky bude Ligová fotbalová asociace komentovat po projednání na zítřejším zasedání Ligového výboru,„ píše se v tiskové zprávě LFA.

14:27 Fotbalisté Slovenska sehrají domácí zápas baráže o postup na mistrovství Evropy 2020 s Irskem (26. března) kvůli šíření koronaviru bez diváků.

14:25 Rakousko je další zemí, která na epidemii koronaviru reagovala zákazem akcí s větším počtem diváků. Ministerstvo zdravotnictví dnes rozhodlo, že se nesmějí konat venkovní akce s více než 500 návštěvníky, pro události v halách platí omezení do 100 diváků.

Akce se mohou konat před prázdnými tribunami, což bude případ čtvrtečního duelu osmifinále Evropské ligy mezi fotbalisty Lince a Manchesteru United.

14:20 Vedení Českého hokeje nově čeká, koho vláda do limitu 100 osob zahrnuje. Pokud nejde jen o diváky, bude to podle prezidenta svazu Krále konec soutěží.

14:14 Ve Španělsku se kvůli šíření koronaviru odehrají bez diváků všechny zápasy první a druhé fotbalové ligy minimálně v následujících dvou týdnech. Oznámilo to vedení soutěže po domluvě s vládní nejvyšší radou sportu. Prvním utkáním za zavřenými dveřmi bude dnešní večerní dohrávka 24. kola La Ligy mezi Eibarem a San Sebastianem.

14:13 Lze odehrát zápas Sparta - Plzeň s maximálně stovkou lidí na stadionu? Ano, ale jen za použitích extrémních opatření.

14:08 V Hradci a Olomouci dnes v podvečer bez diváků:

13:45 Mezinárodní veslařská federace zrušila první i druhý závod Světového poháru i dodatečnou olympijskou kvalifikaci, které se měly konat v Itálii.

13:28: Šéf ČSLH Tomáš Král: „Veškerá utkání všech soutěží organizovaná ČSLH se bude hrát dle rozpisu s tím, že počet diváků nesmí přesáhnout sto osob. Normálně se hraje, ale do počtu diváků, který vláda stanovila, to znamená, že na zápase může být maximálně 100 diváků. Ti, kteří zajišťují ten zápas, se nepočítají. Netýká se to ani akreditovaných novinářů, to jsou všechno lidé, kteří tam jdou do práce.“ Podrobnosti o rozhodnutí hokejového svazu čtěte ZDE.

13:13 Hokejový Trutnov zveřejnil mail od vedení ČSLH.

12:55 České házenkářské soutěže se kvůli epidemii koronaviru nebudou odkládat. Pořadatelský klub je povinen zajistit, že se zápasů zúčastní nejvýš 100 osob.

12:40 Pokud bude situace příznivá, pražský ženský tenisový turnaj okruhu WTA by se měl uskutečnit podle plánu. Akce J&T Banka Prague Open s dotací 275 tisíc eur je na programu až za více než měsíc, v termínu od 27. dubna do 2. května.

„Pokud bude situace kolem vývoje koronaviru příznivá, tak náš zájem je turnaj organizovat,“ řekl mluvčí turnaje Karel Tejkal. „Budeme ale samozřejmě na prvním místě následovat kroky a rozhodnutí státní správy a sekundárně doporučení vedení WTA Tour jako organizátora turnajů,“ konstatoval Tejkal.

12:35 České volejbalové soutěže po zákazu vlády pořádat kvůli epidemii koronaviru sportovní akce s účastí přes 100 osob budou pokračovat bez diváků.

12:25 České nejvyšší basketbalové soutěže mužů a žen se budou kvůli koronaviru hrát bez diváků. Uzavření škol navíc může ovlivnit i zápasy nižších soutěží.

12:17 Český olympijský výbor přesouvá na základě rozhodnutí vlády všechny akce s plánovanou účastí nad sto osob, které měly proběhnout v nejbližších dnech. Konkrétně jde o tradiční společenské setkání Českého klubu olympioniků plánované na pátek 20. března 2020. Na podzimní termín se posouvá také Sympozium sportovní medicíny v Dřítči (19. – 21. března 2020), na jehož organizaci se ČOV podílí.

12:05 Šéf Slavie navrhuje přerušení ligy:

12:02 V Německu se bude ve středu poprvé v historii hrát utkání nejvyšší fotbalové soutěže bez diváků. Kvůli šíření koronaviru se před prázdnými tribunami uskuteční odložené derby mezi Borussií Mönchengladbach a Kolínem nad Rýnem. Očekává se, že za zavřenými dveřmi se následně odehraje celé víkendové bundesligové kolo.

11:50 Viktoria Plzeň pozastavila prodej vstupenek na víkendové venkovní utkání na Spartě a následný domácí zápas s Mladou Boleslaví. „Klub se situací intenzivně zabývá a v průběhu dne bude informovat o dalších opatřeních,“ napsali Západočeši.

11:41 Fotbalisté Barcelony kvůli šíření nového typu koronaviru odehrají domácí odvetné osmifinále Ligy mistrů s Neapolí příští středu bez diváků. Španělský klub o tom informoval na svém webu. Jde o třetí utkání prestižní soutěže, které se bude hrát za zavřenými dveřmi.

11:37 Zákaz sportovních akcí dopadl i na běžecké závody. O osudu Pražského půlmaratonu naplánovaného na 28. března rozhodne pořadatel nejpozději ve středu.

11:33 Judisté doufají, že mistrovství Evropy v Praze budou moci na začátku května uspořádat. Rozhodovat se bude v následujících dnech a týdnech, řekl ČTK předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš. Reagoval tak na zákaz sportovních akcí s účastí více než 100 lidí, který dnes vzhledem k epidemii koronaviru vyhlásila česká vláda. Mimořádné opatření platí do odvolání, přičemž ME v judu by se mělo uskutečnit za více než sedm týdnů.

11:29 Už dnes jsou na programu další zápasy předkola play off extraligy či první ligy hokeje. Vedení soutěží a Českého svazu ledního hokeje bude situaci řešit na poledním jednání. „Společně i s marketinkovým partnerem BPA,“ řekl ředitel extraligy Josef Řezníček ČTK. Zda se bude dnes hrát bez diváků, či budou zápasy odloženy, nechtěl předjímat.

11:25 Kvůli koronaviru je v ohrožení středeční úvodní čtvrtfinále Evropské ligy basketbalistek mezi USK a Schiem. Zatím je v plánu odehrát utkání v pražské hale Královka bez diváků, vedení pražského týmu ale ještě čeká na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, zda zakáže italským soupeřkám vstup do země.

11:14 Kluby, které si zajistily přímý postup do čtvrtfinále hokejové extraligy, zrušily či pozastavily předprodej vstupenek. „Další vývoj hokejové extraligy určí mimořádné jednání Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, které proběhne v nejbližších dnech,“ uvedla generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.

11:00 „Soutěžní utkání organizovaná FAČR, KFS, nebo OFS, se neruší; pořadatel utkání (domácí klub) je povinen zabezpečit, že se soutěžního utkání nezúčastní více než 100 osob,“ napsal na Twitter generální sekretář FAČR Jan Pauly. Znamená to, že fotbalové zápasy od třetích lig níž a Mol Cup se uskuteční. Zrušeno je ale vyhlášení ankety Fotbalista roku plánované na 22. března.

9:56 Po zasedání bezpečnostní rady státu oznámil premiér Andrej Babiš, že jsou zrušeny hromadné akce s účastí nad sto osob. Týká se to sportovních i kulturních akcí. „Evropa koronavirus nezvládá,“ oznámil premiér.

9:00 Čtyři americké profesionální soutěže se v rámci opatření proti šíření koronaviru rozhodly uzavřít hráčské šatny pro osoby zvnějšku, mimo jiné zástupce médií. Ode dneška tak budou mít do kabin klubů hokejové NHL, basketbalové NBA, fotbalové MLS a baseballové MLB přístup pouze samotní hráči a členové realizačních týmů.

8:30 Šíření koronaviru už ovlivňují i svět esportu. Prestižní turnaj IEM Katowice proběhl poprvé v historii bez diváků, jedenáctitisícová aréna Spodek byla uzavřena veřejnosti a fanoušci, kteří se sjeli z celého světa, museli celou akci sledovat po hospodách. Po celém světě se další eventy kvůli obavám z dalšího šíření viru ruší, odkládají, či zásadně mění.

PONDĚLÍ 9. března 2020

22:39 Italská vláda zakázala kvůli šíření koronaviru konání všech sportovních akcí do 3. dubna. Týká se to i fotbalové Serie A, která se nesmí hrát ani před prázdnými tribunami. Více čtětě ZDE >>>

19:29 Kvůli šíření koronaviru se postupně ruší řada sportovních událostí. K razantnímu kroku došlo na Slovensku. Ústřední krizový štáb SR na pondělním zasedání nařídil okamžitý zákaz pořádání všech sportovních klání na území státu včetně fotbalové i hokejové ligy, prozatím na dva týdny. Počet nakažených je na Slovensku zatím sedm. Více čtěte ZDE >>>

19:00 Italský olympijský výbor (CONI) vyzval k tomu, aby se kvůli epidemii koronaviru zastavily minimálně do 3. dubna všechny sportovní soutěže v zemi. Týkat se to má i fotbalové Serie A, ne však fotbalových týmů v evropských pohárových soutěžích.

Prezident CONI Giovanni Malago po dnešním jednání se zástupci federace kolektivních sportů oznámil, že o svém postoji informuje vládu, aby toto rozhodnutí potvrdila příslušným dekretem. Do 3. dubna by se v Itálii neměly konat žádné profesionální ani amatérské sportovní soutěže.

Zápasy Serie A se dosud mohly hrát bez diváků, což byl případ i nedělních pěti duelů. Do konce sezony jedné z nejvýznamnějších evropských soutěží zbývá dvanáct kol.

Dnešní rozhodnutí CONI se netýká klubových ani reprezentačních mezinárodních soutěží, na něž jeho pravomoci nedosahují. Ve fotbalové Lize mistrů tak mohou pokračovat Juventus, Neapol i Atalanta Bergamo, v Evropské lize hrají Inter Milán a AS Řím.

Itálie je koronavirovou epidemií nejvíce zasaženou evropskou zemí. Podle poslední bilance se dosud nakazilo 9172 lidí a 463 osob zemřelo. Nejvíce zasažena je severoitalská Lombardie, vlastní případy ale potvrdilo všech 20 italských regionů. Několik hodin před národním olympijským výborem přerušil kvůli koronaviru veškeré aktivity Italský svaz zimních sportů.

17:15 Švýcarská policie už dnes zakázala, aby se příští čtvrtek hrála odveta Evropské ligy na stadionu v Basileji. Úřady nepovolily ani zápas před prázdným hledištěm, protože se obávají, že by za týmem Frankfurtu přicestovalo několik stovek fanoušků, kteří by se během utkání shromáždili u stadionu. Osud duelu je nejistý. Úvodní zápas se uskuteční ve Frankfurtu ve čtvrtek.

17:09 Čtvrtý zápas čtvrtfinálové série mezinárodní hokejové ligy EBEL mezi Znojmem a Bolzanem se v úterý na ledě italského týmu neodehraje. Důvodem jsou opatření proti šíření nového typu koronaviru. Duel by se měl s největší pravděpodobností uskutečnit na neutrální půdě v dosud neurčeném termínu.

Znojmo s Bolzanem prohrává 0:3 na zápasy. Orli na soupeřův led nepojedou kvůli nařízení české vlády, podle něhož musejí všichni občané vracející se z Itálie do čtrnáctidenní karantény. V Bolzanu se měl hrát už nedělní třetí duel, týmy se ale dohodly na výměně pořadatelství.

Vedení EBEL ve spolupráci s kluby hledá náhradní dějiště i termín, jímž by mohla být už středa 11. března. Hrát by se mohlo v Rakousku, nicméně podle webu Znojma se situace může na základě rozhodnutí vlád jednotlivých zemí rychle změnit. V Rakousku je na úterní odpoledne naplánováno zasedání představitelů sportovních soutěží s ministerstvem kultury a sportu, kde se bude jednat o možném zákazu všech akcí s více než 1000 diváky.

16:34 Konec sezony skokanů na lyžích a sjezdařů se ve Slovinsku odehraje bez diváků. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru nebudou smět fanoušci tento víkend na Světový pohár lyžařů v Kranjské Goře ani týden nato na mistrovství světa v letech v Planici.

Nařízení, že se všechny sportovní akce s více než 500 návštěvníky musejí konat bez diváků, oznámil po dnešní schůzce národní bezpečnostní rady slovinský ministr zdravotnictví Aleš Šabeder. Slovinsko potvrdilo první případ nákazy novým koronavirem na svém území minulý týden.

V Kranjské Goře vyvrcholí o víkendu mužská část Světového poháru obřím slalomem a slalomem speciál. Skokani uzavřou SP také tento víkend ve Vikersundu.

15:30 Italský svaz zimních sportů (FISI) ukončil kvůli epidemii koronaviru veškeré aktivity. S okamžitou platností byly zrušeny soutěže, zastaveno vysílání sportovců na akce i samotná příprava, a to na všech výkonnostních úrovních. Vedení FISI to dnes oznámilo na svém webu.

Opatření se netýká sportovců, kteří už jsou v dějištích Světových pohárů nebo na juniorském mistrovství světa ve sjezdovém lyžování, případně usilují o úspěch v celkovém hodnocení. Dokončit sezonu tak mohou například biatlonisté včetně vedoucí ženy SP Dorothey Wiererové či lyžaři s Federicou Brignoneovou, která je ve hře mimo jiné o velký křišťálový glóbus.

14:46 V Japonsku se kvůli epidemii koronaviru nerozběhne v původním termínu populární baseballová profesionální liga. V zemi, ve které mají zhruba za čtyři měsíce začít olympijské hry s dějištěm v Tokiu, se až do konce března nebude hrát ani nejvyšší fotbalová soutěž.

Baseballová liga měla začít 20. března. „Rozhodli jsme se start posunout, nyní plánujeme začít v dubnu,“ oznámil komisionář soutěže Acuši Saito. Baseball je považován za nejpopulárnější sport v zemi a vedení soutěže dalo přednost jejímu odložení před konáním zápasů bez diváků. Liga nezačne v termínu poprvé od roku 2011, kdy si odklad vyžádalo smrtící zemětřesení následované vlnou cunami.

Fotbalová J-League už má vynucenou pauzu a její vedení dnes výluku původně vyhlášenou do 15. března prodloužilo až do konce měsíce. Zcela zrušen byl například testovací předolympijský turnaj v ragby.

V Japonsku bylo dosud evidováno 511 osob postižených nemocí COVID-19, kterou vyvolává nový typ koronaviru šířící se z Číny do celého světa. Sedmnáct lidí zemřelo.

14:01 Březnové a červnové zápasy asijské kvalifikace o postup na fotbalové mistrovství světa 2022 v Kataru budou kvůli šíření koronaviru odloženy. Informovala o tom Mezinárodní fotbalová federace FIFA. O náhradních termínech rozhodnou FIFA a Asijská konfederace AFC později.

Obě organizace ale nevyloučily, že některé zápasy se přece jen budou moci uskutečnit v řádném termínu. To ale pouze tehdy, pokud bude zaručena bezpečnost všech osob, které se zápasů zúčastní. Podmínkou je, aby se na tom dohodly FIFA i AFC.

14:00 Slavnostní zapálení olympijské pochodně pro hry v Tokiu se ve čtvrtek kvůli obavám z šíření nákazy koronavirem uskuteční bez diváků. Rozhodl o tom dnes Řecký olympijský výbor. Starosta starověké Olympie zároveň požádal mezinárodní výbor MOV, aby slavnostní ceremoniál byl přeložen až na květen.

„Bylo by dobré, kdyby se mohl uskutečnit v květnu, aby se ho mohli zúčastnit všichni pozvaní hosté,“ uvedl starosta Giorgos Georgiopulos v dopisu adresovaném šéfovi MOV Thomasi Bachovi.

Slavnostní zažehnutí ohně je populární obřad. Jen hostů bylo pozváno 700, kvůli zdravotním nařízením se počet postupně zredukoval sotva na stovku.

11:48 Fotbalisté Paris St. Germain odehrají kvůli šíření nového typu koronaviru středeční odvetné osmifinále Ligy mistrů s Dortmundem bez diváků. Oznámila to pařížská policie. Již dříve bylo rozhodnuto, že bez přítomnosti fanoušků se uskuteční i úterní souboj mezi Valencií a Bergamem.

V Paříži i Valencii budou také zrušeny mixzóny. Rozhovory s hráči a trenéry mohou pořídit jen televizní stanice zajišťující přenos zápasů.

Dortmund bude v odvetě hájit náskok 2:1 z domácího duelu. Ještě v lepší pozici je Bergamo, které úvodní duel vyhrálo 4:1.

Evropská fotbalová unie UEFA také nařídila, že po doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) si hráči nebudou až do odvolání mezi sebou ani s rozhodčími podávat ruce. Opatření se týká zápasů Ligy mistrů i Evropské ligy.

11:12 Ester Ledecká se nedočká zbývajících dvou závodů snowboardového Světového poháru. Úterní paralelní slalom v Livignu byl zrušen kvůli plošné karanténě v Lombardii s cílem zastavit epidemii nového koronaviru a ve Winterbergu není dostatek sněhu. V Německu se měli alpští snowboardisté rozloučit se sezonou v sobotu.

07:35 Tenisový turnaj mužů a žen v americkém Indian Wells, který je považován za nejprestižnější akci po grandslamech, byl zrušen. Organizátoři se tak rozhodli kvůli nebezpečí šíření nového typu koronaviru. Hvězdně obsazený kalifornský turnaj byl odvolán jen pár hodin před začátkem na doporučení lékařů. V oblasti byl totiž potvrzen první případ nemoci.

„Jsme samozřejmě zklamaní, že turnaj nebude, ale zdraví všech je na prvním místě,“ řekl ředitel turnaje a bývalý čtvrtý hráč světa Tommy Haas. Uvedl, že organizátoři jsou připraveni turnaj uskutečnit v jiném termínu, což je ale vzhledem k horkým teplotám v létě a nabitému kalendáři málo pravděpodobné.

BNP Paribas Open at Indian Wells canceled because of coronavirus outbreak https://t.co/kViKhtPF3m — Los Angeles Times (@latimes) March 9, 2020

NEDĚLE 8. března 2020

20:55 Po Itálii budou sportovní akce bez diváků kvůli koronaviru také v Řecku. Opatření potrvá podle agentury AFP nejméně dva týdny. Dnešní nařízení ministra zdravotnictví se týká i čtvrtečního zápasu Evropské ligy mezi fotbalisty Olympiakosu Pireus a Wolverhamptonu. V Řecku je zatím přes 70 ohlášených případů nákazy koronavirem.

Do Atén se možná tento měsíc vydají basketbalisté Nymburka, kteří mají po domácím vítězství 92:70 nad tureckou Bandirmou nakročeno do čtvrtfinále Ligy mistrů. Jejich dalším soupeřem bude lepší z dvojice AEK Atény - Bonn. První zápas vyhrál favorizovaný řecký tým 92:85. Čtvrtfinále se bude hrát od 24. března.

13:12 Italský ministr sportu Vincenzo Spadafora vyzval kvůli šíření koronaviru v zemi k okamžitému zastavení fotbalové ligy. Podpořil tak hráčskou asociaci, která s touto myšlenkou přišla již v sobotu. Serie A se dnes přesto hrála, k prvnímu z pěti zápasů 26. kola nastoupili hráči Parmy a Ferrary ve 13:45.

Fotbalisté v Parmě se o Spadaforově projevu dozvěděli těsně před původně stanoveným začátkem zápasu (12:30) a vrátili se do šaten. Nakonec však utkání po hodině a čtvrt přece jen začalo.

Dnešní program Serie A obsahuje i šlágr mezi druhým Juventusem Turín a třetím Interem Milán. Všechny sportovní akce v Itálii se mají až do dubna konat bez diváků.

„Sdílím názor prezidenta Italské hráčské asociace Damiana Tommasiho ohledně zastavení fotbalové ligy. Nyní je povinností prezidenta (fotbalového svazu) FIGC Gabrieleho Graviny na to zareagovat, bez čekání na první případ nákazy v Serii A,“ uvedl ministr.

Italská vláda v noci uvalila karanténu na miliony obyvatel na severu země. Omezení pohybu se týká i velkých měst, uzavřena mají být rovněž kulturní zařízení nebo sportoviště včetně lyžařských středisek. Itálie je v Evropě zemí nejhůře zasaženou novým koronavirem, nákaza se šíří nejvíce právě na severu.

10:50 Velká cena Bahrajnu formule 1 se 22. března kvůli obavám z šíření nákazy koronavirem pojede bez diváků. Oznámili to pořadatelé druhého závodu sezony. Minulý rok během třídenního programu dorazilo na okruh v Sáchiru rekordních 97 tisíc fanoušků, z toho 34 tisíc navštívilo nedělní závod pod umělým osvětlením.

Bahrajn podle agentury Reuters eviduje 83 nakažených. Grand Prix je podle pořadatelů v tomto ohledu vysoce riskantní záležitostí. „Na tak velkou sportovní akci by přicestovaly tisíce turistů ze zahraničí a dostaly se do těsného kontaktu s domácími fanoušky. To by v současnosti nebylo správné,“ uvedli pořadatelé.

K odložení závodu, jak to již udělala nejvíce zasažená Čína, však nesáhli. „Rozhodli jsme tak v zájmu sportu i jeho globálního (televizního) publika,“ dodali organizátoři Velké ceny Bahrajnu, kteří již v pátek pozastavili prodej vstupenek.

Formule 1 kvůli novému typu koronaviru odložila dubnovou Velkou cenu Číny, kde loni v prosinci nákaza propukla. Vedení šampionátu doufá, že pro závod najde náhradní termín. Mistrovství světa odstartuje příští týden v Austrálii.

PÁTEK 6. března 2020

18:48 Kvůli epidemii koronaviru se neuskuteční finále Světového poháru ve sjezdovém lyžování, které měla 18. až 22. března hostit Cortina d'Ampezzo. Italský svaz zimních sportů dnes pořádání akce odřekl. Česká reprezentantka Ester Ledecká tak obsadí v hodnocení sjezdu druhé místo, které jí patří po osmi odjetých závodech. Více ZDE

15:50 Pořadatelé Velké ceny Bahrajnu formule 1 kvůli obavám z šíření nákazy koronavirem pozastavili prodej vstupenek. Nyní budou jednat o tom, kolik na okruh v Sáchiru pustí diváků. Druhý závod nové sezony mistrovství světa je na programu 22. března. Šampionát odstartuje příští týden v Austrálii.

„Na základě toho, jak případně omezíme kapacitu, buď znovu rozjedeme prodej lístků, nebo začneme řešit vracení peněz za už prodané vstupenky,“ uvedl mluvčí okruhu. Podle agentury Reuters nechtěl spekulovat, jestli existuje možnost, že by se závod jel bez diváků.

Minulý rok během třídenního programu na okruh v Sáchiru, který byl do kalendáře mistrovství světa přidán v roce 2004, dorazilo rekordních 97 tisíc fanoušků. Z toho 34 tisíc navštívilo nedělní závod pod umělým osvětlením. Koronavirem se zatím ve státech Perského zálivu nakazilo asi 2500 lidí především v Íránu, kde na nemoc zemřelo 77 lidí.

Formule 1 už kvůli novému typu koronaviru musela odložit Velkou cenu Číny, protože v této asijské zemi loni v prosinci nákaza propukla. Vedení šampionátu nicméně stále doufá, že pro závod, který se měl původně uskutečnit 19. dubna, najde náhradní termín.

13:08 Etapový závod Tirreno-Adriatico a tradiční monument Milán-Sanremo se v březnu kvůli opatřením proti šíření koronaviru v Itálii neuskuteční. Pořadatelská společnost RCS, která už ve čtvrtek musela zrušit jarní klasiku Strade Bianche, dnes oznámila, že vzhledem k vládnímu nařízení všechny soutěže odkládá. Bude se ale snažit najít náhradní termíny.

Zrušení nebo odložení závodů bylo prakticky jisté už od středečního večera, kdy italská vláda nařídila, aby se všechny sportovní akce minimálně do 3. dubna konaly bez diváků. Strade Bianche se mělo jet v Toskánsku tuto sobotu, Tirreno-Adriatico bylo na programu od 11. do 17. března a Milán-Sanremo 21. března. Neuskuteční se ani závod Kolem Sicílie od 1. do 4. dubna.

Kvůli šíření nového typu koronaviru už byl koncem února předčasně ukončen etapový závod Kolem SAE a některé týmy stále zůstávají v Abú Zabí v karanténě. Další stáje na vývoj situace zareagovaly přerušením sezony, některé se odhlásily jen z italských závodů.

13:00 Juniorské mistrovství světa ve snowboardcrossu a ve skikrosu se kvůli stupňujícím se opatřením proti šíření koronaviru neuskuteční. Šampionát mělo od 19. března hostit francouzské zimní středisko Saint-Lary, které sice není mezi rizikovými oblastmi postiženými nákazou, nová nařízení francouzské vlády ale konání šampionátu znemožňují.

„Vývoj situace a případný dopad příjezdu mladých sportovců je nejasný,“ uvedla mezinárodní lyžařská federace FIS na svém webu. „Kvůli ochraně zájmů, zdraví a bezpečnosti přihlášených sportovců, kterých je na šampionátu očekáváno více než 200 z 22 zemí a čtyř kontinentů, se místní pořadatelé rozhodli akci zrušit,“ dodala v prohlášení.

Nalezení náhradního dějiště a termínu je podle FIS málo pravděpodobné.

Ve Francii na nemoc COVID-19, způsobenou novým typem koronaviru, zemřelo sedm lidí. Nakažených je více než 400.

ČTVRTEK 5. března 2020



21:20 Kvůli šíření koronaviru se pařížský maraton poběží místo 5. dubna až v polovině října. Závod se startem na Champs-Elysées tak stihl podobný osud jako půlmaraton ve francouzské metropoli, který byl v minulém týdnu přeložen z 1. března na začátek září.

20:28 Stejně jako biatlonový svátek v Novém Městě na Moravě se fanoušci nedostanou o víkendu ani na festival tří lyžařských Světových pohárů na Holmenkollenu. Norské úřady dnes o tomto bezpečnostním opatření rozhodly kvůli obavám z nemoci COVID-19. V Oslu budou soutěžit bez divácké kulisy skokani, běžci na lyžích i sdruženáři.

17:30 Odložený šlágr 26. kola italské ligy mezi druhým Juventusem Turín a třetím Interem Milán se odehraje v neděli. Na programu bude i dalších pět odložených duelů 26. kola. Podle středečního nařízení italské vlády se všechny sportovní akce budou kvůli riziku šíření koronaviru minimálně do 3. dubna hrát bez diváků.

14:11 Kvůli opatřením proti šíření koronaviru v Itálii byl zrušen sobotní cyklistický závod Strade Bianche v Toskánsku, jenž patří do elitní série World Tour. V ohrožení jsou také etapový závod Tirreno-Adriatico se startem ve středu a monument Milán-Sanremo, jenž začíná 21. března.

Zrušení klasiky Strade Bianche, na níž v roce 2015 triumfoval Zdeněk Štybar, dnes oznámili organizátoři závodů RCS. Že se závod v cílem v Sieně nepojede, bylo prakticky jasné už od středečního večera, kdy italská vláda nařídila, aby se všechny sportovní akce minimálně měsíc konaly bez diváků.

„Až do včerejších sedmi hodin večer jsme byli přesvědčeni, že to zvládneme. Pak ale vláda vydala nařízení a RCS pocítil spoustu těžkostí týkajících se zdravotních a hygienických záležitostí, kvůli nimž jsme museli závod zrušit,“ uvedl starosta Sieny Luigi De Mossi. „Jsme přesvědčeni, že závod je jen odložen, ne úplně zrušen.“

Organizace RCS už dříve uvedla, že březnové závody by se mohly v případě odložení odjet v červnu po Giru d'Italia nebo v září. Rozhodnutí o osudu závodů Tirreno-Adriatico a Milán-Sanremo zatím nepadlo.

13:04 Žádné společné oslavy gólů, rozdávání autogramů, objímání, podávání rukou nebo návštěvy diskoték. To jsou jen některé položky ze seznamu doporučení italských sportovních lékařů, kterými by se měli řídit fotbalisté při zápasech nejen v koronavirem nejvíce zasažených regionech, jakmile se v zemi opět rozběhnou ligové soutěže.

Kvůli šíření nákazy se momentálně v Itálii mohou sportovní akce konat jen bez diváků, vládní nařízení zatím platí do 3. dubna. Ligové zápasy i semifinále Italského poháru byly tento týden odloženy a hledají se náhradní termíny.

Zatím mají fotbalisté doporučeno omezit veškeré kontakty s fanoušky. Vedení Palerma hráčům zakázalo všechny cesty na sever země, kde je registrováno nejvíce případů nákazy. Neapol hráčům doporučuje, aby se vyhýbali i návštěvám příbuzných z rizikových regionů.

Nová pravidla se následně dotknou i tradičních součástí zápasů. S fotbalisty nebudou na hrací plochu nastupovat děti, mixzóny na stadionech budou zrušeny. Při rozhovorech bude potřeba zachovávat odstup a mikrofony se budou muset pokaždé dezinfikovat.

9:40 Cyklistická stáj Ineos přerušila na několik týdnů sezonu. Vedení britského týmu v oficiálním prohlášení oznámilo, že se tak rozhodlo po náhlém úmrtí sportovního ředitele Nicolase Portala i kvůli rostoucí nejistotě, kterou vyvolává šíření koronaviru.

„Tým Ineos se rozhodl odhlásit se dočasně ze všech soutěží až do závodu Kolem Katalánska 23. března. Vyrozuměli jsme UCI, že se během této doby nebudeme účastnit žádných závodů,„ uvedli zástupci stáje v prohlášení. “Přijali jsme toto rozhodnutí vzhledem k mimořádným okolnostem, kterým čelíme od úterní tragické zprávy o Nicu Portalovi. A samozřejmě připouštíme, že vzhledem k dalšímu šíření koronaviru tu máme momentálně velice nejistou situaci,„ dodali.

Ineos tak určitě vynechá italské jarní závody, jejichž osud je ale kvůli koronaviru stále nejistý. Ze sobotní klasiky Strade Bianche, etapového Tirrena-Adriatica a monumentu Milán-San Remo se ve středu odhlásily i další týmy. Groupama-FDJ se omluvila s tím, že část týmu uvázla v karanténě v Abú Zabí po závodě Kolem SAE. Z preventivních důvodů ruší starty Jumbo-Visma a Mitchelton-Scott.

STŘEDA 4. března 2020

21:20 Všechny sportovní akce v Itálii se budou minimálně měsíc konat bez diváků. Dnes večer o tom kvůli šíření nového typu koronaviru, který si na Apeninském polostrově vyžádal přes sto obětí a přes 3000 nakažených, rozhodla italská vláda.

Itálie je zemí s největším výskytem koronaviru v Evropě a jen za úterý na novou nemoc zemřelo 27 lidí a přibylo dalších 466 nových případů nákazy. Některé sportovní akce, mezi nimi i zápasy nejvyšší fotbalové soutěže, už byly v minulých dnech zrušeny či odloženy.

19:21 Mezinárodní olympijský výbor neuvažuje o zrušení nebo odložení her v Tokiu. Byť obavy z šíření nového typu koronaviru přiměly některé země či federace odvolat nebo omezit řadu sportovních akcí, výkonný výbor MOV je pevně přesvědčen, že olympijské hry 24. července začnou. Řekl to dnes na tiskové konferenci v Lausanne šéf světového olympismu Thomas Bach.

„Ani slovo zrušení, ani slovo odložení dnes během zasedání nepadlo. O tom jsme vůbec nediskutovali. Nespekulujme o budoucím vývoji. Nebudu vůbec tyto plamínky zapalovat. Řídíme se radami Světové zdravotnické organizace a na základě těchto informací jsme pevně přesvědčeni, že olympijské hry budou úspěšné,“ řekl Bach.

16:33 Finálový závod Světového poháru ve freestyle snowboardingu, který se měl konat 17.-21. března ve Špindlerově Mlýně, je z důvodu nepředvídatelného vývoje šíření koronaviru zrušen.

„Se zástupci Svazu lyžařů ČR i Mezinárodní lyžařské federace FIS, stejně tak jako s vedením Skiareálu Špindlerův Mlýn, jsme do poslední chvíle doufali, že se nám podaří závod uskutečnit. Bohužel opak je pravdou,“ uvedl Martin Černík a dodal, že by se závod měl konat v příštím roce, kdy by byl zároveň nominačním závodem pro Zimní olympijské hry 2022 v Pekingu.

13:26 Ani druhé semifinále Italského fotbalového poháru se kvůli šíření nového typu koronaviru neodehraje podle plánu v tomto týdnu. Místní úřady odložily čtvrteční odvetné utkání mezi Neapolí a Interem Milán na neurčito a následovaly turínskou radnici, která v úterý nepovolila sehrání dnešního zápasu Juventusem a AC Milán.

12:58 Pořadatelé olympijských her v Tokiu představili první sadu chystaných opatření, která by měla při štafetě s pochodní omezit rizika šíření nákazy koronavirem. Běžce čeká důkladné monitorování zdravotního stavu, fanoušci se musejí připravit na omezený přístup na akce.

12:21 Kvalifikační turnaje basketbalu 3x3 na olympijské hry v Tokiu, které se měly konat od 18. do 22. března v indickém Bengalúru i za účasti českého mužského týmu, byly kvůli hrozbě šíření nákazy koronavirem odloženy. Mezinárodní basketbalová federace (FIBA) ve spolupráci s Mezinárodním olympijským výborem bude o osudu turnajů dál jednat. Odehrát by se měly předtím, než se uskuteční poslední kvalifikační fáze, naplánovaná od 24. do 26. dubna do Budapešti.

9:05 Fotbaloví či hokejoví fanoušci si mohou oddechnout. Stát nebude kvůli novému koronaviru omezovat hromadné akce. Řekl to premiér Andrej Babiš po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu. K omezování shromáždění podle něj není důvod, nákaza se nerozšiřuje. Fotbalová i hokejová liga tak mohou pokračovat s diváky. Jedinou soutěží, na kterou nebudou mít diváci přístup, tak zůstal Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě. O tom rada rozhodla již v pondělí. Čtyřdenní závody začnou na Vysočině ve čtvrtek. Více čtěte zde »

ÚTERÝ 3. března 2020

22:20 Středeční odvetný zápas semifinále Italského poháru mezi Juventusem a AC Milán byl kvůli šíření koronaviru odložen. Původně se mělo hrát i s diváky.

18:48 Biatlon v Novém Městě na Moravě bez diváků. O osudu hokejových a fotbalových stadionů v Česku se rozhodne ve středu ráno, v zahraničí už některé zejí prázdnotou nebo se vůbec nehraje. To vše kvůli šíření koronaviru. Cyklisté ale mají jasno. Tři italské závody, u kterých nebylo až do pondělka jasné, zda se uskuteční, mají zelenou. Tím prvním je sobotní Strade Bianche, které se jede v Toskánsku, tedy mimo nejvíc zasažené oblasti. Účastnit se ho mají i někteří čeští cyklisté, jako třeba Petr Vakoč za stáj Alpecin-Fenix. „V týmu nám jen řekli, že máme dodržovat hygienická opatření jako běžně, snad jen je ještě o něco zvýšit,“ řekl závodník k doporučením svého zaměstnavatele. Rozhovor čtěte ZDE

17:32 Velké zápasy? To je jeho! Emoce na maximum, stoprocentní koncentrace a v případě úspěšného výsledku upřímná oslava s fanoušky. Stejně jako celý Baník je i stoper Patrizio Stronati na začátku jara ve velké formě, kterou by rád společně se svými ostravskými spoluhráči potvrdil i zítra na Letné. Postoupit přes Spartu do semifinále MOL Cupu je obrovská motivace. Otázkou je, zda se vyhecovaný a ostře sledovaný duel neodehraje bez fanoušků... Více ZDE

17:11 Slavnostní zažehnutí olympijského ohně se příští týden v Řecku uskuteční podle plánu, na tradiční ceremoniál v antické Olympii ale bude kvůli riziku šíření koronaviru omezen přístup. Řecký olympijský výbor (HOC) zatím rozhodl o zákazu přístupu diváků na generálku 11. března a výrazně omezil počet vydaných akreditací pro média. Zrušena byla i řada slavnostních obědů, večeří a recepcí plánovaných při příležitosti zažehnutí ohně.

14:57 Český stát počítá s tím, že bude kompenzovat ztráty vzniklé zákazem účasti diváků na Světovém poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj už o záležitosti jednal šéf organizátorů závodů Jiří Hamza s ministrem školství Robertem Plagou (ANO). Bezpečnostní rada státu v pondělí rozhodla o zákazu účasti diváků kvůli riziku šíření nového typu koronaviru.

14:14 Po předčasném ukončení cyklistického závodu okolo Spojených arabských emirátů zůstává v karanténě ještě několik týmů. Zatímco hlavní hvězdy závodu jako Chris Froome byli po negativním prvním vzorku propuštění, třeba tým Cofidis musí být na hotelu. „Není to normálně. Jsme na místě, které jsme si nevybrali, a nevíme, na jak dlouho!“ stěžuje si šéf týmu Thierry Vittu.

„Když potkáme někoho z personálu hotelu, uteče. Jako bychom měli mor. Pět dní nemáme uklizené pokoje, jen u výtahu vždycky najdeme koš s ručníky,“ říká cyklistický manažer. Mezinárodní cyklistická unie UCI u kontaktovala úřady s žádostí, aby zbylé týmy směly zemi opustit.

10:00 Basketbaloví fanoušci už se nebudou moci v nejbližší době zdravit oblíbeným plácnutím dlaní s hvězdami NBA. Vedení zámořské ligy kvůli obavám z šíření koronaviru doporučilo hráčům, aby se vyhýbali kontaktům s diváky a nebrali si od nich pera ani dresy nebo další předměty pro případné autogramy.

9:30 Itálie: šest odložených zápasů Serie A včetně šlágru Juventus vs. Inter. Švýcarsko: kompletně zrušený program první a druhé ligy. Český fotbal zatím koronaviru odolává, ale otázkou je, jak dlouho.

PONDĚLÍ 2. března 2020

18:31 Play off švýcarské hokejové ligy nezačne kvůli šíření koronaviru podle plánu 7. března. Vedení soutěže v pořadatelské zemi květnového mistrovství světa se rozhodlo na mimořádném jednání odložit start vyřazovacích bojů zatím do 17. března. Až do reprezentační přestávky, která začne 23. března, se nebudou ve Švýcarsku hrát zápasy 1. a 2. fotbalové ligy.

17:52 Hokejové mistrovství světa má ve švýcarských městech Curychu a Lausanne odstartovat už za 67 dní, zatím ale není jasné, jestli se kvůli koronaviru opravdu uskuteční. Obavy v tomto ohledu připouští i prezident Mezinárodní hokejové federace René Fasel.

17:44 Téma titulu, kterému je Plzeň po víkendu zase o něco blíž, překrývá příchod koronaviru do Česka a s tím související hrozba uzavření fotbalových stadionů. Adrian Guľa však spoléhá ve zdravý rozum odpovědných lidí.

Foto

17:30 Tři tradiční jarní cyklistické závody v Itálii by se měly navzdory šíření nákazy koronaviru v zemi uskutečnit beze změny. Pořadatelská společnost RCS Sport o tom v rozeslaném e-mailu ujistila jednotlivé stáje. Program zahájí sobotní klasika Strade Bianche, následovat budou etapové Tirreno-Adriatico a monument Milán-San Remo.

17:02 Šéf organizátorů biatlonových závodů v Novém Městě na Moravě Jiří Hamza není nadšený, že se letošní Světový pohár pojede bez fanoušků. Více informací ZDE.

16:42 Biatlonista Michal Krčmář se snaží vyrovnat s tím, že se Světový pohár v Novém Městě na Moravě uskuteční bez diváků. Krčmář přirovnal závody ve ztichlé Vysočina Areně k sexu bez orgasmu.

16:17 Mistrovství světa juniorů ve vzpírání, které se mělo uskutečnit od 13. března v Bukurešti, se stalo další sportovní akcí zrušenou kvůli epidemii koronaviru. Seniorský evropský šampionát v Moskvě byl zatím v dubnovém termínu potvrzen beze změn. Oznámili to zástupci mezinárodní federace IWF.

Foto

15:59 Světový pohár v biatlonu se bude tento týden konat v Novém Městě na Moravě bez přítomnosti diváků. Rozhodla o tom dnes Bezpečnostní rada státu, která se pořádáním závodů zabývala v souvislosti se šířením koronaviru. Na biatlonové závody ve Vysočina Areně se chystaly desetitisíce fanoušků. Testy v neděli odhalily v Česku první tři případy nákazy novým typem koronaviru.

IBU statement concerning the decision of the Czech national security council to close the BMW IBU World Cup Biathlon in Nove Mesto na Morave for spectators: https://t.co/73ETzZPaxP — IBU (@biathlonworld) March 2, 2020

12:45 Rozšíření koronaviru do České republiky výrazně ovlivní i víkendovou Grand Prix Brno moderních gymnastek. Účast na tradičním mítinku dnes ráno odřekla reprezentace Ruska, které je v tomto sportu světovou velmocí číslo jedna.

10:52 Středeční odvetný zápas semifinále Italského poháru mezi Juventusem a AC Milán se odehraje s diváky na stadionu. Oznámilo to vedení turínského klubu, poté co vláda oblasti Piemont zrušila bezpečnostní opatření zavedená kvůli nákaze koronavirem.

🎟 Ticket information for fans ahead of Wednesday night's #CoppaItalia semi-final. — JuventusFC (@juventusfcen) March 2, 2020

9:16 Nákaza koronavirem podle fotbalové unie UEFA zatím mistrovství Evropy, kam se kvalifikovala i česká reprezentace, neohrožuje. Podle plánu by se koncem března měla odehrát i baráž o zbývající volná místa na šampionátu, jenž se bude v létě premiérově konat ve dvanácti zemích.

9:01 Velká cena Thajska silničních motocyklů se 22. března kvůli hrozbě nového typu koronaviru nepojede. Jezdci elitní kategorie MotoGP tak přišli o druhý závod mistrovství světa. Účastníci nižších kubatur Moto2 i Moto3 s Filipem Salačem by tuto neděli v Kataru závodit měli.

We regret to announce that the #ThaiGP has been postponed due to the coronavirus outbreak 📋



Full details below ⬇https://t.co/Tn8NRwk3MS — MotoGP™ (@MotoGP) March 2, 2020

NEDĚLE 1. března 2020

14:00 Závod kategorie MotoGP se příští víkend při úvodní Velké ceně Kataru silničních motocyklů kvůli koronaviru neuskuteční. V Dauhá totiž ode dneška vstoupilo v platnost nařízení omezující přílety do země a cestující z Itálie a dalších vybraných destinací musejí automaticky do dvoutýdenní karantény. Nižších kategorií Moto2 a Moto3 se zrušení nedotkne, jejich týmy už totiž na okruhu v Losailu od tohoto týdne testují.

9:55 Etiopan Birhanu Legese obhájil vítězství v Tokijském maratonu, který se kvůli epidemii koronaviru běžel na liduprázdných ulicích. Ze stejného důvodu startovalo v závodě jen zhruba 200 elitních vytrvalců. Obvyklé desetitisíce amatérských běžců se tentokrát na trať nevydaly.