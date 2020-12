Seveřané vypouští SP. Nechali nás v tom, zlobí se Češi. Ušetří vosky na MS?

V bílé stopě je pořádně horko. Norové, Švédové a Finové, severská krev běžeckého lyžování, vynechávají kvůli obavám z pandemie COVID-19 prosincové závody Světového poháru. Poté, co Norsko neuspělo s tlakem na zkrácení Tour de Ski, nebude startovat ani na prestižním seriálu. „Skandinávci nás v tom tak trochu nechali,“ říká Vasil Husák, trenér českého týmu mužů.

Běžec na lyžích Michal Novák má v sezoně Světového poháru svůj sen. „Být okolo desátého místa. A myslím, že se to může podařit. Bude to náročné, ale myslím, že se to dá zvládnout,“ věří Novák.

Ve Světovém poháru byl zatím nejlíp třináctý, ale o víkendu ve švýcarském Davosu má svou šanci na první průnik do desítky přímo na talíři. Norové, Švédové ani Finové na startu nebudou po svém rozhodnutí neriskovat v době pandemie cestování po kontinentu a místo toho se v klidu svých mrazivých plání připravovat na únorové mistrovství světa v Oberstdorfu.

„V Ruce jsme bohužel zjistili, že přístup lidí ke koronaviru se výrazně různí,“ citovaly stránky insidethegames.biz hlavní lékařku finského týmu Maarit Valtonenovou.

Ani takové vysvětlení neubírá rozhodnutí severských týmů na kontroverznosti. Světový pohár v běžeckém lyžování je byznys, který bez hvězdných závodníků v čele s Johannesem Klaebem či Therese Johaugovou ztrácí na ceně.

„Skandinávci nás v tom tak trochu nechali. Na jednáních před sezonou se přitom právě oni zasazovali o to, aby sezona proběhla v podobě, v jaké začala. A nyní z toho sami vycouvali,“ líčí Husák.

Při úvodní minitour ve finské Ruce zabrali Seveřané v mužském pořadí čtyři místa v top pětce, v ženském pořadí pak hned sedm míst v nejlepší desítce.

„Na jednu stranu jejich rozhodnutí chápu, protože před začátkem sezony jsem se také klonil k variantě naplánovat Světový pohár s co nejmenším počtem přejezdů, které jsou kvůli epidemické situaci rizikové,“ říká Jan Franc, trenér českého ženského týmu. „Na druhou stranu je potřeba říct, že tyto státy s aktuální podobou kalendáře souhlasily, proto mi změna jejich postoje přijde nefér – jejich absence degraduje podobu výsledkové listiny. Nechali nás všechny přijet na sever, ale sami teď dolů nejedou.“

Nevýhoda kvůli voskům?

Finové, Švédové i Norové vynechají kromě nadcházejícího víkendu v Davosu, kde jsou na pořadu sprinty a distanční závody bruslením, také sprinterské dostaveníčko v Drážďanech příští týden. Všechny tři státy také tlačily na zkrácení Tour de Ski, která je po Silvestru naplánovaná na tradičních deset dní ve třech střediscích ve Švýcarsku a Itálii.

„Není to realistický požadavek. Organizace Světového poháru stojí hodně. Nikdo se svých peněz nevzdá, i když to vypadá, že má změna smysl,“ reagoval Pierre Mignerey, šéf běžkařského Světového poháru.

Jde ještě o další věc. Lyžařský svět se totiž připravuje na nový režim po zákazu fluorových vosků a prášků. Jeho platnost se sice aktuální sezony nakonec netýká, výroba se ale zastavila.

„Máme sice nějaké zásoby, ale když si je teď, na rozdíl od Norů, Švédů a Finů, vyplýtváme, zatímco oni s nimi na mistrovství světa pojedou, budeme v Oberstdorfu v nevýhodě,“ vysvětluje Franc.

V Davosu dostanou každopádně Novák, Razýmová a spol. šanci porvat se o body, které budou o něco dostupnější než jindy. Ačkoli zbytek světa na startu bude. „Budou tu Švýcaři, Rusové a další země, které mají obrovskou sílu. Právě Norům se přitom až na výjimky loňský závod v Davosu nepovedl, takže i bez nich bude ta konkurence velmi kvalitní,“ říká Husák.