Omezení podle Prymuly: 2000 diváků na venkovních stadionech, uvnitř 1000

Od čtvrtka platí, že na sportovní akce se dostane maximálně dva tisíce fanoušků. „Asi to omezíme na tento počet,“ prohlásil v úterý večer nový ministr zdravotnictví Roman Prymula. Černý scénář v podobě uzavření tribun, o němž během celého úterního dne horečnatě spekulovalo, se nakonec zřejmě nevyplní. Opatření v důsledku masivního šíření koronaviru by měla zůstat v platnosti prozatím čtrnáct dní. Fotbalová i hokejová liga tak bude pokračovat, byť s nižším počtem fanoušků na stadionech.

S nástupem Romana Prymuly do čela ministerstva zdravotnictví dojde ke změnám podmínek pro pořádání hromadných akcí. Je jisté, že účast na nich bude značně omezena. Od prvního září přitom nově platila maximální povolená kvóta na jeden zápas, a to 1000 osob plus padesát procent ze zbývající kapacity daného stadionu. V pátek bylo v Edenu na zápase Slavie s Teplicemi 10185 diváků, duel Sparty se Zlínem sledovalo 5469 fanoušků. To padá. O víkendu se zřejmě do hledišť stadionů dostane maximálně dva tisíce osob.

„Jsme někde na hodnotě dvou tisíců sedících diváků. Lidé se po stadionu rozprostřou tak, že riziko nákazy bude malé,“ připustil Roman Prymula ve večerním rozhovoru pro Českou televizi. V televizi Nova posléze upřesnil, že limit 2000 diváků bude platit pro venkovní akce. „Uvnitř to bude tisícovka,“ doplnil. Přesná opatření budou uveřejněna ve středu ve 13.00 hodin, budou účinná od čtvrtka a prozatím v platnosti na čtrnáct dnů. „Konzultovali jsme to s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou s tím, že tato cesta je pro sportovní akce schůdná. Chceme omezení vyhlásit jenom na čtrnáct dnů. Pokud dojde k oploštění křivky, budou opatření zrušena,“ vysvětlil ministr zdravotnictví.

Ráno ale vyvolal napříč sportovním prostředím paniku prohlášením na tiskové konferenci, že hranice pro hromadné akce může být na limitu sto osob v zevním prostředí a padesáti osob ve vnitřním. Většina fotbalových i hokejových klubů v reakci na Prymulova slova dočasně pozastavila prodej vstupenek na blížící se ligová utkání.

Předseda LFA Dušan Svoboda v úterý ráno odeslal dopis k rukám Prymuly a ministra vnitra Jana Hamáčka s výzvou o věcnou diskusi. „Snažil jsem se jim vysvětlit a objasnit situaci spojenou s fotbalovými utkáními. Zároveň jsem je požádal o schůzku ještě předtím, než budou plošně vyhlášena nová opatření,“ řekl Sportu.

Po večerním zjemnění původně plánovaných opatření se nechtěl k věci vyjadřovat s odkazem, že celou záležitost okomentuje až po středečním oficiálním zveřejnění z úst ministra zdravotnictví. Pozdě do noci se totiž stále ladily detaily a údajně se měla diskutovat i výše samotného čísla.

Také hokej prožil úterý ve strachu. Pokud by došlo k absolutnímu vyprázdnění stadionů, další pokračování soutěže by musely odsouhlasit kluby na mimořádném jednání Asociace profesionálních klubů. „Slyšel jsem během dne různá čísla, omezení na dva tisíce fanoušků bychom ale určitě přijali, stejně tak je pro nás klíčové, že to bude časově omezené, dva týdny přežijeme. Ještě ale nemám přesné informace, zda se to bude lišit pro zápasy v halách a venku,“ reagoval pro Sport ve večerních hodinách prezident Českého hokeje Tomáš Král. Stalo se tak ještě předtím, že Prymula upřesnil, že ve vnitřních prostorách bude omezení jen na tisíc fanoušků.

Sport si částečně oddechl a věří, že přísnější opatření budou platit opravdu jen čtrnáct dní.