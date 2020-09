Šéf hokeje Král: Kluby bez diváků vydrží tak měsíc. Kompenzace žijí

Ještě během pondělka říkal prezident Českého hokeje Tomáš Král, že žádná omezení, která by zakázala fanoušky na tribunách, neočekává. O den později je vše jinak. Ministr zdravotnictví Roman Prymula přiznal, že vede diskuzi o omezení diváků na stovku venku a na padesát v uzavřených prostorech. Co to znamená pro hokej? Bude se případně hrát bez diváků, nebo se extraligový ročník stopne úplně?

„Budeme diskutovat nad návrhem o omezení masových akcí, i když se to nebude týkat plošně všech akcí. Bude se to odvíjet podle počtu, které tam budou. Může to být hranice třeba 100 osob v zevním prostředí a 50 osob ve vnitřním. To se ale všechno prodiskutuje během jednoho dvou dnů a pak budou opatření zveřejněna,“ řekl v úterý ráno během své první tiskové konference nový ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Pokud by toto opatření vešlo v platnost, pro hokej by to znamenalo jediné. Hrát bez diváků, nebo vůbec. „Zatím rozhodnuto nic není, ale podle posledních vyjádření se to dá očekávat. Uvidíme, jak dlouho to případně bude trvat. Během pondělního večera jsem měl informaci, že se o tom uvažuje na omezenou dobu zhruba čtrnácti dnů. Pokud přijde taková restrikce, měla by být časově omezená,“ komentuje pro iSport.cz ministrovo vyjádření boss tuzemského hokeje Tomáš Král.

Dnes je na programu utkání mezi Litvínovem a Třincem. Do doby, než přijde konkrétní nařízení vlády, se extraliga dál bude hrát. Král už dříve jasně řekl, že pokud zimáky restrikce nezamknou, hokej musí dál běžet. „Situace se mění každým dnem. Já koukám na dnešek. Dnes se hraje, zítra to může být jinak. Uvidíme, jsme ale připraveni na všechno,“ dodává nyní.

Kompenzace ušlého zisku?

Otázkou je, na jak dlouho by pro extraligové kluby bylo udržitelné hrát před prázdným hledištěm. Už před startem ročníku se na to názory napříč majiteli dost různily. Někdo chce hrát za každou cenu, jiný by nejistou sezonu raději rovnou odpískal.

„Začaly se mezi kluby rojit zprávy, že sanace ušlého zisku za návštěvníky nebude. Jen bych chtěl říct, že to není pravda. Do dvou týdnů by ten program měl být vyhlášený, v příštích dnech to bude předloženo vládě. Od toho se ta udržitelnost taky odvíjí. Kluby si samy musí říct, jak jsou na tom a jak to vidí v časovém horizontu. Řada klubů by chtěla hrát i bez lidí, jiné jsou proti,“ přiznává Král.

Pokud by takto tvrdé vládní omezení skutečně přišlo, bude záležet na plánované délce jeho trvání. „Pokud by to trvalo měsíc, myslím, že se to dá vydržet. Kdyby to bylo na celou sezonu, je to neudržitelné. Pro některé kluby určitě, jiné by to třeba zvládly. Není to jen o fanoušcích, ale taky o sponzorech. Když někdo platí za reklamu a prezentaci, kterou pak v hale nikdo nevidí, je to špatně.“

Obavy přiznal také ředitel Tipsport extraligy Josef Řezníček. „Máme oprávněné obavy, že by se omezení hromadných akcí mohlo dotknout i sportu, včetně hokeje a fotbalu. Těžko předvídat, jak nakonec dopadne nařízení vlády, o kterém teď nový ministr zdravotnictví mluví. Je potřeba počkat na konečné rozhodnutí a z toho vycházet. Pokud by to ale bylo v těchto intencích, tedy 50 osob uvnitř, tak by to znamenalo de facto bez diváků. A to je velice špatný pro sport, zejména pro hokej,“ řekl pro sport.cz.