Film o Krpálkovi: Jako Rocky vs. Creed. Hvězdný Riner připomínal Pitta
Do zatím nepříliš početného panteonu českých sportovních hrdinů, jejichž osudy dospěly pro stříbrné plátno, zapadl neuvěřitelný příběh legendárního judisty Lukáše Krpálka. Strhující časosběrný dokument Jemný rváč přibližuje jeho fenomén v reakcích jeho japonských soupeřů. Hold mu skládá francouzský obr Teddy Riner, s nímž ještě Krpálek v reálném světě plánuje odvetu.
Režisér Adolf Zika, sám bývalý vrcholový judista, se ostýchal, když plánoval požádat o účast ve svém filmu Japonce Takamasu Anaie. Mistr světa polotěžké váhy s Lukášem Krpálkem zažil na olympijských hrách 2012 v Londýně životní porážku, která de facto ukončila jeho kariéru. Zika mu nakonec napsal.
„Po čtrnácti dnech přišla zpráva, z které mám dodneška husinu: Čekám na to třináct let, až mě někdo kontaktuje,“ řekl Zika. „Tenhle příběh je pro něj extrémně citlivý. Vystavěli jsme Lukášovu kariéru na oblouku přátelství. Připomínalo mi to vztah Rockyho Balboy a Apollo Creeda.“
Slavný fiktivní příběh dvou boxerů, nejdřív velkých rivalů a potom blízkých přátel, má něco z reálného příběhu Krpálka a Anaie. Právě na této dynamice stojí film Jemný rváč, který měl premiéru v úterý v pražském Slovanském domě na úvod festivalu Sportfilm Festivalu Liberec a ve čtvrtek vstupuje do kin.
„Lukáš mu opravdu zničil život, ze dne na den. Byl první, kdo zažil na vlastní kůži, co je kladivo Krpálek,“ uvedl Zika.
Demotivovaný Anai ztratil po prohře v judu smysl a brzy na to ji ukončil.
„Na rovinu říkám, že já jsem věděl, že byl z té prohry hodně špatný. Věřím, že kdybych ho neporazil na olympiádě v Londýně, že by ji vyhrál,“ vzpomíná Krpálek. „Sám jsem ho viděl půl hodiny brečet v tunelu, kterým se vycházelo do rozcvičovny. Nikdy mě nenapadlo, že ho to sundá natolik, že mu to ukončí kariéru.“
Zikův snímek zcela zřetelně vysvětluje i širšímu publiku, co všechno Krpálek dokázal. Příběh provází archivní záběry z jeho největších vítězství. Vybarvuje jeho historické statistiky, kterým kralují tituly světového šampiona i olympijského vítěze ve dvou odlišných váhových kategoriích – polotěžké váze do 100 kilogramů a těžké váze nad 100 kilogramů. To je zcela unikátní věc.
Krpálek navíc napříč svou kariérou porážel Japonce, pro něž je judo národním sportem, který se vyučuje na školách. O svém českém rivalovi vypráví legendy v čele s Anaiem, Hisayhoshi Harasawou či Tadahiro Nomurou, jediným bojovníkem, který v judu v jedné váze vyhrál olympijské hry třikrát v řadě.
„Nomura vyhrál třikrát olympiádu, ale Lukášova situace je zcela unikátní právě v těch dvou kategoriích. To je něco, co i lidé jako Nomura nechápali,“ vysvětluje Zika.
Produkci se podařilo domluvit rozhovor i s Francouzem Teddy Rinerem, který vloni na Hrách v Paříži získal třetí zlatou medaili v těžké váze.
„Dostat se k Rinerovi, to bylo jako dělat rozhovor s Bradem Pittem. Po olympiádě, kde zapaloval olympijský oheň, získal třetí zlatou olympijskou medaili, se stal na pár měsíců nejslavnějším Francouzem,“ řekl Zika. „Když jsme se k němu dostali, zjistili jsme, že jeho vztah k Lukášovi je obrovský.“
Respekt k francouzské legendě chová i Krpálek, který sám vloni v Paříži zažil bolestivou porážku s Japoncem Tatsuru Saitem. Zároveň ho trápí bilance 0:2 ve vzájemných zápasech. V budoucnu možná ještě dostane šanci na odvetu. Riner po loňské olympiádě změnil plány a chce pokračovat až do další olympiády v Los Angeles.
„Jestli to tak bude, nebo ne, se musíme nechat překvapit. Pro mě je to o to větší motivace pokračovat a zkusit ho porazit,“ líčí Krpálek. „Vím, že porazit jde. Když se práváme na kempech, dost často se mi podaří ho hodit. Zápasy máme dost vyrovnané. Já se na to těším. Doufám, že to myslel vážně.“
O Lukáši Krpálkovi vznikl film Jemný rváč • Cimenart